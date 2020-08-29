Итальянский солдат, несостоявшийся спартаковец и новый Дзенга. Лучшие вратари Серии А начала XXI века

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вчера, 09:38

«Соккер.ру» заканчивает трилогию, посвящённую вратарям Серии А первого десятилетия XXI века.

Может быть, компания, собранная в третьей части, не столь звёздная. Нет ни Буффона, ни Тольдо, ни Диды с Жулио Сезаром. Скорее, герои второго плана. Что не мешает им оставаться мастерами своего дела. А так же интересными личностями.

Морган Де Санктис (1977). «Удинезе» 1998-2007, «Севилья» 2007-09, «Галатасарай» 2008-09, «Наполи» 2009-13

Морган подавал большие надежды ещё в «Ювентусе», правда играть ему там не довелось. Во-первых, был в полном порядке Анджело Перуцци, а во-вторых Де Санктис проходил в это время срочную службу. Помню, как весной 1998 года в Киев приезжала сборная итальянской армии, которая проводила товарищеский матч со сборной вооружённых сил Украины. Ворота гостей в той встрече защищал рослый и в то же время лёгкий голкипер. После ДМБ-98 Де Санктис оказался в «Удинезе». Сначала был дублёром Луиджи Турчи в течение трёх лет, а на четвёртый год прибрал ворота «зебр» к своим рукам. Играл неплохо, один раз привлекался в сборную Италии, это при Джанлуиджи Буффоне, побывал на Евро-2008. Де Санктис с его зычным командирским голосом уверенно руководил обороной удинцев и возможно был лучшим вратарём Серии А в этом компоненте.

Марко Амелия (1982). «Рома» 2000-01, «Ливорно» 2001-03 и 2004-08, «Лечче» 2003-94, «Парма» 2004, «Палермо» 2008-09, «Дженоа» 2009-10

Выпускник академии «Ромы», чем-то похожий на другого воспитанника «джаллоросси» Анджело Перуцци. Только выше и стройнее. Но в сборной два голкипера пересеклись, причём на победном для итальянцев чемпионате мира-2006. Оба входили в заявку «голубой эскадры», правда не сыграли ни секунды. Но свои золотые медали получили.

Марко заслужил вызов в сборную прекрасной игрой за «Ливорно». Крепкий, уверенно чувствующий себя, как на линии, так и на выходах. Мог спасти при выходе один на один, отразить удар в упор, пойти в чужую штрафную площадку и навести там панику. Даже забить, как это случилось в матче Кубка УЕФА с «Партизаном».

На пике своей карьеры Амелия едва не стал вратарём «Спартака». Технический директор «красно-белых» Евгений Смоленцев и спортивный директор Станислав Черчесов в феврале 2007 года отправились в Италию, где вели переговоры с президентом «Ливорно». В итоге уговорили. Амелия уже сообщил о своём переходе в «Спартак». Но потом президент Альдо Спинелли включил задний ход, переход сорвался. Амелия остался в «Ливорно». Не надолго, всего на год. А потом пошли скитания по командам. Марко побывал и в «Милане», и в «Челси». Но на прежний уровень не вышел и угас. А мог ведь стать звездой Премьер-лиги и первым чемпионом мира в нашем чемпионате.

Луиджи Турчи (1970). «Удинезе» 1996-2002, «Сампдория» 2002-05, «Чезена» 2005-07

Новый век Луиджи начал первым номером «зебр», но со временем был вытеснен Морганом Де Санктисом. Сидеть на лавочке Турчи не собирался, поэтому и уехал в Геную. Но в воротах «Сампдории» он отработал сезон, после чего отошёл в сторону. Ведь на «Луиджи Феррарис» прибыл Франческо Антониоли.

Джанлука Курчи (1985). «Рома» 2004-08, «Сиена» 2008-10

Воспитанник «Ромы» дебютировал в родном клубе в 19 лет. Иван Пелиццоли получил травму, а Карло Дзотти оказался не готов к серьёзной игровой практике. А у Курчи получилось. Но потом пришёл Дони, и Джанлуке пришлось отойти в сторону. На протяжении нескольких сезонов он был вторым. Потом пришли ещё два бразильца, и Курчи стало совсем грустно. Пришлось искать счастья на стороне. Например, в «Сиене», где Джанлука провёл два приличных сезона, чем и заслужил попадания в этот список.

Андреа Консильи (1987). «Аталанта» 2005-14, «Самбенеттезе» 2006-07, « Римини» 2007-08.

Вратарю итальянской молодёжки выпала нелёгкая миссия — защищать ворота «богини» в смутное для бергамасков время. «Аталанта» выбралась из Серии В, продержалась несколько сезонов в элите, а потом снова соскользнула. Консильи же заслужил приглашение в олимпийскую сборную, наверное, не за былые заслуги. Андреа обладает отменной реакцией и пластикой. Считается одним из лучших специалистов по отражению пенальти. Консильи до сих пор в строю, но играет не в родном клубе.

Федерико Маркетти (1983). «Торино» 2001-06, «Про Верчелли» 2002-03 и 2005, «Кротоне» 2003, «Тревизо» 2004, «Бьеллезе» 2005-06, «Альбинолеффе» 2006-08, «Кальяри» 2009-11

Казалось, что вся карьера этого голкипера пройдёт на задворках. «Торино» гонял Федерико по арендам, а потом и вовсе поставил на нём крест. Но Маркетти удачно попал в Бергам. Но не в «Аталанту», а в «Альбинолеффе». Там его приметили селекционеры «Кальяри». В сентябре 2009 года Федерико дебютировал в воротах островитян, а летом 2010-го отправился на чемпионат мира в ЮАР в качестве дублёра Буффона. Но в первом матче группового турнира Джиджи получил травму, и Федерико пришлось стать основным. Итальянцы неудачно выступили в Южной Африке, не вышли из группы и расстались с титулом чемпиона мира. Маркетти в трёх матчах пропустил четыре мяча — ноль от сборной Парагвая, один от новозеландцев и три от словаков. Явных ошибок не совершил, но вряд ли остался доволен своим выступлением на чемпионате мира. Однако «звёздочку» Федерико подцепил, стал требовать от «Кальяри» продажи в более престижный клуб, объявил забастовку. Что было потом, узнаете в следующей главе, посвящённой итальянским вратарям. Тем более что Маркетти до сих пор действующий футболист.

Лука Кастеллацци (1975). «Брешиа» 1999-2005, «Реджина» 2002-03, «Катания» 2003, «Сампдория» 2005-10

Уроженец Милана долго искал применение своим силам, пока не оказался в «Брешии». Там пусть и не сразу, оказался основным. Отличался очень смелой, даже чересчур смелой игрой. Лез в самую гущу событий, рискуя получить травму. И получал эти самые травмы. Потом оказался в «Сампдории». Тоже сначала в роли второго, но со временем заменил на последнем рубеже «блучеркьяти» Франческо Антониоли. Отыграв в Генуе пять весьма противоречивых сезонов, Лука вернулся в Милан, чтобы войти в штат «Интера».

Маттео Серени (1975). «Сампдория» 1999-2001, «Ипсвич» 2001-02, «Брешиа» 2002-03, «Лацио» 2003-07, «Тревизо» 2006-07, «Торино» 2007-10

Вратарь с непростой судьбой. Заиграл, пусть и не сразу, в родной «Сампдории», провёл два сильных сезона и сорвался в «Ипсвич». Как выяснилось, зря. В Англии Серени счастья не нашёл, да и потом карьера складывалась тяжело. В «Лацио» Маттео шёл, как потенциальный преемник Анджело Перуцци. Но «Большой Медведь» на пенсию не собирался, да там ещё другой ветеран — Марко Баллотта появился. А годы шли. В итоге Серени перебрался из Рима в Турин, где наконец-то получил практику в воротах «Торино». Тут-то к вратарю вернулась былая уверенность.

Дженнаро Йеццо (1973). «Катания» 1999-2003, «Кальяри» 2003-05, «Наполи» 2005-11

Скромный герой труда. Сначала помог «Кальяри» выбраться в Серию А, потом принял самое непосредственное участие в возрождении «Наполи». Вытащил в элиту уже неаполитанцев и отчаянно сражался в их воротах. Выручал, получал травмы, спасал во многих моментах, в том числе и брал пенальти. Носил капитанскую повязку. Но после приезда в Неаполь Моргана Де Санктиса ветеран добровольно отошёл в сторону.

Антонио Кименти (1970). «Лечче» 1999-2002, «Ювентус» 2002-10. «Кальяри» 2006-07, «Удинезе» 2007-08.

Он же Граф Олаф. Это прозвище Антонио получил за сходство с главным отрицательным персонажем «33 несчастья». После нескольких лет сидения в «Роме» Кименти перешёл в «Лечче», где получил хорошую практику. Работы было выше крыши. Антонио проявил себя как сильный, мастеровитый вратарь. Переход в «Ювентус» был своего рода затворничеством. Вряд ли немолодой уже Кименти мог конкурировать с Буффоном. Более того, когда Джиджи получил травму и надолго выбыл из строя, туринцы предпочли арендовать миланца Аббьятти. Кименти же, соскучившись по большой работе, перебрался в «Кальяри», где провёл сильный сезон. Потом была ещё одна аренда — в «Удинезе», не столь успешная. Вернулся в Турин, посидел пару сезонов в тени Буффона и закончил карьеру за месяц до своего сорокалетия.

Марко Сторари (1977). «Анкона» 1998-2002, «Наполи» 2002-03, «Мессина» 2003-07, «Милан» 2007-10, «Леванте» 2007, «Кальяри» 2008, «Фиорентина» 2008-09, «Сампдория» 2010

Яркая и противоречивая фигура в итальянском вратарском сообществе. Одарённый голкипер, которому не всегда хватало стабильности. И если в «Мессине» с его дырявой обороной оплошности Сторари терялись на фоне его многочисленных спасений, то в «Милане», где нагрузка на вратаря была меньше, ошибки Марко приобрели некую выпуклость. Может, поэтому он не смог заиграть в воротах «россонери», когда Дида был травмирован, а Аббьятти находился в аренде. Потом по арендам отправился уже Сторари. Попал в тонущий «Кальяри» и выдал роскошную игру, заодно и сардинцев спас. А потом отправился уже на выручку в «Сампдорию», выручать генуэзцев, потерявших травмированного Кастелацци. «Блучеркьятти» были готовы выкупить Марко, но их опередил «Ювентус». Но это уже события следующего десятилетия.

Стефано Соррентино (1979). «Торино» 1998-2005, АЕК 2005-08, «Рекреативо» 2007-08, «Кьево» 2009-13

Стефано родился в Турине, мечтал играть в воротах «Ювентуса», но в итоге оказался легендой «Кьево». Но прежде чем расцвести в составе веронцев, Стефано пережил смутные времена с «Торино». Затем отправился в греческий АЕК , который тоже переживал сложный период в истории. Тем не менее, итальянец изрядно помог «двуглавым орлам» и в Суперлиге, и в Кубке УЕФА . Более того, склонный к яркой, несколько авантюрной игре «Тигр», пользовался большой любовью греческих болельщиков. Однако жене вратаря нравилось в Афинах. После рождения старшей дочери Шарлотты она вернулась в Турин. Стефано попросил президента АЕКа Демиса Николаидиса о продаже или аренде, но встретил отказ. Только после двух лет выступлений за греческий клуб Соррентино был отпущен... в испанский «Рекреативо». В Италию он вернулся только в 2008-м, где и нашёл команду для себя. А именно «Кьево». «Тигр» сыграл в воротах «летающих ослов» (вот такой оксюморон) около 300 матчей и по праву считается легендой клуба из Вероны. Соррентино до сих пор играет в одном из низших дивизионов — в клубе «Черво». Причём не в воротах, а в атаке.

Сальваторе Сиригу (1987). «Палермо» 2006-11, «Кремонезе» 2007-08, «Анкона» 2008-09

Ещё один действующий, причём в Серии А футболист. Начинал в средней линии, однако врачи посоветовали страдавшему бронхиальной астмой Сальваторе сменить футбольную профессию. Вот он и оказался в воротах. Уроженец Сардинии раскрылся на другом итальянском острове — на Сицилии, а именно в «Палермо». Не сразу, после двух аренд и сидения в тени Рубиньо. Но одарённый Сальваторе сумел выиграть борьбу у бразильца и вскоре стал заметной фигурой в итальянском чемпионате. Пресса стала часто сравнивать Сиригу с Вальтером Дзенгой, даже прозвище ему придумала — Вальтерино. Которое прижилось в среде болельщиков. Дзенга, в то время тренировавший сицилийцев, не возражал. Скорее наоборот, видел в Сальваторе продолжателя своего дела и потенциального вратаря сборной Италии.

В «Палермо» Сиригу довольно много пропускал, но тем не менее, довольно быстро заработал прекрасную репутацию. В 2010-м Вальтерино получил свой первый вызов в сборную страны. Да и предложения от более сильных клубов то и дело поступали. Однако в описываемый период Сальваторе оставался вратарём «Палермо». Это в следующем десятилетии будут «Пари Сен-Жермен», «Осасуна», «Торино» и чемпионат мира-2014. И репутация, уже работающая на вратаря. Будет повод поговорить о Вальтерино в соответствующем разделе.

А в этой трилогии пора ставить точку. Вроде бы никто из заметных вратарей Италии той поры не забыт. На очереди Франция.