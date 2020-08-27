Сборная 5-го тура: «Динамо», Влашич, Нобоа и новые джокеры

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вчера, 17:30

Героями тура стали победители «Локомотива» и «Зенита». Детальнее о лучших футболистах – на «Соккер.ру».

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

У Шунина было немного работы, но разок красиво потащил. У Максименко – больше, взял выход один на один. Но даже с учетом прекрасной игры вратарей «Динамо» и «Спартака», выделим именно Матвея. Во-первых, снова защита «быков» подставляла голкипера постоянно – 9 сэйвов, у Антона и Александра суммарно столько же. Во-вторых, отдельные удары ЦСКА были невероятно сложными. Без Сафонова «горожане» проиграли бы «армейцам».

Защитники

Максим Ненахов («Ахмат»)

Когда плохо – антисборная, когда хорошо – наоборот. Все по делу, Максим реабилитировался за провал против «Спартака», когда заработал две желтые карточки. Против «Локомотива» защитник «Ахмата» сыграл продуктивно, отдал голевую передачу, закрыл проходы по левому флангу, хотя Камано пытался нагружать весь фронт атаки. И по бровке, и в своей штрафной Ненахов работал грамотно. Помарки были, но фиксируем прогресс.

Тони Шунич («Динамо») – игрок тура

Автор победного гола в матче против чемпиона «Зенита», но не только это важно. У опытного Шунича было немало работы в защите. Выиграл 5 дуэлей внизу, 4 – наверху, сделал 2 перехвата и 11 раз удачно вынес мяч из штрафной площади. В отличие от многих соперников «Зенита», «Динамо» не отпустило гостей в теплую ванну открытых зон и ошибок в защите. Москвичи заставили команду Семака пережить провал.

Роман Евгеньев («Динамо») – реабилитация тура

В недавнем прошлом был в антисборной, поскольку начудил против «Арсенала». Но 21-летний центральный защитник быстро собрался и перешел в число героев. Все по делу – «Зенит» впервые за долгое время проиграл, Азмун и Дзюба не проломили оборону, где и Ордец был на своем месте. А конкретно у Евгеньева 2 победы в верховой борьбе, 5 перехватов и 6 выносов от ворот. Не настолько часто вступал в игру, как Шунич, но тоже сыграл без результативных ошибок.

Георгий Джикия («Спартак»)

Можно отметить Айртона, который был собой, можно Набиуллина за один удачный прострел. Но лучше вспомнить, что это символический состав и отрядить на знакомый левый фланг центрального защитника «Спартака». Аргументы в пользу Джикии железные – «Ротор» заставил оборону «Спартака» реагировать на свои атаки, и хотя Максименко выручил, когда даже капитан был не у дел, у Георгия есть спасение своих ворот, игра в атаке и хорошая работа с мячом. Игрок сборной России не подвел.

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Сочи») – стабильность тура

Вытащил «Сочи» в тройку. Нобоа в огне на старте сезона, на его счету уже 4 гола и 1 ассист. Но кроме этого постоянная нацеленность на ворота, точный пас, участие в прессинге команды Федотова. «Сочи» не всегда играет правильно, ведь потеряли Мостового и Кокорина – важных для атаки людей, но Нобоа выручает. В ворота «Тамбова» он забил на 91-й минуте, когда хозяева поля в Саранске уже думали о ничьей. Не забываем о Каборе, который прилично сыграл против «Зенита» (не считая случая), но Нобоа еще ярче.

Хван Ин Бом («Рубин») – замена тура

Слуцкий строит в Казани интересную команду, под борьбу за Лигу Европы. Увлекательно смотреть, как Леонид Викторович внедряет новичков, ведь южный кореец Ин Бом вышел на замену, открыл счет голам в матче, и хотя не был постоянно с мячом, порадовал и красивым голевым ударом, и умными перемещениями. Кому-то покажется, что героем стал Макаров – еще один джокер Слуцкого с дублем после выхода на замену, но Ин Бом сыграл даже лучше и начал разгром «Уфы».

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Подбодрим Зелимхана, у него выдалась непростая середина года – коронавирус, потеря формы. Но Бакаев оживает. И хотя после матча «Спартака» в Волгограде можно выделить Максименко, Джикию и Айртона, также нельзя игнорировать усилия Бакаева, который обострял игру. Забил ударом с «точки» от штанги победный мяч, но также нанес 6 выстрелов по воротам и создал 4 из 16 моментов «Спартака» в непростом матче.

Никола Влашич ( ЦСКА ) – класс тура

Просто хорош, что тут еще добавить? Вандерсон в матче «Краснодара» и ЦСКА тоже классно сыграл, но все-таки Влашич показал еще более классный футбол. Никола отдал очередной голевой пас. Кучаев забил, но не сказать, что Константин провел весь матч на одном дыхании. А вот хорват, словно или прощается с ЦСКА , или вошел в роль лидера и звезды, тащил до конца – 5 ударов, 4 созданных момента. Влашич играет бесподобно.

Хвича Кварацхелия («Рубин») – ударник тура

Макаров остается Сульшером для Слуцкого – забил два гола, выйдя на замену, но если смотреть весь матч, а не только три голевые атаки, то Хвича, не имея прямых результативных действий, превращается в героя разгрома «Уфы», как и Деспотович, кстати. У форварда — ни голов, ни ассистов. Но они создали давление. Хвичу справедливо называют самым талантливым грузинским игроком атаки последних 40 лет, на его счету 7 ударов по воротам Беленова.

Нападающий

Владимир Ильин («Ахмат») – хитрость тура

Не тур для центральных форвардов, ведь кто-то получил травму, как Луценко, кого-то оставили в запасе ради тактики – Комличенко, кто-то провалился – тут список длинный, в нем Эдер, Дзюба и Азмун. Но Владимир Ильин, хотя изначально Талалаев нашел ему интересную роль вместе с Понсе, запомнился против «Локомотива». Владимир получил приз «Игрок матча», ведь на его счету гол и результативная передача, которые помогли обыграть Николича в РПЛ в Москве.

Главный тренер

Кирилл Новиков («Динамо»)

Отметим Талалаева, хотя ему немножко повезло с дикими ошибками «Локомотива». А вот «Зенит» не просто проиграл «Динамо» тактически, но еще и в юмор проиграл. На официальной странице был нелепый панч, что на «ВТБ Арене» победила команда по регби. Можно подумать, «Зенит» — пример элегантного коллектива. Там Ракицкий – ключевой плеймейкер, вот уж эстет из эстетов, без футбола работал бы вышибалой. Новиков опустил Семака с небес на землю, речь о первом поражении чемпионов в календарном году и за 11 месяцев. Футболисты «Динамо» — герои тура, Новиков – лучший тренер середины недели.

Фишка тура. Выходы на замену

Эльмир Набиуллин вышел и отдал на 91-й минуте победный голевой пас на Нобоа. Пантелеев вышел – сделал ассист на Кангва, «Арсенал» спас ничью против «Химок». У «Ахмата» хорошо вошел в игру Мелкадзе – тоже имеет ассист. У «Ростова» единственный мяч против «Урала» забил Хашимото – еще один из тех, кто появился по ходу дела. Наконец, у Слуцкого сразу два таких героя – Макаров и Ин Бом. Продуктивный тур для джокеров. Также показательно, что у «Локомотива» надежду пытался вернуть запасной Лисакович. А у «Зенита» как раз и подвел резерв – вышедшие на замену не спасли в поединке с «Динамо».