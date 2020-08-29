Эту трансферную машину не остановить! ЦСКА привез Мусу 2.0 из Голландии

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вчера, 16:59

«Соккер.ру» представляет очередного новичка «армейцев», которые проводят самую дорогостоящую и результативную трансферную кампанию среди клубов РПЛ .

Рекордная по затратам трансферная кампания в истории ЦСКА

Чидера Эджуке из «Херенвена» стал четвертым и самым дорогим новичком ЦСКА этим летом. Нигерийский вингер обошелся «армейцам» в 11.5 миллионов евро, а общая стоимость вложений в состав остановилась на отметке 30 млн евро. До этого были куплены аргентинский нападающий Адольфо Гаич (8.5 млн), казахстанский полузащитник из «Ростова» Бактиор Зайнутдинов (2 млн) и бразильский защитник Бруно Фукс (8 млн).

Никогда прежде ЦСКА не тратил столько денег за одно трансферное окно. Предыдущий рекорд составлял 20.5 млн евро и держался ни много ни мало десять лет: летом 2010 года ЦСКА купил Сейду Думбия у «Янг Бойз» за 11 млн евро и Зорана Тошича у «Манчестер Юнайтед» за 9.5 млн евро. Оба легионера оставили свой след в истории «красно-синих», окажутся ли свежие новички столь же полезны?

Эджуке за год подорожал почти в шесть раз

«Херенвен» сделал отличный бизнес на Эджуке. Прошлым летом голландский клуб подписал нигерийца из норвежской «Волеренги» за 2 миллиона евро, а теперь Чидера продан ЦСКА почти в шесть раз дороже. Эджуке феноменально выступил в Нидерландах? Можете судить по статистике: 10 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Херенвен». И это к началу марта, когда Эре остановилась из-за коронавируса, чтобы больше не возобновиться. «Херенвен» после 26 туров расположился в середине таблицы, на десятой строчке, но шустрый Чидера выделялся на фоне партнеров.

Нужно обратить внимание, что в Голландии Эджуке серьезно прибавил в результативности по сравнению с двумя сезонами в Норвегии, где забил 15 мячей в 69 матчах. В «Херенвене» нарисовал десятку за один неполный сезон, то есть 22-летний парень определенно находится в стадии роста, потому и «армейцы» не зажали на него кругленькую сумму. Однако не стоит ждать от Чидеры подвигов в РПЛ с первых же туров. Во-первых, у него полгода не было игровой практики, потребуется время, чтобы набрать игровой тонус. Во-вторых, между чемпионатами России и Голландии очень большая разница, атакующим игрокам бывает нелегко подстроиться под наши реалии.

Эджуке — новый Муса?

Какие-то параллели определенно просматриваются: Ахмед и Чидера — нигерийцы, оба переходят в ЦСКА из клубов Эредивизии (Муса играл за «Венло»), у них одинаковые амплуа и схожая антропометрия. Муса приезжал в Москву вингером, это Леонид Слуцкий научил его играть в центре атаки, излюбленная позиция Эджуке — левый крайний нападающий. Впрочем, на перечислении этих формальных качеств сходство заканчивается.

Эджуке создает впечатление гораздо более подготовленного и тактически грамотного футболиста по сравнению с Ахмедом образца его первых месяцев в ЦСКА , когда Муса был похож на всадника без головы: бешеная скорость и ноль понимания, куда нужно бежать и зачем. Чидера — готовый игрок для основы ЦСКА , а не перспективное сырье, которым был его соотечественник в момент переезда в Москву.

Как Эджуке играл в «Волеренге» и «Херенвене»?

В Норвегию Чидера приехал в 19 лет и после нескольких матчей за вторую команду оказался среди мастеров. «Волеренга» играла по схеме 4-2-3-1, а Эджуке использовали на флангах атаки — то слева, то справа. Примерно в равной пропорции. В последнем своем норвежском сезоне Чидера и вовсе большинство матчей провел на позиции «десятки», так что футболист разносторонний, не только по флангу умеет мотаться, но и поле видит. Это значит, что Эджуке может рассматриваться в качестве замены Влашичу, к которому есть серьезный интерес из топ-чемпионатов.

Но возвращаемся к новичку. Позиция на левом фланге стала родной для Эджуке уже в Голландии, нигериец — типичный инвертированный вингер, то есть правша, играющий на левом фланге, удобно уходить в центр и угрожать воротам с рабочей ноги. Именно это обстоятельство позволило ему в полной мере раскрыть свой потенциал в «Херенвене», где подавляющее большинство матчей — 25 из 29, Чидера отыграл слева в атаке в рамках расстановок 4-1-4-1 и 4-2-3-1.

На какой позиции сыграет Эджуке? Возможно, в ЦСКА грядет смена игровой схемы?

В подавляющем большинстве матчей при Викторе Ганчаренко «армейцы» играли по схеме с тремя центральными защитниками, которая незнакома Эджуке. Но спровоцировать смену расстановки должен другой новичок — защитник Бруно Фукс. Если у ЦСКА сложится сильная пара центрбеков, то команда может перейти на более подходящую для текущего состава с учетом приобретений расстановку 4-2-3-1 или 4-3-3.

И ведь в последнем матче с «Краснодаром» ЦСКА уже играл по схеме с четырьмя защитниками, и команда выглядела весьма недурно. Готовы использовать это построение на постоянной основе? Если допустить, что смена основной тактической модели состоится, то Эджуке будет претендовать на место в тройке атакующих игроков, его конкурентами станут Сигурдссон и Кучаев. В случае ухода Влашича не исключено использование Чидеры на позиции «десятки», но лучше всего нигериец себя чувствует слева.