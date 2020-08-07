«Барселона» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:07

«Барселона» и «Наполи» в ответном матче поспорят за право сыграть в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 08.08.2020.

«Барселона»

Гол Антуана Гризманна в Неаполе позволил «Барселона» избежать поражения в первой встрече против Наполи.

После этого испанская команда не блистала у себя в чемпионате. Выйдя из карантина, подопечные Кике Сетьена оказались не готовы вести борьбу с «Реалом» за титул, который они проиграли. К сегодняшнему матчу на стадионе «Камп Ноу» хозяева подходят с ощутимыми кадровыми потерями.

«Наполи»

Неаполитанский клуб неплохо смотрелся на фоне соперника в первой встрече, но все же не сумел отстоять победный результат. Теперь подопечным Дженнаро Гаттузо нужно обязательно забивать в Испании, и не проигрывать, чтобы претендовать на следующий тур Лиги Чемпионов.

В чемпионате Италии «Наполи» провел неубедительный сезон, но подсластил разочарование победой над «Ювентусом» в финале кубка страны.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» — 1.636

Ничья – 4.210

Победит «Наполи» — 5.390

Статистика

«Барселона» не проигрывала в 7 последних матчах Лиги Чемпионов.

У «Наполи» серия без поражений в турнире насчитывает 7 поединков.

В первом матче «Барселона» нанесла только 1 удар в створ ворот соперника.

Прогноз

На этот матч «Барселона» выйдет без двух ключевых полузащитников. Бускетс и Видаль дисквалифицированы, а бразилец Артур оформил переход в «Ювентус».

У «Наполи» кадровые потери выглядят менее скромно. К тому же, команда Гаттузо только недавно закончила сезон в Италии и находится в оптимальных кондициях. Исходя из этого, предлагаем ставку на Ф2(+1) с коэффициентом 1.800 в БК Pinnacle.