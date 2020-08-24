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Вам придётся в это поверить. 10 исключительных сюжетов Лиги чемпионов 2019/20

вчера, 11:15
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Турнир завершен, победитель известен, самое время на «Соккер.ру» рассказать о чудных делах твоих, любимая Лига чемпионов.

1. Кубок чемпионов до сих пор не терпит новичков

Среди четвертьфиналистов Лиги чемпионов только две команды из восьми имели опыт побед в турнире — «Бавария» и «Барселона», игравшие друг против друга. Мюнхенцы размазали каталонцев, а потом взяли трофей. Кстати, это еще один из законов турнира: если «Бавария» и «Барселона» встречаются в плей-офф, победитель пары завоевывает Кубок чемпионов. Это правило вступало в действие уже четырежды. Что же касается новичков, то «ушастый» с большой неохотой идет в «чужие» руки: за последние 23 сезона в списке победителей только одно новое имя — «Челси». ПСЖ не удалось расширить круг.

2. Впервые в истории победитель выиграл ВСЕ матчи турнира

Были великие команды и уверенные победы в Лиге чемпионов, но прежде никогда не случалось, чтобы победитель выиграл абсолютно все матчи на пути к трофею. «Бавария» стала первой. 11 побед в 11 встречах, 43 забитых мяча и 8 пропущенных.

3. «Бавария» сделала второй «Золотой требл» в XXI веке

До вчерашнего дня только «Барселоне» удавалось сделать «Золотой требл» больше одного раза, теперь и у «Баварии» два великих сезона в коллекции: после кампании 2012/13, в которой под руководством Юппа Хайнкеса были одержаны победы в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов, «Бавария» сделала это снова семь лет спустя уже с Ханси Фликом у руля.

4. Флик — восьмой назначенный по ходу сезона тренер, которому покорилась ЛЧ

Ханс-Дитер Флик начинал сезон 2019/20 в тренерском штабе «Баварии», но не главным тренером, а помощником Нико Ковача, которого немец сменил во главе команды в начале ноября прошлого года. Флик — первый в истории назначенный по ходу сезона тренер, сумевший выиграть «требл», а вот в Кубке/Лиге чемпионов такие примеры уже были, в том числе и в «Баварии». Свежи в памяти успехи Роберто Ди Маттео и Зинедина Зидана, а вообще это восьмой случай в истории:

1960 – Мигель Муньос («Реал»)
1975 – Деттмар Крамер («Бавария»)
1982 – Тони Бартон («Астон Вилла»)
1993 – Раймон Гуталс («Марсель»)
2000 – Висенте Дель Боске («Реал»)
2012 – Роберто Ди Маттео («Челси»)
2016 – Зинедин Зидан («Реал»)
2020 – Ханс-Дитер Флик («Бавария»)

5. Всего лишь четвертый финал Лиги чемпионов, завершившийся со счетом 1:0

Счет 1:0 был весьма популярным для финалов в Кубке чемпионов, в конце 70-х — начале 80-х даже была серия из шести (!) подряд финалов, завершившихся с таким счетом. Пять раз победителями становились английские клубы и один раз немецкий «Гамбург». Образованная в сезоне 1992/93 Лига чемпионов тоже началась с 1:0 в финале («Марсель» одолел «Милан»), половина из первых шести розыгрышей завершилась решающими схватками с одним голом.

Однако после 1998 года, когда «Реал» одолел «Ювентус», словно отрезало: 22 года счет 1:0 обходил финалы Лиги чемпионов до вчерашней встречи «Баварии» и ПСЖ в Лиссабоне. Вчера увидели самый нерезультативный финал за 17 лет, с памятного выяснения отношения «Милана» и «Ювентуса», где голы состоялись только в серии пенальти.

6. Исход матча решил гол воспитанника в ворота своей альма-матер

Это не сюжет, а сюжетище! Единственный гол в финале за «Баварию» забил Кингсли Коман — парижанин и воспитанник ПСЖ, который провел в системе «Сен-Жермен» почти 10 лет и дебютировал за этот клуб во взрослом футболе. Между прочим, стал самым молодым дебютантом в истории (16 лет, 8 месяцев и 4 дня), но не пригодился «Парижу» и уехал в «Ювентус», а оттуда — в «Баварию».

Сейчас Коману всего лишь 24 года, и вчера он выиграл 20-й трофей в своей карьере. Признанный лучшим игроком финала Кингсли признался, что ему даже «слегка жаль» ПСЖ.

7. Люка Эрнандес и Роберт Левандовски взяли реванш у Лиги чемпионов

В составе «Баварии» на вчерашний матч было несколько футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов с мюнхенским клубом в 2013 году (Нойер, Боатенг, Алаба, Мюллер и Мартинес на скамейке) и один победитель в составе другой команды — Тиаго Алькантара («Барселона», 2010/11). Но всегда интересны судьбы реваншистов. Их было двое.

Роберт Левандовски проиграл свой первый финал 7 лет назад, играя за дортмундскую «Боруссию» против «Баварии». Роберт — второй после Юргена Клоппа из того состава «шмелей», кому удалось взять реванш у Лиги чемпионов. Люка Эрнандес проиграл свой первый финал четыре года назад в составе «Атлетико», но теперь может себе позволить даже такое празднование:

А ведь не все просекли цитату. Точно так же отмечал победу в Лиге чемпионов с «Баварией» в 2001 году другой француз, Биксант Лизаразю. Переходя в мюнхенский клуб, Эрнандес вспоминал успешного соотечественника и даже пообещал «достичь с „Баварией“ всего, чего достиг с ней Лизаразю».

8. Гнабри и Киммих играют вместе с детства, начинали в «Штутгарте»

После победного для «Баварии» финала информационные агентства всего мира обошли кадры, на которых Гнабри и Киммих лежат рядышком на газоне, мечтательно смотрят в небо и о чем-то беседуют. Этим парням есть что вспомнить. Йозуа и Серж впервые сыграли вместе, когда им было по 12 лет, они оба выходцы из «Штутгарта», за который так и не сыграли на взрослом уровне, разлетевшись в разные стороны. Киммих оказался в «Баварии» транзитом через «РБ Лейпциг», а Гнабри съездил в лондонский «Арсенал» и поиграл за «Вердер» после возвращения в Германию. Прошедшей ночью они вместе выиграли Лигу чемпионов.

9. Впервые за 13 лет лучший бомбардир Лиги чемпионов не Месси и не Роналду

После того как в сезоне 2006/07 бразилец Кака забил 10 мячей и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, на протяжении следующих двенадцати сезонов самыми результативными игроками турнира становились Месси или Роналду. В сезоне 2014/15 с ними сумел сравняться Неймар, было три лучших бомбардира, но по-настоящему победил гидру только Роберт Левандовски, забивший 15 мячей в завершившейся кампании. Поляк отличался в 10 матчах Лиги чемпионов подряд, не сумел забить только в финале.

10. Вторая подряд победа немецкого тренера в Лиге чемпионов

После трех кряду побед француза Зидана у «ушастого» новые фавориты — немцы. В прошлом году Юрген Клопп, теперь Ханси Флик. Впрочем, об этом было известно до финала, ведь ПСЖ тоже тренирует представитель немецкого тренерского цеха — Томас Тухель.

Бонус. Есть первый победитель из Канады!

Альфонсо Дэвис стал первым канадцем, который сыграл в финале Лиги чемпионов, а теперь он — первый победитель престижнейшего футбольного турнира из страны, славящейся своим хоккеем:

Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов? Если бы два года назад мне кто-то сказал о таком, то я бы точно не поверил.

Dream come true 😍🏆 #AD19⚡️

Публикация от A D 1 9⚡️ (@alphonsodaviess)

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Субъективное мнение
Субъективное мнение ответ Ильшат Утеев 1 (раскрыть)
вчера в 22:35, ред.
У Оуэна было британское и валлийское гражданства, так что тут - мимо...
Ильшат Утеев 1
Ильшат Утеев 1
вчера в 18:57
Харгривз тоже выигрывал ЛЧ и он из Канады
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:42
Молодцы, Баварцы. Заслуженно, ничего не сказать.
Но пенальти на Мбаппе был 100%.
И они не выиграли Реал.... Тогда бы вообще без вопросов всё было. Реал подвело отсутствие Рамоса и небольшой нюанс в виде Азара. Но ничего, вернемся сильнее.
773sergeytank
773sergeytank ответ Дон Диего (раскрыть)
вчера в 13:21
Фанфанчик, топни ножкой по полу и постучи кулачками себе в грудь.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:45
Молодцы Бавария
112910415
112910415
вчера в 12:40
интересно, круто, ярко !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:06
Бавария и в предыдущие годы могла взять лч но судьи не дали
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:53
Бавария и следущию ЛЧ возьмёт!
Дон Диего
Дон Диего
вчера в 11:18
Бонус 2. 19летний канадец Дэвис - 1 ЛЧ
42летний дырфон - 0 ЛЧ

Подумать только, уже даже из Канады есть игроки, внесшие больший вклад в футбол, чем туринфон!)
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