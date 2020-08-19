Газизов сохранил репутацию, рефери — ошибся. «Спартак» не победил в Уфе

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вчера, 18:55

«Зенит» и «Оренбург» дарили непредсказуемые шоу, а теперь «Соккер.ру» оценивает братское дерби.

Почему этот обычный матч интересен?

Позволяет разобрать один важный момент. В уставе футбольного союза есть статья 54 «Статус клубов, участвующих в соревнованиях под эгидой РФС , лиг и других объединений клубов». И там видим замечательный пункт 3:

Ни одно физическое или юридическое лицо (включая холдинговые компании, дочерние компании, иные взаимозависимые лица) не должно осуществлять контроль более чем над одним клубом или их группой всякий раз, когда может оказаться под угрозой целостность любого матча или соревнования по футболу или сам принцип честного соревнования.

Как видите, холдинги тоже учтены. На официальном сайте ООО «Газпром добыча Оренбург», что оплачивала счета ФК «Оренбург», который пару раз играл в РПЛ , в правом верхнем углу прямая ссылка на сайт ПАО «Газпром». Хотя уже по названию понятно, что речь о частях одной корпорации.

Почему предыдущий и нынешний президенты РФС допускали, чтобы грубо нарушалась 54 статья их же устава? Оговорка «когда может оказаться под угрозой целостность любого матча» значит, что «Зенит» и «Оренбург» не могли играть в одном турнире, не нарушив этот пункт, независимо от счета в матчах. Но ведь играли.

А теперь «Уфа» сыграла против «Спартака». Но тут юридически все чисто. Недавно Шамиль и Рамиль Газизовы владели акциями клуба тренера Евсеева. Суммарная доля родственников составляла 70 %, если верить открытым источникам. А верить можем, поскольку в РФС спрашивали у Газизова, где теперь акции?

Уфимский клуб поступил хитро, братья подарили собственность Федерации футбола Башкирии. Очень щедрые меценаты. Вот и получается, что братья Газизовы теперь не имеют отношения к «Уфе», поскольку Рамиль исключен из числа менеджеров. А были «взаимозависимые лица», конфликт интересов налицо.

Как видите, необязательно быть фарм-клубом, чтобы нарушить устав. Бывший клуб семьи Газизовых не связан игроками с москвичами так, как тот же «Сочи» связан с «Зенитом». Но влияние на «принцип честного соревнования», если бы два брата контролировали два клуба РПЛ , очевидно, а это как раз и запрещено законами РФС .

Причем еще раз надо отметить – конфликт есть всегда, если у одного человека сохраняется возможность влиять на два клуба. Не нужно доказывать, что влияние имело место, не нужен конкретный счет матча. Сама возможность – прямое нарушение устава. Здесь его удалось избежать. Пример юридически молниеносной работы ради перехода Шамиля Газизова в «Спартаке».

Кстати, если вас интересует, почему в УЕФА не обратили внимания на конфликт интересов между «Зенитом» и «Оренбургом», то сегодня в полуфинале ЛЧ посмотрите на рекламный баннер – ответом станут белые буквы на синем фоне.

«Уфа» сохранила репутацию, а арбитры начудили?

Разумеется, никаких прямых указаний футболистам или тренерскому штабу «Уфы» точно не давали. Футболисты Евсеева показали, что могли, но этого оказалось слишком мало, чтобы снова обыграть «Спартак» без Тедеско, который болеет ангиной. Брать три очка хозяева точно не рвались, сыграли неважно.

Словно читаем старую газету: «Была упорная спортивная борьба, в которой советские спортсмены показали максимум мастерства. Футболисты старательной „Уфы“ сделали все, чтобы капиталисты из Москвы потеряли очки – быстро открыли счет. А отчаянная игра Беленова – взял удар с „точки“ от Ларссона, помогла рабочим и крестьянам подписать мир с гостями, продавшими пролетарскую совесть во имя черного золота».

А если серьезно, то арбитры снова допустили ошибку не в пользу «Спартака» — пенальти стоило перебить, ведь игроки хозяев забежали в штрафную площадь до удара. Очередной ляп рефери сказался на результате. Москвичам не удалось одержать первую гостевую победу над «Уфой» с 2017-го. Пока товарищ Газизов жил в Уфе, то «красно-белые» уступали по сумме всех матчей – 12 игр, 4 победы, 3 ничьи и 5 поражений, и переезд ничего не поменял.

Это один из самых неудобных соперников москвичей, особенно на выезде, где фаворит потерял очки в 5 играх из 7. Сегодня серия продолжилась. Тот забавный случай, когда болельщики «Спартака» ощутили гордость за свою команду после ничьей? Не было легкой победы, хотя смешно скрывать – ее ждало подавляющее большинство.

Конфликты интересов – пятна на репутации РФС и РПЛ ?

Вот за что можно ценить футболистов советской поры – за честность после завершения карьеры. Десятки игроков не скрывают, что участвовали в договорных матчах. И среди арбитров 90-х и начала нового века полно тех, кто сейчас спокойно раскрывает карты. В том, что брали взятки, не сознаются, но о договорных матчах и подстроенных результатах рассказывают спокойно, а порой еще и публично.

Почему не боятся? Строгость российских законов смягчена необязательностью их исполнения. Плюс сроки давности существуют. Но если футбольный сговор был частью российского чемпионата, на каком основании он исчез в 21 веке? Поэтому и прекрасно, что «Спартак» не обыграл «Уфу» в гостях 1:7. Если бы сегодня увидели одну из «странных» побед, то Федун и Газизов замазались бы. Не то чтобы верим в непорочность богатых людей, но в конкретно взятом случае ничья – плюс в карму.

Видно было, что Беленов играет, как может – лучший игрок матча. Также очевидно, что рефери не помогал «Спартаку». Пенальти – чистейший, а вот после того, как игроки «Уфы» толпой вбежали до удара Ларссона в штрафную площадь, стоило приказать перебить. Да, можно вспомнить, что в прошлом матче Жиго так же вбежал, но и тогда арбитр Турбин ошибся. Нельзя пересекать границу штрафной площади до момента нанесения удара, это повод перебить удар.

Получается, за три тура в двух случаях на результат матча «Спартака» повлияли ошибки рефери, причем ляпы элементарные, ситуации простые. Зато дерби имени братьев Газизовых не стало чистым ответом «Зениту» на Эль Газико и Эль Сочико. Российский футбол сегодня победил, хотя «Спартак» потерял очки, а судья в очередной раз ошибся. Команда «Уфа» — неудобный для «красно-белых» соперник, и пока таковой осталась.

Поклонники москвичей не ощутили себя фанатами «Зенита» в дни матчей против «Оренбурга» или «Сочи». Но еще посмотрим игры против «Химок» и ответный поединок с «Уфой». Всюду нужна спортивная борьба. А параллельно можно отметить – «Спартак» начал сезон довольно бодро. Без ошибок рефери, повлиявших на результаты двух матчей, мог набрать девять пунктов. Даже «Ахмат», учитывая счет, могли переиграть и в случае, если бы Ларссону приказали перебить пенальти.