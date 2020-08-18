Груз ошибок «Шахтера» и неумолимый Лукаку. «Интер» — в финале Лиги Европы

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вчера, 02:00

Состав финала Лиги Европы определился. Борьбы в противостоянии «Интера» и «Шахтера» не получилось. «Соккер.ру» — о втором полуфинале.

«Шахтер» считается весьма неприятным для любого топового клуба соперником в еврокубках. Сколько крови «горняки» попортили грандам разного пошиба. Но навязать борьбу «Интеру», несмотря на большие ожидания, не получилось. И мы не можем говорить по итогам такой встречи о каких-то больших тактических просчетах или командных провалах «Шахтера». Ему просто не дали возможность показать заготовки и план. Первая часть встречи прошла в очень вязкой и равной борьбе, когда «Интер» и «Шахтер» друг друга опасались и связывали по рукам и ногам. А потом у «горняков» посыпались индивидуальные ошибки, которых команда не совершала в таком количестве, наверное, за весь предыдущий отрезок турнира, но собрала все в одном матче. Чуть ли не каждый гол – это следствие грубой ошибки, несвойственной собранному полуфиналисту еврокубка.

В первом случае вина во многом лежит на голкипере Пятове, который вынес неудачно мяч на Бареллу, а тот здорово сориентировался и выдал голевой навес на Мартинеса. И вот после этого гола был затяжной отрезок с минимальным перевесом «Интера». На этом отрезке у «Шахтера» были шансы, были реальные моменты, однако «горняки» их упустили. Буквально после одного из вернейших «Интер» забил второй. Причем тоже после ошибки, пусть и не такой явной. Д’Амброзио забил, замкнув подачу с углового. Можно заметить, как его все бросили на углу штрафной, откуда он подкрался за спину Матвиенко и пробил головой в створ. Просто не хватило концентрации, защитник вовремя не оглянулся, не оценил обстановку. В эпизоде с третьим голом ошибку персональную совершил Степаненко, который потерял мяч в простейшей ситуации, начав результативную атаку «Интера».

Четвертый гол себе еще более явным образом привез вышедший на замену Коноплянка, который отдал пас Мартинесу в ноги перед своей штрафной. Это всё явные ошибки, которые случились на ровном месте и вовсе не обусловлены какими-то невероятными комбинациями «нерадзурри» или разницей в классе. Миланцы только не выронили то, что им дали в руки. Ну а в эпизоде с пятым голом уже персональный класс показал Лукаку, который просто пробежал мимо Хочолавы и забил. Просто протаранил пространство и соперника и забил. Незамысловато и эффективно.

Рекорды «Интера» и Лукаку

Сколько сразу статистических прорывов случилось в этом матче. Сложно себе представить, но это первый раз в 21-м веке, когда команда из Италии выходит в финал второго по значимости еврокубка – Лиги Европы или Кубка УЕФА до этого. В последний раз это делала «Парма» в 1999 году. С тех пор многим улыбалась удача в этом турнире, но только не итальянцам. И вот «Интер» прервал серию. Причем с размахом. С такой разницей мячей еще никто в полуфинале Лиги Европы или Кубка УЕФА не побеждал. Сам он в последний раз в финале в принципе был десять лет назад, но в Лиге чемпионов, которую итальянцы ценят повыше, потому стараются больше – в Лиге Европы они чаще выбывают на ранних стадиях, не особо напрягаясь в ней. А десять лет назад «Интер», ведомый Жозе Моуриньо, выиграл в финале Лиги чемпионов у «Баварии» — 2:0. Интересно, что для Антонио Конте, который сейчас руководит «Интером» и выглядит тренером именитым и статусным, данный финал вообще первый в карьере, хотя ему доводилось работать с «Ювентусом», сборной Италии и «Челси».

Особым героем стал Лукаку, который в этой встрече оформил дубль. Причем он постепенно становится главным специалистом по Лиге Европы. Это десятая игра подряд в данном турнире для него, в которой он забивает. Начал серию еще в «Эвертоне», за который забил восемь мячей в пяти матчах Лиги Европы, а теперь вот у него шесть голов в пяти матчах за «Интер» в этом турнире. И все — подряд. А если посчитать и его голевые передачи, то получится феноменальная статистика. В десяти последних матчах Лукаку в Лиге Европы на его счету 14 голов и четыре голевые передачи. Настоящий специалист. Иронично, что в финале ему будет противостоять команда-специалист по Лиге Европы – «Севилья».

Эта же результативная победа «Интера» над «Шахтером» позволила миланцам достичь и командного исторического рекорда. В нынешнем сезоне «нерадзурри» забили во всех турнирах 111 мячей. Это лучший результат «Интера» с 1930 года. И ведь сезон еще не закончен.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (9) – 6 (1)

По сумме ударов по воротам этот матч в череде еврокубковых баталий последних дней оказывается наиболее скупым. Всего 18 попыток на двоих. При этом «Интер» пробивал в два раза чаще, чем соперник. И особенно отличался точными ударами. У «Шахтера» точный только один. Самыми бьющими оказались нападающие «Интера» Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку – по четыре удара. И у каждого по два гола и голевой передаче. С точки зрения эффективности нападения эта игра получилась у «Интера» образцовой.

Владение мячом (точность передач): 37% (84%) – 63% (89%)

Мячом очень много владел «Шахтер», который вынужден был играть в контроль, уступая в счете. Да и в принципе старается разыгрывать мяч подолгу, готовя комбинации. «Интеру» как раз удобнее не возиться с мячом долго, а быстро доставлять его в линию нападения и завершать выпад чем-то конкретным. В этом матче получилось и с этой точки зрения идеально. При этом бросается в глаза высокая точность передач, что обычно не очень свойственно командам, играющим на быстрых контратаках. Это позволяло «Интеру» действительно очень слаженно и собранно выходить вперед.

Обводки (фолы): 9 (22) – 2 (3)

По обводкам тоже получилась довольно скудная игра. В составе обеих команд никто не брал на себя инициативу, старались разыгрывать комбинационно. Выделяется только Мартинес, который совершил четыре успешные попытки дриблинга. У «Шахтера» обе удачные попытки на счету Тайсона. С учетом высокой точности передач и сценария встречи необходимости в героических индивидуальных прорывах на дриблинге не было. По фолам картина весьма занятная. «Интер» гораздо чаще нарушал правила, но делал это грамотно, не подставляясь под опасные стандарты, а сбивая темп соперника, владеющего чаще мячом. Даже ни одной желтой карточки миланцы не получили.