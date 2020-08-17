«Интер» 10 лет без больших побед. Первый еврокубковый финал тренера Конте может сорвать «Шахтер»

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17 августа 2020, 15:02

Сегодня определится соперник «Севильи» по финалу Лиги Европы. «Соккер.ру» выбирает между «Шахтером» и «Интером».

Финал «Манчестер Юнайтед» — «Интер» отменяется

Со старта плей-офф и особенно после формирования сетки игр на выбывание не обремененные клубными пристрастиями в Лиге Европы болельщики мечтали о статусном финале МЮ — «Интер». Накануне второго полуфинала уже знаем, что «Манчестер Юнайтед» не выполнил свою часть плана, проиграв «Севилье», которая является главным специалистом среди клубов по победам в Кубке УЕФА /Лиге Европы.

Но «Интер» по-прежнему может сыграть в финале, хотя будет слишком недальновидно сбрасывать со счетов «Шахтер», пребывающий в великолепной форме, о чем свидетельствуют крупные победы над «Вольфсбургом» и «Базелем». На поздних стадиях столь краткосрочного турнира вообще нужно забыть слово «фаворит», особенно после побед «РБ Лейпцига» и «Лиона» в Лиге чемпионов. У «Шахтера» и «Интера» равные шансы на финал.

«Интер»

1. В почти пятнадцатилетней тренерской карьере Антонио Конте еще не было финала еврокубка. Итальянский тренер выигрывал Серию A с «Ювентусом» и АПЛ с «Челси», однако в Лиге чемпионов его максимумом является четвертьфинал, а в Лиге Европы — полуфинал, куда Конте выводит свою команду во второй раз.

Впервые это случилось в сезоне-2013/14, когда «Ювентус» Антонио Конте проиграл «Бенфике» за шаг до домашнего финала (1:2; 0:0). Что любопытно, тогда Лигу Европы выиграла «Севилья», а Конте упустил возможность сыграть против этого клуба в финале. Сейчас есть шанс исправиться и прийти на свидание с испанской южанкой уже в черно-синем костюме.

2. 15 лет назад «Интер» и «Шахтер» уже встречались в августе. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «нерадзурри» оказались сильнее, выиграв 2:0 в Донецке и сыграв 1:1 в Милане. В гостевом матче за «Интер» забивали Мартинс и Адриано, в домашнем — Рекоба, а единственный гол «горняков» на счету Элано. Забавно, что командами в том противостоянии руководили будущие тренеры «Зенита» — Мирча Луческу и Роберто Манчини. Румын в свое время успел потренировать и «Интер».

3. Ромелу Лукаку — самый опасный футболист в составе «Интера». Бельгийский форвард забил 31 гол в 49 матчах нынешнего сезона, и это уже самая результативная кампания в карьере Ромелу, который отметился голами в двух последних матчах «нерадзурри» в Лиге Европы — против «Хетафе» и «Байера».

4. «Трансфермаркт» оценивает состав «Интера» в 586 миллионов евро, и это в 4.5 раза дороже стоимости состава «Шахтера» (130 млн). Тройка самых дорогих футболистов итальянского клуба: Лаутаро Мартинес (64 млн), Ромелу Лукаку (68) и Кристиан Эриксен (68).

5. Свой последний еврокубок «Интер» выиграл 10 лет назад, когда под руководством Жозе Моуриньо победил в финале Лиги чемпионов «Баварию» Луи ван Гала с экс-капитаном «Шахтера» Анатолием Тимощуком в составе. Что касается Кубка УЕФА , то «нерадзурри» трижды завоевывали этот трофей в 90-е: в 1991-м, 1994-м и 1998-м. В последнем финале со счетом 3:0 был разгромлен «Лацио», по голу забили чилиец Саморано, аргентинец Дзанетти и бразилец Роналдо.

«Шахтер»

1. Последнее поражение «Шахтер» потерпел пять месяцев назад, когда проиграл «Заре» в стартовом туре чемпионской группы УПЛ . С тех пор — 11 матчей, в которых «горняки» одержали 9 побед и дважды сыграли вничью, в том числе уничтожили «Вольфсбург» (3:0) и «Базель» (4:1) в Лиге Европы.

2. Жуниор Мораес забил 4 гола за «Шахтер» в плей-офф Лиги Европы и сделал один «ассист». В двух последних матчах против «Вольфсбурга» и «Базеля», которые прошли в Германии, бразильский форвард с украинским паспортом отличился трижды. Всего на счету Жуниора в сезоне-2019/20 уже 25 голов и 12 результативных передач.

3. «Шахтер» выиграл свой Кубок УЕФА 11 лет назад, в сезоне-2008/09, когда в финальном матче был обыгран бременский «Вердер». Ныне 36-летний Андрей Пятов уже тогда был основным вратарем «горняков». Кстати, обоим первым номерам «Шахтера» и «Интера» по 36 лет: Ханданович и Пятов появились на свет летом 1984-го с разницей в пару недель.

4. Любимой схеме Антонио Конте 3-5-2 Луиш Каштру и «Шахтер» противопоставят свою расстановку с четырьмя защитниками в линию, являющуюся гибридом схем 4-3-3 и 4-2-3-1. В матчах против «Базеля» и «Вольфсбурга» четко прослеживалось, как Маркос Антонио в атакующих фазах игры становился свободным радикалом наравне с Аланом Патриком, оставляя Тараса Степаненко в опорной зоне. Антонио и Патрик при поддержке Марлоса и Тайсона с флангов создают очаровательный организованный хаос в атаке «Шахтера», на острие которой располагается Жуниор Мораес.

5. «Шахтер» умеет атаковать, но важно не допустить слишком много ошибок в обороне, за которые «Интер» беспощадно накажет. Напомню, что в 28 последних матчах еврокубков «горняки» лишь однажды сумели не пропустить — в недавней встрече против «Вольфсбурга».

Кто сыграет в финале Лиги Европы?

Прямо сейчас точно знаем, что там будет «Севилья», а вот кто составит компанию специалистам по Кубку УЕФА из Андалузии — большой вопрос. На стороне «Интера» мощь и Лукаку, в четвертьфинале «нерадзурри» включили режим асфальтоукладчика и едва не изуродовали «Байер» в дебюте матча, однако немцам удалось вернуться в игру и создать интригу.

Азартному «Шахтеру» тоже не избежать натиска «Интера» в начале матча, от первых 20-30 минут будет многое зависеть: если «горняки» не рухнут под тяжестью соперника, то потом может начаться равный футбол с обоюдными шансами. Кто бы ни составил компанию «Севилье» в финале, получится весело, поэтому сегодня можно просто расслабиться и пожелать командам успеха, а нам — красивого футбола.