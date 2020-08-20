42 гола в ЛЧ и рекорд скорости. Наслаждайтесь «Баварией», пока 2020-й её не обыграл

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сегодня, 00:17

«Соккер.ру» хвалит команду Флика после непростой победы над «Лионом». Впереди воскресный финал с ПСЖ !

Победа «Баварии» в Лиге чемпионов будет чем-то вроде победы «Ливерпуля» в АПЛ . Сразу после провального финала в Киеве можно было догадаться, что Клопп справится с историческим вызовом. Это был легкий прогноз, невзирая на ноль титулов «красных» в новой лиге. Еще в 2018-м было понятно, куда все идет.

И как только Флик вернул «Баварию» в ее привычную форму, ее статус фаворита Лиги чемпионов стал очевидным. Но 2020 год – коварный. ПСЖ он подарил самый легкий именно для парижан путь в финал, ведь раньше со жребием куда чаще не везло. А немцам не подсунул в соперники «Реал» или «Манчестер Сити». Сегодня на пути в финал был утомленный грандами «Лион».

Против Зидана и Гвардиолы именно немцам было бы сложнее, чем против юного «Челси» или «Барселоны» имени Бартомеу. Так что в финале увидим пару изначальных фаворитов. Весной больше всего денег в мире грузили на «Баварию» и ПСЖ , поэтому коэффициенты на их победу были самим скромными у многих букмекеров. С другой стороны, это не отменяет факт, что футболом Флика можно наслаждаться.

Даже с учетом, что «Лион» провел очень крутой полуфинал – наиграли хотя бы на один мяч, а «Бавария» дозировала силы, остается заслуженная победа фаворита.

У Роберта 64 гола в 46 матчах

Не увидели Месси против «Баварии». Не увидели Де Брюйне против «Лиона». И видели Левандовски весь сезон – 55 голов и 9 ассистов за «Баварию». В матче с каталонцами Роберт гениально уводил за собой защитников. Инфантино вроде как обещал Румменигге добиться вручения «Золотого мяча». Не важно, кого выберут – быть может, Неймара или Мбаппе наградят, если ПСЖ триумфирует в ЛЧ . Но Левандовски заслужил шанс и высокие баллы. Особенно если сможет сыграть круто в финале. У 31-летнего форварда уже личный рекорд по голам за сезон, но есть одна попытка улучшить показатели. Уже сейчас у него 15 голов и 5 ассистов в ЛЧ – великолепный результат.

Дэвис выдал 36.51 километра в час

Бешеная скорость, даже 34 км/час – много. Лучший молодой игрок сезона в Бундеслиге – самый быстрый игрок года. Обошел Хакими, Траоре и Мбаппе по ускорению. Канадский левый латераль Дэвис, что попал в Северную Америку из Африки, откуда его родители сбежали от очередной войны в Либерии, оказался в «Баварии». Но вряд ли клуб, куда подписали универсального чемпиона мира Люка Эрнандеса за рекордные для немцев 80 млн евро, думал, что Алаба будет в центре, а Дэвис – слева. Но именно канадец – очарование сезона. И трогательнее всех сказал Марсело в комментариях на странице Альфонсо после игры «Баварии» и «Барселоны»:

Ты даришь мне радость, когда я вижу твою игру, шкет.

Мюллер отдал 26 ассистов за сезон

Томас символически побил рекорд бывшего игрока «Вольфсбурга» Де Брюйне по количеству голевых передач за сезон в Бундеслиге именно в игре с «волками». Собрал 21 результативный пас. Прогрессу способствовал приход Флика, с которым чемпион мира был знаком по сборной Германии. Ни Гвардиола, ни Ковач не нашли правильный подход к Мюллеру, а вот Ханс-Дитер сразу понял, где тот должен играть и чем заниматься. Томас чувствует голы, поэтому в 49 играх сезона, причем неполных, создал 14 мячей и сделал 26 ассистов – шикарный результат. Если бы не ЛеванГОЛски (используем шутку Мюллера с пресс-конференции, порадуем старину Томаса), то именно немца можно было бы считать фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»?

Нойер берет 74.8% ударов в створ

У «Баварии» в заявке восемь чемпионов мира, если никого не забыли – четыре немца (Флик, Нойер, Боатенг и Мюллер), три француза (Павар, Люка Эрнандес, Толиссо) и один испанец (Хави Мартинес). Но если выбирать из всех самого уверенного в себе, то это именно Мануэль. В «Баварии» не скрывают, что Нойер бывает капризным – к нему надо найти подход, ревнует к конкуренции, не привык к ней, долго выбивал себе идеальный новый контракт. Но заключил соглашение до лета 2023-го, а попутно отразил 74.8 % ударов в Бундеслиге (пропустил 31 гол, взял 84 выстрела) и 74% — в Лиге чемпионов. Навас спасал ПСЖ еще чаще – 81% сэйвов в Европе, но сможем сравнить вратарей в финале, если Кейлор сможет сыграть.

Киммих, Тиаго, Алаба – 10% брака

У них разные задачи. Флик разглядел лидерские качества Алабы и поставил его в центре защиты. И Давид справляется великолепно, хотя в паре с Боатенгом нельзя совсем без ошибок. Но это нормально. И ненормально не осознавать крутость Киммиха. Йозуа хорош во всех фазах игры – по 2.3 паса под удары (с «Лионом» 2 ассиста), по 88-90% точных передач в ЛЧ и Бундеслиге, по 77 пасов за игру в каждом матче чемпионата. А Тьяго на фоне крутости Мюллера, Киммиха и Алабы немножко потерялся, хотя если этот парень переходит в «Ливерпуль», то какие вопросы к классу? Испанец просто устал побеждать в Бундеслиге, так бывает. Но очень умно играет! Позвоночник «Баварии» великолепен, и бодибилдер Горецка там тоже важен.

Гнабри собрал 40 голевых действий

Неплохо для парня, которого «Арсенал» не посчитал ценным талантом и отдал «Вердеру» за 5 млн евро. И которого тренер ВБА Тони Пьюлис назвал игроком недостаточного уровня для игры в его тогдашней команде. Серж всем доказал, что если попадаешь в правильный состав, получаешь игровую практику и оказываешься в руках грамотного тренера – получаете звезду мирового футбола. Гнабри не просто собрал два десятка голов и больше десяти ассистов, но еще и забил 9 мячей в Лиге чемпионов. Дубль в ворота «Лиона» позволил немцу выйти на третье место среди снайперов ЛЧ , выше только Левандовски и Холанд.

У Флика идет серия из 20 побед подряд

На старте матча против «Лиона» немцам было предсказуемо сложно. Руди Гарсия, понимая, что его футболисты устали, пытался взять фаворита нахрапом. Французы свои моменты не реализовали, а вот у Гнабри удар поставленный – пробил мимо вратаря. «Бавария» отобрала мяч и успокоилась. Следовательно, могли или катать мяч и ждать новую ошибку «Лиона», или же вынуждать «ткачей» ее совершить. Флик шикарно настроил темп игры «Баварии», поэтому со времени ничьей с «Лейпцигом» у них 20 победных поединков подряд в разных турнирах. Причем в этой серии есть встречи против «Челси», «Боруссии» Д, «Байера», «Барселоны» и «Лиона». Пропускали редко, забивали – часто, играют уверенно, силы дозируют грамотно.