«Брест» — «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:46

Во втором туре Лиги 1 «Брест» на стадионе «Ле Бле» примет «Марсель». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 30.08.2020.

«Брест»

Футбольный клуб «Брест» сохранил прописку в Лиге 1 по итогам прерванного чемпионата. Команда набрала 34 очка, которые расположили ее на 14 строчке в турнирной таблице.

На дистанции «Красные» показали такие результаты: 8 побед, десять ничьих и десять поражений. В стартовом туре нового сезона «Брест» без шансов уступил в гостях «Ниму» (0:4).

«Марсель»

«Олимпик», в отличие от своего соперника, сыграет первый матч в новом сезоне. В прошлой кампании «Марсель» завоевал второе место в турнирной таблице, дающее право квалифицироваться в групповой раунд Лиги Чемпионов.

В 28-и сыгранных матчах, команда взяла 16 побед и восемь раз сыграла вничью. Только в четырех поединках «Марсель» проиграл.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брест» — 5.110

Ничья – 3.990

Победит «Марсель» — 1.714

Статистика

«Марсель» выиграл 3 последних матча у «Бреста».

«Марсель» победил в 3 предыдущих гостевых матчах Лиги 1.

«Брест» не побеждал в 3 из 5 последних домашних матчах против «Марселя».

Прогноз

«Брест» ужасно сыграл в первом туре, пропустив три гола от не самого сильного «Нима». Такая игра в обороне ставит под вопрос шансы хозяев, на равных противостоять второй команде Франции.

Учитывая атакующие возможности «Олимпика», предлагаем взять ставку на П2 с коэффициентом 1.714 в БК Pinnacle.