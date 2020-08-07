«Барселона» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Барселона» и «Наполи» в ответном матче поспорят за право сыграть в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 08.08.2020.
«Барселона»
Гол Антуана Гризманна в Неаполе позволил «Барселона» избежать поражения в первой встрече против Наполи.
После этого испанская команда не блистала у себя в чемпионате. Выйдя из карантина, подопечные Кике Сетьена оказались не готовы вести борьбу с «Реалом» за титул, который они проиграли. К сегодняшнему матчу на стадионе «Камп Ноу» хозяева подходят с ощутимыми кадровыми потерями.
«Наполи»
Неаполитанский клуб неплохо смотрелся на фоне соперника в первой встрече, но все же не сумел отстоять победный результат. Теперь подопечным Дженнаро Гаттузо нужно обязательно забивать в Испании, и не проигрывать, чтобы претендовать на следующий тур Лиги Чемпионов.
В чемпионате Италии «Наполи» провел неубедительный сезон, но подсластил разочарование победой над «Ювентусом» в финале кубка страны.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» — 1.636
- Ничья – 4.210
- Победит «Наполи» — 5.390
Статистика
- «Барселона» не проигрывала в 7 последних матчах Лиги Чемпионов.
- У «Наполи» серия без поражений в турнире насчитывает 7 поединков.
- В первом матче «Барселона» нанесла только 1 удар в створ ворот соперника.
Прогноз
На этот матч «Барселона» выйдет без двух ключевых полузащитников. Бускетс и Видаль дисквалифицированы, а бразилец Артур оформил переход в «Ювентус».
У «Наполи» кадровые потери выглядят менее скромно. К тому же, команда Гаттузо только недавно закончила сезон в Италии и находится в оптимальных кондициях. Исходя из этого, предлагаем ставку на Ф2(+1) с коэффициентом 1.800 в БК Pinnacle.