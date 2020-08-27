Антисборная 5-го тура: Гильерме, Дзюба и другие суперзвезды РПЛ

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вчера, 12:30

«Локомотив» и «Зенит» проиграли – «Соккер.ру» называет футбольных антигероев последних дней.

Вратарь

Маринато Гильерме («Локомотив») – привоз тура

Первый номер сборной России отдал передачу в окружении соперников просто в сторону Крыховяка, а не точно ему в ноги. Пас перехватили, «Ахмат» забил. Элементарная ошибка, но не единственная, ведь Гильерме в последнее время странно реагирует на удары и плохо выходит из ворот. А уж про то, как управляет линией, можно не начинать. У бразильца черная полоса.

Защитники

Александр Сухов («Уфа»)

Отмечаем провальный выход Ещенко на замену, но Сухов пошел дальше. Причина, почему Александр в составе, известна каждому, что посмотрел игру «Рубина» и «Уфы» — игра Кварацхелии. Хвича не шел в обводку, зато у него 7 ударов, 2 созданных момента, а еще действия, которые не считаются формально ассистами, но влияли на игру — вроде удара и сэйва, после которых Макарову осталось завести мяч в пустые ворота. Сухов проиграл Хвиче полностью.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Мурило, конечно, позиционно ошибался, тоже провалил поединок против атаки «Ахмата» и лично Ильина. Но давайте учтем, кто главарь всей обороны «Локомотива». Чорлука – вице-чемпион мира, лидер команды, а сейчас играет так, словно не вернулся с хорватского курорта, где проводил значительную часть карантина. Ведран неожиданно сдал, хотя сыграл уже пару крутых матчей. Выдохся, не успевает за соперниками, но делает искусственные офсайды еще хуже, чем старая защита ЦСКА делала их в ЛЧ .

Павел Аликин («Уфа»)

Можно взять любого из тройки центральных защитников Беленова – не ошибетесь. Но выделим Аликина, поскольку он не успевал. В физической борьбе Деспотович чувствовал себя лучше, чем Игнатьев – новичок хорошо вписался, но и когда более техничные ребята, вроде Макарова, оказывались рядом с Аликиным, опытный 36-летний Павел или не успевал, или терял позицию, или действовал банально, оставляя Беленова один на один с «Рубином». У вратаря 8 сэйвов, но три раза пропускал.

Адесойе Ойеволе («Тамбов»)

Тут все просто. «Сочи» делит со «Спартаком» вторую строчку, поскольку у них есть Нобоа. А хавбек забил победный мяч на 91-й минуте после прострела Набиуллина с левого фланга, поскольку Аде, хотя прекрасно видел, где находится Кристиан, решил его бросить и остаться просто наблюдателем. Нобоа выскочил на прострел и забил бедняге Рыжикову. Такой себе клуб ветеранов РПЛ собрался, в котором эквадорец – самый хитрый, российский нигериец – самый нерасторопный, а Сергей просто пострадал от грубейшей ошибки 37-летнего защитника.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Удар Кучаева формально не закрыл Мартынович – еще раз не успел, стареет капитан «Краснодара». Но важно обратить внимание на позицию Рамиреса. Кристиан просто стоял за спиной у своего прямого оппонента ( ЦСКА перешел на схему с двумя центральными, стал играть «4-2-3-1»), и в результате у Константина был вагон времени для принятия решения и хлесткого удара в угол. Также по правому флангу ЦСКА проходили атаки, ведь Рамирес провел плохой матч в защите. В атаке дважды отдавал передачи под удары, но сел на карточку и был заменен.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»)

У Скопинцева оранжевая карточка – судья имел право показать лишь желтую на том основании, что нога защитника не была высоко поднятой, а Ригони не получил травму. Также мог показать и показал красную с учетом, что это фол, который мог привести к травме. Но игрок «Динамо» перестарался, играя до этого нормально. А вот Барриос подставил «Зенит». Во-первых, не проявил себя в созидании – даже у Оздоева, сыгравшего вяло, больше удачных действий в атаке. Во-вторых, в обороне работы почти не было, но Вильмар умудрился уравнять составы глупой второй желтой. Обычно колумбиец – герой «Зенита», но не против «Динамо».

Артем Голубев («Уфа») – скидка тура

Если команда Евсеева продолжит так играть в защите, как в матчах против «Краснодара» или «Рубина», то разгромные поражения станут нормой. Но отличительная черта – ошибаются не только сами оборонцы, но и хавбеки. Вот Голубев чем занимался отведенные ему 59 минут? Не помешал «Рубину» нанести 14 ударов всего за час игры, не страховал напарников, разок отобрал мяч и откидывал его ближнему напарнику. Но по опорной зоне «Уфы» казанцы ходили без проблем, а затем Голубев еще и придумал второй гол «Рубина» — скинул мяч на ход сопернику к своим воротам. Вот тут у Евсеева не хватило нервов, хавбека сняли с игры.

Магомед Оздоев («Зенит»)

Петербуржцы сразу увидели, как играет «Динамо». Форвардов закрыли три центральных защитника, флангами играть помешала травма Дриусси и агрессивность крайних защитников Новикова. Но Оздоев ведь в пограничной роли – у Семака нет плеймейкера, вроде Алексея Миранчука или Влашича, поэтому транзит мяча вперед или на Ракицком, или на Оздоеве. Против «Динамо» у этой парочки на двоих четыре созданных момента, но при этом Магомед ничего не смог поделать с Каборе и Фоминым, не говоря о том, чтобы своим пасом найти Дзюбу или Азмуна на выгодной позиции.

Нападающие

Артём Дзюба («Зенит») – усталость тура

У всех приличных игроков бывают ужасные матчи, это нормально. И Соболев плохо может сыграть, и Луценко, и Комличенко, и Смолов. Но и Дзюба не без греха, не надо делать из него икону стиля уничтожения всего живого в футболе. Против «Динамо» тройка защитников Новикова помножили все усилия Артём на ноль. Также надо отметить Паршивлюка и Каборе – Дзюбе перекрыли фланг и опорную зону, куда любит смещаться в поисках мяча. Числовое выражение провала: у Дзюбы 0 ударов за матч, а заменили его на 70-й минуте.

Сердар Азмун («Зенит») – незаметность тура

Тут можно объяснить одними числами. Точность передач – 53 %, во дворе лучше с мячом работают. Количество передач за полный матч – всего 10. Жалкий один созданный момент для напарников (даже у опорника Барриоса 2 паса под удар до удаления). Также у Азмуна 0 ударов за 90 минут. Вы правильно поняли, нападающий «Зенита» даже тыкнуть мячом в сторону ворот Шунина не смог. Оборона «Динамо» закрыла Сердару все подходы к воротам.

Главные тренеры

Николич («Локомотив») и Семак («Зенит») – тактические провалы тура

Какие классные участники группового раунда ЛЧ от России! Один не готов к «Ахмату» — Николич, такое ощущение, впервые узнал о существовании Талалаева в день матча, второй, прекрасно зная, что «Динамо» стилистически неудобно для «Зенита», провалил поединок против Новикова. Марко и Сергей заслужили место в составе, поскольку «Локомотив» хотя бы дергался, а вот «Зенит» был мертвым – провели, пожалуй, худший матч в 2020-м году. И виноват тренер, ведь запасного плана ведения игры в атаке у Семака попросту нет.

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