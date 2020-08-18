«Уфа» — «Спарта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:32

В третьем туре РПЛ «Уфа» на своем стадионе примет «Спартак». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 19-го августа 2020 года.

«Уфа»

После двух сыгранных туров в чемпионате России «Уфа» набрала три очка и обосновалась на восьмой позиции в турнирной таблице. В новом сезоне команда стартовала с домашнего поражения от «Краснодара» с нескромным счетом 0:3.

Реабилитироваться «Уфе» удалось в Туле, где команда в непростом матче обыграла «Арсенал» (3:2). Отметим, что дома хозяева предстоящего поединка не могут выиграть в пяти матчах кряду – 3 ничьи и 2 поражения. В четырех этих матчах забивалось не больше двух голов.

«Спартак»

В активе «Красных» четыре очка к третьему туру чемпионата России и четвертое место в рейтинге. Подопечные Доменико Тедеско стартовали с домашний ничьи против «Сочи» (2:2), а во втором туре спокойной обыграли «Ахмат» в Москве (4:2).

К вышеописанному добавим, что три предыдущих выезда «Спартака» в Уфу заканчивались для московской команды неуспешно – 2 поражения и одна ничья. Во всех этих матчах прошла ставка на ТМ(2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уфа» — 4.480

Ничья – 3.060

Победит «Спартак» — 1.970

Статистика

«Уфа» не забивала голов в 3 последних домашних матчах.

«Спартак» забивал минимум 2 гола в 3 из 5 последних гостевых матчах РПЛ .

. В 3 последних очных встречах команд в Уфе прошла ставка на ТМ(2,5).

Прогноз

«Спартак» в стартовых матчах сезона продемонстрировал результативный и содержательный футбол. Москвичи только из-за ошибок судьи не обыграли дома «Сочи», но уже во втором матче показали свой максимум.

«Уфе» довольно сложно даются забитые голы, даже на домашней арене. Исходя из этого, предлагаем взять ставку на победу гостей с привлекательным коэффициентом 1.970 в БК Pinnacle.