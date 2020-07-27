Бонуччи: «Это самый яркий титул для нас, потому что он был самым сложным»

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал девятую подряд победу туринского клуба в Серии А. Вчера «Юве» обыграл «Сампдорию» и досрочно обеспечил себе чемпионский титул.
Это самый яркий титул для нас, потому что он был самым сложным.
Мы начали новую эру, новую философию, столкнулись с множеством трудностей, но мы продолжали делать все возможное, даже когда было много проблем.
У меня нет слов. Мы сделали все возможное, чтобы порадовать всех болельщиков. Мы бы хотели отпраздновать чемпионство со всеми, кто сейчас не может быть здесь рядом с нами.
Было не мало провальных матчей,но за счёт того что соперников тоже лихорадило туринцам удалось финишировать первыми за два тура до конца чемпа.
Было не мало провальных матчей,но за счёт того что соперников тоже лихорадило туринцам удалось финишировать первыми за два тура до конца чемпа.