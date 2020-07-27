Бонуччи: «Это самый яркий титул для нас, потому что он был самым сложным»

Капитан «Ювентуса» прокомментировал девятую подряд победу туринского клуба в Серии А. Вчера «Юве» обыграл «Сампдорию» и досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

Это самый яркий титул для нас, потому что он был самым сложным.

Мы начали новую эру, новую философию, столкнулись с множеством трудностей, но мы продолжали делать все возможное, даже когда было много проблем.

У меня нет слов. Мы сделали все возможное, чтобы порадовать всех болельщиков. Мы бы хотели отпраздновать чемпионство со всеми, кто сейчас не может быть здесь рядом с нами.