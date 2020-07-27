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Бонуччи: «Это самый яркий титул для нас, потому что он был самым сложным»

вчера, 09:25

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал девятую подряд победу туринского клуба в Серии А. Вчера «Юве» обыграл «Сампдорию» и досрочно обеспечил себе чемпионский титул. 

Это самый яркий титул для нас, потому что он был самым сложным. 

Мы начали новую эру, новую философию, столкнулись с множеством трудностей, но мы продолжали делать все возможное, даже когда было много проблем. 

У меня нет слов. Мы сделали все возможное, чтобы порадовать всех болельщиков. Мы бы хотели отпраздновать чемпионство со всеми, кто сейчас не может быть здесь рядом с нами. 

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Все комментарии
Eddja
Eddja
вчера в 10:33
Да сезон был не из легких.
Glyba
Glyba
вчера в 09:50
Ювентус с очередной победой в чемпионате!
feris1
feris1
вчера в 09:37
Этот сезон был неоднозначный для Ювентуса.
Было не мало провальных матчей,но за счёт того что соперников тоже лихорадило туринцам удалось финишировать первыми за два тура до конца чемпа.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:26
Поупираться пришлось.
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