Барриоса зовут в Европу. «Зенит» может лишиться ключевого игрока

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вчера, 11:27

Колумбийский хавбек не хочет проводить еще одну зиму в России. Его нужно переубедить.

Испанское издание Don Balon, ссылаясь на источники из окружения футболиста, утверждает, что Вильмар Барриос хочет покинуть Санкт-Петербург. Основная причина — неуютно чувствует себя в России из-за климата, колумбийцу не хватает солнца и тепла, во что легко поверить, ведь северная столица со своими капризами погоды подходит не всем россиянам. Что уж говорить об уроженце колумбийской Картахены — города на берегу Карибского моря неподалеку от экватора.

В общем, вполне можно поверить, что холод толкает Барриоса к новым приключениям, тем более он парень с амбициями, а в «Зените» реализовал себя сполна: выиграл два чемпионата и полный комплект кубков, стал сердцем команды Сергея Семака. Претензии Вильмара к петербургскому климату не помешали ему сполна реализовать себя на футбольном поле: колумбийский полузащитник стал краеугольным камнем в построениях чемпионского «Зенита».

Барриос выжигает центр поля, отбирает и перехватывает мячи эффективнее всех в команде, в иных матчах в одиночку закрывает опорную зону, отправляя напарника Оздоева в атаку. Трудно переоценить вклад Вильмара в победы «Зенита», вряд ли кто-то будет спорить, что речь об одном из лидеров чемпиона и незаменимом позвонке центрального хребта, начинающегося в центре обороны и заканчивающегося Дзюбой.

Вильмар для «Зенита» как Каземиро для «Реала», и колумбиец тем более важен, что в составе «сине-бело-голубых» нет ярких претендентов на роли Модрича и Крооса: Кузяев ушел из команды, Оздоев чередует успешные отрезки с серенькими матчами, в то время как Барриос — настоящая машина. Южноамериканский хавбек в каждом матче обеспечивает «Зениту» солидный уровень отбора, кроме того, именно Вильмар зачастую задает темп движения мяча.

Такие полузащитники всегда будут в цене, так что интерес к Барриосу из топ-чемпионатов не должен удивлять. И сейчас у Вильмара якобы появился железный вариант в АПЛ , где уже выступают его соотечественники и партнеры по сборной Колумбии Дэвинсон Санчес и Йерри Мина, а в скором времени в «Эвертон» должен перейти Хамес Родригес. Ради серьезного улучшения климатических условий нужно ехать в Испанию или Италию, но Барриос мечтает попробовать себя в АПЛ .

Don Balon утверждает, что на руках у Вильмара заманчивое предложение от «Брайтона» — клуба с южного английского побережья (хоть что-то). «Чайки» якобы готовы сделать Барриоса одной из ключевых фигур в обновленном проекте, гарантируют ему место в стартовом составе и предлагают более высокую зарплату, чем в «Зените». Приглашение колумбийца в «Брайтон» продвигает главный тренер Грэм Поттер, который считает Вильмара идеальным кандидатом в центр полузащиты, чтобы сбалансировать ориентированную на владение мячом игру.

В прошедшем сезоне АПЛ скромный «Брайтон» стал седьмым в АПЛ по владению мячом, уступив только «Ман Сити», «Ливерпулю», «Челси», «Лестеру», МЮ и «Арсеналу». Поттер планирует наращивать контроль, летом «чайки» уже подписали защитника Йоэла Вельтмана и Адама Лаллану, у которого истек контракт с «Ливерпулем». Но главный новичок — впереди. И им может стать Вильмар Барриос, которого Поттер готов сделать центральной фигурой в полузащите.

Все это, конечно, здорово, но не стоит забывать об интересах «Зенита». Для петербуржцев потеря Барриоса накануне старта в Лиге чемпионов станет настоящей катастрофой. Центр поля у команды Семака и сейчас укомплектован недостаточно надежно: стоит вылететь из-за травмы или дисквалификации кому-то из пары Оздоев-Барриос, приходится двигать туда с левого фланга обороны универсала Дугласа Сантоса, нарушать сложившиеся командные структуры. А если уйдет Барриос, то на ключевой позиции образуется самая натуральная дыра.

Отпускать Вильмара без замены — самоубийство, но и найти вот так с ходу футболиста, который заменит колумбийца, задачка не из простых. Возможно, стоит с большим уважением отнестись к слухам о Сами Хедире в «Зените», которые возникли в Италии и скоро были опровергнуты в России. Хедира — центральный полузащитник, по амплуа подходит на роль заместителя Барриоса, хотя с учетом частых травм и возраста лучше «Зениту» не вестись на громкое имя, чтобы не вышло, как с Маркизио.

А в идеале нужно оставить Барриоса. Очень часто информация в прессе появляется, когда это кому-то выгодно. Однозначно Вильмар может быть интересен «Брайтону», но появление слухов в испанской прессе намекает на осознанный ход его агентов. Особенно хорошо видны торчащие уши во фразе: «Брайтон» сделал Барриосу заманчивое предложение, они готовы повысить хавбеку зарплату». Теперь понятно, что требуется от «Зенита»?

Полтора года назад Вильмар перешел в «Зенит» и заключил контракт с годовой зарплатой в 2 миллиона евро. С тех пор Барриос укрепился в статусе одного из лидеров «Зенита», многое сделал для завоевания титулов и кубков, но остается чуть ли не самым низкооплачиваемым из «незаменимых». Ловрен подписал контракт с годовым окладом 2.5 млн евро (+бонусы), Дриусси получает 2.7 млн, Ракицкий, Дуглас Сантос и Азмун — по 3, Дзюба по новому контракту зарабатывает 3.6 млн в год, у Малкома по разным данным от 6 до 8.

Барриос в этой компании, словно бедный родственник, его заработная плата резонирует с окладами одноклубников, поэтому возникновение подобной ситуации читалось. И я бы не сказал, что в данном случае это какое-то рвачество со стороны футболиста и его представителей: Вильмар действительно заслуживает зарабатывать, как минимум, на уровне Ракицкого, Сантоса и Дзюбы. «Зенит» получил сигнал, что пора садиться за стол переговоров, со стороны клуба должна последовать адекватная реакция. Глядишь, с улучшенным контрактом Барриосу и российская зима будет не страшна.