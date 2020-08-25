«Селтик» — «Ференцварош»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:32

В четвертьфинале квалификации Лиги Чемпионов сыграют «Селтик» и «Ференцварош». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.08.2020.

«Селтик»

Чемпион Шотландии начал отбор в групповой этап Лиги Чемпионов противостоянием с КР Рейкьявик. Соперника из Исландии «Кельты» уничтожили в Глазго со счетом 6:0.

Новый сезон Премьер-лиги «Селтик» начал с побед над «Гамильтон» (5:1) и «Данди Юнайтед» (1:0), а также ничьи в противостоянии с «Килмарнок» (1:1).

«Ференцварош»

Чемпиону Венгрии в соперники на предыдущей стадии квалификации достался «Юргерден». Команда Сергея Реброва спокойно обыграла своего оппонента (2:0) и шагнула в следующий тур.

В новом розыгрыше чемпионата Венгрии «Ференцварош» сыграл только один матч. В гостевой встрече против МТК Будапешт команда довольствовалась ничейным результатом (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Селтик» — 1.444

Ничья – 4.500

Победит «Ференцварош» — 6.45

Статистика

Соперники раньше не встречались в официальных матчах.

«Селтик» выиграл 3 последних домашних матча.

«Ференцварош» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках.

Прогноз

Статус «Селтика» обуславливает тот факт, что он идет очевидным фаворитом в этой паре. Но «Ференцварош» в прошлом розыгрыше Лиги Европы зарекомендовал себя, как крепкую и неуступчивую команду с гибкими тактическими наработками.

Полагаем, что гости, как минимум, крупно не проиграют. В БК Pinnacle ставку на Ф2(+1,5) можно разместить с коэффициентом 1.630.