От ЛФЛ до сборной России. Неожиданные вратари «Торпедо», о которых вы могли не знать

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вчера, 12:18

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях московского «Торпедо». Герои новой серии защищали ворота «чёрно-белых» после вылета команды из Премьер-лиги.

Первым тренером Ильи Абаева был его отец Виктор Абаев, вратарь «Торпедо» и «Спартака» шестидесятых годов. Затем с Ильей занимался другой торпедовский голкипер Эдуард Шаповаленко, тренер СДЮШОР «Чертаново». Уже будучи школьником, Илья выступал за резервистов «Торпедо» и был включён в заявку первой команды.

Но повторить путь Дмитрия Харина у Абаева не получилось. Тренеры лужниковцев — и Виталий Шевченко, и Сергей Петренко — не спешили доверять место в воротах юному вратарю. Лишь весной 2004 года Илья дважды подменил Бородина на последних минутах удачно складывавшихся для «Торпедо» матчей. Дважды молодому вратарю доверяли ворота в кубковых встречах.

В конце концов, Илье надоело ждать, и он попросился в аренду. Уехал в «Анжи», где отыграл сезон-2006 в качестве основного вратаря. Но срок аренды завершился, а в «Торпедо» на Илью по-прежнему не рассчитывали. Тем более что «чёрно-белые» к тому времени играли в Первой лиге, как и махачкалинцы. Последовала еще одна командировка на Кавказ в Махачкалу, где Илья снова отыграл чемпионат в основе «Анжи». В «Торпедо» к услугам Абаева прибегли лишь в 2008 году, когда команда вовсю валилась. Илья отыграл вполне достойно, например, в игре с подольским «Витязем» отразил два пенальти. Но пропускал много. Впрочем, стоит ли упрекать в этом вратаря. Вся команда играла крайне слабо и по итогам сезона-2008 «Торпедо» достигло низшей точки падения — рухнуло во Вторую лигу, а вскоре и вовсе было расформировано.

Играть в ЛФЛ Илье не хотелось, тем более что в «Анжи» про него не забыли. Уже в третий раз Абаев уехал в Махачкалу, на сей раз уже не в аренду. Весной 2009-го воспитанник «Торпедо» подписал контракт с махачкалинцами. Он помог «Анжи» вернуться в Премьер-лигу и закрепиться в ней. При Омари Тетрадзе Илья был основным вратарём. Гаджи Гаджиев, возглавивший дагестанский клуб весной 2010 года, использовал двух стражей ворот — Абаева и Нукри Ревишвили. Ошибались голкиперы немного, особые грехи как-то не вспоминаются. Разве что Абаеву явно не удался московский матч с ЦСКА . Илья «терял ворота», далеко выходил вперед и пропустил четыре мяча, которые не принадлежали к числу неберущихся.

Зимой 2011-го Омари Тетрадзе пригласил Абаева в нижегородскую «Волгу», пробившуюся в Премьер-лигу. При Тетрадзе Илья играл постоянно. Выручал и ошибался, но вряд ли его игра стала причиной неудач волжан, приведшей к тренерской отставке. Сменивший Тетрадзе Дмитрий Черышев дал шанс и другим вратарям «Волги» — Михаилу Кержакову и Виталию Астахову, но потом все же вернул более опытного Абаева в ворота.

А потом Илья вытащил счастливый билет — оказался в московском «Локомотиве». Получил травму Гильерме Маринато, и «железнодорожникам» срочно понадобился сильный голкипер. Таким оказался вратарь «Волги» Абаев, быстро освоившийся в воротах столичного клуба. Про этот период биографии Ильи вы могли прочитать в серии рассказов о вратарях «Локомотива».

Но вернулся в строй Гильерме, и Илье снова пришлось отойти в сторону. Он уходил в аренду в «Краснодар», а по истечении контракта с «Локомотивом» перебрался в «Ростов». Там играл не очень часто, но столь же надёжно, пропуская менее мяча за игру. После двух лет пребывания на Дону Абаев вернулся к истокам. Выступает за родной клуб «Чертаново». 39-летний Илья скорее второй, нежели основной в молодой столичной команде. Но его опыт, мастерство и авторитет помогли «чертятам» освоиться в ФНЛ и даже претендовать на повышение в классе. Ещё неизвестно, кто бы сейчас играл в Премьер-лиге, если бы не пандемия коронавируса.

В ЛФЛ ворота «Торпедо» защищали воспитанники клуба Максим Моргун, Андрей Лунёв и Алексей Гамидов. Тот самый Лунёв, что защищает сейчас ворота «Зенита» и сборной страны. В 2010-м клуб вновь обрёл профессиональный статус и сразу же выиграл турнир в зоне «центр» второго дивизиона. Нагрузка легла на трёх вратарей – Илья Мадилов и Андрей Лунёв провели соответственно 13 и 7 встреч, а ещё 12 матчей, в том числе и на финише сезона, провел воспитанник мордовского футбола Евгений Фролов. По окончании сезона «Торпедо», уже клуб первого дивизиона ФНЛ , и «Мордовия» произвели обмен голкиперами. Фролов вернулся в Саранск, где получил и первый номер, и место в основном составе. В обратном направлении проследовал 22-летний Андрей Рыжиков, младший брат голкипера казанского «Рубина» Сергея Рыжикова.

Как и Сергей, Рыжиков-младший начинал в родном Белгороде. В 2006 году оказался в «Роторе», потом какое-то время входил в состав «Сатурна» и «Губкина». Три сезона – 2008, 2009 и 2010 — Андрей провел в Саранске. В сезоне-2010 Рыжиков отыграл за «Мордовию» в 21 матче.

Что касается Лунёва, то ученик Дмитрия Гуленкова уходил в аренду в «Истру» и в «Калугу», затем в «Сатурн». Потом Андрей оказался в «Уфе». В роли третьего вратаря. Однако в умелых руках Юрия Валентиновича Перескокова Андрей стремительно прогрессировал и вскоре стал основным. И не просто основным, а открытием сезона-2016/17. Во второй половине этого чемпионата Лунёв играл уже в «Зените».

Но основным в «Торпедо» суждено было стать не Лунёву и не младшему из братьев Рыжиковых, а довольно опытному литовцу Саулюсу Клевинскасу. Саулюс отыграл пять сезонов за клуб «Судува», становился призером чемпионата Литвы и дважды выигрывал Кубок страны. Однажды Саулюс сыграл и в сборной Литвы.

В 2010-м Клевинскас покинул Литву и перебрался в армянскую «Мику». Но у ереванцев возникли проблемы с финансированием, и контракт был вскоре расторгнут. Саулюс вернулся на родину, провел полгода в «Жальгирисе», после чего принял предложение московского «Торпедо».

Первые впечатления от игры Клевинскаса были самыми положительными. Опытный голкипер быстро адаптировался в воротах «черно-белых» и успешно провёл матчи первого круга, по итогам которого был признан болельщиками лучшим игроком команды.

Но в сезоне-2012/13 Клевинскас проиграл конкуренцию новому голкиперу «чёрно-белых» коренному москвичу Александру Довбне. Выпускник ДЮСШ «Спартак-2» Довбня долго искал свою команду. Его даже в Финляндию занесло. Перед приходом в «Торпедо» Александр провёл хороший сезон в «Подолье». Крупный, подвижный, умеющий выручать в сложнейших моментах, Довбня сумел отодвинуть Клевинскаса и стал первым номером. Но склонность к перемене мест взяла верх. Александр уехал во Владивосток, где играл в «Луче». Потом были смоленский «Днепр», « СКА -Хабаровск», «Оренбург». Сейчас же 33-летний Довбня защищает последний рубеж обороны «Ротора».

Завершит эту серию Евгений Конюхов, который входит в нынешний состав «Торпедо». Не так давно 34-летний однофамилец нашего знаменитого путешественника вернулся в «Торпедо» после шести лет выступлений за самарские «Крылья Советов». В московском клубе уроженец Мурома провёл один сезон – 2013/14. Он заменил уехавшего во Владивосток Довбню и помог «чёрно-белым» вернуться в Премьер-лигу. А потом ушёл — возвращать в элиту «Крылья Советов». Кроме того, Конюхов знаменит своими сухими серии. В сезоне-2008/09 Евгений, тогда страж ворот владимирского «Торпедо», не пропускал на протяжении 1224 минут. В Самаре он побил собственное достижение – 1303 минуты. Однако эти достижения были установлены не в Премьер-лиге (второй — частично в РПЛ ), поэтому рекордами не считаются.