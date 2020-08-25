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«Карабах» — «Шериф»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:23

На стадии ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов сыграют «Карабах» и «Шериф». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 26.08.2020.

Карабах

На предыдущей стадии квалификации Лиги Чемпионов «Карабаху» в соперники достался «Силекс». Азербайджанский клуб без труда справился со своим оппонентом, обыграв его дома со счетом 4:0.

Отметим, что в новом сезоне родного чемпионата «Карабах» стартовал с уверенной победы над «Сахаб» из Баку (2:0).

Шериф

Чемпион Молдавии в раунде 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов противостоял «Фоле». Своего соперника «Шериф» обыграл легко – со счетом 2:0.

В национальном чемпионате Молдавии «Шериф» уверенно лидирует в турнирной таблице. Команда выиграла восемь стартовых матчей с общим счетом 23:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Карабах» — 1.650
  • Ничья – 3.680
  • Победит «Шериф» — 5.200

Статистика

  • В 2018 году соперники встретились в ЛЕ и обменялись домашними победами – 1:0 в Молдавии и 3:0 в Азербайджане.
  • «Карабах» не проигрывал в 10 последних домашних матчах.
  • «Шериф» выиграл 3 предыдущих гостевых поединка с одинаковым счетом 1:0.

Прогноз

В пользу «Карабаха», конечно же, говорит фактор домашних стен, но матч пройдет при пустых трибунах. «Шериф» приедет в Азербайджан играть в излюбленной оборонительной манере, а хозяева вряд ли будут рисковать.

Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку ТМ(2,5) – 1.727 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.Ru
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sv_1969
sv_1969
вчера в 15:26
Карабах не проиграет наверное!
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