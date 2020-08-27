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Антисборная 5-го тура: Гильерме, Дзюба и другие суперзвезды РПЛ

вчера, 12:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Гильерме
Гильерме
Вратарь
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«Локомотив» и «Зенит» проиграли – «Соккер.ру» называет футбольных антигероев последних дней.

Вратарь

Маринато Гильерме («Локомотив») – привоз тура

Первый номер сборной России отдал передачу в окружении соперников просто в сторону Крыховяка, а не точно ему в ноги. Пас перехватили, «Ахмат» забил. Элементарная ошибка, но не единственная, ведь Гильерме в последнее время странно реагирует на удары и плохо выходит из ворот. А уж про то, как управляет линией, можно не начинать. У бразильца черная полоса.

Защитники

Александр Сухов («Уфа»)

Отмечаем провальный выход Ещенко на замену, но Сухов пошел дальше. Причина, почему Александр в составе, известна каждому, что посмотрел игру «Рубина» и «Уфы» — игра Кварацхелии. Хвича не шел в обводку, зато у него 7 ударов, 2 созданных момента, а еще действия, которые не считаются формально ассистами, но влияли на игру — вроде удара и сэйва, после которых Макарову осталось завести мяч в пустые ворота. Сухов проиграл Хвиче полностью.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Мурило, конечно, позиционно ошибался, тоже провалил поединок против атаки «Ахмата» и лично Ильина. Но давайте учтем, кто главарь всей обороны «Локомотива». Чорлука – вице-чемпион мира, лидер команды, а сейчас играет так, словно не вернулся с хорватского курорта, где проводил значительную часть карантина. Ведран неожиданно сдал, хотя сыграл уже пару крутых матчей. Выдохся, не успевает за соперниками, но делает искусственные офсайды еще хуже, чем старая защита ЦСКА делала их в ЛЧ.

Павел Аликин («Уфа»)

Можно взять любого из тройки центральных защитников Беленова – не ошибетесь. Но выделим Аликина, поскольку он не успевал. В физической борьбе Деспотович чувствовал себя лучше, чем Игнатьев – новичок хорошо вписался, но и когда более техничные ребята, вроде Макарова, оказывались рядом с Аликиным, опытный 36-летний Павел или не успевал, или терял позицию, или действовал банально, оставляя Беленова один на один с «Рубином». У вратаря 8 сэйвов, но три раза пропускал.

Адесойе Ойеволе («Тамбов»)

Тут все просто. «Сочи» делит со «Спартаком» вторую строчку, поскольку у них есть Нобоа. А хавбек забил победный мяч на 91-й минуте после прострела Набиуллина с левого фланга, поскольку Аде, хотя прекрасно видел, где находится Кристиан, решил его бросить и остаться просто наблюдателем. Нобоа выскочил на прострел и забил бедняге Рыжикову. Такой себе клуб ветеранов РПЛ собрался, в котором эквадорец – самый хитрый, российский нигериец – самый нерасторопный, а Сергей просто пострадал от грубейшей ошибки 37-летнего защитника.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Удар Кучаева формально не закрыл Мартынович – еще раз не успел, стареет капитан «Краснодара». Но важно обратить внимание на позицию Рамиреса. Кристиан просто стоял за спиной у своего прямого оппонента (ЦСКА перешел на схему с двумя центральными, стал играть «4-2-3-1»), и в результате у Константина был вагон времени для принятия решения и хлесткого удара в угол. Также по правому флангу ЦСКА проходили атаки, ведь Рамирес провел плохой матч в защите. В атаке дважды отдавал передачи под удары, но сел на карточку и был заменен.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»)

У Скопинцева оранжевая карточка – судья имел право показать лишь желтую на том основании, что нога защитника не была высоко поднятой, а Ригони не получил травму. Также мог показать и показал красную с учетом, что это фол, который мог привести к травме. Но игрок «Динамо» перестарался, играя до этого нормально. А вот Барриос подставил «Зенит». Во-первых, не проявил себя в созидании – даже у Оздоева, сыгравшего вяло, больше удачных действий в атаке. Во-вторых, в обороне работы почти не было, но Вильмар умудрился уравнять составы глупой второй желтой. Обычно колумбиец – герой «Зенита», но не против «Динамо».

Артем Голубев («Уфа») – скидка тура

Если команда Евсеева продолжит так играть в защите, как в матчах против «Краснодара» или «Рубина», то разгромные поражения станут нормой. Но отличительная черта – ошибаются не только сами оборонцы, но и хавбеки. Вот Голубев чем занимался отведенные ему 59 минут? Не помешал «Рубину» нанести 14 ударов всего за час игры, не страховал напарников, разок отобрал мяч и откидывал его ближнему напарнику. Но по опорной зоне «Уфы» казанцы ходили без проблем, а затем Голубев еще и придумал второй гол «Рубина» — скинул мяч на ход сопернику к своим воротам. Вот тут у Евсеева не хватило нервов, хавбека сняли с игры.

Магомед Оздоев («Зенит»)

Петербуржцы сразу увидели, как играет «Динамо». Форвардов закрыли три центральных защитника, флангами играть помешала травма Дриусси и агрессивность крайних защитников Новикова. Но Оздоев ведь в пограничной роли – у Семака нет плеймейкера, вроде Алексея Миранчука или Влашича, поэтому транзит мяча вперед или на Ракицком, или на Оздоеве. Против «Динамо» у этой парочки на двоих четыре созданных момента, но при этом Магомед ничего не смог поделать с Каборе и Фоминым, не говоря о том, чтобы своим пасом найти Дзюбу или Азмуна на выгодной позиции.

Нападающие

Артём Дзюба («Зенит») – усталость тура

У всех приличных игроков бывают ужасные матчи, это нормально. И Соболев плохо может сыграть, и Луценко, и Комличенко, и Смолов. Но и Дзюба не без греха, не надо делать из него икону стиля уничтожения всего живого в футболе. Против «Динамо» тройка защитников Новикова помножили все усилия Артём на ноль. Также надо отметить Паршивлюка и Каборе – Дзюбе перекрыли фланг и опорную зону, куда любит смещаться в поисках мяча. Числовое выражение провала: у Дзюбы 0 ударов за матч, а заменили его на 70-й минуте.

Сердар Азмун («Зенит») – незаметность тура

Тут можно объяснить одними числами. Точность передач – 53 %, во дворе лучше с мячом работают. Количество передач за полный матч – всего 10. Жалкий один созданный момент для напарников (даже у опорника Барриоса 2 паса под удар до удаления). Также у Азмуна 0 ударов за 90 минут. Вы правильно поняли, нападающий «Зенита» даже тыкнуть мячом в сторону ворот Шунина не смог. Оборона «Динамо» закрыла Сердару все подходы к воротам.

Главные тренеры

Николич («Локомотив») и Семак («Зенит») – тактические провалы тура

Какие классные участники группового раунда ЛЧ от России! Один не готов к «Ахмату» — Николич, такое ощущение, впервые узнал о существовании Талалаева в день матча, второй, прекрасно зная, что «Динамо» стилистически неудобно для «Зенита», провалил поединок против Новикова. Марко и Сергей заслужили место в составе, поскольку «Локомотив» хотя бы дергался, а вот «Зенит» был мертвым – провели, пожалуй, худший матч в 2020-м году. И виноват тренер, ведь запасного плана ведения игры в атаке у Семака попросту нет.

В антисборной девять призеров прошлого чемпионата – хорошо погуляли фавориты!

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Вчера, 17:30Вадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии17
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NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Заполярный (раскрыть)
вчера в 22:47
    Заполярный
    Заполярный ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Ты это серьезно или прикалываешься. игруль на три команды, а выпустить некого.
    Устали бедненькие четыре игры сыграли.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:10
    понятно, что Зенит слил матч. Дальше можно не анализировать в принципе.
    stanichnik
    stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:25
    Доброго Здоровья Анатолий!
    Беленов точно давно должен был приглашён в Сборную на пост №1 вместо Гильерме.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:19
    Ничего вразумительного в твоем ответе нет
    Ну а если "бесполезно мне что то пояснять" то мог бы и не отвечать
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:46
    Наших нет!
    prinzЫп
    prinzЫп
    вчера в 15:43
    Ух ты?! А Дзюба оказывается "суперзвезда" футбола?😳 Круто. Если он суперзвезда, тогда кранты российскому футболу...✌😒
    starche
    starche
    вчера в 15:31
    Явно предвзятый перебор.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ Я Памятник Себе (раскрыть)
    вчера в 15:27
    Ну не надо, Зенит конечно играл плохо, но не настолько же!
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 15:06
    Ого, сколько игроков гегемона. А всего-то надо было с удить честно - и посыпался "чемпион".
    serh62
    serh62
    вчера в 14:45
    неужели игра первого номера сборной не вызывает опасения у человека который мнит себя гением среди всех тренеров? ну почему отличный вратарь Сафонов даже не вызывается в сборную. мне кажется что Сафонов , если попадет в сборную, на долгие годы способен стать ее первым номером.
    Навзир
    Навзир ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:43
    Там вместо Бакаева, лучше актера тура соболя поставь.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
    вчера в 14:43
    С учетом того, что еще нужно Зениту (ЦЗ,ЛЗ,НАП - это ты назвал) необходимо для Зенита с помощью Дюкова расширить заявку да 30 человек, а лимит для иностранцев до 11 - так тебя нужно понимать ? Как твой Зенит мог утомиться после почти товарищеского матча против Тамбова? А у ДИНАМО был выезд в Тулу. Просто дело в другом, но тебе пояснять бесполезно, как и всем твоим единомышленникам.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 14:40
    Сердар и Артем снова вместе, снова рядом.
    makkie
    makkie
    вчера в 14:34
    Артём Дзюба («Зенит») – усталость тура
    ________________________

    5-й тур, а неприкасаемая прима сборной России уже устала :))))
    Еще и капитанскую повязку швырнул как тряпку - вот оно уважение к клубу.
    СаняШумок
    СаняШумок
    вчера в 14:18
    а я бы не стал ругать зенит, а наоборот, похвалил бы Динамо... такой тактикой даже Сити можно не дать забить, не то что зениту...Плотный прессинг, насыщенность обороны, где три цз просто все верха подчищали а комбинационные футбол из-за наполнения гроков в штрафной был потчи не возможен...Динамо не расстягивался, давил и убивал все подходы зенита. Да,может зениту не хватило банально скорости, но даже с одни цз в концовке вообще ничего не смогли создать(хотя такие замены тоже удивили, Ракицкий в нападении был активнее Сутормина). Динамо не может выдать так каждый матч, каку и любая другая команда(банально карточек много будет). Но в ЛЕ если будут с таким настроем-будет хорошо. Осталось только атаку собрать для игры вторым номером и все ок. Слай неплох, Комличенко не совсем для контратак, но нужно еще.
    denmig
    denmig
    вчера в 13:56
    Все по делу! - не хватает защитника сбг, как там его... ! В общем одного из уфы убрать и воткнуть еще одного сбг! Будет - самый норм!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 13:51
    Хорошая "сборная" ни одного армейца нет.))))
    О Гилерме чистая правда,чудил.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    вчера в 13:38
    Зенит выглядел уставшим, ну нельзя играть основным составом все матчи в таком графике, а со скамейки выпустить некого
    Сергей Богданович проиграл тренерскую дуэль, динамо вышли заряженными, свежими (что удивительно) и с правильной тактикой
    Нужны ЦЗ, ЛЗ и НАП для ротации

    Порадовал Мостовой, не сказать, что сыграл на уровне Дриусси, но игру не провалил.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:33
    Вот они где, 3 игрока основы сборной!)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:27
    Конкретное мнение и предложение. В сборной должны играть не те три типа, которых Черчесов вызвал непонятно зачем, а Беленов, Максименко и Сафонов. Один опытный и два молодых.
    Добряк
    Добряк
    вчера в 13:18
    Маринад слишком низкого уровня даже для Локомотива, что уж про сборную говорить... Банана - мама, епт...
    112910415
    112910415
    вчера в 13:15
    эти люди достойны своей горькой чаши )
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Aris (раскрыть)
    вчера в 12:56
    А ведь и правда, это сборная Стаса, сюда же Смолова, Бакаева, и ещё много кого
    Лиапор
    Лиапор
    вчера в 12:56
    Дзюба и Азмун, похоже перед матчем зависли в каком-нибудь московском 2-клубе
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:55
    На месте Локо присмотрелся бы к Кутепову и Реброву, оба с лигочемпионским опытом и сильнее тех кто сейчас у них в обойме.
    В эту сборную добавил бы Бакаева, парень совсем растерял уверенность.
    Барриос должен получить минимум два матча дисквы за акцентированый удар по лицу и хамство в адрес арбитра.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 12:48
      Aris
      Aris
      вчера в 12:46
      Это сборная Черчесова! Сборная заевшихся и ленивых.....
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 12:44
      Улыбает заголовок про "супезвезды ")
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      вчера в 12:39
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