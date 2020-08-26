Рекордсмен Буффон и вечно молодой Баллотта. Лучшие вратари Серии А начала XXI века

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вчера, 16:44

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о сильнейших вратарях первой декады нашего столетия.

Вот мы и добрались до чемпионата Италии. Естественно, вместить всё созвездие замечательных мастеров в один материал не получится, поэтому вас ждёт несколько частей. Если вы не обнаружите в статье знакомые вам имена, не спешите сердиться. Либо подождите выхода следующей главы, либо загляните в предыдущую. В первой главе вас ждёт много старых и знакомых.

Франческо Антониоли (1969). «Рома» 1999-2003, «Сампдория» 2003-06, «Болонья» 2006-09, «Чезена» 2009-12

Девяностые – не самый лучший период в биографии Франческо. Не оправдал щедрых авансов в «Милане», мотался по арендам, пока не обосновался в «Болонье». Но раскрылся Антониоли, перешагнув тридцатилетний рубеж. Фабио Капелло, задвинувший Франческо в «Милане», дал ему шанс в Роме». Там Антониоли проявил себя во всей красе, доказав, что не зря ему обещали большое будущее. Серебряная награда Евро-2000 и Скудетто с «Ромой». А также прекрасная пресса и любовь болельщиков. Не наигравшись в молодости, Антониоли вступал до сорока с лишним лет. И везде был надёжен. Даже в скромной «Чезене», где Франческо остался работать тренером вратарей.

Франческо Тольдо (1971). «Фиорентина» 1993-2001, «Интер» 2001-10

Этот Франческо тоже начинал в «Милане», но прославился в других клубах. Сначала в «Фиорентине», где высокий улыбчивый парень превратился в одного из сильнейших вратарей страны и вице-чемпиона Европы. Потом в «Интере», куда Тольдо перешёл после вылета «фиалок» из Серии А. Франческо навёл порядок в обороне «нерадзурри», особенно на последнем рубеже. Был надёжен, эмоционален. Однажды даже забил мяч в ворота «Ювентуса», но потом этот гол был переписан на другого. Но в середине десятилетия Тольдо уступил ворота бразильцу Жулио Сезару, согласившись с ролью второго вратаря.

Кристиан Аббьятти (1977). «Милан» 1998-2016, «Ювентус» 2005-06, «Торино» 2006-07, «Атлетико» 2007-08

Интереснейший персонаж. Сумел вытеснить из ворот «россонери» легендарного Себастьяно Росси, несколько сезонов был основным даже после появления на «Сан-Сиро» Диды, но потом всё же уступил ворота бразильцу. Но остался верен «Милану» и отказал многим клубам. Аренда – пожалуйста, а чтобы совсем – нет. Когда получил травму Джанлуиджи Буффон, Кристиан сам предложил услуги «Ювентусу» и играл на совесть, пока Джиджи лечился. Потом были аренды в «Торино» и «Атлетико». Но всегда Аббьятти возвращался в «Милан» к большой радости тиффози. В итоге 19 сезонов, около 400 матчей за «россонери» и место в клубном зале славы.

Анджело Перуцци (1970). «Лацио» 2000-07

Большой Медведь был прекрасен в воротах «Ювентуса» в девяностые, выиграв со «старой синьорой» целую коллекцию трофеев. Да и в сборной Италии Анджело смотрелся прилично. Но потом Перуцци сделал глупость, совершив переход в «Интер». Однако вратарь вовремя сделал выводы и в тридцать лет стал игроком «Лацио». В Риме Толстяк пережил вторую молодость, хоть урожай наград оказался не столь велик. Зато Анджело вернулся в сборную и стал чемпионом мира. Пусть и в роли резервного голкипера. Перед тем, как зачехлить перчатки, Перуцци был признан лучшим вратарём Серии А.

Джанлуиджи Буффон (1978). «Парма» (1995-2001), «Ювентус» 2001-18

Джиджи громко заявил о себе 17-летним юнцом, когда потеснил из ворот «Пармы» третьего вратаря сборной Луку Буччи. Выиграл Кубок Италии, Кубок УЕФА , стал первым номером сборной страны. Всё это вы могли прочитать в главе про вратарей девяностых. Новый век Буффон встретил в «Парме». Но в 2001 году был продан «Ювентусу» за 52 миллиона евро и долгие годы оставался самым дорогим голкипером мира. В Турине Буффон собрал множество наград, как командных, так и индивидуальных, укрепился в роли одного из сильнейших вратарей планеты, а в 2006-м завоевал звание чемпиона мира, став одним из героев турнира в Германии. А ещё Джанлуиджи прикипел к «Ювентусу». Когда грянул скандал Кальчополи, и туринцам пришлось оставить элиту, Буффон отправился с командой в Серию В, хотя недостатка в предложениях не испытывал. Но главная мечта Джанлуиджи – победа в Лиге чемпионов, остаётся пока мечтой. Хотя Джиджи ещё не завершил карьеру и может её осуществить.

Джанлука Пальюка (1966). «Болонья» 1999-2006, «Асколи» 2006-07

Пальюка присутствовал в статьях про восьмидесятые и девяностые. Но и в новом столетии Джанлука продолжал оставаться одним из лучших вратарей в итальянском футболе. В конце девяностых красавец-брюнет оказался не нужен «Интеру» и вернулся в родную «Болонью». Там ему, привыкшему играть за ведущие клубы страны, пришлось столкнуться с иной реальностью. Команда-середняк, не с самой крепкой обороной, где вратарю приходится и много работать, и много пропускать. Конечно, ветеран в родном коллективе ничего не выиграл, заметно ухудшил статистику, а потом и вовсе покинул с «Болоньей» Серию А. На этом сотрудничество на некоторое время прервалось. Пальюка принял предложение «Асколи», но и с ним не смог удержаться в элите. При том, что голкипер, перешагнувший сорокалетний рубеж, был по-прежнему надёжен. В 42 года Джанлука едва не возобновил карьеру в «Ювентусе». Но что-то не срослось.

Лука Буччи (1969). «Торино» 1999-2003, «Эмполи» 2003-04, «Парма» 2004-08, «Наполи» 2008-09

Будучи вытесненным Буффоном из ворот «Пармы», Лука Буччи обосновался в «Торино», где провёл шесть неоднозначных сезонов. Яркие матчи чередовались с неудачными. Как и у самого туринского клуба. Поэтому эти шесть сезонов разделились поровну – три года в Серии А и столько же в Серии В. А потом был сезон в «Эмполи», испорченный травмой, а после возвращение в «Парму». Которая уже был не та, что в девяностые. Но Лука, находясь в преклонном по футбольным меркам возрасте, продолжал доказывать, что мастерство его никуда не исчезло.

Марко Баллотта (1964). «Интер» 2000-01, «Модена» 2001-04, «Тревизо» 2004-05, «Лацио» 2005-08, «Калькапа» 2008-12

Марко вступил в новый век 36-летним. При этом он выглядел намного старше своих лет. Но когда этот лысый дядя выходил на поле, подобные ощущения куда-то исчезали. Баллотта был хорош в родной «Модене», но весьма яркий отрезок он провёл в «Лацио». Где ветеран играл, а не доигрывал. Марко поднимал планку собственного рекорда – самого возрастного футболиста Серии А. На высоте (виртуальной разумеется) 44 года и 38 дней он решил остановиться и посмотреть на свой рекорд со стороны. Пока держится. Как и остаётся в силе другое аналогичное достижение Марко, установленное в Лиге чемпионов, — 43 года, 8 месяцев и 8 дней.

Кристиано Лупателли (1978). «Рома» 1999-2001 и 2003-04, «Кьево» 2001-03, «Фиорентина» 2004-08, «Парма» 2005-06, «Палермо» 2006, «Кальяри» 2008-10

Помимо своей демонической внешности – клочки волос на бритом черепе и козлиная бородка, Лупателли запомнился своей игрой за «Кьево». Пусть он и выступал за «летающих ослов» всего два года. Благодаря Кристиано второй клуб из Вероны закрепился в Серии А, да и собственно прозвище «летающие ослы» появилось в те годы. А потом у Кристиано закружилась голова. Он сменил несколько команд, но нигде не играл столь надёжно и уверенно, как в «Кьево».

Иван Пелиццоли (1980). «Аталанта» 2000-01, «Рома» 2001-05, «Реджина» 2005-07, «Локомотив» 2007-10, «Альбинолеффе» 2009-10

С этим высоким уроженцем города Бергамо вы могли познакомиться в серии рассказов о вратарях «Локомотива». Но перед тем как приехать в Москву, Иван блестяще проявил себя в Серии А. Сначала в «Аталанте», где Пелиццоли провёл пусть один, зато очень яркий сезон. Потом было приглашение в «Рому», где Иван постепенно заменил Франческо Антониоли и стал кандидатом в сборную. А потом что-то сломалось. Пелиццоли перешёл из «Ромы» в «Реджину», что стало понижением. Затем Иван, по его собственному признанию, совершил самую большую ошибку – перебрался в «Локомотив». После возвращения из Москвы Иван много где играл, но на свой предыдущий уровень так и не вышел.

На этом будем завершать первую часть. Заметили, что в списке одни итальянцы? В следующей статьи будут легионеры.