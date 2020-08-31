Шалимов в «Интере». Жертва лимита, победа в Кубке УЕФА и закат карьеры

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вчера, 10:17

«Соккер.ру» вспоминает парадоксальный сезон «Интера».

Вы уже могли прочитать, как «Интер» в 1991 году выиграл свой первый из своих трёх Кубков УЕФА . Но через три года трофей снова оказался в Милане. На этот раз он стал утешительным призом, компенсацией за провал в Серии А.

Позвольте напомнить ситуацию. В сезоне-1992/93 «Интер» бросил вызов своему находящемуся в лучах славы соседу. Команда Освальдо Баньоли после неудачного первого круга бросилась в погоню за «Миланом» и едва не догнала его. На финише «нерадзурри» отстали от чемпиона на четыре очка. У «сине-чёрных» подобрался хороший состав — в строю оставались вратарь Вальтер Дзенга, чемпион мира Джузеппе Бергоми, герой чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллаччи. В атаке блистал уругваец Рубен Соса. Прекрасно вписался в ансамбль, пришедший из «Фоджи», Игорь Шалимов. Российский полузащитник, адаптировавшийся к итальянскому футболу в «Фодже», пошёл на повышение и превосходно влился в состав одного из самых именитых и амбициозных клубов страны. Тогда в Италии действовал довольно жёсткий лимит на легионеров. Четыре иностранца — в заявке, три — на поле. Третьим и четвёртыми были Маттиас Заммер и югослав, а к тому времени уже македонец, Дарко Панчев. Но пребывание немца в Милане оказалось недолгим. Через полгода Маттиас вернулся в Германию — но не в «Штутгарт», а в дортмундскую «Боруссию». Поэтому Игорь вписывался в лимит и быстро стал одним из лидеров полузащиты.

Уроженец Милана Освальдо Баньоли вернулся в родной город в роли тренера. В «Интере» не забыли, кто сделал скромную «Верону» чемпионом, и рассчитывали, что этот специалист способен выиграть скудетто с куда более сильным подбором игроков. Начинал Баньоли тяжело, но, как вы прочитали, сумел выправить ситуацию и поймать попутный ветер в паруса. Новый сезон-1993/94 обещал стать судьбоносным. Нужно было только слегка укрепить состав.

Но как тут ни вспомнить поговорку «Лучшее — враг хорошего». «Интер» смог выиграть борьбу у «Реала» за Денниса Бергкампа. Голландец был очень хорош в «Аяксе» и виделся как раз тем игроком, который способен помочь «нерадзурри» сделать тот самый решающий шаг. Но Деннис выставил условие, он придёт в «Интер» не один, а с товарищем — полузащитником «Аякса» Вимом Йонком. Пришлось удовлетворить этот каприз. И в «Интере» стало пять легионеров, а играть могли только трое. Крайним в списке оказался Дарко Панчев. Следующим наш Игорь Шалимов. Ибо место Сосы, который забил в прошлом сезоне 25 мячей, не обсуждалось, равно как и двум голландским новобранцам предстояло стать неприкосновенными. Несложно представить, как чувствовал себя Шалимов, вошедший во вкус. Теперь Игорь мог выходить на поле лишь только после ухода с него одного из тройки легионеров. Кроме того, «Интер» приобрёл атакующего полузащитника «Удинезе» Франческо Дель’Анно, который и должен был заменить российского футболиста.

Что же получилось в итоге. В воротах — по-прежнему Вальтер Дзенга. На лавочке Беньямино Абате. Защита: Серджо Баттистини, Джузеппе Бергоми, Риккаро Ферри и Антонио Паганин. Игроки ротации — Джанлука Феста и Массимо Паганин. Полузащитники: Давиде Фонтолан, Вим Йонк... А вот Дель’Анно не потянул в основе «Интера». Тогда как Игорь Шалимов не всегда мог присутствовать на поле. Поэтому чаще других играл Анджело Орландо. А ещё сломался и пропустил большую часть сезона Никола Берти, которого подменял Антонио Маниконе. Основная пара нападающих — Деннис Бергкамп и Рубен Соса. С приходом голландца чаще начинал матч на скамейке запасных Сальваторе Скиллаччи. Также могли усилить атаку Массимо Мараццина и Дарко Панчев. Но последний вскоре отбыл в «Лейпциг», и легионеров сразу стало четверо.

Начал «Интер» неплохо — семь очков в трёх матчах. Победы над «Реджаной» и «Кремонезе», ничья с бывшей командой Шалимова «Фоджей». Во всех встречах забивал Скиллаччи, а Игорь провёл два матча с первой до последней минуты. Потом вернулся в строй Соса. Но на Сардинии «нерадзурри» выглядели бледно и потерпели первую неудачу в чемпионате.

В 1/32 финала Кубка УЕФА «Интер» не испытал затруднений с бухарестским «Рапидом» 3:1 и 2:0. Но в первенстве страны дела шли не то чтобы плохо. Но и не так, как бы хотелось. Непросто вписывался в кальчо Бергкамп, Йонк адаптировался быстрее. Команду на себе тащил Соса. Был бы полезен Шалимов, но сами понимаете — лимит.

Тем временем миланцы преодолели следующий барьер в Кубке УЕФА . «Аполлон» из кипрского города Лимассол не должен был доставить сложностей. Миланцы их сами себе создали. Дома выиграли всего 1:0 — спасибо раннему голу Бергкампа. А на острове Афродиты вели 3:1, а потом с трудом удержали ничью 3:3.

И после этой обидной ничьей всё как-то пошло не так. Проиграли «Милану» в дерби, потом «Дженоа», откуда пришёл Освальдо Беларди (после Вероны он работал в Генуе). Про скудетто можно было забыть. Но оставался Кубок УЕФА , где следующим соперником был английский «Норвич», который выбил из розыгрыша саму «Баварию». Поездка в Норидж оказалась удачной. Бергкам ещё не боялся летать на самолёте, и пенальти, реализованного голландцем, оказалось достаточно для победы.

Потом была боевая ничья дома с «Ювентусом». Снова помог пенальти, но уже в исполнении Сосы. Миланцы спаслись на последней минуте — 2:2. В матче с «Лечче» Игорь Шалимов вышел в стартовом составе (Йонк был травмирован), забил два мяча и обеспечил выигрыш 3:1. Миланцы вернулись на пятое место. И в ответной игре с «Норвичем» российский полузащитник вышел с первых минут, был одним из лучших и помог своей команде победить. Единственный гол — на счету Бергкампа. Есть четвертьфинал. Затем были крупная победа над «Сампдорией» 3:0 и далеко не мирная ничья с «Ромой». В результате — пятое место, отставание от «Милана» на четыре очка. Но не всё так плохо, скорее, наоборот.

Начался новый 1994 год, и снова команда сбилась с пути. Домашний проигрыш «Аталанте», неудачная поездка к «Дженоа» и минус семь от лидера. А потом выздоровел Йонк, и Шалимову пришлось снова присесть на лавочку. Голландец отметил своё выздоровление голом в ворота «Фоджи». Миланцы выиграли 3:1. Потом разгромили в Кремоне местный клуб 4:1. Игорь сидел и смотрел, как Вим положил парочку. А затем наступил спад — два очка в четырёх встречах. Да ещё из Кубка вылетели от «Сампдории». Всё кончилось отставкой Освальдо Баньоли.

Новым тренером был назначен легенда клуба, чемпион мира Джампьеро Марини, который сразу понял, что в чемпионате «Интеру» мало что светит и надо сконцентрироваться на европейском направлении. Тем более что на носу был четвертьфинал Кубка УЕФА , где в соперники «нерадзурри» досталась дортмундская «Боруссия» с Маттиасом Заммером. В еврокубках можно было использовать всех четверых легионеров. Оказалось, что Шалимов и Йонк вполне совместимы на поле. Даже более того, прекрасно сочетаются в паре. Они сделали результат в Дортмунде. Игорь забил один, Вим — два. В итоге — победа 3:1, которая выбила миланцев из строя. Они проиграли пять раз подряд. В том числе «Боруссии» на своём поле 1:2, что не помешало пройти в полуфинал. А там хорошие знакомые. Это «Кальяри» добрался до полуфинала еврокубка.

Первая из этих встреч и оказалась тем пятым проигрышем в серии. За восемь минут до конца встречи на Сардинии гости вели 2:1. Но голы Антонио Кринити и Джузеппе Панкаро всё перевернули на 180 градусов. Первый раунд за «Кальяри», но два гола на выезде составили хороший задел. На «Сан-Сиро» Бергкамп, выздоровевший Берти и Йонк забили по мячу и оформили выход в финал.

Чемпионат Италии «Интер» откровенно доигрывал. И с грехом пополам доиграл. Четырнадцатое место и всего одно очко от зоны вылета. Так слабо «нерадзурри» никогда не выступали. Но провальный сезон в Италии можно было скрасить победой в Кубке УЕФА . Тем более что соперник был не самым грозным. Австрийский клуб из Зальцбурга, который в ту пору носил имя «Казино».

Исход борьбы за трофей был предопределён на родине Вольфганга Амадея Моцарта. Гол Берти принёс победу гостям. Теперь команде Шалимова оставалось не проиграть дома. Она и не проиграла. Точный удар Вима Йонка принёс «Интеру» и победу, и Кубок УЕФА . Правда, сам Игорь Шалимов в финальных матчах участия не принимал.

Хорошо то, что хорошо кончается. «Интер» напрочь провалил сезон, но Кубок УЕФА всё перевесил. Два голландца с одной стороны принесли немало пользы — Бергкамп забил 18 мячей, Йонк — 11. Но при этом их приход сломал уже наигранные схемы. Оба отыграли в сине-чёрной форме ещё сезон и разбежались. Деннис — в Лондон, Вим — в Эйндховен. Выпали из обоймы Шалимов и Скиллаччи. Особенно болезненной оказалась ситуация с российским полузащитником. После этого карьера Игоря Михайловича пошла вниз по наклонной. Аренды, травмы. На прежний уровень он так и не вышел.

И ещё одно субъективное суждение. Иногда кажется, если бы не потеря Шалимовым практики в «Интере», то и не было бы печально знаменитого письма четырнадцати. Игорь Михайлович был одним из лидеров той акции. Будь Шалимов столь же востребован той осенью, как в предыдущем сезоне, может, и обратил бы он свою энергию в «мирных целях». Повторюсь, это мои личные суждения, которые могут оказаться ошибочными.