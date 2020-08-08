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Провал Варана, бешеный прессинг от Гвардиолы. «Реал» вновь не справился с «Сити»

вчера, 05:00
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В плей-офф Лиги чемпионов больше нет «Реала». И постарался «Манчестер Сити», второй раз обыгравший мадридцев. «Соккер.ру» — о матче имени Варана.

Результат первой встречи 1/8 финала был не очень обнадеживающим для «Реала». Мадридцы на своем поле проиграли «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Хотя это было очень давно. С тех пор «Сити» успел даже покачаться на качелях судебных, сначала потеряв право на выступление в будущем в еврокубках, а потом вернув его. «Реал» тоже проделал огромную работу, превратив статус отстающего от «Барселоны» в чемпионский титул – Зинедин Зидан опять сделал это. А вот повторить успех в Лиге чемпионов французу не удастся. Во многом из-за своего соотечественника Рафаэля Варана.

«Манчестер Сити», имея превосходство после первой игры, начал ответную весьма неожиданно, обрушив на «Реал» мощнейший прессинг. Мадридцы оказались к нему не готовы. Уже на 9-й минуте случилось коллективное помутнение рассудка у обороны «Реала», которая в отсутствие Серхио Рамоса не выглядела такой монолитной и рассудительной. Ключевую ошибку совершил Варан, который подарил мяч сопернику, а Рахим Стерлинг забил быстрый гол, поставив крест на надеждах «Реала» фактически. К тому же «Сити» не сбавлял оборотов, продолжая осуществлять мощный прессинг. Причем «горожане» очень чутко реагировали на то, как «Реал» пытался переломить течение матча. Стоило испанцам чуток активизироваться, как включался ответный пресс, и гостей пережимали хозяева.

Тем не менее, на исходе получаса встречи Карим Бензема, который в очередной раз доказывает, что достоин места в «Реале», сравнял счет и подарил гостям надежду. Надо сказать, что Бензема в итоге вовсе оказался самым бьющим на поле. Он нанес пять ударов, что больше половины всех попыток со стороны «Реала». Мадридцы били девять раз всего лишь (четыре угодили в створ), тогда как «Сити» пробил аж двадцать раз (семь в створ).

В какой-то момент в середине матча могло показаться, что «Реал» перехватывает инициативу, однако «Сити» снова сработал своим прессингом. Все тот же Габриэл Жезус поддавил на Варана, который совершил грубейшую ошибку, не попав толком по мячу, после чего бразилец забил второй и окончательный мяч «Манчестер Сити».

По сути, две ошибки Варана, совершенные им под давлением противника, привели к проигрышу «Реала» и вылету из Лиги чемпионов. Любопытно, что в нынешнем сезоне Варан в сорока матчах, проведенных в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, совершил всего три ошибки, приведшие к голам. И все – в главном европейском турнире. Одну – в матче с ПСЖ, и две – в игре с «Сити». Вот это и называется крупным невезением. Никаких оправданий Варан себе не искал:

Это поражение на мне, я должен признать это. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но за ошибки приходится платить. Мне обидно за товарищей по команде. Я хорошо себя чувствовал во время игры. Возможно, мы слишком сильно рисковали в начале матча и дорого поплатились. Я ценю поддержку команды, такие вещи в моей карьере происходили редко. На поле есть области, где цена [ошибки] слишком высока. Больше здесь объяснять нечего.

Много говорить не стоит, все понимают, что я расстроен, и я должен принять случившееся. Нужно иметь характер, чтобы вернуться лучше и сильнее, и я уже думаю об этом. Ночь будет тяжёлой. Я спортсмен, мы проиграли, а я потерпел неудачу... Конечно, ощущения так себе.

А «Манчестер Сити» проявил себя выверенной тактически командой, очень грамотной и цельной. Главным оружием «горожан» стал прессинг, который не только вынуждал ошибаться Варана – слишком наивно было бы рассчитывать только на это – но и не давал «Реалу» возможность быстро разыгрывать комбинации, вынуждая мадридцев действовать верхом дальними передачами, что было сопряжено с потерями. Поэтому и владение мячом, и точность передач тоже остались за «Сити».

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»):

Мы создали много моментов и забили два гола после ошибок соперника. Мы старались убедить игроков идти и атаковать, но против этой команды это не так уж легко.

Мы обыграли их дважды, и это важно. Зинедин Зидан ни разу не проигрывал в плей-офф. Вы могли видеть, с какими спокойствием и характером они играли, они были хороши. Мы здесь, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов.

Я считаю, что Габриэл [Жезус] был лучшим игроком двухматчевого противостояния. Он забил в Мадриде, заработал пенальти, а сегодня оформил гол плюс пас. Он сыграл очень важную роль.

Выход в четвертьфинал – это здорово, ведь мы выбили «Реал», а мы точно знаем, на что способна эта команда – три победы в ЛЧ подряд. Это позволит нам осознать, что мы способны добиваться результата.

Действительно, данный матч примечателен сразу несколькими поводами. Например, «Реал» впервые за 11 лет проиграл сразу оба матча в раунде плей-офф Лиги чемпионов. В предыдущий раз это случалось в сезоне-2008/09, когда «Ливерпуль» победил мадридцев дома и в гостях. К тому же Хосеп Гвардиола как тренер уже в 11-й раз обыграл «Реал». Чаще него этого никто не делал в 21-м веке. Причем команды Гвардиолы по четыре раза проигрывали и играли вничью с мадридцами. Ну а сказка Зидана продолжиться не смогла, причем и сказать французу было нечего. Всё совершенно по делу.

Зинедин Зидан (главный тренер «Реала»):

Если брать в целом, наш сезон заслуживает очень высоких оценок. Варану не за что делать выговор. Мы просто поднимем голову и снова приступим к работе. Вот то, что я сказал игрокам. Мы должны гордиться тем, чего достигли в этом сезоне. Нет никаких причин для того, чтобы искать оправдания в этом матче. Мы выложились по максимуму, но иногда дела складываются не так, как вы этого хотели.

Очевидно, что мы не можем быть довольны сегодня, но это футбол. Нужно признать, что у нас были возможности забить, мы просто их упустили. И я хочу подчеркнуть, что 95% того, что мы сделали в этом сезоне, было великолепно.

Мы проиграли дома и на выезде, и поздравляем «Сити». Мы изо всех сил пытались изменить ситуацию к лучшему, но сегодня этому не суждено было случиться.

Хоть между первым и ответным матчами прошло несколько месяцев, складывается цельное ощущение того, что «Сити» был просто лучше готов и настроен на матчи. И нет никакого совершенно сомнения в заслуженности общего исхода. Тактические, эмоциональные и индивидуальные недоработки не могли пустить «Реал» дальше. А «Манчестер Сити» в четвертьфинале ждет встреча с «Лионом», который выбил «Ювентус».

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Все комментарии
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 12:31
Было впечатление, словно Сити играл не против РМ, а против команды ниже по классу, нынешнего Челси или Арсенала.Будет интересно посмотреть против Баварии, уж очень она мощная.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:32
Молодцы Сити, желаю удачи и победы в турнире.
Gelious
Gelious
вчера в 13:58
Да сил просто не было уже у команды после такого сезона коронавирусного. Это ж не Сити, где сезон закончился в январе уже по сути
Данила Кравцов
Данила Кравцов
вчера в 12:23
зря золотой мяч отменили.....де брюйне его вполне достоин в этом году.....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:52
Понравился К.Бензема, когда тренер З.Зидан, мы видим другого Карима, у которого открывается второе дыхание!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:36
Шансов на победу у МС в ЛЧ-нет!!! В команде я увидел одного игрока-Кевин де Брюйне! Но один в поле не воин...! У команды МС нет характера, Гвардиола весь матч выглядел растерянным, несмотря на то, что перед началом матча у МС было преимущество-победа на поле соперника 2:1.

МС откровенно повезло, что не играл в ответном матче лидер, капитан команды С.Рамос, и
то, что Варан допустил две грубейшие ошибки, которые в итоге и предопределили итог противостояния из двух матчей...
kella
kella
вчера в 08:04
Зебра работает!
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 08:04
Реал второй год подряд вылетает в 1/8 финала, Ювентус второй год подряд вылетает из кубка и лч, но берут скудетто. Стабильность
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:03, ред.
МС был луче - это факт. Реал пытался что то сделать, но получалась это лишь эпизодически, а в основном МС доминировал . И ошибки Варана - это следствие прессинга соперника, хотя и вратарь поспособствовал в первом то голе однозначно. Сити играл мощно и красиво, не сбавляя оборотов до самого конца матча. Реалу в концовке даже на навал перейти не удалось, МС все контролировал и пытался атаковать до последней минуты матча.
Результат закономерен .
Roman73
Roman73
вчера в 07:35, ред.
Реал , имея большой запас прочности и бойцовский потенциал , не слишком настаивал на своей победе .
Сити предстал талантливой, но весьма легковесной командой, которая сломается об первое же квалифицированное и ожесточенное сопротивление.
Матч показал роль личности в футболе и не столько присутствия Варана, сколько отсутствия Рамоса.
Интересными оказались некоторые решения Гвардьолы , игра Уокера в центре и смена позиции нападающими . Вместе с тем плохая реализация, сомнительная игра в защите , отсутствие свирепости в единоборствах подведут Манчестер ещё в этом розыгрыше.
Матч сильно уступал по накалу борьбы первой встрече в Мадриде и без зрителей был скорее похож на гладкую репетицию спектакля, чем на настоящую футбольную драму.
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 06:49
Реал был просто никакой. Да и чемпионство они взяли благодаря жёсткому кризису в Барсе.
Думаю , (и надеюсь)что Бавария выбьет Сити.
112910415
112910415
вчера в 05:46
Мощная игра,яркая победа !
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