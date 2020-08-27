Титулы с «Зенитом» и неудачи в «Торпедо». Белорусский рекордсмен Жевнов в РПЛ

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вчера, 16:51

«Соккер.ру» продолжает знакомить с вратарями столичного «Торпедо». Следующий рассказ посвящён голкиперу, которому довелось играть на последнем рубеже «чёрно-белых» в последнем сезоне в Премьер-Лиге.

В 2014-м «Торпедо» заняло второе место в ФНЛ и получило возможность вернуться в элиту. Это сейчас можно говорить, что возвращение было преждевременным, неподготовленным и только усугубило кризис. Но тогда эмоции взяли верх над разумом, и было решено сделать шаг наверх.

Перерыв меду двумя чемпионатами оказался коротким. Но «Торпедо» успело усилить последний рубеж, пригласив голкипера, с которым были связаны самые яркие моменты в недолгой истории ФК «Москва» — выход в финал Кубка, участие в европейских турнирах, четвертое место и убийство команды. Иное слово трудно подобрать. Юрий Жевнов на протяжении пяти лет был основным стражем ворот «горожан», и за это время он успел стать одним из самых авторитетных вратарей российской Премьер-Лиги.

Юрий приехал в «Москву» уже известным вратарем. В составе БАТЭ он собрал полный комплект наград белорусского чемпионата, установил рекордную для первенства Беларуси сухую серию и даже успел забить мяч. В матче Кубка УЕФА он огорчил коллегу из тбилисского «Динамо», причем забил не с пенальти, а с игры – выбивая мяч из своей штрафной. С 2002 года Юрий защищал, причем очень недурственно, ворота сборной Беларуси. Да и наши любители футбола могли оценить игру Жевнова на московском Кубке Содружества.

Всем был хорош Жевнов, но смущал лишь его небольшой по современным понятиям рост – 180 сантиметров. В шестидесятые и семидесятые человека, назвавшегося вратаря ростом метр восемьдесят маленьким, подняли бы на смех. Можно вспомнить десятки замечательных вратарей, чей рост не дотягивал до этой отметки. Но сейчас выработался стереотип, что вратарь ниже метра восьмидесяти пяти – маленький и ему будет сложно играть на выходах.

Жевнов увереннее чувствовал себя на линии, но и на перехватах действовал неплохо. Во всяком случае ошибки Юрия на выходах как-то не врезались в память. Бывало мячи залетали в ближний угол после дальних ударов или после рейдов Юрия из ворот. Но чтобы его затерли в воздухе… Да и рослые защитники «Москвы» всегда были готовы помочь своему голкиперу. И невысокий (опять же по современным меркам) Жевнов выглядел в воротах «Москвы» этаким реликтом, посланцем из славного советского прошлого. Играл неброско, без каких-то артистических изысков, но очень надежно.

На Жевнова претендовали два российских клуба – «Москва» и «Томь». Юрий ехал из Минска в столицу России и никак не мог решить, кому отдать предпочтение – ведь на белорусском вокзале его встречали сразу две делегации. Жевнов выбрал «Москву».

Дебют Юрия пришёлся на матч со «Спартаком». Новобранцу «горожан» пришлось сдавать экзамен на состоятельность в российской Премьер-Лиге. И Жевнов справился. Не только сохранил свои ворота в неприкосновенности, он еще и отразил пенальти от самого Дмитрия Аленичева. В последующих играх белорусский вратарь доказал, что москвичи не ошиблись с его приглашением.

На протяжении пяти сезонов Юрий защищал ворота «Москвы». Все тренеры «горожан» — Валерий Петраков, Леонид Слуцкий, Олег Блохин и Миодраг Божович предпочитали видеть в воротах именно Жевнова. Болельщики «Москвы» признавали Юрия лучшим игроком клуба. Кстати, во многом благодаря вратарю небольшая армия болельщиков молодого клуба получила солидное пополнение.

Но зимой 2010 года в истории успешного проекта была поставлена точка. Футболисты оказались не у дел. У вратаря сборной Беларуси было немало вариантов для продолжения карьеры, но он выбрал «Зенит», отдавая себе отчет, что там придется соперничать с Малафеевым, а шансы Вячеслава изначально были выше. Однако Юрий сел на скамейку и стал ждать своего часа, который пробил осенью.

Про зенитовский период биографии Жевнова вы уже читали. Наверное, Юрий совершил ошибку, перейдя в «Зенит». Да, в Санкт-Петербурге он стал чемпионом страны и обладателем Кубка. Но согласитесь, вклад Малафеева и Жевнова в эти успехи разный. В «Зените» Юрий потерял игровую практику, что не случалось с ним прежде. И сидеть на лавочке в тридцать лет означает одно – добровольно губить свою карьеру. Поэтому приглашение в «Торпедо» стало для белорусского вратаря возможностью перезапустить карьеру.

Увы, «Торпедо» оказалось не готово к выступлениям в Премьер-Лиге. В первом же матче с ЦСКА в воротах «чёрно-белых» побывало четыре мяча. Но ещё большее огорчение испытал Жевнов в игре на пустом «Петровском» против «Зенита». Петербуржцы были безжалостны к своему бывшему вратарю, отправив в его ворота восемь мячей. Двенадцать голов в двух встречах.

Больше таких конфузов не случалось. «Торпедо» отчаянно билось, но в итоге предпоследнее место. Юрий сыграл в 29 из 30 турах. Очень старался. Попадал в символические сборные тура. Но не всё зависит от вратаря. Жевнов не смог предотвратить вылет славного клуба. Даже для участия во второй лиге денег еле наскребли. Все игроки разбежались. Ушёл и Жевнов. Провёл неполный сезон в «Урале», после чего решил, что достаточно. Завершил карьеру и стал тренером. Работал с вратарями сборной Беларуси, а потом вернулся в «Зенит», где сейчас работает с молодёжной командой.