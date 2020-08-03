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Полиция нагрянула в дом Скоулза, где была незаконная вечеринка

вчера, 11:05

Сообщается, что экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз получил предупреждение от полиции за организацию незаконной вечеринки в своем доме.

Скоулз устроил вечеринку в своем особняке в Олдеме по случаю дня рождения своего сына Аарона, которому исполнился 21 год. Позже к футболисту в дом приехала полиция, которая сделала выговор за несоблюдение социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса. Уточняется, что все гости мероприятия могут быть оштрафованы на 100 фунтов стерлингов за нарушение правил. Самое примечательное, что сам Пол был одет в футболку с надписью «Карантин в прямом эфире».

Police visited Man United legend Paul Scholes after he threw an illegal house party in Covid crisis area Oldham

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Угадайте кто
Угадайте кто ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
вчера в 14:05
)))
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Hoyar (раскрыть)
вчера в 14:04
ЛВГ говорил о Барселоне, потому как во время его работы в МЮ результаты говорили об обратном.)
А вот чем известен и славен ливерпуль знают все, а не только Ван Гал
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:02
Гульнуть не дают ребятам.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 13:20
так точно ! подняли бы вой на весь мир , мол нагло ущемляют лгбт
Hoyar
Hoyar ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 12:49
Ван Гал говорил другое об игроках МЮ.))
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 11:47
Ну так есть повод посетить уважаемых людей. А на вечеринку скаузеров ни за что бы не приехали, там только нетрадиционалы собираются.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:45, ред.
Вроде бы и самое большое озеро далеко, а всё же)
shlomo
shlomo
вчера в 11:07
Кто то настучал...:(((
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