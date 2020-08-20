«Севилья» — «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В финальном матче Лиги Европы трофей разыграют «Севилья» и «Интер». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который состоится 21.08.2020.
«Севилья»
«Севилья» на стадии полуфинала Лиги Европы справилась с «Манчестер Юнайтед». Подопечные Хулена Лопетеги обыграли представителя АПЛ со счетом 2:1, хотя и первыми пропустили.
Напомним, что перед этим испанская команда выбила из турнира «Вулверхэмптон» (1:0) и «Рому» (2:0). В пяти предыдущих официальных поединках «Нервионцы» пропустили только один гол.
«Интер»
Подопечные Антонио Конте в полуфинале Лиги Европы отметились разгромной победой над «Шахтером». В ворота чемпиона Украины «Интер» отправил пять безответных голов (5:0).
По пути к финалу итальянская команда также обыграла «Байер» (2:1) и «Хетафе» (2:0). Победная серия «Нерадзурри» во всех соревнованиях длиться уже пять поединков.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» — 3.490
- Ничья – 3.460
- Победит «Интер» — 2.130
Статистика
- В шести из семи последних матчах «Севильи» забивалось не больше двух голов.
- В восьми предыдущих матчах во всех турнирах «Интер» пропустил только один гол.
- Команды встречались только одни раз – ничья 0:0 в 2008 году.
Прогноз
«Севилья» и «Интер» строят игру на надежной обороне. В последних матчах эти команды практически не давали шансов соперникам распечатать собственные ворота.
Учитывая это, и факт того, что на кону стоит титул, стоит ожидать низкой результативности в финале. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.813.