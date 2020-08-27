Лорд Нелсон, Юлий Цезарь и австрийский плотник. Лучшие вратари-легионеры Серии А начала XXI века

1598508329

вчера, 09:05

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о сильнейших вратарях Серии А первой декады XXI века.

Как и было обещано, во второй части вас ждут иностранные голкиперы итальянских клубов. Бразильцы и не только. Нужно сказать, что команды Серии А не приглашали кого попало, а большинство голкиперов-легионеров оставили яркий след.

Дида (1973). Бразилия. «Милан» 2000-10. «Коринтианс»2001-02.

Темнокожий гигант Нелсон де Жезус Силва не сразу прижился в воротах «россонери». Были аренды в «Лугано» и «Коринтианс». Да и Кристиан Аббьятти играл достойно, пользовавшись большой любовью миланской публики. Однако «Лорд Нелсон» сумел доказать, что он — лучший выбор для «Милана». Прекрасно действовавший как на линии, так и на выходах, бразилец мало пропускал. На уровне Себастьяна Росси. С той лишь разницей, что в девяностые линия обороны миланцев была сильнее. Два раза «Милан» с Дида в воротах выигрывал Лигу чемпионов. Причём в 2003 году он стал главным героем, взяв три пенальти от игроков «Ювентуса». Мог сделать и хет-трик, но искромётный финал в Стамбуле майским вечером 2005 года Нелсон предпочитает не вспоминать. Его команда упустила победу, ведя 3:0, а серия пенальти завершилась в пользу «Ливерпуля». Немало в коллекции бразильца и других трофеев — два Суперкубка Европы, победа на чемпионате мира среди клубов (бывший Межконтинентальный кубок), скудетто, Кубок Италии. Свой персональный стенд в клубном музее «Милана» бразилец честно заработал.

Жулио Сезар (1979). Бразилия. «Фламенго» 1997-2005, «Кьево» 2005, «Интер» 2005-12.

А это легенда другого миланского клуба — «Интера». В 2005 году бразилец не испугался подписать контракт с клубом, в воротах которого блистал Франческо Тольдо. Подобно своему знаменитому тёзке, Жулио Сезар (Юлий Цезарь) пришёл, увидел и победил. Все трофеи нового столетия — скудетто, Кубки Италии и Лига чемпионов были выиграны «нерадзурри» когда их ворота защищал Жулио Сезар. Сильный физически, грамотный, отважный голкипер, способный в одиночку изменить ход встречи настолько, насколько это может вратарь. Жулио Сезар унаследовал у Дида ворота сборной Бразилии, но в рядах селесао он был не столь удачлив. Жулио Сезар нашёл в Италии ещё один трофей — встретил прекрасную соотечественницу Сузанну Виейру.

Дони (1979). Бразилия. «Коринтианс» 2001-03, «Сантос» 2004, «Крузейро» 2004-05, «Жувентуде» 2005, «Рома» 2005-11.

Донизбер Алешандре Морангон был подписан «Ромой» за несколько часов до закрытия трансферного окна. Римляне рисковали, но этот риск оказался оправдан. Тем более что купили «за копейки» — 18 тысяч долларов, как юниора какого-нибудь. Мощный, плечистый Дони пусть и не сразу, но стал основным стражем ворот «джаллоросси», остававшись им нескольких сезонов. На линии ворот бразилец был безупречен, с выходами были сложности, но оборона римлян старалась облегчить жизнь своему голкиперу. Дони помог «Роме» взять два Кубка Италии, уверенно играл в еврокубках. Были, правда, семь пропущенных от «Ливерпуля» мячей. Но в целом Дони оставил хорошую память о себя. Бразилец рос в цене, приглашался в сборную страны. Но потом он неожиданно отошёл в сторону, предоставив ворота Жулио Сержио. Сам Дони ушёл в «Ливерпуль», где играл мало. Да ещё и проблемы с сердцем вынудили его завершить карьеру в 33 года.

Жулио Сержио (1978). Бразилия. «Сертанзиньо» 2000, «Интернасионал Бебедуро» 2000, «Франкана» 2001, «Коринтианс Паранаэнсе» 2002, «Сантос» 2002-04, «Жувентуде» 2005, «Америка» 2006, «Рома» 2006-11.

Через год после приобретения Дони «Рома» пригласила ещё одного не самого известного голейро. Три сезона Жулио Сержио покорно грел лавочку. Но возглавивший римлян Клаудио Раньери неожиданно произвёл рокировку. Жулио Сержио смотрелся очень прилично, предпочтительнее своих соотечественников Дони и Артура Мораиша. Но его подвела травма бедра. Долго лечился, потом был отдан в аренду, вернулся, но на прежний уровень не вышел.

Рубиньо (1982). Бразилия. «Коринтианс» 2001-05, «Витория» (Сетубал) 2005-06, «Дженоа» 2006-09, «Палермо» 2009-10, «Ливорно» 2010.

Вообще-то Рубенс Фернандо Моэзим ехал в другой итальянский клуб — «Верону», но был забракован. Поэтому вместо Серии А бразилец оказался в чемпионате Португалии, где провёл хороший сезон в воротах «Витории». Но через год Рубиньо снова позвали в Италию, на этот раз в «Дженоа». С бразильцем «грифоны» выбрались в Серию А. И закрепились там. Бразилец произвёл отменное впечатление. Но переход, точнее обмен вратарями с «Палермо», не пошёл на пользу ни Рубиньо, ни второму участнику сделки (Марко Амелии). Но это события нового десятилетия.

Эдвин ван дер Сар (1970). Нидерланды. «Ювентус» 1999-2001, «Фулхэм» 2001-05, «Манчестер Юнайтед» 2005-11.

Принято считать, что два года в «Ювентусе» были потерянным временем для Эдвина. Не совсем так. Голландец не испытывал большого удовлетворения, играя в Турине, не успел заработать любовь болельщиков, не выиграл ничего (не считать Кубок Интертото трофеем достойным «старой синьоры»). Но нельзя сказать, что Эдвин плохо играл за «Юве». Показатели были приличными. Просто он ошибся с чемпионатом. Серия А не для него. Поэтому и заскучал голландец в Турине.

Себастьян Фрэй (1980). Франция. «Интер» 1998-2001, «Парма» 2001-05, «Фиорентина» 2005-11.

Большая часть карьеры потомственного французского футболиста прошла в Италию, куда он приехал 18-летним юношей. В «Интере» связывали надежды с Себастьяном. Даже дали игровую практику в «Вероне». Когда ряды «нерадзурри» покинул Анджело Перуцци, Фрэй вернулся в Милан и провёл целый сезон в роли основного. Увы, не лучшим образом. После провального миланского дерби, в котором Себастьян пропустил шесть мячей, «Интер» решил отказаться от его услуг и купил у «Фиорентины» Франческо Тольдо. Себастьян оказался в «Парме», которая искала замену ушедшему в «Ювентус» Джанлуиджи Буффону. И надо сказать, что Фрэй оказался достойным преемником. Себастьян отыграл четыре отличных сезона на «Эннио Тардини», после чего перешёл в возрождённую «Фиорентину». В сборной Франции у Фрэя не сложилось. Допустил грубую ошибку в своём втором матче. И всё. Также Себастьян прославился тем, что вслед за Роберто Баджо стал буддистом.

Жан-Франсуа Жийе (1979). Бельгия. «Бари» 2000-11, «Тревизо» 2003-04.

Бельгиец приехал в Италию юношей с крашеным чубчиком, а уехал через 17 лет солидным мужчиной. С тем же обесцвеченным чубом. Большую часть карьеры Жан-Франсуа провёл в «Бари». При этом только три сезона пришлись на Серию А. Два завершились вылетом «петушков» из элиты. При этом Жийе всегда получал хорошую прессу, любовь болельщиков и звонки из сборной Бельгии. Он до сих пор в строю. Входит в состав родного «Стандарда».

Самир Ханданович (1984). Словения. «Домжале» 2002-03, «Загорье» 2003-04, «Удинезе» 2004-12, «Тревизо» 2005-06, «Лацио» 2006, «Римини» 2006-07.

До сих пор играет (причём превосходно) Самир Ханданович. Носит капитанскую повязку в «Интере», недавно играл в финале Лиге Европы. Но в описываемый период югослав (Самир — босняк, но родился и вырос в Словении) играл в «Удинезе». Приехал третьим вратарём, прошёл пару аренд, а потом обосновался в воротах «зебр» и в сборной Словении. Удинцы стали частенько играть в Кубке УЕФА , который позже стал Лигой Европы, а потом и доросли до Лиги чемпионов. Вряд ли бы это было возможно без надёжной игры вратаря. Репутацию одного из сильнейших голкиперов итальянского чемпионата Самир заработал ещё в «Удинезе». И поддерживает по сей день. Репутацию невезучего вратаря, увы, тоже. За свою длинную карьеру Хандонович пока не выиграл ни одного командного трофея.

Фернандо Муслера (1986). Уругвай. «Монтевидео Уондерерс» 2004-07, «Насьональ» 2007, «Лацио» 2007-11.

На свой самый успешный чемпионат мира (2010 года) Муслера поехал вратарём «Лацио». Даром что римляне не жаловали уругвайца. Брали Фернандо как дублёра Марко Баллотты. Старейшина Серии А покинул «небесно-голубых», а в Рим приехал аргентинец Хуан Пабло Каррисо. Но скоро стало ясно, что с приглашением Каррисо столичный клуб поторопился. Вот и стал «бобрёнок» основным. И был таковым два с половиной года до отъезда в «Галатасарай». Кубок Италии и Суперкубок были завоёваны при его непосредственном участии. А для «Лацио» каждый трофей в радость.

Александр Маннингер (1977). Австрия. «Арсенал» 1997-2002, «Фиорентина» 2001-02, «Эспаньол» 2003, «Торино» 2003, «Болонья» 2003-05, «Сиена» 2004-05 и 2006-08, «Ред Булл» 2005-06 и 2008, «Удинезе» 2008, «Ювентус» 2008-12.

Вечный скиталец и вечный дублёр сменил немало клубов, особенно итальянских. Но играл по сути в трёх — в «Фиорентине», с которой он вылетел из Серии А, в «Сиене», где провёл три приличных сезона и, как ни странно, в «Ювентусе», где подменял травмированного Буффона. И, наверное, эти годы оказались лучшими в карьере австрийского плотника. Как раз в это время он регулярно привлекался в сборную своей страны и выходил на поле.

Желько Калач (1972). Австралия. «Рода» 1998-2002, «Перуджа» 2002-05, «Миоан» 2005-09, «Кавала» 2009-10.

В нашей прессе этого голкипера чаще называли Калач, но, согласно правилам сербско-хорватского языка, он всё же Калац. Один из самых рослых (202 сантиметра) вратарей не только Серии А, но и того времени. Перед тем как приехать в «Перуджу», Желько славно поиграл в голландской «Роде». За «грифонов» он играл вполне прилично, однако не смог предотвратить их вылета из Серии А. И тем более Калац не виноват в банкротстве клуба. Большинство футболистов «Перуджи» получили вольную. Не стал исключением и Калац, получивший приглашение в «Милан». Изначально на роль третьего вратаря. Но Кристиан Аббьятти несколько раз уходил в аренды, а у Дида случались травмы и дисквалификации. Поэтому австралиец выходил довольно часто, а в сезоне 2007-08 и вовсе был основным голкипером «россонери».

На этом позвольте закончить вторую часть рассказа о вратарях Серии А. В третьей вас ждут Марко Амелия, Морган Де Санктис, Марко Сторари, Антонио Кименти и ещё ряд известных голкиперов.