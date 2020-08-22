Будущий «красный дьявол», израильский драчун и второй после Мостового. Вратари Ла Лиги 2000-х

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вчера, 07:30

«Соккер.ру» завершает серию статей о лучших голкиперах Испании начала XXI века.

Роберто Аббондансьери (1972). «Бока Хуниорс» 1996-2006, 2009-10, «Хетафе» 2006-09, «Интернасьонал» 2010

Аргентинец по прозвищу «Утка» заслужил отменную репутацию у себя на родине. Любимец болельщиков «Боки», первый номер сборной Аргентины, специалист по отражению пенальти. В солидном возрасте Роберто прибыл в Испанию, где обосновался в воротах «Хетафе». Не самого сильного и не самого популярного клуба испанской столице. Но в первом же сезоне Утка выиграл трофей Саморы, а его клуб дошёл до финала Кубка Короля, заработав путёвку в Кубок УЕФА . Тренера Бернда Шустера сразу позвали в «Реал». В Кубке УЕФА команда уже под руководством Микаэля Лаудрупа дошла до четвертьфинала, где в равной борьбе уступила «Баварии». Кроме того, «синие» снова выступили в финале Кубка Испании, где в равной борьбе уступили «Севилье». Всё это не было бы возможно без прекрасной работы Роберто. Правда, в уже упомянутом противостоянии с «Баварией» ошибка Утки стала роковой. Случается и такое. Из пяти лет, предусмотренных контрактом с «Хетафе», Аббондансьери отыграл в Мадриде вдвое меньший срок. «Бока» оказалась в сложном положении, и ветеран попросил отпустить его домой. Его преемник, тоже аргентинец, Оскар Устари был не столь успешен.

Дуду Ават (1977). «Хапоэль» (Хайфа) 1999-2001, «Маккаби» (Хайфа) 2001-03, «Расинг» 2003-06, «Депортиво» 2006-08, «Мальорка» 2009-14

Сильнейший вратарь в истории израильского футбола, востребованный не только в многочисленных «Хапоэлях» и «Маккаби», но и в одной из элитных лиг. Да и в сборной своей страны этот прыгучий, элегантный голкипер провёл немало отличных матчей.

В Испании Ават исполнял роль спасателя. Несколько лет тащил на себе «Расинг» из Сантандера, потом отправился в Ла-Корунью, где уверенно играл в воротах угасающего «Депортиво». В «Депоре» Дуду случалось бороться с конкурентами с помощью кулаков. Однажды он подрался с другим вратарём галисийцев Густаво Мунуа, после чего оказался в травмпункте, где израильтянину наложили швы. В клубе наказали обоих драчунов, а в воротах «Депора» обосновался баск Даниэль Арансубия. Ават же перебрался с севера Испании на юг, на Балеарские острова, где прикипел душой к «Мальорке». Сначала, как вратарь, а потом как генеральный директор. Это он пригласил на должность главного тренера островитян Валерия Карпина, он же и уволил. Дуду отличался своей религиозностью. Очень не любил играть по субботам и в иудейские праздники. На Йом-Киппур (Судный день) вообще старался отпрашиваться на родину. Однако до Карлоса Роа ему было далеко, и трений с руководством клуба не возникало.

Диего Алвес (1985). «Атлетико Минейро» 2004-07, «Альмерия» 2007-11

Победитель последнего Кубка Либертадорес и один из вратарей современной сборной Бразилии начинал свой испанский отрезок карьеры с выступлений за «Альмерию». Сначала как второй вратарь, но потом бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине стал основным голкипером. Алвес был одной из ярчайших фигур в составе команды Унаи Эмери. Бразилец вытаскивал самые сложные мячи, брал пенальти, решал судьбу матчей. После ухода Эмери в «Валенсию» Диего как-то сник, стал пропускать кучу мячей. Но эти неприятности, равно как и блестящая игра Алвеса в «Валенсии» — события нового десятилетия, а стало быть, тема для другой главы.

Хосе Мануэль Пинто (1975). «Сельта» 1998-2008, «Барселона» 2008-14

Вот и испанцы пошли. В 90-е Пинто проиграл конкуренцию за место в воротах «Бетиса» Тони Пратсу и отбыл в «Сельту». Был вторым при Ришаре-Филиппе Дютрюэле и Пабло Кабальеро. А потом и сам заиграл. Да так успешно, что Хосе стал вторым по популярности футболистом галисийского клуба после Александра Мостового. В сезоне 2005-06 Пинто выиграл трофей Саморы, что непросто для вратаря «Сельты». Но через год клуб из Виго покинул Ла Лигу. Хосе помог «кельтам» вернуться, а потом перешёл в «Барселону», согласившись стать дублёром Виктора Вальдеса.

Диего Лопес (1981). «Реал» 2000-07, «Вильярреал» 2007-12

За спиной Икера Касильяса вырос, как в прямом (метр девяносто шесть), так и в переносном смысле отличный вратарь. Диего Лопесу стало тесно в «Королевском клубе». Ему хотелось играть, а не любоваться игрой Икера. Для этого был приглашён из «Ливерпуля» поляк Ежи Дудек. Диего же, пусть и не сразу, но принял приглашение «Вильярреала». После отъезда в «Ливерпуль» Пепе Рейны «подводники» нуждались в сильном страже ворот. Уругваец Себастьян Виера и аргентинец Мариано Барбоса не смогли заменить Пепе в полной мере. Зато огромный и в то же время подвижный Лопес пришёлся ко двору. С ним «Вильярреал» не знал горя на протяжении пяти лет. В первом же сезоне после прихода Диего «подводники» заняли второе место вслед за «Реалом» — лучший результат в истории клуба. В последующий сезонах «Вильярреал» не поднимался так высоко, но оставался влиятельной силой в испанском футболе. Диего же получил вызов в сборную, но сыграл там лишь раз. Настолько большой была конкуренция. Лопес оставался видной фигурой в следующем десятилетии. Несмотря на вылет «Эспаньола» из Ла Лиги и солидный возраст — 38 лет, Диего пока не объявлял о завершении карьеры.

Серхио Асенхо (1989). «Вальядолид» 2007-09, «Атлетико» 2009-14

Серхио проявил себя с наилучшей стороны в юношеской сборной Испании, а после в «Вальядолиде». Быстро прогрессировал, получал отличную прессу. Сам Икер Касильяс пригласил молодого коллегу на дружеский ужин. Об Асенхо стали говорить как о потенциальном наследнике Икера. Нет ничего удивительного, что Серхио быстро перерос уровень «Вальядолида». Вряд ли кого удивило приглашение его в «Атлетико», который решил заменить Лео Франко. Но в Мадриде игра не заладилась. Во-первых, ещё в «Вальядолиде» Серхио получил травму колена, потребовалось хирургическое вмешательство. Подготовка к началу сезону была скомкана. Потом испанская молодёжка уехала в Египет на молодёжный чемпионат мира, и «Атлетико» пришлось обойтись без Асенхо. В это время в воротах «матрасников» обосновался следующий герой этой статьи. Но Серхио получил свой шанс, однако не сразу им воспользовался. Провёл несколько неудачных игр. Только обрёл уверенность и сразу получил тяжёлую травму — порвал кресты. В первый раз. Всего же в карьере Асенхо было четыре (!) подобных повреждения — по два на колено. В «Атлетико» он так и не заиграл. Но обрёл себя в «Вильярреале», где выступает до сих пор. В сборную Серхио не привлекается, но остаётся одним из сильнейших вратарей Ла Лиги.

Давид Де Хеа (1990). «Атлетико» 2007-11

Давид в девятнадцать лет дебютировал в воротах «Атлетико» и проявил себя с наилучшей стороны. Обошёл на повороте и наследника Касильяса — Асенхо, и опытного Роберто Хименеса. В первом же сезоне мало кому известный юноша стал основным вратарём «матрасников», финалистом Кубка Короля и победителем Лиги Европы. А заодно и объектом охоты многих знаменитых клубов. Следующий сезон Давид начал первым номером и вскоре стал обладателем Суперкубка Европы. А ещё через год Де Хеа подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Но это уже новое десятилетие.

Вот, пожалуй, и все заметные вратари Испании нулевых. На следующей неделе вас ждут рассказы о голкиперах Серии А.