Следить за флангами и не жадничать. Победная тактика для ПСЖ против «Баварии»

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вчера, 10:03

Большой затянувшийся и скомканный европейский сезон завершается финалом Лиги чемпионов. «Бавария» встречается в Лиссабоне с ПСЖ . «Соккер.ру» — об игре с точки зрения парижан.

Для обеих команд это исторический момент. Но в несколько разных ракурсах. ПСЖ , например, впервые оказался в финале Лиги чемпионов и пишет свою историю прямо сейчас – на это и были нацелены многомиллионные вложения катарских владельцев клуба, которые пришли в него недавно по историческим меркам. А вот для «Баварии», которая легендой является уже не одно десятилетие, статус гранда и завсегдатая таких «вечеринок» привычен. Для мюнхенцев этот финал Лиги чемпионов будет уже 11-м, причем в пяти случаях до этого она выигрывала. 11 выходов в финал есть только у «Милана», который сейчас переживает кризисные времена. А рекордсменом по этому показателю является «Реал» — 16 раз мадридцы бывали в финалах ЛЧ .

Но сейчас поговорим о ПСЖ , для которого сам по себе прорыв на такую стадию – огромное достижение. В этом финале парижане не считаются фаворитами. Это во многом из-за того, как себя команды показали в последних матчах этого скоротечного финального турнира Лиги чемпионов. Мало что может сравниться с тем, как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале. После 8:2 с таким соперником у мюнхенцев не было шансов не стать фаворитами. Ведь на той же стадии ПСЖ с трудом возился с «Аталантой» (2:1). Правда, в полуфиналах обе команды выступили схожим образом, прибив со счетом 3:0 других представителей стран своих соперников по финалу, которые оказались в полуфинале достаточно неожиданно.

При этом полуфиналы оставили двойственное впечатление, если сравнивать уверенность, с которой ПСЖ и «Бавария» их взяли. Да, по счету все кажется идеально. Но нужно посмотреть, что ПСЖ забивал «Лейпцигу» в основном после грубых ошибок «быков». Конечно, можно утверждать, что любой гол – это чья-то ошибка. Но иногда голы случаются после шикарных комбинаций атакующей стороны, а порой – из-за уж очень явных ляпов обороняющейся. Голы ПСЖ в основном были результатом второго фактора.

Факторы возможного успеха для ПСЖ

Но и «Бавария» против «Лиона» не была безупречной. Не зря лионцы после встречи говорили о слабой реализации. Дебютный отрезок остался за «Лионом», который имел три явных момента, чтобы забить. Но упустил свои шансы, а потом утратил и контроль над ситуацией.

Вот на этот аспект и стоит обратить внимание игрокам ПСЖ . Парижане умеют начинать матчи мощно, напористо. И «Лион» невольно показал, что даже со скоромными возможностями при достаточно резком и дерзком старте можно заставить «Баварию» ощущать себя неловко. Много говорится о мощи мюнхенцев, что логично после таких результатов. Но если попытаться найти хоть какие-то слабости по итогам четвертьфинала и полуфинала, то можно заметить, что команда Ханса-Дитера Флика неважно проводила дебютные отрезки. И «Барселона», и «Лион» имели на старте моменты, имели возможность задать совсем другой ритм игре, направить ее по иному руслу. Поэтому первый важный аспект для успеха ПСЖ – мощный резкий старт.

Второй аспект, который может обеспечить парижанам победу – это слаженная работа Неймара, Мбаппе и Ди Марии в тройке нападения. Именно такой должна быть эта тройка, что доказали наглядно четвертьфинал и полуфинал. В первом случае ПСЖ мучительно складывал пазл в нападении, где из троицы был только Неймар, с которым Икарди и Сарабия «не контачили». А во втором случае тройка была на месте, что на своей шкуре ощутила защита «Лейпцига» сполна. Качество взаимодействия в этой группе определит остроту и резкость. При этом Неймару и Мбаппе не стоит злоупотреблять индивидуальными действиями. Перед финалом многие делают акцент именно на их способностях, на индивидуальных характеристиках. В конкретных эпизодах, на конкретных участках поля их рывки и дриблинг могут быть определяющими, могут складывать единоборства в их пользу, но в масштабе всего атакующего движения они обязаны работать в связке.

«Бавария» слишком сильна для того, чтобы с ее защитой справляться в одиночку. Но при этом она порой слишком самоуверенна и академична, что является третьим фактором, который может принести успех ПСЖ . Та мощь, о которой говорят применительно к «Баварии», может подвести ее. Точнее, само ощущение собственной мощи. Мюнхенцы кажутся командой без слабых мест, защитники могут спокойно перед носом у чужих нападающих вести перепасовку, Нойер может спокойно выбегать далеко из ворот, чтобы сыграть ногами или головой, и так далее. Все это как показатель большой самоуверенности. Но внимательный и собранный соперник может и должен этим пользоваться. У «Баварии» больше уверенности, а у ПСЖ больше голода. Так близко парижане к успеху, к реализации самого смысла существования этого дорогого проекта еще не были.

Еще один аспект, который ПСЖ необходимо учитывать – подстраховка. На всех уровнях в обороне. Особенно на флангах, где у «Баварии» орудует невероятный Дэвис и роботоподобный Киммих. Дэвиса придется сдерживать Кереру, который смотрится слабейшим звеном чуть ли не во всех построениях ПСЖ . Уже опасная зона. Киммиху будет противостоять более опытный Бернат, однако и Хуана можно подлавливать. Так что им нужна надежная подстраховка. Обеспечат ее центральные защитники и Маркиньос, который наверняка из центра полузащиты будет очень много смещаться на края обороны и опускаться назад.