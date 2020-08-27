«Нельзя долго скрывать истину». Самый дорогой защитник в истории мог загреметь в тюрьму

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вчера, 15:00

В России или США Харри точно сел бы, но греки его простили. «Соккер.ру» выясняет детали истории, что повлияет на капитана МЮ .

Магуайр здорово подмочил себе репутацию

Не будем переоценивать греческую полицию. Там могут быть наглецы и взяточники, как в любой полиции на южных курортах. Но Магуайра признали виновным за нападение при отягощающих обстоятельствах, сопротивление задержанию и попытку дачи взятки.

Версия адвокатов – якобы попутали полицию с похитителями, поэтому начали драку. И взятку Харри не давал, а якобы пытался заплатить штраф. Также защита футболиста объясняет изначальную стычку с другими англичанами тем, что Магуайра оскорбляли. Провокация точно была, но это не дает право кого-то валить на землю и бить.

И еще одна версия адвокатов, что «люди, похожие на албанцев» (интересно, а как Магуайр отличит албанца от боснийца?) укололи в руку сестру Харри – юристы так объясняют, почему в крови девушки могли найти наркотики, совсем нелепая. Есть насильники, что подмешивают таблетки, но не трогают женщин из компании с огромными мужиками.

А вот полное отрицание любой вины и перечисление десятка версий – знакомый почерк дорогих адвокатов. Хотя Магуайру уже впаяли 21 месяц и 10 дней условного заключения, юристы подали апелляцию. А поскольку греческие полицейские, как и любые другие на низовом уровне, протокол задержания оформить грамотно не умеют, миллионера Магуайра оправдают по формальному признаку – дело склепали слишком быстро.

Но это не значит, что невиновен. Поступил с другом и братом, как британские гопники – чавы. Полицейских били руками и ногами, компания Магуайра разошлась, копы ответили насилием и позже точно хамили задержанным в ответ на оскорбления. Если Харри сопротивлялся полиции – играл с огнем. У британцев талантливая сборная, но у многих проблемы с воспитанием, а деньги сносят крышу окончательно.

Как и Кайл Уокер с вызовом проституток во время мировой пандемии, как и Грилиш с пьяным вождением и ДТП , как и Алли с записью орального секса на камеру, как и многие другие, Харри влип в историю о пьяном английском хулигане. Но Рафик всегда невиновен. И хуже поведения Магуайра только его реакция на вердикт суда и временное отстранение от матчей сборной Англии.

Защитник МЮ в лучших традициях пабликов для фанатов Джейсона Стейтема не к месту процитировал Гаутама Будду:

Нельзя долго скрывать три вещи: солнце, луну и истину.

А еще нельзя долго скрывать диарею, отсутствие ума и ошибки защитника на футбольном поле. Цитата Будды о несправедливых обвинениях, а Магуайр, похоже, сделал все, что ему инкриминировали. Зачем тогда полное отрицание вины? По совету адвокатов. Но учтите, что лишь благодаря юристам и славе Харри сейчас не в изоляторе.

Обычного туриста могли задержать без права внесения залога из-за риска побега на несколько месяцев после драки с полицией до выяснения обстоятельств, а здесь отпустили. Защитник улетел домой, поскольку богатый и знаменитый.

Харри несказанно повезло с местом преступлений

В РФ после драки с полицией виновники получил бы тюремные заключения. Был случай с иностранцем, прокуроры в Москве просили почти 10 лет. В США не только штрафы до 10 тысяч долларов, но и до 5 лет пребывания в местах лишения свободы во многих штатах.

Также греческий суд уверен, что Магуайр пытался подкупить полицейских. И в России, и в США (и всюду) это еще одна серьезная статья. Так что Харри повезло, что отдыхал в солнечной Греции, а не в Майами или в Сочи. Набор криминальных проступков тянет на долгий суд и заключение под стражу.

Магуайр легко отделался. А вот если Харри с братом и другом напали бы на американских полицейских во Флориде, то могла быть открыта стрельба на поражение. Магуайр был уверен, что его отмажут адвокаты, поэтому не повиновался, оскорблял полицию и пытался подкупить патрульных?

МЮ вместо Видича или Ван Дейка получил всадника без головы

Харри не извинился перед фанатами МЮ ни за свой футбол, ни за поведение. Капитан после провала в ЛЕ и Кубке Англии отправился на курорт, когда в условиях пандемии миллионы британцев лишены такой возможности – потеряли прежний доход, и там дважды подрался. А теперь строит из себя жертву.

Когда Капелло не понял, почему измена Терри равна лишению Джона капитанской повязки в сборной – можно было спорить, личная жизнь, подруга Бриджа могла не спать с женатым мужчиной. Но здесь сам Магуайр стал участником пьяных драк. Саутгейта заставили отстранить Харри на пару матчей сборной Англии, но позже он вернется.

МЮ вообще не стал наказывать защитника, боится накликать гнев спонсоров в непростые времена, что случается в Греции – остается в Греции. А здесь влияние не только на репутацию, но и на футбол. Магуайру не хватает игрового интеллекта, чтобы работать на уровне Кулибали или Ван Дейка. Это не второй Фердинанд, намного примитивнее.

А теперь еще и выяснили, что адекватность и Магуайр смотрят в разные стороны. Прямо как Харри в матче против «Севильи», когда в атаке соперника отвернулся от мяча. Парень поймал звезду, а на деле это переоцененный рынком АПЛ примитивный, хотя и физический крепкий защитник. До великих оборонцев Харри еще пахать и пахать. Но в его случае отсутствие навыков техничной работы с мячом может быть невосполнимым пробелом.

В матчах высокого уровня Магуайр не знает, что делать, у него ставка на физику, но смекалки и мудрости не хватает. Харри повел себя глупо, а фанаты МЮ не смогут долго терпеть его выходки, ведь те соединены с провалами в решающих матчах. Повезло, что Сульшер не вылетел из зоны Лиги чемпионов, но вот ставка на Магуайра как вожака чемпионской команды может себя не оправдать. Сильный футболист, но этого мало на уровне плей-офф ЛЧ .

Маркиньос работал над собой, Алаба – работал, а такие ребята, как Харри, хотят выехать на высокомерии и физике. Если сейчас у Сульшера и Суатгейта не хватит характера поставить Магуайра на место – а оба привыкли прикрываться трусливой формулой «меня не волнует, что футболисты делают в свободное время», то Харри как игрока мирового уровня точно потеряем. Жаль, данные хорошие. Сейчас важный момент в карьере не старого пока защитника, ведь очевидно, что дисциплины Магуайру не хватает.

У Харри никакого имени пока нет – тот, кого обыграла сборная Хорватии на ЧМ , тот, кого обыграла «Севилья», и тот, за кого заплатили 87 млн евро, чтобы получить четвертое место в АПЛ и отрыв от чемпиона «Ливерпуля» на дикие 33 очка. МЮ последней золотой эпохи стоял на плечах Ван дер Сара, Видича и Фердинанда, а уже потом добавляли атакующих звезд – Руни или Ван Перси. Но если Сульшер думает, что сейчас можно встать на плечи Магуайру и Погба – у нас для тренера МЮ плохие новости.

Харри умудрился сцепиться с полицией, для человека без дорогих адвокатов это очень серьезный проступок. Конечно, скорее всего, Магуайр нарвался бы на срок в полгода или год греческой тюрьмы, не больше – учтите, что и полицейские вряд ли работали профессионально, помяли англичан по ходу драки. Но защитника просто сразу отпустили, а реакция хулигана странная. Плохая новость для фанатов МЮ , их капитан не умеет признавать ошибки.

Для защитника — тоже жирный минус, особенно для человека с зарплатой 75 миллионов рублей в месяц. Слава и деньги проявили сущность Магуайра? Но если не изменит поведение – МЮ с таким капитаном не светит реальное возвращение на вершину. Харри не хватило ума проигнорировать пьяных английских задир, а потом не сдержался и полез в потасовку с полицейскими.