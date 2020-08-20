«Севилья» — «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:15

В финальном матче Лиги Европы трофей разыграют «Севилья» и «Интер». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который состоится 21.08.2020.

«Севилья»

«Севилья» на стадии полуфинала Лиги Европы справилась с «Манчестер Юнайтед». Подопечные Хулена Лопетеги обыграли представителя АПЛ со счетом 2:1, хотя и первыми пропустили.

Напомним, что перед этим испанская команда выбила из турнира «Вулверхэмптон» (1:0) и «Рому» (2:0). В пяти предыдущих официальных поединках «Нервионцы» пропустили только один гол.

«Интер»

Подопечные Антонио Конте в полуфинале Лиги Европы отметились разгромной победой над «Шахтером». В ворота чемпиона Украины «Интер» отправил пять безответных голов (5:0).

По пути к финалу итальянская команда также обыграла «Байер» (2:1) и «Хетафе» (2:0). Победная серия «Нерадзурри» во всех соревнованиях длиться уже пять поединков.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» — 3.490

Ничья – 3.460

Победит «Интер» — 2.130

Статистика

В шести из семи последних матчах «Севильи» забивалось не больше двух голов.

В восьми предыдущих матчах во всех турнирах «Интер» пропустил только один гол.

Команды встречались только одни раз – ничья 0:0 в 2008 году.

Прогноз

«Севилья» и «Интер» строят игру на надежной обороне. В последних матчах эти команды практически не давали шансов соперникам распечатать собственные ворота.

Учитывая это, и факт того, что на кону стоит титул, стоит ожидать низкой результативности в финале. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.813.