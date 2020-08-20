Возвращение Хендерсона в МЮ и ротации в «Шеффилде». Вратарский вопрос в АПЛ

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вчера, 14:45

«Соккер.ру» рассказывает о приходе Рамсдейла в «Шеффилд Юнайтед» и чем это грозит Давиду Де Хеа.

Во вторник «Шеффилд Юнайтед» приобрёл вратаря «Борнмута» Аарона Рамсдейла, заплатив за него 18,5 млн фунтов. В ближайшее время рослый блондин будет представлен на «Бремэлл Лейн». Для небогатого клуба, которым является «Шеффилд», это весьма крупная покупка.

То, что Рамсдейл не отправится вместе с «Борнмутом» в Чемпионшип, было ясно сразу после завершения турнира в Премьер-Лиге. Несмотря на неудачное выступление «вишен», 22-летний вратарь провёл хороший сезон. Если бы не вылет, то можно было бы употребить слово отличный. Не самый известный и не самый опытный голкипер (подвиги в юношеской сборной не в счёт) прекрасно освоился в очень сложном турнире и стал кандидатом в сборную Англии. В первом же сезоне. Провалов почти не было. Только в начале июля дал слабинку — четыре мяча от «Ньюкасла», пять — от «Манчестер Юнайтед». Но не будем забывать, что «Борнмут» к тому времени пытался выбраться из зоны вылета, а сам Аарон в мае переболел коронавирусом. Но в целом — отличное впечатление. Поэтому нет ничего удивительного, что Рамсдейл останется в Премьер-Лиге.

Но почему именно «Шеффилд Юнайтед»? Ведь ворота «клинков» на протяжении сезона защищал другой высокий блондин — Дин Хендерсон. Который вошёл в символические сборные прошлого чемпионата по версиям многих авторитетных изданий, в том числе и нашего сайта. Дин помог «Шеффилду» освоиться в Премьер-Лиге, получил приглашение в сборную Англии. И как же будут два вратаря, почти ровесника, — Дин старше Аарона на год, похожие друг на друга, делить ворота «клинков»? Не тот случай, когда конкуренция идёт на пользу.

Но в этом и дело, что никак. Хендерсон принадлежит «Манчестер Юнайтед» и арендован «Шеффилдом». Более того, «клинки» намеревались продлить аренду Дина ещё на год. Сперва в Манчестере не возражали. Но потом «красные дьяволы» попросили повременить, а после вылета из Лиги Европы и вовсе решили оставить Хендерсона у себя. Поэтому «Шеффилд Юнайтед» и не пожалел денег на покупку Рамсдейла. Теперь Аарону предстоит сделать всё, чтобы замену никто не заметил. В плане игры, разумеется. И это у него должно получиться.

А зачем же понадобился Дин Хендерсон родному клубу? Который не очень был ласков со своим воспитанником, гоняя его по арендам. Неужели на «Олд Траффорд» поняли, что «такая корова нужна самому», поэтому решили таким образом извиниться за годы недоверия? Возможно, в самом Дине разыгрался клубный патриотизм, и он готов вернуться в родной коллектив, менее чем за год до чемпионата Европы. Потеря игровой практики означает потерю места в заявке сборной. А в воротах «Манчестер Юнайтед» играет ещё один высокий блондин Давид Де Хеа, первый номер испанской сборной. У которого за спиной четыреста с лишним матчей в воротах «красных дьяволов». При всех претензиях к Давиду, наверное, его позиции изначально прочнее, чем у Дина. Неужели Хендерсон согласится на такое затворничество на пике карьеры и сядет на лавочку? Так оттуда надо ещё выкурить Чикито — Серхио Ромеро, уже несколько лет дремлющего в запасе и просыпающегося только во время кубковых матчей. Аргентинец хоть и обленился в Манчестере, но от высокой зарплаты отказываться не намерен. Да и Дину вряд ли захочется превращаться во второго Чикито. Так что на данный момент второй вратарь сборной Англии только третий в МЮ . Тогда зачем ему возвращаться? Чтобы своими руками испортить себе карьеру? Отправить Де Хеа в запас вряд ли возможно, он слишком дорогой для резервиста. Даже в Лиге Европы, где обычно играет (и вполне успешно) Ромеро, Сульшер произвёл ротацию вратарей и выпустил против «Севильи» Де Хеа. Возможно, напрасно. Забыл норвежец, кто из голкиперов принёс его команде последний европейский трофей. Ленивец Чикито — всё же фартовый.

Но вернёмся к Дину Хендерсону. Зачем ему возвращаться в «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас? Есть два ответа на этот вопрос. Хендерсон может стать основным в воротах «красных дьяволов» после ухода Де Хеа. Испанец неоднократно порывался уйти, торговался по поводу продления контракта и уже сидел на чемоданах. Но, как видим, никуда не ушёл и сыграл четыре сотни матчей. Нынешнее соглашение 29-летнего испанца рассчитано до июня 2023 года. Даже после неудачного сезона он потянет миллионов на сорок. Список желающих приобрести Де Хеа тоже поредел. Попробуй теперь продать. «Реал», который усиленно зазывал Давида к себе, доволен Тибо Куртуа. Конечно, у Сульшера могут быть претензии к испанцу, но не до такой степени, чтобы выставлять его на трансфер за бесценок. В клубе не одобрят.

Ответ второй. Дина вернули для последующей перепродажи. Благодаря прекрасному сезону в Шеффилде Хендерсон вырос в цене. Сейчас он может потянуть на двадцать миллионов. Контракт в силе ещё два года, можно подумать о продаже. Тем более что имеется клуб, которому нужен вратарь. Вы, наверное, догадались, что это «Челси». Анонсированный переход Андре Онаны пока завис в воздухе, как и расставание с Кепой. Однако лондонцы неоднократно намекали, что им нужен новый страж ворот. И высокий блондин из Манчестера мог бы решить эту проблему. Тем более что стоит он дешевле Онаны, а еще адаптирован к непростому английскому футболу. Другое дело, захочет ли «Манчестер Юнайтед» усиливать конкурента.

Тем временем Джо Харт — некогда лучший вратарь Англии — нашёл себе новую команду. 33-летний Джо подписал контракт с «Тоттенхэмом». Вряд ли при здоровом Уго Льорисе ему суждено быть основным стражем ворот «шпор». Но француз подвержен травмам, и опыт Харта вполне может пригодиться. Самому же Джо, переживающему затяжной кризис в карьере, тоже необходима очередная встряска. Может, для него ещё не всё потеряно.