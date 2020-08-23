Победа над «Динамо» Лобановского, два трофея и трагедия на «Камп Ноу». Первый сезон Хитцфельда в «Баварии»

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вчера, 18:01

«Соккер.ру» начинает серию рассказов о «Баварии» Оттмара Хитцфельда.

На рубеже веков «Бавария» тоже была мощной машиной. Не такой сверхмощной, перемалывающей соперников, как версии Юппа Хайнкеса, Хосепа Гвардиолы или нынешняя — Ханси Флика. Но при Оттмаре Хитцфельде баварцы полностью соответствовали понятию суперклуб.

Тренер Оттмар Хитцфельд уже прославился на весь мир, когда сотворил чудо с дортмундской «Боруссией». Выиграл с дортмундцами Бундеслигу раз, другой. А потом и Лигу чемпионов. В какой-то момент «Боруссия» стала самым популярным клубом Германии. За счёт многих факторов. Красивая игра, звёздный состав. Даже необычная «кислотная» форма, которая прекрасно продавалась во многих странах. Правда, Лигу чемпионов команда Хитцфельда выиграла в более традиционной экипировке, хотя прозвище «кислотные диджеи» ещё долго было в ходу. Если вы хотите узнать подробности тех славных сезонов, то добро пожаловать в архивы «Соккер.ру».

«Бавария» же в середине девяностых отошла в тень. Нет, мюнхенцы по-прежнему оставались грозной силой и брали трофеи. Весной 1996 года взяли Кубок УЕФА , через год чемпионский титул, через два — Кубок Германии. Но баварцы в первую очередь прославились скандалами. То Юрген Клинсманн и Лотар Маттеус затеяли ссору. То целая группа игроков оказалась в немилости у тренера Джованни Трапаттони. Сам итальянец тоже «поплыл» в новой для него команде. Хотя второй заход маэстро Трапа оказался более успешным. Тут и Серебряная салатница с Кубком лиги в сезоне 1996-97, и Кубок весной 1998 года. Но в целом негатива было больше. Именно в эту пору прозвище ФК «Голливуд» стало особенно актуальным.

Расшатавшейся «Баварии» требовался если не ремонт, то наведение порядка. Усилить некоторые линии, но в первую очередь укрепить дисциплину. Тут нужен был обладатель крепкой руки. И не только руки. Например, Хитцфельд, взявший паузу после успешного, но утомительного дортмундского этапа своей биографии. Отдохнув год и восстановив силы, герр Оттмар решил вернуться к тренерской практике. Уже в «Баварии».

Летом девяносто восьмого в составе произошли перемены. Не столь масштабные, как предрекали иные обозреватели, но всё же. Вернулся в Италию, а именно в «Пьяченцу», Руджеро Риццителли, недалеко (в «Дженоа») устроился Маркус Мюнх. Кристиана Нерлингера отпустили в дортмундскую «Боруссию» безвозмездно (то есть даром). Зато Дитмара Хаманна продали в «Ньюкасл» за семь с половиной миллионов евро. Что касается пополнения, то мюнхенцы сняли сливки с клубов Бундеслиги — защитник «Шальке» Томас Линке, полузащитники Штефан Эффенберг («Боруссия» Мёнхенгладбах), Хасан Салихамиджич («Гамбург»), Йенс Йеремис («Мюнхен 1860»), нападающий Али Даеи.

Что же получилось. В воротах Оливер Кан, чья карьера к тридцати годам достигла своего пика. На скамейке Бернд Дрейер. В центре обороны Лотар Маттеус и Томас Линке. Справа Маркус Баббель. Слева Биксан Лизаразю. А также опытнейший Томас Хелмер и Сэмюэль Куффур. Роскошный выбор полузащитников: Марио Баслер, Штефан Эффенберг, Мехмет Шолль, Йенс Йеремис, Торстен Финк, Хасан Салихамиджич, Михаэль Тарнат, Томас Штрунц. Основную пару нападающих составили Джоване Элбер и Карстен Янкер. В резерве были Александер Циклер и Али Даеи.

Коснулись перемены и формы. «Бавария» вообще любит экспериментировать с экипировкой. В девяностые годы использовались не только традиционные красные и белые цвета, но и синий. Но в 1998 году мюнхенцы превзошли себя. Основным комплектом считались тёмно-синие футболки с красной окантовкой и такие же трусы. Бело-красная форма (с преобладанием белого) стала комплектом второго выбора. Однако чаще всего баварцы играли в серых футболках с красными рукавами и серых трусах. В ней и прославились.

Перед началом чемпионата «Бавария» добыла Кубок лиги, разгромив в финале «Штутгарт» 4:0. Не пожалел свой бывший клуб Джоване Элбер, забивший три мяча. Конечно, этот Кубок не Бог весть какой трофей, но Хитцфельду было важно начать новый этап своей карьеры с победы.

Старт в чемпионате получился мощнейшим. Шесть побед с общим счётом 20:5. Но бывшая команда Хитцфельда отобрала очки у лидера, причём в Мюнхене (на «Олимпияштадионе» со счетом 2:2). Сравнял счёт тот самый Нерлингер, которого «Бавария» подарила «Боруссии». Но, несмотря на домашнюю (а стало быть, внеплановую для баварцев) ничью, они остались первыми. Ближайший из конкурентов («Мюнхен 1860») отставал на три очка. Вскоре баварцы победили в Гельзенкирхене «Шальке» (3:1), а затем отправили четыре мяча в ворота чемпиона — «Кайзерслаутерна». Только в последний день октября «Бавария» потерпела первое поражение. Но к тому времени преимущество над соседями выросло до пяти очков и осталось таким после неудачи во Франкфурте.

В групповом турнире Лиги чемпионов баварцам досталась очень сложная группа — «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Брондбю». Европейская кампания началась плохо. Команда Хитцфельда потерпела поражение в гостевой игре с датчанами. Внеплановый, неожиданный и глупый проигрыш. Баббель смог забить за 13 минут до конца встречи. Но в оставшееся время представитель Бундеслиги пропустил дважды. Сначала свои ворота поразил Хельмер, а на 90-й минуте победный гол провёл Аллан Ранн. Эта победа стала единственным успехом «Брондбю», остальные пять встреч чемпионы Дании проиграли.

Во втором туре «Бавария» избежала домашней неудачи с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Джоване Элбер сравнял счёт за полторы минуты до финального свистка. Одно очко из шести в двух турах. Но последовали две победы над «Барселоной» (1:0 в Мюнхене и 2:1 на «Камп Ноу»), благодаря которым баварцы поправили положение. Месть «Брондбю» оказалась скромной (всего 2:0). Но этой победы оказалось достаточно для выхода в четвертьфинал. В шестом туре «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» снова сыграли вничью, уже на «Олд Траффорд» (1:1). Они ещё не знали, что весной придётся встретиться вновь.

В Бундеслиге «Бавария» обыграла соседей из Мюнхена (3:1) и «Штутгарт» (2:0). Отрыв от второго преследователя, теперь уже «Байера», вырос до восьми очков. Можно было позволить себе расслабиться и проиграть в Берлине «Герте» (0:2). Ведь потом последовала беспроигрышная серия из тринадцати встреч. И в этой серии только три встречи завершились вничью. Две из них (с «Боруссией» в Дортмунде и с «Шальке» в Мюнхене) пришлись на апрель. К тому времени «Бавария» не только опережала «Байер» на 13 очков, но и взяла четвертьфинальный барьер в Лиге чемпионов.

В четвертьфинале лидеру Бундеслиги противостоял пока ещё действующий чемпион Германии «Кайзерслаутерн». Первая игра проходила в Мюнхене, на «Олимпияштадионе». Ещё в первом тайме Элбер и Эффенберг с интервалом в четыре минуты забили по мячу. Чем обеспечили хороший задел перед визитом на «Фриц Вальтер Штадион». «Красные черти» намеревались дать бой. Да какое там. Ещё до перерыва в воротах Андреаса Райнке побывало три мяча (Эффенберг, Янкер и Увё Рёслер в свои ворота). Во втором тайме Марио Баслер поставил точку в игре — 4:0.

Однако «Кайзерслаутерн» взял частичный реванш в чемпионате, прервав ту самую серию баварцев. Но это поражение с результатом 1:2 вряд ли сильно огорчило лидера. Запас прочности был велик, а в полуфинале Лиги чемпионов у баварцев были куда более важные дела. А именно битва с киевским «Динамо» Валерия Лобановского.

Пожилой уже Валерий Васильевич создал в Киеве новую версию прекрасной команды. Вратарь Александр Шовковский, защитники Владислав Ващук, Александр Головко, Олег Лужный, Каха Каладзе, полузащитники Виталий Косовский, Андрей Гусин, Валентин Белькевич и Александр Хацкевич. И блистательная пара нападающих Сергей Ребров и Андрей Шевченко. В четвертьфинале динамовцы убрали с дороги предыдущего владельца Кубка чемпионов (мадридский «Реал»). Теперь в Киеве мечтали о победе в турнире. Тем более что Шевченко уже вёл переговоры с «Миланом». А без Андрея выиграть Лигу чемпионов было сложно. Сейчас или никогда.

Первая встреча проходила в Киеве. Уже на 13-й минуте Андрей Шевченко распечатал ворота Оливера Кана, использовав прекрасный пас Валентина Белькевича. Но ещё эффектней оказался второй гол лидера киевлян. Андрей пробил со штрафного метров с 45. Мяч миновал стенку гостей и затесавшегося в неё Каху Каладзе, миновал руки Оливера Кана и влетел в ворота. Но «Бавария» ответила своим штрафным. Михаэль Тарнат поразил ворота «Динамо» с 35 метров.

Наступил второй тайм, прошло пять минут, и Виталий Косовский подкараулил отскок от Сэмми Куффура, забив третий мяч. Казалось, что всё. «Динамо» одной ногой в финале. Даже уважаемый комментатор поспешил обрадоваться. Но «Бавария» Хитцфельда не собиралась выбрасывать белое полотенце. Опять штрафной. На этот раз бил Эффенберг. Удар в обвод стенки, запоздавший с броском Шовковский — 3:2. А потом уже здоровенный Янкер принял мяч в штрафной спиной к воротам, развернулся и нанёс точный удар. Надо ли объяснять разницу между 3:1 и 3:3 на своём поле?

В ответном матче динамовцы смотрелись предпочтительней, и если бы не превосходная игра Кана, быть бы голам Хацкевича, Реброва и Шевченко. Но Олли в прекрасном стиле отводил угрозы. «Баварии» же хватило одного удара. Марио Баслер с угла штрафной по замысловатой траектории отправил мяч в ворота Шовковского. Так киевское «Динамо» в третий раз остановилось в шаге от финала главного еврокубка, а «Бавария» стала участником решающего матча в «Барселоне». Соучастником оказался «Манчестер Юнайтед». Та самая третья встреча.

Финал Лиги чемпионов был запланирован на 28 мая. К этому времени «Бавария» успела оформить чемпионство и выйти финал Кубка Германии. Был шанс оформить покер (или как говорят в Германии каре) — взять четыре трофея. Про Кубок лиги вы, надеюсь, не забыли.

Про тот великий финал сказано и написано немало. В том числе и в этом блоге, в статье про «Манчестер Юнайтед». Но всё же давайте ещё раз прокрутим в памяти основные детали, причём взглянем глазами баварцев. Уже на шестой минуте Марио Баслер поразил ворота чемпионов Англии. Удар Супер-Марио был хорош, однако и Петер Шмейхель мог сыграть лучше. С его-то мастерством и опытом. Тем не менее на табло «Камп Ноу» светилась единичка, зажжённая Баслером. И тут Хитцфельд совершил непростительную ошибку. За четыре минуты до завершения второго тайма он заменил Лотара Маттеуса на Хасана Салихамиджича.

Но на последней минуте Петер Шмейхель совершил свой знаменитый рейд в штрафную «Баварии». Был бы Маттеус на поле, оборона бы разобралась, что делать после появления мощной фигуры в светло-зелёном свитере. Но Лотар уже был заменён и наблюдал, как паника в штрафной площадке его команды привела к голу Тедди Шерингема. Когда МЮ подавал ещё один угловой, Шмейхель оставался на месте. Но хаос в баварской обороне никуда не исчез, и Уле-Гуннар Сульшер им воспользовался. Кубок чемпионов уехал в Манчестер.

И с Кубком Германии не сложилось. Пропустив на четвёртой минуте мяч после удара Юрия Максимова, баварцы сумели лишь отыграться. Перед самым перерывом гол провёл Карстен Янкер. Дело дошло до пенальти, где сначала соперники били без промаха. Потом Оливер Кан потащил удар Йенса Тодта. Но Штефан Эффенберг пробил выше перекладины, а удар Лотара Маттеуса отбил Франк Рост. Кубок достался «Вердеру».

Несмотря на два проигранных финала, несколько испортивших впечатление, «Бавария» Оттмара Хитцфельда заметно прибавила. Стала более агрессивной, дисциплинированной, целеустремлённой. Чувствовалось, что эта команда способна на многое, её потенциал не исчерпан.