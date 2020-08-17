«Севилья» вновь в финале, МЮ повторил бестрофейный антирекорд 80-х

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17 августа 2020, 00:52

Первый финалист Лиги Европы определился. «Севилья» снова проявила свою кубковую сущность и выбила «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» — об упорном противостоянии.

Специалисты по Лиге Европы добрались до финала, хотя фаворитом в этой паре считался «Манчестер Юнайтед», ударно завершивший сезон в Англии. Но дело в том, что и «Севилья» как раз разогналась и раскачалась к посткарантинному отрезку, она подошла к этой встрече с серией из 19 матчей без поражений. И со статусом эксперта по второму еврокубку. Теперь «Севилья» не проигрывает 20 матчей подряд. И это рекорд клуба. Серия длится аж с февраля. Что касается финалов Лиги Европы, то для «Севильи» это уже шестой выход туда с учетом прежнего наименования турнира (Кубок УЕФА ). Причем в пяти предыдущих случаях в финале «Севилья» побеждала. В последний раз это случилось в 2016 году, а вообще все предыдущие успехи плотно уложились в десять лет.

В этом матче «Севилья» не была острее, чем МЮ , но она оказалась более эффективной и самоотверженной. Если вспомнить все острые моменты в игре, то большая их часть пресекалась тем, что кто-то из испанцев бросался под удар, под прострел, отважно ложился на пути мяча – так заканчивались многие из массы голевых моментов, которые организовал МЮ . А их было много. Не стоит говорить, что «Манчестер» игру провалил. Однако в ключевых эпизодах это именно так. Даже по поводу пенальти, с которого «Юнайтед» открыл счет, возникают споры. Защитник въехал в ногу сопернику в своей штрафной, но после того, как тот нанес удар, отбитый голкипером. Поэтому есть сомнения в чистоте пенальти.

В любом случае «Севилья» показала в этом противостоянии две основные проблемы «Манчестера». Создавать моменты и выглядеть симпатично – это не всё, что требуется от команды. Нужна эффективная атака и надежная оборона. Причем в ключевых ситуациях. В этом плане «Юнайтед» немного сыграл в «Манчестер Сити» образца поединка с «Лионом». В нападении не хватило собранности на стадии завершения. Сколько раз удары из вроде бы убойных позиций приходились в защитников или вратаря. Оборона МЮ же совершила две классические ошибки, приведшие к голам. Не справились с прострелами.

Там не было каких-то выдающихся комбинаций «Севильи», не было выносящих мозг идей и решений. Это были обычные быстрые фланговые атаки с прострелами. И в обоих случаях защитники упускали соперников, оказывавшихся за их спинами у вратарской. Особенно вопиющим выглядит второй гол «Севильи». Да, там великолепный пас вырезал Навас. Но куда смотрел Линделеф, который двигался параллельно с голландцем и должен был его крыть? Больше ведь у этого центрального защитника задач в том эпизоде не было.

И такие ошибки – это не игра уровня полуфинала Лиги Европы, не игра уровня «Манчестер Юнайтед». Не удивительно поэтому, что Фернандеш с тем самым Линделефом сразу после этого гола повздорил. У них были взаимные претензии. Можно предъявлять и Сульшеру, который запоздал с заменами и переменой в игре. Но такое замешательство можно понять. Ведь команда создает гораздо больше моментов, чем соперник, всё вроде в порядке, только не залетает. А если что-то поменять, то вдруг пропадут и моменты? Кажется, что лучше просто терпеть и ждать, что вот-вот какой-нибудь очередной момент выгорит в гол.

Болельщики МЮ в сердцах ругаются, что их команда не способна забивать с игры. И это отчасти справедливо. «Юнайтед» в нынешнем сезоне забил 22 гола с пенальти. Это абсолютный рекорд в топ-пятерке европейских лиг за последние четыре сезона. Особенно, конечно, расстарался Бруну Фернандеш, который набрал 12 (8+4) очков в нынешнем сезоне Лиги Европы. Это тоже рекордное достижение. Есть у МЮ и антирекордное. В нынешнем сезоне «Юнайтед» проиграл трижды в полуфиналах. К Лиге Европы ранее добавились Кубок Англии и Кубок Лиги. Ну и наконец, МЮ остается без трофеев в очередной раз, третий год подряд. Такой серии из трех лет подряд без единого трофея у «Юнайтед» не было с 1987-89 годов.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 20 (7)

Тотальное превосходство «Манчестер Юнайтед» в ударах по воротам ничего не дало английской команде. У МЮ было несколько серий с опаснейшими моментами, в какие-то отрезки «Юнайтед» сминал соперника, однако Буну и небрежность «Манчестера» в завершении сыграли свою роль. Чаще других удары наносил Фернандеш – семь попыток. У «Севильи» самым бьющим оказался Сусо, который предпринял две попытки, причем одна стала успешной.

Владение мячом (точность передач): 53% (87%) – 47% (84%)

Здесь статистические различия не очень велики. «Севилья» была чуть точнее в пасах и чуть больше владела мячом. МЮ чаще выстраивал игру за счет резких вертикальных переходов, быстрее доставлял мяч в линию атаки. Эта поспешность и рискованность в передачах и приводила к тому, что точность их оказывалась чуть ниже, но остроты при этом англичане создали больше.

Обводки (фолы): 15 (13) – 24 (16)