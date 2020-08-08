Провал Варана, бешеный прессинг от Гвардиолы. «Реал» вновь не справился с «Сити»

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вчера, 05:00

В плей-офф Лиги чемпионов больше нет «Реала». И постарался «Манчестер Сити», второй раз обыгравший мадридцев. «Соккер.ру» — о матче имени Варана.

Результат первой встречи 1/8 финала был не очень обнадеживающим для «Реала». Мадридцы на своем поле проиграли «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Хотя это было очень давно. С тех пор «Сити» успел даже покачаться на качелях судебных, сначала потеряв право на выступление в будущем в еврокубках, а потом вернув его. «Реал» тоже проделал огромную работу, превратив статус отстающего от «Барселоны» в чемпионский титул – Зинедин Зидан опять сделал это. А вот повторить успех в Лиге чемпионов французу не удастся. Во многом из-за своего соотечественника Рафаэля Варана.

«Манчестер Сити», имея превосходство после первой игры, начал ответную весьма неожиданно, обрушив на «Реал» мощнейший прессинг. Мадридцы оказались к нему не готовы. Уже на 9-й минуте случилось коллективное помутнение рассудка у обороны «Реала», которая в отсутствие Серхио Рамоса не выглядела такой монолитной и рассудительной. Ключевую ошибку совершил Варан, который подарил мяч сопернику, а Рахим Стерлинг забил быстрый гол, поставив крест на надеждах «Реала» фактически. К тому же «Сити» не сбавлял оборотов, продолжая осуществлять мощный прессинг. Причем «горожане» очень чутко реагировали на то, как «Реал» пытался переломить течение матча. Стоило испанцам чуток активизироваться, как включался ответный пресс, и гостей пережимали хозяева.

Тем не менее, на исходе получаса встречи Карим Бензема, который в очередной раз доказывает, что достоин места в «Реале», сравнял счет и подарил гостям надежду. Надо сказать, что Бензема в итоге вовсе оказался самым бьющим на поле. Он нанес пять ударов, что больше половины всех попыток со стороны «Реала». Мадридцы били девять раз всего лишь (четыре угодили в створ), тогда как «Сити» пробил аж двадцать раз (семь в створ).

В какой-то момент в середине матча могло показаться, что «Реал» перехватывает инициативу, однако «Сити» снова сработал своим прессингом. Все тот же Габриэл Жезус поддавил на Варана, который совершил грубейшую ошибку, не попав толком по мячу, после чего бразилец забил второй и окончательный мяч «Манчестер Сити».

По сути, две ошибки Варана, совершенные им под давлением противника, привели к проигрышу «Реала» и вылету из Лиги чемпионов. Любопытно, что в нынешнем сезоне Варан в сорока матчах, проведенных в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, совершил всего три ошибки, приведшие к голам. И все – в главном европейском турнире. Одну – в матче с ПСЖ , и две – в игре с «Сити». Вот это и называется крупным невезением. Никаких оправданий Варан себе не искал:

Это поражение на мне, я должен признать это. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но за ошибки приходится платить. Мне обидно за товарищей по команде. Я хорошо себя чувствовал во время игры. Возможно, мы слишком сильно рисковали в начале матча и дорого поплатились. Я ценю поддержку команды, такие вещи в моей карьере происходили редко. На поле есть области, где цена [ошибки] слишком высока. Больше здесь объяснять нечего. Много говорить не стоит, все понимают, что я расстроен, и я должен принять случившееся. Нужно иметь характер, чтобы вернуться лучше и сильнее, и я уже думаю об этом. Ночь будет тяжёлой. Я спортсмен, мы проиграли, а я потерпел неудачу... Конечно, ощущения так себе.

А «Манчестер Сити» проявил себя выверенной тактически командой, очень грамотной и цельной. Главным оружием «горожан» стал прессинг, который не только вынуждал ошибаться Варана – слишком наивно было бы рассчитывать только на это – но и не давал «Реалу» возможность быстро разыгрывать комбинации, вынуждая мадридцев действовать верхом дальними передачами, что было сопряжено с потерями. Поэтому и владение мячом, и точность передач тоже остались за «Сити».

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»):

Мы создали много моментов и забили два гола после ошибок соперника. Мы старались убедить игроков идти и атаковать, но против этой команды это не так уж легко. Мы обыграли их дважды, и это важно. Зинедин Зидан ни разу не проигрывал в плей-офф. Вы могли видеть, с какими спокойствием и характером они играли, они были хороши. Мы здесь, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Я считаю, что Габриэл [Жезус] был лучшим игроком двухматчевого противостояния. Он забил в Мадриде, заработал пенальти, а сегодня оформил гол плюс пас. Он сыграл очень важную роль. Выход в четвертьфинал – это здорово, ведь мы выбили «Реал», а мы точно знаем, на что способна эта команда – три победы в ЛЧ подряд. Это позволит нам осознать, что мы способны добиваться результата.

Действительно, данный матч примечателен сразу несколькими поводами. Например, «Реал» впервые за 11 лет проиграл сразу оба матча в раунде плей-офф Лиги чемпионов. В предыдущий раз это случалось в сезоне-2008/09, когда «Ливерпуль» победил мадридцев дома и в гостях. К тому же Хосеп Гвардиола как тренер уже в 11-й раз обыграл «Реал». Чаще него этого никто не делал в 21-м веке. Причем команды Гвардиолы по четыре раза проигрывали и играли вничью с мадридцами. Ну а сказка Зидана продолжиться не смогла, причем и сказать французу было нечего. Всё совершенно по делу.

Зинедин Зидан (главный тренер «Реала»):

Если брать в целом, наш сезон заслуживает очень высоких оценок. Варану не за что делать выговор. Мы просто поднимем голову и снова приступим к работе. Вот то, что я сказал игрокам. Мы должны гордиться тем, чего достигли в этом сезоне. Нет никаких причин для того, чтобы искать оправдания в этом матче. Мы выложились по максимуму, но иногда дела складываются не так, как вы этого хотели. Очевидно, что мы не можем быть довольны сегодня, но это футбол. Нужно признать, что у нас были возможности забить, мы просто их упустили. И я хочу подчеркнуть, что 95% того, что мы сделали в этом сезоне, было великолепно. Мы проиграли дома и на выезде, и поздравляем «Сити». Мы изо всех сил пытались изменить ситуацию к лучшему, но сегодня этому не суждено было случиться.

Хоть между первым и ответным матчами прошло несколько месяцев, складывается цельное ощущение того, что «Сити» был просто лучше готов и настроен на матчи. И нет никакого совершенно сомнения в заслуженности общего исхода. Тактические, эмоциональные и индивидуальные недоработки не могли пустить «Реал» дальше. А «Манчестер Сити» в четвертьфинале ждет встреча с «Лионом», который выбил «Ювентус».