Сезон драматических развязок. Как «Бавария» выгрызала победу в ЛЧ-2000/01

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вчера, 08:00

«Соккер.ру» продолжает рассказ о «Баварии» Оттмара Хитцфельда. Глава о том, как мюнхенцы выиграли главный евротрофей после долгого перерыва.

В предыдущей статье вы могли прочитать, как в год своего столетия мюнхенский клуб собрал полный комплект домашних трофеев, но снова не смог выиграть Лигу чемпионов, уступив в полуфинале мадридскому «Реалу». Но Хитцфельд был настойчив в осуществлении своей цели. Поэтому главной задачей на сезон 2000-01 стала победа в главном клубном турнире Европы. Что не отменяло намерений выиграть всё в Германии.

Изменения в составе оказались минимальны. Маркус Баббель уехал в «Ливерпуль». Томас Штрунц уже по ходу сезона завершил выступления. Новичков оказалось трое. Защитник Вилли Саньоль был куплен у Монако», из «Кайзерслаутерна» пригласили полузащитника Чириако Сфорца. Из второй команды в первую был переведен 20-летний игрок средней линии Оуэн Харгривз. Все три новобранца – легионеры – француз, швейцарец и канадец. Вскоре уроженец Калгари Харгривз стал англичанином.

По традиции представлю состав. В воротах Оливер Кан, его сменщики – возрастной Бернд Дрейер и молодой Штефан Вессельс. Справа в обороне Вилли Саньоль, слева другой француз Биксан Лизаразю или Михаэль Тарнат. Пара центральных защитников Самюэль Куффур и Томас Линке. Или Патрик Андерссон. Саньоля иногда заменял Михаэль Вайзингер. Прекрасный выбор полузащитников, из которых Хитцфельд мог составлять различные сочетания – Хасан Салхамиджич, Торстен Финк, Штефан Эффенберг, Мехмет Шолль, Йенс Йеремис, Чириако Сфорца, Оуэн Харгривз, а также редко попадавший в заявку Славомир Войцеховский. И столь же превосходный выбор нападающих – Пауло Сержио, Джоване Элбер, Карстен Янкер, Александр Циклер и Роке Санта Крус.

Кубок Лиги «Бавария» взяла играючи – в полуфинале разгромлен «Кайзерслаутерн» 4:1, в финале – «Байер» 5:1. Старт в чемпионате тоже получился впечатляющим – 4:1 с «Гертой», 3:0 с «Бохумом» и 3:1 с «Вольфсбургом». Но поездка в Штутгарт оказалась неудачной – 1:2. С учётом предыдущего сезона баварцы проиграли швабам в третий раз подряд.

Подоспел старт в Лиге чемпионов. Соперниками по первому групповому этапу оказались две скандинавские команды – шведский «Хельсинборг» и норвежский «Русенборг», а также «Пари Сен-Жермен». Поездка в Швецию не доставила больших хлопот, — мюнхенцы выиграли 3:1, даром что играли большую часть матча вдесятером после удаления Куффура.

Счёт 3:1 пришёлся по душе чемпионам Германии. С таким же результатом были обыграны «Унтерхахинг» и «Русенборг». В Кёльне баварцы немножко не дотянули – 2:1. А потом пошла серия неудач – три поражения со счётом 0:1. Сначала уступили в Париже. Затем в Бундеслиге проиграли две встречи восточногерманским «Ганзе» и «Энерги» по 0:1. С первого места пришлось спуститься на четвёртое. Надо было собраться.

ПСЖ был обыгран в Мюнхене 2:0 за счёт голов Пауло Сержио и Хасана Салихамиджича. Рассчиталась «Бавария» с соседями за две неудачи в чемпионате 1999-2000. Ничья в Бремене, зато дортмундской «Боруссии» наколотили от всей широкой баварской души – 6:2. Однако чемпион пока шёл вторым. А после проигрышей «Шальке» и «Айнтрахту» пришлось спуститься ещё на две ступеньки. Серию неудач дополнил вылет из Кубка. Владелец трофея сложил полномочия, уступив в серии пенальти ещё одному представителю бывшей ГДР – «Магдебургу». В Лиге чемпионов баварцы заключили мир с норвежцами, потом с шведами. Но турнир в группе выиграли, опередив ПСЖ на одно очко.

Тогда в Лиге чемпионов было два групповых этапа. На втором соперниками «Баварии» стали французский «Лион», лондонский «Арсенал» и московский «Спартак». Гол Йеремиса принёс три очка в игре с лионцами. В Лондоне баварцы проигрывали 0:2, но смогли отыграться за счёт голов Тарната и Шолля. Четыре остальных встречи, в том числе и оба матча со «Спартаком» были запланированы на новый, 2001 год.

Зимой «Бавария» поправила свои дела в чемпионате. В восьми встречах шесть побед и две ничьи. К февралю мюнхенцы вернули себе первое место. А тут пришла пора сразиться со Спартаком». Чемпион России очень достойно смотрелся в Мюнхене. Будь точней Джафар Ирисметов, москвичи могли бы выйти вперёд, и неизвестно, как бы всё повернулось. Но новобранец «Спартака» в ворота не попал. Зато Джоване Элбер своего шанса не упустил, и его гол принёс победу баварцам.

У «Спартака» были большие надежды на матч в «Лужниках». Интригу матчу придавали слухи о возможном переходе капитана «красно-белых» Егора Титова в сильнейший клуб Германии. По информации «Советского спорта» мюнхенцы были готовы заплатить за Егора 25 миллионов. Но спартаковцы перегорели, пропустив три укола. Два от Шолля и один от Пауло Сержио – 0:3. «Бавария» гарантировала выход в четвертьфинал.

В чемпионате страны баварцы снова захромали. Проигрыш «Унтерхахингу», домашняя ничья с «Кёльном», снова поражение от «Ганзы». Лидерство, добытое с таким трудом, снова было упущено. А тут ещё сокрушительные 0:3 в Лионе настроения не добавили. Победа над «Арсеналом» немножко скрасила картину и придала уверенности.

В четвертьфинале жребий свёл мюнхенцев с «Манчестер Юнайтед». Появилась возможность рассчитаться за тот самый финал в Барселоне. Гол Пауло Сержио принёс победу на «Олд Траффорд» — 1:0. Полдела было сделано. На «Олимпияштадион» баварцы снова выиграли, теперь уже 2:1. Реванш состоялся. Но противостояние с «красными дьяволами» отняло много сил. Снова были запущены дела в домашнем чемпионате. «Шальке» выиграл у чемпиона в Мюнхене 3:1 и вырвался вперёд за пять туров до финиша. «Бавария» бросилась в погоню, выиграла три встречи подряд и сумела настичь «горняков». До финиша оставалось два тура. Наступил май, и пришло время полуфиналов Лиги чемпионов. Как и год назад, одну из пар составили «Реал» и «Бавария».

На «Сантьяго Бернабеу» мюнхенцы сумели обыграть клубного чемпиона Европы за счёт единственного гол Джоване Элбера. Бразилец забил и в ответной встрече. А второй мяч в ворота Икера Касильяса отправил Йенс Йеремис, тот самый Джерри, чей автогол решил судьбу противостояния годичной давности. Луиш Фигу один мяч отыграл, но это уже не имело никакого значения. «Бавария» шагнула в финал. Во второй раз за три года.

До решающего матча в Милане оставалось две недели. Нужно было разобраться с делами в Бундеслиге. В 33-м туре «Шальке» оступился в Штутгарте, а «Бавария» обыграла «Кайзерслаутерн» 2:1. Претенденты на титул поменялись местами. За тур до финиша баварцы опережали команду Хуба Стевенса на два очка. Но оставался целый тур. «Шальке» принимал «Унтерхахинг», а «Бавария» играла в Гамбурге. В случае равенства очков чемпионом становился клуб из Гельзенкирхена. Разница мячей и личные встречи голосовали за «горняков».

О драматической развязке вы уже могли прочитать в рассказе про «Шальке». Напомню некоторые детали. «Шальке», проигрывая 0:2 и 2:3, смог добиться победы 5:3 и вырваться на какое-то время вперёд в таблице. «Бавария» пропустила в Гамбурге и была близка к утрате чемпионского титула. Но в уже добавленное время глупейшую ошибку совершил вратарь «Гамбурга» Маттиас Шобер, арендованный у «Шальке». Маттиас схватил руками мяч, отброшенный защитником, вместо того, чтобы отбить куда подальше. В результате – свободный удар. Все полевые игроки «красноштанников» стали в стенку, которая не спасла от пушечного удара Патрика Андерссона. Швед забил свой единственный гол за «Баварию», но какой! Ничья 1:1 позволила баварцам обойти «Шальке» в итоговой таблице и в третий раз подряд стать чемпионами.

Тяжелейшим выдался финал Лиги чемпионов. И богатым на пенальти. Уже на второй минуте Патрик Андерссон сыграл рукой. Гаиска Мендьета переиграл Оливера Кана. А вот Мехмет Шолль не смог забить Сантьяго Канисаресу. Но ответный гол состоялся. И тоже с 11-метрового. Штефан Эффенберг оказался удачливей Шолля.

«Валенсия» хотела выиграть в основное время. И наверняка бы выиграла, если б не Оливер Кан. Олли выручил баварцев в нескольких сложнейших моментах. Дело дошло до дополнительного времени, а там и до серии 11-метровых. которая стала звёздным часом Кана.

Оливер взял три удара – не позволил забить Златко Заховичу, Амедео Карбони и Маурисио Пеллегрино. «Бавария» выиграла 5:4 и после 25-летнего перерыва завоевала Кубок чемпионов. Уже в новом формате. Главный герой же после матча поспешил утешать давшего волю эмоциям коллегу Сантьяго Канисареса. В перерыве матча испанский вратарь получил известие о смерти матери. Но остался на поле и отыграл достойно.

Оттмар Хитцфельд сдержал своё слово – выиграл Лигу чемпионов. А также трижды покорил Бундеслигу, взял Кубок Германии и три Кубка лиги. Потрясающий результат. Но как показало время, эта версия «Баварии» была ещё не самой сильной. Хотя многие болельщики, которых немало и в нашей стране, с ностальгией вспоминают команду Кана, Эффенберга, Шолля и Элбера.