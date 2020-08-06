Зидан: «Бэйл сказал мне, что предпочитает не играть»

Главный тренер «Реала» прокомментировал конфликтную ситуацию, связанную с полузащитником .

Мы с Бэйлом уважаем друг друга. У нас был личный разговор, в котором Гарет сказал мне, что предпочитает не играть. Все остальное останется между нами.

Обусловлено ли его решение личными причинами? Да, но больше я не собираюсь комментировать это.

Будущее Бэйла в клубе? Ничего не изменилось, он игрок «Реала», я уважаю его мнение. Он захотел не играть. Это всё, что я могу вам сказать.