Гибкая, но слишком ограниченная схема. План «Лиона» по прохождению грандов

1597822234

вчера, 10:30

«Лион» уже стал одной из сенсаций Лиги чемпионов. Хотя ничего не предвещало такого. «Соккер.ру» — о находке тренера лионцев, которая помогла выйти в полуфинал.

Полуфинал Лиги чемпионов. И «Лион» снова выглядит аутсайдером, на этот раз в сравнении с «Баварией». Привычное положение для лионцев в этой Лиге чемпионов на предыдущих двух стадиях. И оба раза тренер французов Руди Гарсия находил способ решения проблемы. Это может показаться странным, учитывая, с какими проблемами «Лион» столкнулся в чемпионате Франции, где занял лишь седьмое место. Но «фишка» лионцев как раз в том, что Гарсия подыскал работающую формацию именно для тех ситуаций, когда «Лион» — явный второй номер, а ставки делаются на фаворита. Во Франции чаще всего все не так, и лионцам приходится действовать первым номером.

Работающей схемой против фаворита Гарсия избрал расстановку 3-5-2, которая оказалась достаточно универсальной и гибкой как для тотальной защиты, так и для прессинга, и для контратак, и для перехода в наступление. Основной проблемой «Лиона» в последние годы была слабая надежность обороны, отсутствие баланса при наличии достаточно качественных исполнителей впереди. Это не давало эффекта, когда в защите бардак.

Поэтому в данной формации важна роль оборонительного взаимодействия. Наиболее эффективно это «Лион» показал при первом большом применении такой схемы – еще в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» дома, когда выиграл 1:0, не позволив туринцам нанести ни одного удара в створ ворот. Тогда можно было подумать, что это ситуативное решение, которое удачно легло на проблемы Маурицио Сарри и его пробуксовывающей машины.

Но спустя несколько месяцев Гарсия повторил трюк, сыграв с «Ювентусом» и в ответном матче по такой же схеме. Не смутила его и потеря Люка Тусара, который в первой встрече с туринцам и победный мяч забил, и играл ключевую роль в центре поля. Но «Лион» всегда славился своими резервами, которые брались невесть откуда. Так и образовался «на ровном месте» Какере рядом с Гимараешем и Ауаром, который взвалил на себя роль главного конструктора и проводника на поле. Именно он связывал линии и делал построения «Лиона» живыми, не просто расстановкой игроков на поле, а системой со связями, идеями и комбинациями.

Ни «Ювентус», ни «Манчестер Сити» не уделили ему должного внимания, позволяя действовать между линиями и вести игру «Лиона». Тут можно заметить тактический просчет Сарри, который не задумался о том, как противостоять именно такой схеме «Лиона». Либо он не подумал, что французы снова сыграют в таком формате, как в первой игре, либо решил ничего не выдумывать и выехать за счет мастерства и класса своих игроков и своих идей. Почти получилось, кстати говоря, но Роналду ограничился двумя голами – «Лион» к тому времени свой один забил.

Тройка защитников «Лиона» может сжиматься и растягиваться – все ее участники имеют опыт игр в разных формациях и чувствуют друг друга, компенсируя тем самым некоторые свои индивидуальные недостатки. В зависимости от режима команды к этой тройке примыкают фланговые игроки, способные как закрывать непосредственно край, так и смещаться ближе к центру. Им также хватает универсальности работать и в атаке. Один только Корне способен играть на обоих флангах защиты и нападения.

Но было бы слишком наивно начинать оборону с линии этой самой обороны. Весомое значение для игры «Лиона» имеет работа в центре поля, куда опускаются двое нападающих, формируя с тройкой центральных полузащитников плотную трапецию и за счет коллективной работы выжимая оттуда хавбеков соперника. Даже если это полузащита «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Да, с «горожанами» Гарсия применил ту же схему, что и дважды против «Ювентуса». И снова сработало.

В отличие от Сарри Хосеп Гвардиола подготовился к тому, как будет играть «Лион», но не учел потенциала этой схемы французов и того, что его команда не слишком эффективно отработает выбранную им тактику. Стоит отметить и выбор нападающих тренерским штабом «Лиона». В Депая, который остался чуть ли не главной звездой команды, мало кто верил в последние годы. Мемфис то и дело капризничал, порой ленился, считая себя давно переросшим «Лион» и недооцененным.

А тут голландец внезапно начал отрабатывать за себя и того парня, участвуя в прессинге в центре поля и работая с партнерами в связке, в модели тренера Гарсия он стал чувствовать себя комфортно, имея возможность разыгрывать быстрые контратаки. В паре с ним работает достаточно универсальный Токо Экамби. Именно его универсальность привела к тому, что Мусса Дембеле оказался в запасе. Токо Экамби выполняет больший объем работ и в роли полузащитника, а при перестроении его легко можно сдвинуть на любой фланг, что Гарсия и демонстрировал.

Как игрок старта, когда нужно строго работать на выполнение плана, а потом корректировать его, Токо-Экамби предпочтительнее более чистого форварда Дембеле. Зато есть возможность сыграть за счет выхода Муссы со скамейки, создать такой фактор неожиданности, что и было сделано в игре с «Сити». Также в подобной схеме снижается роль Джеффа, который становился ключевой фигурой в «Лионе» в прошлом сезоне, но был надолго выбит травмой.

При нынешней формации он тоже становится игроком замены, потому что Джефф по функционалу берет часть задач, которые проще сосредоточить в руках Ауара, а последний тоже лучше способен закрывать защитные функции. Поэтому Рен-Аделед также смотрится фигурой для запасного плана или раскрытия игры ближе к концу. За простотой методики «Лиона», которая кроется будто бы лишь в цепкой защите и быстрых контратаках, прячется достаточно сложная система перестроений и слаженных перемещений, благодаря чему лионцы компенсируют нехватку командного класса на фоне фаворитов.

Тут встает другой вопрос. А сможет ли Гарсия и его «Лион» удивить «Баварию»? Это сработало на «Ювентусе», на «Манчестер Сити». Но если повторить план, то мюнхенцы могут быть к нему готовы. И если уж они «Барселону», не пожелавшую преподнести «Баварии» ничего нового, разобрали на молекулы, то что будет с «Лионом»? Поэтому будет любопытно, что же придумает Гарсия для «Баварии». Или же он решит идти со своей схемой до конца, но с запасным планом на случай, если что-то пойдет не так? Ведь «Лион» с этой схемой еще не оказывался в положении, когда ему необходимо идти вперед и забивать, а сопернику этого не нужно. Во всех трех случаях до этого лионцы забивали первыми.