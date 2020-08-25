Три трофея к столетию «Баварии». «Реал» испортил праздник

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вчера, 14:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Баварии» Оттмара Хитцфельда. На очереди сезон-1999/2000, в котором мюнхенцы выиграли три турнира из четырёх.

В предыдущей серии вы могли прочитать, как отдохнувший от футбола Хитцфельд привёл «Баварию» в порядок, вернул ей чемпионский титул и едва не покорил Лигу чемпионов. Болельщики самого титулованного клуба Германии обрадовались. Лихие для флагмана девяностые заканчивались. Родилась и стремительно развивалась новая «Бавария», способная на многое.

Неудачи в финалах Лиги чемпионов и Кубка Германии были болезненно восприняты в Мюнхене. В новом сезоне от команды ждали покорения и этих высот. Тем более в год столетия «Баварии». Для удачного выступления были укреплены несколько позиций. У мёнхенгладбахской «Боруссии» приобрели за три миллиона центрального защитника Патрика Андерссона, в «Нюрнберге» был куплен правый защитник Михаэль Вайзингер. Усилилась и атака. Шесть миллионов упали на счёт «Ромы» за бразильца Пауло Сержио. 17-летний парагваец Роке Санта Крус из «Олимпии» обошёлся в 5 миллионов евро.

Что касается потерь, то не прижившийся в Мюнхене иранский нападающий Али Деаи ушёл в берлинскую «Герту». Там же в итоге оказался капитан команды Томас Хельмер. Марио Баслер сыграл в Кубке лиге и пару матчей на старте, после чего вернулся в родной «Кайзерслаутерн» после десятилетнего перерыва. СуперМарио был одним из лучших в предыдущем сезоне, но Оттмара Хитцфельда не устраивало поведение полузащитника за пределами поля. Лотар Маттеус ещё оставался в команде, но чувствовалось — ветеран обижен на ту роковую замену в финале Лиги чемпионов. Поэтому уход Маттеуса был прогнозируемым. Лотар вёл переговоры с клубом МЛС «Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз» и в итоге согласовал контракт. Весной 2000 Маттеусу предстояло отправиться в Америку. Но самой серьёзной потерей стала травма Оливера Кана, из-за которой Олли мог вернуться в ворота только в сентябре. Начинать сезон приходилось с ветераном Берндом Дрейером и юным Штефаном Вессельсом.

Что касается остальных линий, то они выглядели примерно так. В обороне справа налево – Маркус Баббель, Томас Линке, Михаэль Тарнат, Биксан Лизаразю. Лотар Маттеус играл реже. Также усилить защиту могли Сэмюэл Куффур, Патрик Андерссон, Михаэль Вайзингер. В средней линии всё те же, кроме Баслера – Штефан Эффенберг, Йенс Йеремис, Торстен Финк, Хасан Салихамиджич, Мехмет Шолль, Томас Штрунц. В январе к ним добавился Славомир Войцеховский из «Базеля». Впереди — Пауло Сержио, Джоване Элбер или Карстен Янкер. Часто выходили на замены Александр Циклер и Роке Санта Крус.

Сезон начался с выигрыша Кубка лиги. В финале был обыгран «Вердер» с результатом 2:1. Так себе трофей — мелочь, но приятная. Старт же в чемпионате не задался. В домашней встрече с «Гамбургом» Элбер спас на последней минуте – 2:2. В Леверкузене баварцы проиграли 0:2 и сразу провалились на пятнадцатое место. После серии из трёх побед чемпион поднялся на четвёртую строчку.

Кан восстановился к началу первого группового турнира Лиги чемпионов. Финалист не без труда одолел дома ПСВ за счёт дубля Пауло Сержио. У гостей единственный гол на счету Дмитрия Хохлова. Во втором туре «Бавария» спаслась в Глазго. Тарнат на 90-й минуте ответил на гол соотечественника Йорга Альберца. Вернувшись домой, мюнхенцы дома проиграли «Штутгарту» 0:1 и едва не уступили «Шальке» в гостях. В который уже раз команда Хитцфельда спаслась на последней минуте. На этот раз благодаря Эффенбергу, который в этом сезоне носил капитанскую повязку. Но затем последовала серия из пяти красивых побед, и вскоре «Бавария» оказалась выше всех в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов обе встречи с «Валенсией» завершились с одинаковым счётом 1:1. Проигрыш в Эйндховене вовсе поставил мюнхенцев на грань вылета из Лиги чемпионов. Чтобы избежать конфуза, нужно было побеждать «Рейнджерс» на «Олимпиаштадионе» («Альянц-Арена» только строилась). Пробить Штефана Клоса удалось лишь однажды — и то с пенальти. Кан сберег ворота в неприкосновенности. «Бавария» заняла второе место вслед за «Валенсией» и шагнула во второй групповой этап. Две встречи – выездную с «Русенборгом» и домашнюю с киевским «Динамо» — предстояло провести в уходящем 1999 году, а четыре, в том числе и оба матча с «Реалом», были запланированы на новый, 2000 год. Играть в приполярном Тронхейме в конце ноября – то ещё удовольствие. Баварцы довольно быстро вышли вперёд за счёт гола Янкера, но в начала первого тайма пропустили и были вынуждены довольствоваться мирным исходом.

В Бундеслиге победная серия прервалась в мюнхенском дерби. Гол Томаса Рёдля принёс «львам» победу на переполненном «Грюнвальдере». Но на положении «Баварии» эта неудача не сказалась. Она по-прежнему шла первой, опережая ближайшего из догоняющих «Байер» на два очка. Правда, после ничьей с дортмундской «Боруссией» отрыв исчез. У «Баварии» и «Байера» стало по 27 очков, «Гамбург» с 26-ю баллами находился совсем рядом. Но на повестке дня была встреча с киевским «Динамо».

Несмотря на уход Андрея Шевченко в «Милан», команда Валерия Лобановского оставалась грозной силой. Динамовцы не собирались ограничиваться вторым групповым этапом. Учитывая максимализм Валерия Васильевича, можно было предположить, что «Динамо» хочет выступить как минимум не хуже, чем в предыдущем сезоне. Встреча в Мюнхене оказалась тяжёлой. Карстен Янкер распечатал ворота Александра Шовковского на шестой минуте. Через пять минут после перерыва Сергей Ребров провёл ответный гол. Выйти вперёд могли и одни, и другие. Но в этот декабрьский вечер сильнее оказались хозяева. Гол Пауло Сержио на 80-й минуте принёс баварцам три ценнейших очка.

Пока Лига чемпионов находилась на зимней паузе, можно было решать внутренние дела. Что баварцы с успехом и сделали. Семь побед в восьми матчах при одной ничьей. Три из них со счётом 4:1, в том числе и над главным конкурентом – «Байером». Преимущество в пять очков, разумеется, не гарантировало победу в чемпионате, но позволяло чувствовать себя уверенно наверху Бундеслиги. Хорошо шли дела и в Кубке Германии. В середине февраля баварцы вышли в финал. Где им снова выпало сыграть с «Вердером».

Тем временем возобновилась Лига чемпионов. 29 февраля «Бавария» вышла на поле «Сантьяго Бернабеу». «Реал» к тому времени уже не претендовал на титул чемпиона Испании. Сменивший по ходу сезона Джона Тошака, Висенте Дель Боске проводил перестройку в команде. Однако пренебрегать Лигой чемпионов «королевский клуб» не собирался, несмотря на все сложности.

На 21-й минуте Мехмет Шолль вывел баварцев вперёд. Не успел «Реал» прийти в себя, как Штефан Эффенберг во второй раз огорчил юного Икера Касильяса. Фенандо Морьентес тут же вернул хозяевам надежду на спасение. Но до перерыва мадридцы в третий раз начали с центра поля после гола Торстена Финка. В начале второго тайма Рауль снова сократил отставание. Все вопросы снял Пауло Сержио – 2:4.

Прежде чем сыграть ответный матч с «Реалом», баварцы во второй раз за сезон проиграли «Штутгарту». Отрыв от «Байера» сократился до двух очков. Зато «Реалу» не поздоровилось. «Королевский клуб» был бит со счётом 4:1. Затем с таким же результатом баварцы разгромили «Шальке». С «Русенборгом» обошлись гуманно — всего 2:1. Но эта победа обеспечила «Баварии» выход в четвертьфинал и превратила матч в Киеве в формальность. Грузинские легионеры «Динамо» Каха Каладзе и Георгий Деметрадзе обеспечили своей команде победу и моральное удовлетворение. Команда Лобановского оказалась третьей, пропустив вперёд «Реал».

В первенстве страны «Бавария» трижды сыграла вничью и позволила «Байеру» догнать себя. А потом и вовсе обогнать. Чемпионская гонка лихо закрутилась. Но на носу был четвертьфинал Лиги чемпионов, где мюнхенцев ждали встречи с «Порту». Ради них можно было отвлечься от Бундеслиги.

В Порту чемпионы Германии спаслись. Пропустили от Марио Жардела, потом Кан не позволил забить ещё, а в конце встречи очередной нужный гол записал на свой счёт Пауло Сержио. В промежутке между встречами с «драконами» баварцы провели три матча Бундеслиги. Победы над «Ульмом» и «Фрайбургом» позволили догнать «Байер». Но затем чемпион во второй раз за сезон проиграл «Мюнхену». Теперь 1:2, причём второй гол в ворота Кана провёл его одноклубник Йенс Йеремис, пришедший в «Баварию» как раз из второго мюнхенского клуба. «Джерри забыл, что уже перешёл», — писали немецкие газеты. «Байер» снова вырвался вперёд.

Тяжелейшей выдалась ответная игра с Порту». Гол Пауло Сержио долгое время оставался единственным. Но когда шотландский арбитр Хью Даллас посматривал на секундомер, Жардел сравнял счёт. Замаячила перспектива дополнительного времени. Но как же вовремя сходил вперёд Томас Линке. И, главное — не напрасно. Отыгрывать второй мяч «драконам» было некогда.

Вышли в полуфинал, а там снова «Реал». Но перед второй за небольшой промежуток времени поездкой в Мадрид «Бавария» выиграла дома у «Ганзы», а затем в Дортмунде, не позволив «Байеру» убежать.

На этот раз «Реал» отомстил за два поражения в группе. Николя Анелька уже на четвёртой минуте заставил Оливера Кана вытащить мяч из сетки. А через полчаса Йенс Йеремис снова поразил свои ворота. Икер Касильяс на этот раз не пропустил ничего, чем и помог «Реалу» победить 2:0.

Вернувшись из Мадрида, баварцы взяли Кубок Германии, разгромив в финале «Вердер» 3:0. Джоване Элбер, Пауло Сержио и Мехмет Шолль принесли яркую победу, Кубок, а заодно и реванш за проигрыш в прошлогоднем кубковом финале.

Через несколько дней «Бавария» взяла реванш и у «королевского клуба». Но со счётом 2:1. Анелька сделал победу мюнхенцев пирровой. Так, проиграв три встречи из четырёх «Реал» шагнул в финал, в котором потом одержал победу. Баварцы снова не смогли покорить вершину. Может, снова дело в Маттеусе. В марте Лотар покинул команду и уже был не в состоянии помочь в противостоянии с командой Дель Боске.

За тур до финиша бундеслиги «Байер» опережал мюнхенцев на три очка. «Аспириновым» достаточно было сыграть вничью со скромным баварским «Унтерхагингом», чтобы стать чемпионом впервые в истории. Но дебютант Бундеслиги выиграл 2:0, чем оказал огромную услугу соседям. «Бавария» в свою очередь разобралась с «Вердером» 3:1. На финиш «Байерн» и «Байер» пришли с одинаковым багажом – 73 очка. Но все дополнительные показатели – разница мячей, результаты личных встреч, количество побед проголосовали за мюнхенцев. Впрочем, хватило бы и разницы мячей +45 против +38.

Вот таким выдался юбилейный сезон. Выиграно три турнира из четырёх. Но главная мечта – победа в Лиге чемпионов оказалась пока несбыточной. И стала делом чести для Хитцфельда.