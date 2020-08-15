Исторический провал «Барселоны». «Бавария» неудержима

1597452604

15 августа 2020, 03:50

Эта Лига чемпионов все больше и больше хочет запомниться. «Соккер.ру» — о матче, само существование которого кажется невозможным.

2020-й год продолжает преподносить сюрпризы, разрушая устои и подрывая веру в незыблемое. Противостояние «Баварии» и «Барселоны» казалось самым интригующим в четвертьфинале, самым ровным. На деле же оказалось, что более равная борьба была в парах «Аталанта» — ПСЖ и «Лейпциг» — «Атлетико», где статус соперников всё же выглядел разным. А вот у «Баварии» и «Барселоны» разговора на равных не получилось.

Была обрушена сама система игры «Барселоны». «Бавария» оказалась на каждом участке поля более подвижной, более компактной и более острой. Разница в форме и в степени готовности – колоссальная. Игроки «Барселоны» разом перестали соответствовать высокому имени клуба. Каждый из голов «Баварии» — это не только показатель мастерства игроков мюнхенского клуба, но и демонстрация недоработок «Барселоны». Каталонцам не хватало плотности, они теряли концентрацию и ошибались позиционно, они проигрывали один в один и рассыпались в пористую труху в своей штрафной. Это полный развал, который красноречиво подводит черту под самым странным и чудовищным сезоном «Барселоны» за последние годы. При таком счете тяжело говорить хоть о ком-то из состава «Барселоны», даже Месси сник, когда его команда пропустила за полчаса четыре мяча. Из каталонцев можно отметить только вышедшего на замену Филиппе Коутиньо. Но и он был в форме «Баварии», за которую смачно влепил два мяча в концовке «Барселоне» — клубу, владеющему на него правами. Иронично.

Каталонцы получили по четыре пропущенных мяча в каждом из таймов. Обычно сенсацией выглядят четыре мяча, пропущенные всего. А тут за тайм. И общий счет 2:8. Не нужно, наверное, отдельно подчеркивать, что это самое унизительное поражение «Барселоны» в истории Лиги чемпионов. Да и вообще никто в плей-офф Лиги чемпионов еще не пропускал восемь мячей. Такой антирекорд выхватила «Барселона». Восемь же пропущенных в целом у каталонцев уже бывало. Но аж в 1946 году, когда в Кубке Испании они проиграли «Севилье». А с разницей в шесть мячей они впервые проиграли с 1951 года. Тогда их со счетом 6:0 победил «Эспаньол».

Можно много приводить и иной статистики. Например, что впервые с 2007 года в полуфинале Лиги чемпионов не будет ни одной испанской команды. А еще впервые за 14 лет в полуфинале не будет ни Месси, ни Роналду. Обычно хотя бы кто-то из них со своими клубами туда просачивался. Еще один звоночек о смене эпохи. И впервые с сезона-2007/08 «Барселона» не выиграет ни одного трофея за сезон. Есть и еще один любопытный факт. Сейчас известны три полуфиналиста Лиги чемпионов из четырех. И у всех трех – немецкие тренеры: Нагельсманн у «Лейпцига», Тухель у ПСЖ , Флик у «Баварии». Такое впервые в истории. Наконец, эта «Бавария» стала рекордсменом по числу забитых за сезон голов – 155. А ведь сезон для нее еще не закончился.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (5) – 26 (14)

Разгром на голову, на две головы! Статистика для команды уровня «Барселоны» просто удручающая. Даже о намеке на равенство речи не идет. «Бавария» тотально превзошла каталонцев по остроте, если исходить хотя бы банально из числа ударов. (Да-да, это всё видно и по числу голов). Но оцените масштаб бедствия, насколько различаются цифры. Почти в четыре раза чаще баварцы били по воротам вообще, а по точным ударам они в три раза лучше. Казалось, что такое противостояние – не место, где можно будет говорить о превосходстве «в разы», но футбол оказался коварнее. Самым бьющим оказался Роберт Левандовски – шесть попыток. У Месси всего три.

Владение мячом (точность передач): 51% (86%) — 49% (87%)

А это как раз очередное свидетельство того, что важно не само по себе владение мячом, а то, как ты его используешь. «Барселона» чаще работала с ним, пока не бросила играть в самой концовке. Да и точность передач у команд сопоставима, но пока одни набивали статистику, другие доводили игру до ворот и обостряли.

Обводки (фолы): 11 (13) – 18 (22)

Казалось бы, что «Барселона» хотя бы в таком компоненте, как обводки, будет чувствовать себя увереннее. Но нет. Даже наличие Месси не помогло. Аргентинец совершил всего три обводки – очень мало для себя. А лидером стал крайний защитник «Баварии» Дэвис – шесть обводок. Еще бы: только в эпизоде с пятым голом «Баварии» он отправил за борт издевательски защиту каталонцев. Фолили чаще тоже баварцы, но это вызвано в большей мере жестким стилем игры. Немецкая команда всё делала резче «Барселоны», даже шла в отбор.

Слова

Ханс-Дитер Флик (главный тренер «Баварии»):

Качество «Баварии» и интенсивность игры очень хороши. Мы знали, что если будем давить, то моменты возникнут. Теперь нам нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующей игре, где всё придется начинать с нуля. Я должен похвалить всю команду за то, что они сохраняли такую интенсивность на протяжении 90 минут.

Кике Сетьен (главный тренер «Барселоны»):

Это невероятно болезненное поражение. Унизительное поражение. Голов было слишком много, многие из них заслуженные. Периодами команду просто подавляли, «Бавария» была очень эффективна. Сейчас слишком рано думать о том, продолжу ли я работу или нет, это зависит не от меня. Необходимо осмыслить ситуацию с учетом этого поражения.

Томас Мюллер (полузащитник «Баварии»):

Мы все в невероятной форме. Я признан лучшим игроком матча, но у нас 12 или 15 футболистов, которые этого заслуживают. Мы играем столь интенсивно, что победить нас тяжело.Конечно, «Барселона» – особенный клуб, так что нам пришлось действовать еще более агрессивно и возвращаться снова и снова. Когда они прессингуют и обводят, это не проблема. А когда мяч у нас, в атаке нашей команды хватает талантов. Надо успокоиться и восстановиться. Да, нам стоит порадоваться. А затем нужно сосредоточиться на следующей игре. Мы здесь для победы в финале.

Жерар Пике (защитник «Барселоны»):

Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор. Нельзя так играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не впервые. Нужна реакция, необходимы изменения. Я сейчас говорю не о тренере и не об игроках, не хочу ни на кого указывать, но нужны структурные изменения везде, потому что происходит подобное не впервые. Неприкасаемых нет, я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна.

Пожалуй, заявление Пике выглядит самым отчаянным и резким. Понятно, что он намекает и на фигуру тренера, но главным образом – говорит о руководстве «Барселоны». К президенту Бартомеу есть много вопросов. Уже его критики расчехлили свои минометы и начали бомбардировку в его сторону. И он должен был предвидеть это, подставляясь раз за разом. Последним крупным потенциальным попаданием стала история с заменой главного тренера. Позорная игра за спиной Эрнесто Вальверде с его увольнением и судорожным поиском замены, когда Хави и Рональд Куман отказались и когда пришлось брать Сетьена, чье назначение вызвало как минимум недоумение. Теперь Бартомеу пожинает плоды: упущенное в гонке с «Реалом» чемпионство, унижение в Лиге чемпионов. Все стрелы полетят в Сетьена и игроков. Сам Бартомеу уже начал выдавать многозначительные фразы о том, что «серьезные решения уже приняты». Но многим фанатам понятно, что таким решением должна быть не отставка Сетьена, а уход самого Бартомеу.