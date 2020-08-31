Антисборная 6-го тура: Дзюба и Азмун, зомби, арбитры и вчерашние герои

«Соккер.ру» объясняет, почему нападающие «Зенита», голкипер-герой и футболист за 40 млн евро провалились на выходных.
Вратарь
Юрий Дюпин («Рубин») – привоз тура
Один из героев старта сезона устал, и этот фактор учитываем со всеми – тяжело игралось. И к великолепному доселе голкиперу Дюпину есть вопросы. Во-первых, дернулся к мячу перед голом Карапетяна – сам себя подставил, не смог сложиться, хотя видел момент подачи четко и должен был читать средний по точности удар. Во-вторых, явно привез второй гол – зачем-то сложный верховой мяч начал фиксировать двумя руками вместо надежного выноса. Его коллега Рыжиков тоже явно ошибся, но там ему помешал Адесойе, а вот Дюпин сам привез ничью для «Рубина», хотя мог и целое поражение.
Защитники
Вячеслав Караваев («Зенит») – Каспер тура
Фанаты «Зенита» недавно писали, что Караваев уже круче Марио Фернандеса. И это неправда. Вячеслав моложе и у него есть время, чтобы научиться играть стабильно. Но такие матчи, как против «Локомотива», доказывают, что Вячеславу еще учиться и учиться. Караваев играл против атакующего Камано – не интегрирован в схему Николича, сам по себе, и должен был надавить на немолодого Рыбуса. Но в итоге Вячеслав сыграл хуже, чем вечный Жирков, не создал ни одного момента и заслужил немой вопрос: «А где Караваев в сложных играх?» Могли ведь проиграть дважды подряд, если бы гол «Локомотива» засчитали.
Артем Сокол («Арсенал») – ДЮСШ тура
Подход школьника от взрослого игрока. Воспитанник «Спартака» оказался в Туле пару лет назад, ездил в аренду в «Тромсё», вернулся, а теперь так сыграл против родного клуба, что может оказаться на скамейке. Защитник «Арсенала» схватился за голову сразу после гола Соболева –Александр слишком легко обыграл его. А когда Жиго забивал победный мяч, то Сокол попросту не пошел к сопернику, стоял и смотрел. Конечно, с ростом Артема невозможно перепрыгнуть Жиго, но Самуэля бросили все защитники «Арсенала», так что игрок по сумме двух решающих моментов получает заслуженное место в антисборной.
Адесойе Ойеволе («Тамбов»)
Второй раз подряд 37-летний ветеран российского футбола с нигерийским паспортом — родился в Москве, в антисборной. Ойеволе помешал Рыжикову намертво зафиксировать мяч при выходе – небрежно сыграл, зацепил своего же вратаря. Затем Аде не очень хорошо руководил защитой (а кто должен это делать, если не возрастной ветеран?), а после новой ошибки Дюпина сторожил воздух на стандарте, чем упростил задачу красавцу Деспотовичу. От Ойеволе ждешь зрелый футбол, он умеет играть намного лучше. Темп необычного старта не для 37-летних защитников. Понять можно, но соперники не прощают.
Кристиан Рамирес («Краснодар»)
Еще один, как и Аде, кто задержался в антисборной. Но тут тоже по делу, ведь «Краснодар» нанес 23 удара по воротам Песьякова, а угадайте, сколько моментов создал левый латераль «быков»? Правильный ответ – ноль. Аналогичное слово подходит для описания игры Кристиана в обороне. По фактуре и мелким действиям сразу видно, что игрок классный, но до чего же небрежный! Провалы защиты Сафонова связаны не только с персональными ошибками центральных защитников, но и с тем, как опорники и фланговые бэки перестраиваются. Рамирес – худший в защите из всех «горожан». От человека, что занимает место для легионера, ждешь большего.
Полузащитники
Малком («Зенит»)
Что можем требовать от Камано, если он в РПЛ пару дней? Что можно ждать от Мостового, если ему схема Семака не подходит, просто неудачно подменил травмированного Дриусси? Но у «Зенита», где беззубо и провально второй тур подряд играют два центральных форварда, остается ставка на одного героя – Малкома. И где бразилец в сложных матчах? Пару раз вильнул перед соперниками – две удачные обводки (у Мостового — четыре), дважды его удары заблокировали. Но это все. Ловрен и Ракицкий создали по моменту в игре, у Малкома – ноль пасов под удары. Причем учтите, что у «Локомотива» не было Баринова, Крыховяка и Алексея Миранчука – три травмы ключевых игроков центральной оси. И Малком ни через фланг, ни через центр к воротам Гильерме не добрался.
Магомед Оздоев («Зенит»)
Почему «Ахмат» пропустил трижды от ЦСКА, но их игроков здесь нет? А хорошо сыграли, но так бывает – у «армейцев» пошли шальные удары. А вот хавбеки «Зенита» без Барриоса встретили экспериментальное сочетание Куликова и Магкеева в центре поля. Если бы Оздоев сыграл качественно, то именно в зоне перед штрафной площадью «Зенит» ждала бы победа. Но в матче, где чемпион нанес 0 точных ударов по воротам Гильерме, ругать футболистов Семака логично. Оздоев очень плох, если «Зениту» нужны успехи в ЛЧ – нужен еще один хавбек.
Даниил Лесовой («Арсенал») – нервы тура
Москвич, воспитанный в школах киевского «Динамо» и «Зенита», перегорел в матче против принципиального для себя соперника – «Спартака». Первая желтая карточка Лесового полностью по делу, опасная игра против Умярова. Значит, начинаем отсчет с этого эпизода. Футболист РПЛ знал, что сидит на желтой карточке. Что сделал дальше? Правильно – не показал ничего в атаке, в прямой профессии, а потом подставил свою команду. Лесовому показалось, что мяч ушел за линию ворот от Крала, но это не повод с желтой карточкой бросаться на рефери с руганью. Хавбек подставил «Арсенал» и помог «Спартаку», схлопотав дурацкое удаление.
Нападающие
Артем Дзюба («Зенит») – разочарование тура
Будь у Семака третий форвард – а их пока двое после травмы Дриусси, мог заменить Дзюбу по ходу матча, как в прошлом туре. Страшно для сборной, что лидер и капитан команды Черчесова физически заморозился накануне важных поединков в Лиге Наций, но здесь оцениваем игру Артема против «Локомотива», а не будущее. И Дзюба никакой. У форварда 0 ударов по воротам за полтора часа на поле. Страшная статистика, которую нельзя перекрыть вялыми перемещениями и одиночными победами на втором этаже. Артем очень плох здесь и сейчас – такого у него не было с конца 2017 года. Вовремя Соболева в сборную вызвали?
Сердар Азмун («Зенит»)
Азмун тоже ни разу не попал в створ и снова в антисборной. Да, иранец мог спасти «Зенит», если бы Чорлука очевиднее сыграл нападающему в ногу. Но это снова был бы разговор о голом фарте, как в случае с нереализованным пенальти в ворота «Ростова» — мяч отскочил к иранцу, сумел исправиться. Форвард начал играть небрежно и стал вялым. Ни против «Динамо», ни против «Локомотива» не увидели Азмуна, который тянет на приглашение в топ-5. Быть может, нападающий сейчас показал руководству «Зенита», что его не стоило удерживать? Впрочем, как и Дзюба, Сердар в своей карьере имеет характерные черные отрезки. Сейчас – один из таких.
Федор Смолов («Локомотив»)
Не будем перехваливать Смолова за один точный пас в центральном матче тура. Его игра сейчас не тянет на чемпионат Турции, не говоря о первенстве России. Понятно, что Федор старался показать себя в «Сельте», там отдал много сил. Но ведь прошло достаточно времени с весеннего карантина, а Федор Михайлович вроде как профессиональный футболист. Смолов настолько ужасен, что «Локомотив» словно троллит его новостями об аренде или покупке Мины – очень среднего игрока, но одного из конкурентов Федора в «Сельте». В Испании опытный Смолов не задержался, в Москве играет плохо. Пора вернуться в Краснодар, где последний раз был результативным? Не знаем, но вот что сыграл против «Зенита» плохо — факт.
Главный тренер
Мурад Мусаев («Краснодар»)
«Горожане» столько раз впустую владели мячом, что могут с закрытыми глазами откатать вату, как в матче против «Ростова». Но где характер, где свежие ходы в тактике, где учет соперника, где гениальные перестановки по ходу матчей? Мусаева хватило на то, чтобы после игры поаплодировать Карасеву, и за этот детский сарказм Мурад Олегович получил заслуженную красную карточку. Арбитр, к слову, неплохо разобрался в ряде эпизодов, не был ни за «Ростов», ни за «Краснодар». Мусаев вышел из себя, ведь его команда снова потеряла очки, а могла и проиграть. Посредственный футбол от сильных игроков – виноват всегда тренер.
Снова и вновь тура. Новые ошибки арбитров
Вы видели, как за встречи в стиле Чорлуки и Азмуна ставили пенальти в РПЛ, но рассудили в пользу клуба Сухины, которого накануне дисквалифицировали за поход в судейскую комнату. Вы видели в России, как засчитывали голы с чистыми офсайдами, но в этом туре судьи забыли, что плечо в футболе заканчивается линией подмышки, поэтому гол «Локомотива» чистый – в офсайде была рука, а плечо правее красной линии.
Вы видели, как в ворота соперников ЦСКА ставили такие пенальти, как не поставил в сторону ворот «армейцев» арбитр их матча с «Ахматом». Хотя в штрафной грозненцев тоже был эпизод под пенальти – без помощи VAR арбитраж еще слабее. Неправильных решений обычно столько, что все не упомнить (например, гол в ворота «Химок» засчитали неверно – два касания руки подряд, и первое с движением к мячу). Да и неважно при таком объеме. Есть арбитры, что стараются, но они в меньшинстве.
Огорчение тура. Физика на нуле
Часто говорят, что в России не готовят техничных игроков, зато все могут выдержать три матча подряд, как Зобнин. Но на деле видим, что к постоянной игре в футбол не приучен ни один клуб РПЛ. Немножко страшно с учетом, что Лига чемпионов стартует позже, то есть будут туры еврокубков каждую неделю, разбитые паузами на матчи сборных, а это снова перелеты и нагрузки. Пока фиксируем, что ни один клуб РПЛ, кроме «Спартака», где очень молодой состав, не выдержал календарь августа. Впрочем, увидели тур имени зомби, даже команда Тедеско не сыграла на приличной скорости, поставила на результат. Ребят можно понять, но если оценивать качество игры – это был один из самых вялых туров за долгие годы.
все получили по заслугам
что наиграли то и получите.
все получили по заслугам
что наиграли то и получите.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1200749/smolov-fedor-zenit
что значит пошли шальные удары? 2 гол со штрафного была домашняя заготовка, 3 гол, влашич просто хорошо пробил. Если так рассуждать, тогда все голы Месси или Роналду с штрафных, все шальные.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1200749/smolov-fedor-zenit
что значит пошли шальные удары? 2 гол со штрафного была домашняя заготовка, 3 гол, влашич просто хорошо пробил. Если так рассуждать, тогда все голы Месси или Роналду с штрафных, все шальные.
Нормальная сборная.
Нормальная сборная.
Лесовой - дурачок тура, иначе не скажешь!
Лесовой - дурачок тура, иначе не скажешь!
Дзюба и Оздоев отправились в сборную России и скорее всего выйдут в основе, но тем и тревожнее за неё. С Динамо 4 удара в створ, с Локо вообще ноль!!!
Дзюба и Оздоев отправились в сборную России и скорее всего выйдут в основе, но тем и тревожнее за неё. С Динамо 4 удара в створ, с Локо вообще ноль!!!