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Зидан: «Бэйл сказал мне, что предпочитает не играть»

вчера, 21:14

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал конфликтную ситуацию, связанную с полузащитником Гаретом Бэйлом.

Мы с Бэйлом уважаем друг друга. У нас был личный разговор, в котором Гарет сказал мне, что предпочитает не играть. Все остальное останется между нами.

Обусловлено ли его решение личными причинами? Да, но больше я не собираюсь комментировать это.

Будущее Бэйла в клубе? Ничего не изменилось, он игрок «Реала», я уважаю его мнение. Он захотел не играть. Это всё, что я могу вам сказать.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:42
😂😂😂работа стоит, зарплата капает. Хорошо устроился у кормухи. Даже зенитчики такое себе не позволяли, ну кроме Маркизио
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
вчера в 23:39
у тебя там шпионы?
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 22:59
Полагаю , ситуация немного другая .
Зидан с Пересом захотели Бэйла выкинуть из команды , когда тот сдал немного , а тот встал в позу , мол не уйду .
Вот и Зидан уперся .
Хотел бы Бэйл играть , 100 %
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:58
А ведь упертый кимр уже год как мог делать то же самое, но в Китае.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:52
Что за ерунда? Есть контракт!
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 22:52
Надеюсь они таким образом договорились с Зизу. Что Бейл будет уходить
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:18
Просто невиданная ситуация с этим Бэйлом. Вроде взрослый человек , а распоясался до невозможности. Просто хамское отношение и к клубу , и к партнерам , и к тренеру. Получил в реале отличный контракт , побегал пару сезонов, а теперь играет в гольф , получает огромную зарплату - не жизнь , а малина. Как так можно себя вести , не уважать никого ??? Вцепился как клещ в свой контракт, но играть не хочет, уходить тоже не хочет - это эгоизм наивысшего разлива. Клуб сколько средств на него потратил и теперь вынужден держать и кормить этого тунеядца.
Его пример - другим наука . (Пушкин)
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:16
Этими словами, Зидан дал ответ фанатам Бэйла, почему он не выпускает его
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:55
Издевается 14ок.
Yurza
Yurza
вчера в 21:55
В спартаке все такие.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:47
Мутный он какой-то.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
вчера в 21:34
Классно так устроился Гарет 😂
Cat01
Cat01
вчера в 21:31
Значит надо искать команду
shlomo
shlomo
вчера в 21:24
Зизи будет всегда прав... у него карт-бланш...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:19
Деньги то все ровно капают. Зачем играть.
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 21:18
а можно мне тоже в реал на зарплату бейла и не играть?!
112910415
112910415
вчера в 21:17
принципиальный спортсмен ! )
drug01
drug01
вчера в 21:16
Надо играть на победу
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