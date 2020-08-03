Полиция нагрянула в дом Скоулза, где была незаконная вечеринка

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вчера, 11:05

Сообщается, что экс-футболист «Манчестер Юнайтед» получил предупреждение от полиции за организацию незаконной вечеринки в своем доме.

Скоулз устроил вечеринку в своем особняке в Олдеме по случаю дня рождения своего сына Аарона, которому исполнился 21 год. Позже к футболисту в дом приехала полиция, которая сделала выговор за несоблюдение социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса. Уточняется, что все гости мероприятия могут быть оштрафованы на 100 фунтов стерлингов за нарушение правил. Самое примечательное, что сам Пол был одет в футболку с надписью «Карантин в прямом эфире».