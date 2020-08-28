Проклятая «девятка» Милана. Номер, которого испугался сам Златан

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вчера, 18:30

Ибрагимович решил не испытывать судьбу, несмотря на всю свою крутость. «Соккер.ру» — о мистической футбольной нумерологии.

№9 «Милана» никому не дается после Филиппо Индзаги

Когда стало известно, что Златан Ибрагимович договорился о продолжении сотрудничества с «Миланом», в итальянских СМИ появилась информация о том, что швед в следующем сезоне будет выступать под «девяткой» — номером, у которого в «Милане» в последнее время сложилась дурная слава. Раньше его носили на спине ван Бастен, Папен, Баджо и Веа, но после счастливого десятилетия на спине у Филиппо Индзаги «девятка» оказалась тяжелой ношей для целой гильдии форвардов.

СуперПиппо носил «девятку» на спине на протяжении всей своей карьеры в «Милане», которая продолжалась более десяти лет. Индзаги дважды побеждал с «россонери» в Лиге чемпионов, а 2 из своих 126 голов за «Милан» забил в финале 2007 года против «Ливерпуля». Тогда на его спине был №9, и те времена Филиппо до сих пор вспоминает с улыбкой. Он также прокомментировал проклятие девятого номера «Милана» на фоне слухов о том, что его получит Ибрагимович:

Это заставляет меня улыбаться. Носить «девятку» в «Милане» тяжело для любого, но проклятия не существует. Если Ибрагимович наденет футболку с 9-м номером, проклятие закончится. Это похоже на то, когда я должен был получить проклятие Марко ван Бастена и Джорджа Веа.

Алешандре Пато (Бразилия) — 2011-2013

«Основателем» проклятия считается Алешандре Пато, который ярко начинал в «Милане», но резко пошел на дно, когда получил в свое распоряжение №9 после выхода на пенсию Пиппо Индзаги. Бразильский форвард, забивавший в предыдущих сезонах 18, 14 и 16 голов, с престижным номером на спине отметился четырьмя точными ударами, без конца лечился и вскоре покинул «Милан». Совпадение или нет, но закат карьеры талантливого нападающего начался как раз после того, как он связался с миланской «девяткой».

Алессандро Матри (Италия) — 2013-2014

Следующей жертвой кровожадной «девятки» стал воспитанник «Милана», который юнцом был заявлен за «россонери» под 34-м и 43-м номерами. Сходу заиграть в родном клубе не удалось, Сандро отправился в странствия, чтобы раскрыться в «Кальяри» и получить приглашение из «Ювентуса». А уже из Турина Матри вернулся в «Милан», где получил «девятку», добрые напутствия и немало шансов себя проявить. Но итог оказался печален: 1 гол в 18 матчах к зимнему трансферному окну, когда «россонери» спихнули воспитанника в аренду «Фиорентине». В «Милан» Алессандро так и не вернулся.

Фернандо Торрес (Испания) — 2014

Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов — во всех отношениях статусный игрок. Роман Фернандо Торреса с девятым номером «Милана» оказался недолгим: 10 матчей и 1 гол за полгода, которые испанец провел в Италии на правах аренды из «Челси». Тогда говорили, что Эль Ниньо окончательно закончился как форвард, раз не сумел заиграть даже в средненьком «Милане», но проблема была не в Фернандо, который впоследствии успешно воскресил карьеру и достойно закончил свой футбольный путь в родном «Атлетико», с которым даже до финала Лиги чемпионов добрался.

Маттиа Дестро (Италия) — 2015

Вместо Торреса на вторую половину сезона 2014/15 «Милан» арендовал у «Ромы» все еще считавшегося талантливым, хотя и начавшим буксовать Дестро. Честно говоря, воспитанник «Интера», неоднократно признавшийся в любви «Ювентусу», априори выглядел легкой мишенью для почувствовавшей вкус чужих страданий коварной «девятки». В общем-то, так и произошло: получив россыпь шансов, Дестро сподобился только на три гола, и «Милан» не стал выкупать его контракт.

Луис Адриано (Бразилия) — 2015-2016

Накануне сезона 2015/16 «Милан» подписал двух южноамериканских форвардов, результативно проявивших себя в предыдущих клубах — Карлоса Бакку из «Севильи» и Луиса Адриано из «Шахтера». Девятый номер достался бразильцу, выступавшему с этой цифрой на спине в Украине. Полтора года в «Милане» обернулись для породистого форварда сущим провалом: 6 голов в 36 матчах. В начале 2017-го Луис собрал чемоданы и отправился в «Спартак», нуждавшийся в подкреплении на пути к долгожданному чемпионству.

Джанлука Лападула (Италия) — 2016-2017

Лападула — квалифицированный форвард, но он недостаточно хорош, чтобы носить на спине 9-й номер великого клуба. Это было сразу понятно. Джанлуку пригласили после классного сезона в составе «Пескары» в Серии B (30 голов в 46 встречах), но в «Милане» Лападулу изначально рассматривали в качестве игрока подмены, поэтому тут скорее имело место неуважительное отношение к «девятке» со стороны самого клуба, нежели провал футболиста. Лападула-то со своей маленькой ролью как раз справился, но после одного сезона покинул команду и перешел на более подходящий для своих способностей уровень — сначала в «Дженоа», потом в «Лечче».

Андре Силва (Португалия) — 2017-2018

Силва перебрался в «Милан» после яркого сезона в «Порту». Нападающему тогда громко пели цветистые дифирамбы и называли чуть ли не преемником Криштиану Роналду на посту главной португальской звезды. «Россонери» заплатили за Андре 38 млн евро (второй по дороговизне трансфер клуба в истории) и представили чуть ли не как Месси. Что из этого вышло? Силва проиграл конкуренцию Кутроне, забил только 2 гола в Серии A за дебютный сезон и поехал по арендам — сначала в «Севилью», потом в «Айнтрахт».

Гонсало Игуаин (Аргентина) — 2018

Статусный аргентинский форвард накануне сезона 2018/19 пришел в «Милан» из «Ювентуса» на правах аренды с правом последующего выкупа за 54 млн евро, но совершил роковую ошибку, взяв себе 9-й номер. Начал Гонсало в черно-красных цветах очень бодро, однако закат наступил внезапно. Апофеозом стал матч против «Ювентуса», в котором Игуаин не реализовал пенальти и получил прямую красную карточку. Уже зимой «Милан» отправил Пипиту обратно в Турин, снабдив его запасом шоколадок.

Кшиштоф Пентек (Польша) — 2019-2020

Игуаин ушел, а место в центре атаки «Милана» занял разорвавший Серию A в составе «Дженоа» поляк Пентек. Вторую половину сезона 2018/19 Кшиштоф провел под 19-м номером и был весьма продуктивен — 11 голов в 21 матче. А летом прошлого года Пентек, как лидер атак и статусный бомбардир, взял себе «девятку». Как вы уже знаете, все закончилось зимним трансфером в берлинскую «Герту».

Златан Ибрагимович (Швеция) — отказался от «девятки»!

Пентек отправился в Германию, потому что «Милан» договорился о возвращении в команду Златана Ибрагимовича, который наигрался в США . Нестареющий 38-летний форвард был великолепен, и «Милан» договорился о продлении контракта с Иброй до следующего лета. Естественно, встал вопрос о новом игровом номере, ведь Златан до сих пор играл под 21-м. Швед против проклятой «девятки» — это, конечно, сюжет, но Ибрагимович не стал испытывать судьбу:

На самом деле, Златан играл под 11-м во время своего первого захода в «Милан» с 2010-го по 2012-й. Позже он называл это время самым счастливым в своей карьере. Вот и вся разгадка. А проклятие с «девятки» пусть снимает кто-нибудь другой.