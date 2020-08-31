Антисборная 6-го тура: Дзюба и Азмун, зомби, арбитры и вчерашние герои

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вчера, 14:01

«Соккер.ру» объясняет, почему нападающие «Зенита», голкипер-герой и футболист за 40 млн евро провалились на выходных.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин») – привоз тура

Один из героев старта сезона устал, и этот фактор учитываем со всеми – тяжело игралось. И к великолепному доселе голкиперу Дюпину есть вопросы. Во-первых, дернулся к мячу перед голом Карапетяна – сам себя подставил, не смог сложиться, хотя видел момент подачи четко и должен был читать средний по точности удар. Во-вторых, явно привез второй гол – зачем-то сложный верховой мяч начал фиксировать двумя руками вместо надежного выноса. Его коллега Рыжиков тоже явно ошибся, но там ему помешал Адесойе, а вот Дюпин сам привез ничью для «Рубина», хотя мог и целое поражение.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит») – Каспер тура

Фанаты «Зенита» недавно писали, что Караваев уже круче Марио Фернандеса. И это неправда. Вячеслав моложе и у него есть время, чтобы научиться играть стабильно. Но такие матчи, как против «Локомотива», доказывают, что Вячеславу еще учиться и учиться. Караваев играл против атакующего Камано – не интегрирован в схему Николича, сам по себе, и должен был надавить на немолодого Рыбуса. Но в итоге Вячеслав сыграл хуже, чем вечный Жирков, не создал ни одного момента и заслужил немой вопрос: «А где Караваев в сложных играх?» Могли ведь проиграть дважды подряд, если бы гол «Локомотива» засчитали.

Артем Сокол («Арсенал») – ДЮСШ тура

Подход школьника от взрослого игрока. Воспитанник «Спартака» оказался в Туле пару лет назад, ездил в аренду в «Тромсё», вернулся, а теперь так сыграл против родного клуба, что может оказаться на скамейке. Защитник «Арсенала» схватился за голову сразу после гола Соболева –Александр слишком легко обыграл его. А когда Жиго забивал победный мяч, то Сокол попросту не пошел к сопернику, стоял и смотрел. Конечно, с ростом Артема невозможно перепрыгнуть Жиго, но Самуэля бросили все защитники «Арсенала», так что игрок по сумме двух решающих моментов получает заслуженное место в антисборной.

Адесойе Ойеволе («Тамбов»)

Второй раз подряд 37-летний ветеран российского футбола с нигерийским паспортом — родился в Москве, в антисборной. Ойеволе помешал Рыжикову намертво зафиксировать мяч при выходе – небрежно сыграл, зацепил своего же вратаря. Затем Аде не очень хорошо руководил защитой (а кто должен это делать, если не возрастной ветеран?), а после новой ошибки Дюпина сторожил воздух на стандарте, чем упростил задачу красавцу Деспотовичу. От Ойеволе ждешь зрелый футбол, он умеет играть намного лучше. Темп необычного старта не для 37-летних защитников. Понять можно, но соперники не прощают.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Еще один, как и Аде, кто задержался в антисборной. Но тут тоже по делу, ведь «Краснодар» нанес 23 удара по воротам Песьякова, а угадайте, сколько моментов создал левый латераль «быков»? Правильный ответ – ноль. Аналогичное слово подходит для описания игры Кристиана в обороне. По фактуре и мелким действиям сразу видно, что игрок классный, но до чего же небрежный! Провалы защиты Сафонова связаны не только с персональными ошибками центральных защитников, но и с тем, как опорники и фланговые бэки перестраиваются. Рамирес – худший в защите из всех «горожан». От человека, что занимает место для легионера, ждешь большего.

Полузащитники

Малком («Зенит»)

Что можем требовать от Камано, если он в РПЛ пару дней? Что можно ждать от Мостового, если ему схема Семака не подходит, просто неудачно подменил травмированного Дриусси? Но у «Зенита», где беззубо и провально второй тур подряд играют два центральных форварда, остается ставка на одного героя – Малкома. И где бразилец в сложных матчах? Пару раз вильнул перед соперниками – две удачные обводки (у Мостового — четыре), дважды его удары заблокировали. Но это все. Ловрен и Ракицкий создали по моменту в игре, у Малкома – ноль пасов под удары. Причем учтите, что у «Локомотива» не было Баринова, Крыховяка и Алексея Миранчука – три травмы ключевых игроков центральной оси. И Малком ни через фланг, ни через центр к воротам Гильерме не добрался.

Магомед Оздоев («Зенит»)

Почему «Ахмат» пропустил трижды от ЦСКА , но их игроков здесь нет? А хорошо сыграли, но так бывает – у «армейцев» пошли шальные удары. А вот хавбеки «Зенита» без Барриоса встретили экспериментальное сочетание Куликова и Магкеева в центре поля. Если бы Оздоев сыграл качественно, то именно в зоне перед штрафной площадью «Зенит» ждала бы победа. Но в матче, где чемпион нанес 0 точных ударов по воротам Гильерме, ругать футболистов Семака логично. Оздоев очень плох, если «Зениту» нужны успехи в ЛЧ – нужен еще один хавбек.

Даниил Лесовой («Арсенал») – нервы тура

Москвич, воспитанный в школах киевского «Динамо» и «Зенита», перегорел в матче против принципиального для себя соперника – «Спартака». Первая желтая карточка Лесового полностью по делу, опасная игра против Умярова. Значит, начинаем отсчет с этого эпизода. Футболист РПЛ знал, что сидит на желтой карточке. Что сделал дальше? Правильно – не показал ничего в атаке, в прямой профессии, а потом подставил свою команду. Лесовому показалось, что мяч ушел за линию ворот от Крала, но это не повод с желтой карточкой бросаться на рефери с руганью. Хавбек подставил «Арсенал» и помог «Спартаку», схлопотав дурацкое удаление.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит») – разочарование тура

Будь у Семака третий форвард – а их пока двое после травмы Дриусси, мог заменить Дзюбу по ходу матча, как в прошлом туре. Страшно для сборной, что лидер и капитан команды Черчесова физически заморозился накануне важных поединков в Лиге Наций, но здесь оцениваем игру Артема против «Локомотива», а не будущее. И Дзюба никакой. У форварда 0 ударов по воротам за полтора часа на поле. Страшная статистика, которую нельзя перекрыть вялыми перемещениями и одиночными победами на втором этаже. Артем очень плох здесь и сейчас – такого у него не было с конца 2017 года. Вовремя Соболева в сборную вызвали?

Сердар Азмун («Зенит»)

Азмун тоже ни разу не попал в створ и снова в антисборной. Да, иранец мог спасти «Зенит», если бы Чорлука очевиднее сыграл нападающему в ногу. Но это снова был бы разговор о голом фарте, как в случае с нереализованным пенальти в ворота «Ростова» — мяч отскочил к иранцу, сумел исправиться. Форвард начал играть небрежно и стал вялым. Ни против «Динамо», ни против «Локомотива» не увидели Азмуна, который тянет на приглашение в топ-5. Быть может, нападающий сейчас показал руководству «Зенита», что его не стоило удерживать? Впрочем, как и Дзюба, Сердар в своей карьере имеет характерные черные отрезки. Сейчас – один из таких.

Федор Смолов («Локомотив»)

Не будем перехваливать Смолова за один точный пас в центральном матче тура. Его игра сейчас не тянет на чемпионат Турции, не говоря о первенстве России. Понятно, что Федор старался показать себя в «Сельте», там отдал много сил. Но ведь прошло достаточно времени с весеннего карантина, а Федор Михайлович вроде как профессиональный футболист. Смолов настолько ужасен, что «Локомотив» словно троллит его новостями об аренде или покупке Мины – очень среднего игрока, но одного из конкурентов Федора в «Сельте». В Испании опытный Смолов не задержался, в Москве играет плохо. Пора вернуться в Краснодар, где последний раз был результативным? Не знаем, но вот что сыграл против «Зенита» плохо — факт.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

«Горожане» столько раз впустую владели мячом, что могут с закрытыми глазами откатать вату, как в матче против «Ростова». Но где характер, где свежие ходы в тактике, где учет соперника, где гениальные перестановки по ходу матчей? Мусаева хватило на то, чтобы после игры поаплодировать Карасеву, и за этот детский сарказм Мурад Олегович получил заслуженную красную карточку. Арбитр, к слову, неплохо разобрался в ряде эпизодов, не был ни за «Ростов», ни за «Краснодар». Мусаев вышел из себя, ведь его команда снова потеряла очки, а могла и проиграть. Посредственный футбол от сильных игроков – виноват всегда тренер.

Снова и вновь тура. Новые ошибки арбитров

Вы видели, как за встречи в стиле Чорлуки и Азмуна ставили пенальти в РПЛ , но рассудили в пользу клуба Сухины, которого накануне дисквалифицировали за поход в судейскую комнату. Вы видели в России, как засчитывали голы с чистыми офсайдами, но в этом туре судьи забыли, что плечо в футболе заканчивается линией подмышки, поэтому гол «Локомотива» чистый – в офсайде была рука, а плечо правее красной линии.

Вы видели, как в ворота соперников ЦСКА ставили такие пенальти, как не поставил в сторону ворот «армейцев» арбитр их матча с «Ахматом». Хотя в штрафной грозненцев тоже был эпизод под пенальти – без помощи VAR арбитраж еще слабее. Неправильных решений обычно столько, что все не упомнить (например, гол в ворота «Химок» засчитали неверно – два касания руки подряд, и первое с движением к мячу). Да и неважно при таком объеме. Есть арбитры, что стараются, но они в меньшинстве.

Огорчение тура. Физика на нуле