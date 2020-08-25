«Карабах» — «Шериф»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

На стадии ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов сыграют «Карабах» и «Шериф». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 26.08.2020.
Карабах
На предыдущей стадии квалификации Лиги Чемпионов «Карабаху» в соперники достался «Силекс». Азербайджанский клуб без труда справился со своим оппонентом, обыграв его дома со счетом 4:0.
Отметим, что в новом сезоне родного чемпионата «Карабах» стартовал с уверенной победы над «Сахаб» из Баку (2:0).
Шериф
Чемпион Молдавии в раунде 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов противостоял «Фоле». Своего соперника «Шериф» обыграл легко – со счетом 2:0.
В национальном чемпионате Молдавии «Шериф» уверенно лидирует в турнирной таблице. Команда выиграла восемь стартовых матчей с общим счетом 23:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Карабах» — 1.650
- Ничья – 3.680
- Победит «Шериф» — 5.200
Статистика
- В 2018 году соперники встретились в ЛЕ и обменялись домашними победами – 1:0 в Молдавии и 3:0 в Азербайджане.
- «Карабах» не проигрывал в 10 последних домашних матчах.
- «Шериф» выиграл 3 предыдущих гостевых поединка с одинаковым счетом 1:0.
Прогноз
В пользу «Карабаха», конечно же, говорит фактор домашних стен, но матч пройдет при пустых трибунах. «Шериф» приедет в Азербайджан играть в излюбленной оборонительной манере, а хозяева вряд ли будут рисковать.
Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку ТМ(2,5) – 1.727 в БК Pinnacle.