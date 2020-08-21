Уступили чемпионство «Осеру», но взяли еврокубок. Первый триумф ПСЖ на международной арене

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вчера, 08:00

«Соккер.ру» рассказывает о пока единственном европейском трофее парижан, не считая Кубка Интертото.

Как вы знаете, Кубок чемпионов был придуман французом Габриэлем Ано. Однако соотечественники изобретателя весьма скромно выступали в главном клубном турнире и других еврокубках. Только дважды французские клубы завоёвывали трофеи. В 1993 году «Марсель» выиграл Лигу чемпионов, а через три года «Пари Сен-Жермен» завоевал Кубок Кубков. Можно сравнить эти победы с восхождениями на Эльбрус и Монблан, – две самые большие вершины Европы.

Про ту победу «Марселя» вы могли прочитать ранее. А теперь давайте вспомним о выдающемся успехе парижского клуба, который был достигнут под руководством Луиса Фернандеса.

Благодаря Артуру Жоржи и Луису Фернандесу «Пари Сен-Жермен» за короткий срок собрал полный комплект домашних трофеев, но очень хотелось выиграть что-нибудь международное. Например, Кубок Кубков, в розыгрыше которого парижанам довелось принимать участие в сезоне 1995-96. Конечно, летом нужно было латать не дыры, а целые пробоины в составе. Чего стоил один уход Джорджа Веа в «Милан». Два темнокожих друга Патрик Мбома и Паскаль Нума, конечно, молодцы, но заменить в полной мере Джорджа Веа и Давида Жинола не могли. Да и Патрик укатил в «Метц», почему-то обидевшись на Фернандеса.

Самым громким приобретением стал сын первого капитана ПСЖ Жана Джоркаеффа – Юри, которому надоело в «Монако». Из итальянского «Кальяри» прибыл панамский нападающий Хулио Дели Вальдес. Из рядов чемпиона «Нанта» переманили форварда Патриса Локо, полностью соответствовавшего своей фамилии — «бешеный, сумасшедший». Вернулись Лоран Фурнье и Ксавье Гравлен, в «Лионе» был куплен центральный защитник Брюно Нготти, призванный заменить в центре обороны Рикардо.

Что получилось в итоге. В воротах играл блистательный Бернар Лама. Справа в обороне Патрик Коллетер, слева — Жозе Кобос. В центре обороны Брюно Нготти и отошедший назад Поль Ле Гуэн. В опорной зоне Лоран Фурнье, на правом фланге полузащиты Даниэль Браво, на противоположном — Венсан Герен. Ближе к нападающим — Раи. Если кто забыл, то это младший брат знаменитого бразильца Сократеса. Основная пара нападающих – Юри Джоркаефф и Хулио Дели Вальдес. В резерве вратарь Ришар-Филипп Дютрюэль, защитники Дидье Дома, Умар Диенг, Ален Рош, Стефан Маэ, полузащитники Франсуа Ляшер, Бернар Аллу, Джамель Бельмадт, нападающие Патрик Нума, Патрис Локо, Ксавье Гравлен и, внимание, 17-летний Николя Анелька.

Чемпионат начали с двух ничьих, зато в третьем туре благодаря голам Раи и Нума приложили в гостях «Нант» 2:1. Раи с Джоркаеффом очень быстро нашли общий язык. Юри принялся забивать в четвёртом туре, положив парочку «Сент-Этьену». Серию из шести побед в чемпионате оборвал Нготти своим нелепым автоголом в игре с «Монпелье». В Кубке кубков тоже был взят хороший старт – норвежский «Мольде» обыгран дважды 3:2 и 3:0. Затем настала очередь «Селтика». Скромные 1:0 в Париже и роскошные 3:0 в Глазго.

В чемпионате всё хорошо. Выигран первый круг, а в начале второго ПСЖ уничтожил «Нант» на «Парк де Пренс» 5:0. Вылет из Кубка лиги не слишком огорчил, так как были цели куда масштабнее. Но от Суперкубка парижане не отказались, обыграв по пенальти «Нант». Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2. Накануне Нового 1996 года Джоркаефф был признан лучшим игроком Франции, а титул лучшего игрока Европы впервые достался африканцу Веа. Половину этого года мистер Джордж был игроком ПСЖ .

После рождественских каникул в чемпионате у «красно-синих» наметился спад. Сначала серия из трёх ничьих, потом, после натужной победы над «Каном», три поражения в чемпионате и четвёртое в Кубке Франции от «Осера». Приоритетом становится выигрыш Кубка кубков. В четвертьфиналах ПСЖ досталась «Парма». В Италии уступили 0:1. В ответке Раи реализовал пенальти за снос Нума уже на восьмой минуте, затем Алессандро Мели сравнял счёт и вывел «Парму» вперёд в двухраундовом противостоянии. Но Патрис Локо забил ещё один гол парижан, а во втором тайме Патрик Нума снова заработал 11-метровый. Раи был безупречен. Главным же героем встречи стал Бернар Лама, потащивший пяток сложнейших мячей. 3:1 и ПСЖ в полуфинале.

Победа над пармезанцами отняла слишком много сил. Главный матч второго круга, да и всего чемпионата, с «Осером» завершился крупной победой бургундцев 3:0. Команда Ги Ру устремилась к чемпионству, а ПСЖ потерпел обидное домашнее поражение от «Метца» 2:3. Можно сосредоточиться на Кубке кубков, где настало время полуфиналов. К первому матчу с «Депортиво» вовремя поправился Джоркаефф. Удар Юри на 89-й минуте принёс победу в Ла-Корунье. В Париже дело кончилось тоже победой с разницей в один мяч – отличился Локо. Впервые в истории ПСЖ шагнул в финал еврокубка.

Решающий матч с венским «Рапидом» проходил в Брюсселе. В дебюте захромал и покинул поле Раи. Но травма капитана лишь разозлила парижан. Гол в ворота австрийцев назревал и созрел на ровном месте. Штрафной, назначенный метрах в сорока от ворот «Рапида», не таил в себе большой угрозы. Но Джоркаефф откатил мяч Нготти, а Брюно вложил в удар всю богатырскую силу. Мяч вонзился в сетку. Этого гола хватило для исторической победы.