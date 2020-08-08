Чемпионат стартовал! 11 россиян в основе ЦСКА и дебют Гаича

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вчера, 20:31

«Соккер.ру» разбирает игру «армейцев» против новичка РПЛ . Что нового предложили футболисты Ганчаренко?

«Армейцы» выпустили 11 россиян

В основе ЦСКА были только граждане России. Понятно, что это не специальное заявление Ганчаренко, ведь Влашича из основы убрала мышечная травма, но случай не рядовой, а офицерский. Впервые с апреля 1999 года «армейцы» нашли одиннадцать игроков основы с российскими паспортами в матче чемпионата. Придраться ко второму гражданству Марио Фернандеса? Смысла нет, правый латераль давно игрок сборной России, причем полезный. Так что отмечаем интересную деталь: в 21 веке ни разу не играли с одними россиянами. Факт к разговору, что новый лимит уничтожит шансы местных игроков на основу – бред все это, кто готов лучше и здоров – тот играет в старте.

Дзагоев сыграл ложную «девятку»

Хотя на поле вышел Чалов, Федор не играл на острие. Очевидно, зачем Ганчаренко поставил Чалова и Кучаева глубже, поскольку готовятся к Гаичу и Влашичу в основе. Следовательно, нужен был номинальный нападающий. Им стал Дзагоев, который сделал 6 касаний в чужой штрафной в первом тайме, тогда как у Чалова было всего три. Конечно, Кучаев, Дзагоев и Федор менялись местами, поэтому в атаке видели всю тройку, но фишкой была именно роль Алана. Учитывая, сколько намучился с травмами, забитый мяч и приличная игра стали наградой за упорство – долго готовился и не подвел. Жаль лишь, что снова получил травму на ровном месте, потянув заднюю поверхность мышцы бедра, здоровья Алану – единственное и, к сожалению, снова актуальное пожелание.

Стало больше вертикальных передач

Как состав без легионеров смотрелся? Судя по игре и результату матча – неплохо. ЦСКА , конечно, пользовался состоянием «Химок» и не самым высоким тренерским классом Гунько, которому не хватает опыта побед на самом высоком уровне. Поэтому Акинфеев весь первый тайм скучал – один точный удар по воротам Игоря, а за весь матч получилось всего 4 попытки. Но отсутствие давления на защиту Набабкина, Дивеева и Карпова (связка имени Овчинникова времен вояжа Ганчаренко в Беларусь, только Магнуссона заменил молодой Карпов) помогло чаще двигать мяч вперед. У ЦСКА были классные вертикальные передачи между линиями, что позволяло разгонять как атаки первым номером, так и контратаки.

Марадишвили важнее, чем кажется

Присмотритесь к действиям 20-летнего Константина – именно с его попаданием в состав стало больше порядка в опорной зоне. Конечно, когда у Облякова все получается, то у ЦСКА в центре поля не только молодой Марадишвили, но и Иван – игрок уровня заявки сборной. Обляков связывает линии, может отдать голевую передачу и нанести крутой удар, а вместе с Константином еще и получается отбирать мячи успешнее, чем без него. Эта связка смотрится перспективно, хотя им будет сложно с теми, кто заставит ЦСКА много играть без мяча еще чаще, чем это сделали «Химки». Но это тактическая тенденция – многие фавориты пытаются играть без «цепных псов». Зато и Марадишвили, и Обляков неплохо обращаются с мячом. В таких матчах, как с новичком РПЛ , это важно.

Никола и Марио расслабили команду

Влашич и Фернандес – два героя ЦСКА в прошлом сезоне, часто брали на себя инициативу. Но не потому, что так строилась командная игра, а из-за пассивности их напарников. Никола и Марио – качественные футболисты. И поскольку прошлый сезон был для «армейцев» сложным, то частенько напарники откатывали мяч на правый фланг или отдавали хорвату в центр с креном на левый фланг, а сами пассивно вели игру. Сегодня было больше комбинаций, Кучаев и Дзагоев провели хороший матч. Но всему ЦСКА надо уважать козыри лидеров, и каждый должен стремиться им помочь – создавать и реализовывать моменты. Без Влашича «армейцы» не стали лучше, но без Николы поняли, что надо смелее брать инициативу на себя.

Призрак прошлого сезона остался

Есть у ЦСКА глупая привычка – пропускать странные мячи при хорошей в целом игре, когда контролируют если не сам матч, то соперника. «Химки» допускались до ворот Акинфеева, и хотя ни один из их четырех выстрелов не сработал, надо отметить, что и сам ЦСКА не бил по воротам постоянно. Было три точных удара, а еще разок Гаич закрывал правильный прострел после контратаки и попал в каркас ворот – Адольфо был близок к первому голу в первом же матче. Посмотрим на него вместе с Влашичем и Чаловым в тройке, но также надо осмотрительнее работать без мяча – если «Химки» нанесли 18 ударов, то последующие соперники тоже найдут путь к воротам Игоря Владимировича. ЦСКА нельзя повторять ошибки прошлого сезона, пропуская голы на ровном месте.

Тактические шаги начались с морали

Это тот же ЦСКА , что собирал серии без побед, те же молодые ребята на поле в разных линиях, но психологически удалось перезагрузиться. Победа в дерби против «Спартака» помогла, а обидное поражение против «Локомотива» не сломало — не наиграли на такой счет, просто в Набабкине проснулся баскетболист из НБА . Получился киношный камбэк, тренер сохранил работу, хотя даже Бабаев и Гинер в личной беседе не будут отрицать – были в шаге от увольнения Ганчаренко. Но привыкайте к резким разворотам сюжета. Команда, что позавчера проиграла крупно, уже послезавтра может начать серию успешных матчей. ЦСКА в первом туре был приблизительным таким, каким его хотели видеть весь прошлый сезон. А поскольку Магнуссон, Влашич и Гаич – легионеры под основу, и каждый может усилить игру в будущем, то даже против более солидных соперников «армейцы» останутся боеспособными. И в тренерском штабе стало больше опытных людей – Василий Березуцкий включен в команду наставников.

Впереди «Зенит» и «Краснодар»