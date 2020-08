Вам придётся в это поверить. 10 исключительных сюжетов Лиги чемпионов 2019/20

1598256943

вчера, 11:15

Турнир завершен, победитель известен, самое время на «Соккер.ру» рассказать о чудных делах твоих, любимая Лига чемпионов.

1. Кубок чемпионов до сих пор не терпит новичков

Среди четвертьфиналистов Лиги чемпионов только две команды из восьми имели опыт побед в турнире — «Бавария» и «Барселона», игравшие друг против друга. Мюнхенцы размазали каталонцев, а потом взяли трофей. Кстати, это еще один из законов турнира: если «Бавария» и «Барселона» встречаются в плей-офф, победитель пары завоевывает Кубок чемпионов. Это правило вступало в действие уже четырежды. Что же касается новичков, то «ушастый» с большой неохотой идет в «чужие» руки: за последние 23 сезона в списке победителей только одно новое имя — «Челси». ПСЖ не удалось расширить круг.

2. Впервые в истории победитель выиграл ВСЕ матчи турнира

Были великие команды и уверенные победы в Лиге чемпионов, но прежде никогда не случалось, чтобы победитель выиграл абсолютно все матчи на пути к трофею. «Бавария» стала первой. 11 побед в 11 встречах, 43 забитых мяча и 8 пропущенных.

🔴 «Бавария» в #ЛигаЧемпионов-2019/20:



✔️ Црвена Звезда 3:0

✔️ Тоттенхэм 7:2

✔️ Олимпиакос 3:2

✔️ Олимпиакос 2:0

✔️ Црвена Звезда 6:0

✔️ Тоттенхэм 3:1

✔️ Челси 3:0

✔️ Челси 4:1

✔️ Барселона 8:2

✔️ Лион 3:0

✔️ ПСЖ 1:0 pic.twitter.com/heQvcUOnQA — UEFA .com на русском (@UEFAcom_ru) August 23, 2020

3. «Бавария» сделала второй «Золотой требл» в XXI веке

До вчерашнего дня только «Барселоне» удавалось сделать «Золотой требл» больше одного раза, теперь и у «Баварии» два великих сезона в коллекции: после кампании 2012/13, в которой под руководством Юппа Хайнкеса были одержаны победы в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов, «Бавария» сделала это снова семь лет спустя уже с Ханси Фликом у руля.

🔴 «Бавария» второй после «Барсы» сделала требл более одного раза 👏



1966/67: Селтик

1971/72: Аякс

1987/88: ПСВ

1998/99: МЮ

2008/09: Барселона

2009/10: Интер

2012/13: Бавария

2014/15: Барселона

2019/20: Бавария pic.twitter.com/uxgxnHS1v7 — UEFA .com на русском (@UEFAcom_ru) August 23, 2020

4. Флик — восьмой назначенный по ходу сезона тренер, которому покорилась ЛЧ

Ханс-Дитер Флик начинал сезон 2019/20 в тренерском штабе «Баварии», но не главным тренером, а помощником Нико Ковача, которого немец сменил во главе команды в начале ноября прошлого года. Флик — первый в истории назначенный по ходу сезона тренер, сумевший выиграть «требл», а вот в Кубке/Лиге чемпионов такие примеры уже были, в том числе и в «Баварии». Свежи в памяти успехи Роберто Ди Маттео и Зинедина Зидана, а вообще это восьмой случай в истории:

1960 – Мигель Муньос («Реал»)

1975 – Деттмар Крамер («Бавария»)

1982 – Тони Бартон («Астон Вилла»)

1993 – Раймон Гуталс («Марсель»)

2000 – Висенте Дель Боске («Реал»)

2012 – Роберто Ди Маттео («Челси»)

2016 – Зинедин Зидан («Реал»)

2020 – Ханс-Дитер Флик («Бавария»)

5. Всего лишь четвертый финал Лиги чемпионов, завершившийся со счетом 1:0

Счет 1:0 был весьма популярным для финалов в Кубке чемпионов, в конце 70-х — начале 80-х даже была серия из шести (!) подряд финалов, завершившихся с таким счетом. Пять раз победителями становились английские клубы и один раз немецкий «Гамбург». Образованная в сезоне 1992/93 Лига чемпионов тоже началась с 1:0 в финале («Марсель» одолел «Милан»), половина из первых шести розыгрышей завершилась решающими схватками с одним голом.

Однако после 1998 года, когда «Реал» одолел «Ювентус», словно отрезало: 22 года счет 1:0 обходил финалы Лиги чемпионов до вчерашней встречи «Баварии» и ПСЖ в Лиссабоне. Вчера увидели самый нерезультативный финал за 17 лет, с памятного выяснения отношения «Милана» и «Ювентуса», где голы состоялись только в серии пенальти.

6. Исход матча решил гол воспитанника в ворота своей альма-матер

Это не сюжет, а сюжетище! Единственный гол в финале за «Баварию» забил Кингсли Коман — парижанин и воспитанник ПСЖ , который провел в системе «Сен-Жермен» почти 10 лет и дебютировал за этот клуб во взрослом футболе. Между прочим, стал самым молодым дебютантом в истории (16 лет, 8 месяцев и 4 дня), но не пригодился «Парижу» и уехал в «Ювентус», а оттуда — в «Баварию».

Kingsley Coman went from PSG 's youth team to scoring against them in the Champions League final 👀 pic.twitter.com/deSwqjI3t9 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 23, 2020

Сейчас Коману всего лишь 24 года, и вчера он выиграл 20-й трофей в своей карьере. Признанный лучшим игроком финала Кингсли признался, что ему даже «слегка жаль» ПСЖ .

7. Люка Эрнандес и Роберт Левандовски взяли реванш у Лиги чемпионов

В составе «Баварии» на вчерашний матч было несколько футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов с мюнхенским клубом в 2013 году (Нойер, Боатенг, Алаба, Мюллер и Мартинес на скамейке) и один победитель в составе другой команды — Тиаго Алькантара («Барселона», 2010/11). Но всегда интересны судьбы реваншистов. Их было двое.

Роберт Левандовски проиграл свой первый финал 7 лет назад, играя за дортмундскую «Боруссию» против «Баварии». Роберт — второй после Юргена Клоппа из того состава «шмелей», кому удалось взять реванш у Лиги чемпионов. Люка Эрнандес проиграл свой первый финал четыре года назад в составе «Атлетико», но теперь может себе позволить даже такое празднование:

Lucas Hernandez recommence à faire n'importe quoi...😭😭 pic.twitter.com/f2FT69CdfL — BeFoot (@_BeFoot) August 23, 2020

А ведь не все просекли цитату. Точно так же отмечал победу в Лиге чемпионов с «Баварией» в 2001 году другой француз, Биксант Лизаразю. Переходя в мюнхенский клуб, Эрнандес вспоминал успешного соотечественника и даже пообещал «достичь с „Баварией“ всего, чего достиг с ней Лизаразю».

It’s very clear how much Lucas Hernandez idolizes Bixente Lizarazu. Like Lizarazu, he’s a French left back at Bayern and like Lizarazu, he’s a World champion and European champion. pic.twitter.com/65XLlM6VCD — Europapokalsieger Tweets (@BavarianTweets) August 23, 2020

8. Гнабри и Киммих играют вместе с детства, начинали в «Штутгарте»

После победного для «Баварии» финала информационные агентства всего мира обошли кадры, на которых Гнабри и Киммих лежат рядышком на газоне, мечтательно смотрят в небо и о чем-то беседуют. Этим парням есть что вспомнить. Йозуа и Серж впервые сыграли вместе, когда им было по 12 лет, они оба выходцы из «Штутгарта», за который так и не сыграли на взрослом уровне, разлетевшись в разные стороны. Киммих оказался в «Баварии» транзитом через «РБ Лейпциг», а Гнабри съездил в лондонский «Арсенал» и поиграл за «Вердер» после возвращения в Германию. Прошедшей ночью они вместе выиграли Лигу чемпионов.

Wonder what they were saying here. Serge Gnabry and Joshua Kimmich — once teammates in Stuttgart’s academy, now teammates in a Champions League winning side. pic.twitter.com/MDNGvulyGm — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) August 23, 2020

9. Впервые за 13 лет лучший бомбардир Лиги чемпионов не Месси и не Роналду

После того как в сезоне 2006/07 бразилец Кака забил 10 мячей и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, на протяжении следующих двенадцати сезонов самыми результативными игроками турнира становились Месси или Роналду. В сезоне 2014/15 с ними сумел сравняться Неймар, было три лучших бомбардира, но по-настоящему победил гидру только Роберт Левандовски, забивший 15 мячей в завершившейся кампании. Поляк отличался в 10 матчах Лиги чемпионов подряд, не сумел забить только в финале.

Феноменальный Левандовски в клубном сезоне 2019/20:



⚽️ 55 голов

🅰️ 10 ассистов

🏆 #ЛигаЧемпионов

🏆 Бундеслига

🏆 Кубок Германии#финалЛЧ pic.twitter.com/11JQNuvYZ8 — UEFA .com на русском (@UEFAcom_ru) August 23, 2020

10. Вторая подряд победа немецкого тренера в Лиге чемпионов

После трех кряду побед француза Зидана у «ушастого» новые фавориты — немцы. В прошлом году Юрген Клопп, теперь Ханси Флик. Впрочем, об этом было известно до финала, ведь ПСЖ тоже тренирует представитель немецкого тренерского цеха — Томас Тухель.

Бонус. Есть первый победитель из Канады!

Альфонсо Дэвис стал первым канадцем, который сыграл в финале Лиги чемпионов, а теперь он — первый победитель престижнейшего футбольного турнира из страны, славящейся своим хоккеем: