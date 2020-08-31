Сборная 6-го тура: лидеры «Спартака», маг Влашич и герои провинции

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вчера, 19:40

«Красно-белые» впервые за 1 197 дней на вершине в РПЛ , но «Соккер.ру» хвалит не только футболистов Тедеско.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Не сказать, что в этом туре хотя бы один вратарь сыграл так, чтобы открыть рот и удивляться. О чем речь, если в матче «Локомотива» и «Зенита» на две команды один точный удар, и тот сложно вспомнить? Значит, можно выделить Акинфеева – дважды вступил в игру в серьезных случаях, хотя не сказать, что «Ахмат» превратил количество подходов в качество ударов, и Песьякова – если бы не Сергей, то один из шести точных ударов «Краснодара», помимо голевого, превратился бы в победный гол «горожан».

Защитники

Денис Кулаков («Урал»)

Отмечаем Петрова, которому повезло, что несознательно приземлился на ногу Байрамяну после победы на втором этаже – если бы видел соперника или у того был мяч, то это повод для пенальти. Карасев в эпизоде разобрался, а вот Петров пошел в атаку и выдал пас на Берга – ассист спас «Краснодар» от поражения. Но если искать правого защитника, что сыграл без помарок, хотя и без результативного действия, то это Кулаков. Создал 5 моментов в игре против одного из лидеров – «Сочи». Это в пять раз больше, чем отдельно Нобоа, один из героев старта сезона.

Самуэль Жиго («Спартак») – капитан сборной тура

Часто есть один вопрос. Что Жиго забыл в РПЛ ? Никакого комплекса неполноценности в таком возгласе нет, ведь Самуэль реально рубится на уровне Серхио Рамоса для клубов, что не имеют бюджета «Реала» — выносливый, мощный, круто играет головой – 6 побед на втором этаже, с первым пасом, шикарно останавливает чужие атаки, страхует напарников, перехватил мяч 5 раз, может играть в разных схемах. А главное – лидер по сути своей с голевым чутьем. Жиго вывел «Спартак» на вершину.

Мурило Серкейра («Локомотив»)

Эксперт вручил приз игроку матча Чорлуке, и если бы Ведран был резче и не нарывался на пенальти – награду можно было назвать заслуженной. Но за 0 ударов в створ Гильерме наградить хочется не хорвата, а его напарника. Мурило умеет ошибаться позиционно, что не давно продемонстрировал, но когда против него сыграли Азмун и Дзюба, то бразилец намертво закрыл двух героев прошлого сезона. Отличная игра, Маринато отдохнул накануне игр за сборную.

Александр Ломовицкий («Химки») – универсальность недели

Давиташвили сыграл ярко, но Ломовицкий не просто отбирал мяч, пока играл в защите, но и похвастался дриблингом и голом в ворота «Ротора» после перерыва. Всюду успел, красавец!

Полузащитники

Константин Кучаев ( ЦСКА ) – эффективность выходных

Вандерсона отмечаем, но у него пустая активность. А Кучаев не всегда самый активный на поле, но до чего же продуктивный! Видим лучший отрезок в карьере молодого парня. Атакующий хавбек, что играл в защите, выходит на поле и выдает результат. Кучаев снова забил – четвертый мяч позволил догнать Макарова, Азмуна и Нобоа. Еще мог помочь ЦСКА , когда его сбили в штрафной площади «Ахмата». Но судьи попались с проблемами со зрением и без системы VAR . Впрочем, ЦСКА победил, а Кучаев снова герой.

Павел Карасев («Тамбов») – чутье тура

Один из героев из провинции. «Рубин» дома явно рассчитывал на победу над «Тамбовом», но Павел посчитал иначе. Сначала он идеально подал мяч на Карапетяна – надо отметить, что Дюпин сделал лишний шаг в сторону, но к самому навесу вопросов нет. А затем Карасев открыл счет своим голам в высшей лиге. Вот тут точно повезло, ведь Дюпин выпустил мяч из рук, но ведь голевое чутье хавбек «Тамбова» показал – оказался там, где нужно.

Никола Влашич ( ЦСКА ) – класс недели

Куда ж без хорватского брата? С каждым таким матчем тает возможность сохранить Николу надолго. Человек просто разрывает, когда получает мяч или даже когда не имеет много моментов, а его команда по игре уступает толково собранному Талалаевым «Ахмату». ЦСКА очевидно повезло в Грозном, но к оценке игры Влашича эта ремарка отношения не имеет. Как и Кучаев, спас команду – создал 5 моментов, сделал 1 ассист и богатырским ударом реализовал штрафной.

Бернард Бериша («Ахмат»)

Поскольку тур мертвый на качественный футбол – ничьи, ошибки игроков и ляпы рефери, то выделим человека, который сыграл круто, хотя его команда и проиграла 0:3. Такие герои тоже важны и нужны, Бериша отлично смотрится на старте сезона. Есть в нем дух Рибери лучших времен – лезет в обводку, ищет разрезающие передачи, тащит «Ахмат» вверх в таблице. Косовара трудно назвать везунчиком, ведь ни один из его 5 ударов по воротам Акинфеева не привел к голу, а еще разок попал в каркас ворот, но Бернард стал символом игры «Ахмата» против ЦСКА – команда Талалаева сыграла веселее, чем «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» вместе взятые.

Нападающие

Джордже Деспотович («Рубин») – настырность тура

С такой игрой тяжелого форварда «Рубина» Игнатьев за 7 млн евро надолго засядет на лавку. Разве что образуют пару нападающих с Деспотом. Но пока форвард Слуцкого просто набирает результативные действия в новом клубе. Серб набирает форму, ведь сделал дубль, причем сыграл как в силовом смысле отлично, так и в техническом и позиционном. Деспотович – умный нападающий, находка «Рубина».

Александр Соболев («Спартак») – старательность недели

С довольной улыбкой, увидев фотографов, и с сеткой с бутсами Соболев отправился в расположение сборной России. Черчесов в своем репертуаре – рассказал, что не будет вызывать Александра, а потом сменил решение. Хотя тут тренера можно лишь похвалить, поскольку Соболев в ударе. Да, ему тоже физически сложно, ведь это форвард «Енисея» и «Крыльев Советов», что лишь обживается на высоком уровне. Но легкость, с которой нападающий принимает решения, пригодилась Тедеско и пригодится сборной. Заслужил!

Главный тренер

Марко Николич («Локомотив») – реабилитация тура

В этом туре было шесть ничьих – команды настолько устали, что отказывались побеждать, совершая ошибки у разных ворот. А из двух побед – Тедеско и Ганчаренко, ни одна не была сугубо тренерской, двум тренерам московских клубов повезло – первому с удалением, а второму с тем, что судья не заметил пенальти в ворота ЦСКА . А вот Николичу не везет. У него Эдер и Смолов безвольные и без голов, потерял Алексея Миранчука, Крыховяка и Баринова, но был близок к победе над «Зенитом». И в целом «Локомотив» достаточно уверенно закрыл команду Семака, хотя потери колоссальные, а одну уже не восполнить – Алексей Миранчук уезжает в Италию.

Событие тура. «Спартак» вернулся на вершину

С последнего тура чемпионского сезона – прошло уже более трех полных лет, 1 197 дней, если любители подсчетов не ошиблись, «красно-белые» не были на вершине. Конечно, могли выходить на первое место по ходу отдельных матчей, но вот так – после тура, единолично и на несколько недель из-за паузы на игры сборных, не было давно. «Спартак» не должен радоваться, но может зафиксировать прогресс в работе. Молодой состав трудится, мог лидировать увереннее – привет арбитрам, но пока на один балл выше «Зенита».