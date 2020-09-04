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Барриоса зовут в Европу. «Зенит» может лишиться ключевого игрока

вчера, 11:27
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Колумбийский хавбек не хочет проводить еще одну зиму в России. Его нужно переубедить.

Испанское издание Don Balon, ссылаясь на источники из окружения футболиста, утверждает, что Вильмар Барриос хочет покинуть Санкт-Петербург. Основная причина — неуютно чувствует себя в России из-за климата, колумбийцу не хватает солнца и тепла, во что легко поверить, ведь северная столица со своими капризами погоды подходит не всем россиянам. Что уж говорить об уроженце колумбийской Картахены — города на берегу Карибского моря неподалеку от экватора.

В общем, вполне можно поверить, что холод толкает Барриоса к новым приключениям, тем более он парень с амбициями, а в «Зените» реализовал себя сполна: выиграл два чемпионата и полный комплект кубков, стал сердцем команды Сергея Семака. Претензии Вильмара к петербургскому климату не помешали ему сполна реализовать себя на футбольном поле: колумбийский полузащитник стал краеугольным камнем в построениях чемпионского «Зенита».

Барриос выжигает центр поля, отбирает и перехватывает мячи эффективнее всех в команде, в иных матчах в одиночку закрывает опорную зону, отправляя напарника Оздоева в атаку. Трудно переоценить вклад Вильмара в победы «Зенита», вряд ли кто-то будет спорить, что речь об одном из лидеров чемпиона и незаменимом позвонке центрального хребта, начинающегося в центре обороны и заканчивающегося Дзюбой.

Вильмар для «Зенита» как Каземиро для «Реала», и колумбиец тем более важен, что в составе «сине-бело-голубых» нет ярких претендентов на роли Модрича и Крооса: Кузяев ушел из команды, Оздоев чередует успешные отрезки с серенькими матчами, в то время как Барриос — настоящая машина. Южноамериканский хавбек в каждом матче обеспечивает «Зениту» солидный уровень отбора, кроме того, именно Вильмар зачастую задает темп движения мяча.

Такие полузащитники всегда будут в цене, так что интерес к Барриосу из топ-чемпионатов не должен удивлять. И сейчас у Вильмара якобы появился железный вариант в АПЛ, где уже выступают его соотечественники и партнеры по сборной Колумбии Дэвинсон Санчес и Йерри Мина, а в скором времени в «Эвертон» должен перейти Хамес Родригес. Ради серьезного улучшения климатических условий нужно ехать в Испанию или Италию, но Барриос мечтает попробовать себя в АПЛ.

Don Balon утверждает, что на руках у Вильмара заманчивое предложение от «Брайтона» — клуба с южного английского побережья (хоть что-то). «Чайки» якобы готовы сделать Барриоса одной из ключевых фигур в обновленном проекте, гарантируют ему место в стартовом составе и предлагают более высокую зарплату, чем в «Зените». Приглашение колумбийца в «Брайтон» продвигает главный тренер Грэм Поттер, который считает Вильмара идеальным кандидатом в центр полузащиты, чтобы сбалансировать ориентированную на владение мячом игру.

В прошедшем сезоне АПЛ скромный «Брайтон» стал седьмым в АПЛ по владению мячом, уступив только «Ман Сити», «Ливерпулю», «Челси», «Лестеру», МЮ и «Арсеналу». Поттер планирует наращивать контроль, летом «чайки» уже подписали защитника Йоэла Вельтмана и Адама Лаллану, у которого истек контракт с «Ливерпулем». Но главный новичок — впереди. И им может стать Вильмар Барриос, которого Поттер готов сделать центральной фигурой в полузащите.

Все это, конечно, здорово, но не стоит забывать об интересах «Зенита». Для петербуржцев потеря Барриоса накануне старта в Лиге чемпионов станет настоящей катастрофой. Центр поля у команды Семака и сейчас укомплектован недостаточно надежно: стоит вылететь из-за травмы или дисквалификации кому-то из пары Оздоев-Барриос, приходится двигать туда с левого фланга обороны универсала Дугласа Сантоса, нарушать сложившиеся командные структуры. А если уйдет Барриос, то на ключевой позиции образуется самая натуральная дыра.

Отпускать Вильмара без замены — самоубийство, но и найти вот так с ходу футболиста, который заменит колумбийца, задачка не из простых. Возможно, стоит с большим уважением отнестись к слухам о Сами Хедире в «Зените», которые возникли в Италии и скоро были опровергнуты в России. Хедира — центральный полузащитник, по амплуа подходит на роль заместителя Барриоса, хотя с учетом частых травм и возраста лучше «Зениту» не вестись на громкое имя, чтобы не вышло, как с Маркизио.

А в идеале нужно оставить Барриоса. Очень часто информация в прессе появляется, когда это кому-то выгодно. Однозначно Вильмар может быть интересен «Брайтону», но появление слухов в испанской прессе намекает на осознанный ход его агентов. Особенно хорошо видны торчащие уши во фразе: «Брайтон» сделал Барриосу заманчивое предложение, они готовы повысить хавбеку зарплату». Теперь понятно, что требуется от «Зенита»?

Полтора года назад Вильмар перешел в «Зенит» и заключил контракт с годовой зарплатой в 2 миллиона евро. С тех пор Барриос укрепился в статусе одного из лидеров «Зенита», многое сделал для завоевания титулов и кубков, но остается чуть ли не самым низкооплачиваемым из «незаменимых». Ловрен подписал контракт с годовым окладом 2.5 млн евро (+бонусы), Дриусси получает 2.7 млн, Ракицкий, Дуглас Сантос и Азмун — по 3, Дзюба по новому контракту зарабатывает 3.6 млн в год, у Малкома по разным данным от 6 до 8.

Барриос в этой компании, словно бедный родственник, его заработная плата резонирует с окладами одноклубников, поэтому возникновение подобной ситуации читалось. И я бы не сказал, что в данном случае это какое-то рвачество со стороны футболиста и его представителей: Вильмар действительно заслуживает зарабатывать, как минимум, на уровне Ракицкого, Сантоса и Дзюбы. «Зенит» получил сигнал, что пора садиться за стол переговоров, со стороны клуба должна последовать адекватная реакция. Глядишь, с улучшенным контрактом Барриосу и российская зима будет не страшна.

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ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 09:12, ред.
Прибыль «Газпрома» за первые шесть месяцев 2020 года снизилась в 19,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года! Северный поток не дают достроить а Турки у себя газ нашли так что Турецкий поток им даром не нужен будет! Скоро и Малком сбежит! И "пояса затягивать" в 19 раз сильней придется! При Сталине Миллера бы уже за вредительство к стенке поставили, при Брежневе от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, при Вове же Питерским можно все!
nikot
nikot
вчера в 21:05
От 6 до 8 Малков,а с какого перепугу гос контора платит такие деньги или это лично Миллера сбережения!?
димон 37
димон 37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:39
Вы прямо участвовали в переговорах
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:32, ред.
Признаюсь честно, не понял смысл ваших слов. Куда идут деньги с убытков и с каких убытков и как госструктура списывают эти убытки и почему несмотря на убытки менеджмент и Газпрома, и РЖД и ВТБ получает очень приличные бонусы? Где здесь экономика? Спасибо за внимание
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ димон 37 (раскрыть)
вчера в 15:28
Гинер построил на свои, брал кредит, но отдал не все, а частично, поэтому заложил акции клуба 77% с правом обратного выкупа.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:01
Судя по глазам на фото, не уйдёт, точнее уйти хочет, но деньги любит.
димон 37
димон 37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:25
Гинер не на свои построил а на вэб банка
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:30
"...т.к. деньги идут не с прибыли,,," а с убытков...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Nevastol (раскрыть)
вчера в 12:56, ред.
Поскольку базарный принцип ведения дискуссии я не поддерживаю, то отвечу тебе как человек человеку. Во-первых я написал " никто в РПЛ НЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ, все получают". Почему то, что они получают по контрактам заработком не является , т.к. деньги идут не с прибыли. Во-вторых. Почта РФ арендует у ПФК ЦСКА помещения в здании , которое Гинер построил на свои деньги. Это заработок ПФК. В-третьих владельцы ЦСКА - коммерческие структуры, которые платят деньги и названным тобой игрокам. Где противоречие. Это не ЗАРАБОТКИ, это платежи , т.е. деньги эти люди тоже ПОЛУЧАЮТ, а не зарабатывают. Постарайся понять смысл. У меня никакой клубной окраски в словах нет. Если бы там были перечислены названные тобой фамилии, я бы тоже самое сказал. В РПЛ никто не зарабатывает тех денег, что они получают. Вот и все. Если уж ты так возбудился , то назови мне как и на чем Дзюба зарабатывает 3 млн евро в год? Продажей пирожков , или таксует , или дает доход с продажи билетов и атрибутики? И тоже самое можно сказать про всех в РПЛ.
JackNorz
JackNorz
вчера в 12:54
Если зулус уйдет, Миллер нового с пальмы стрясет, для него это не проблема
шацк
шацк
вчера в 12:41
Поднимут з/п и оставят, у газовых денег куры не клюют, им без разницы сколько платить...
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 12:25
Для Зенита может и потеря, а по меркам рпл максимум середнячок. Миллиона 2-3 может и получится за него получить.
Nevastol
Nevastol ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:24, ред.
А Чалов, Влашич и Обяков грабят Почту России.
санек002
санек002 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 12:23
дзюпа?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 12:18
климат в Англии явно не солнечный, и на зимовку южноамериканцы уезжают в теплые края...разве что поторговаться с проектом? или на худой конец топ-клуб, а то Брайтон какой-то...бич )
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 12:15
Если и отпустят, то за большие деньги. Ну а так то у Вильмара контракт до 2023 года.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:01
Немного режет глаз фраза : " Ракицкий, Сантос и Дзюба ЗАРАБАТЫВАЮТ..." Они ПОЛУЧАЮТ, а не зарабатывают , а это разные вещи. Расходы на их "ЗАРАБОТКИ" раза в 3 превышают ту гипотетическую прибыль, что они приносят. Никто в РПЛ не зарабатывает , все получают.
valt134
valt134 ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
вчера в 11:56
Ага... Их обидишь... За их спиной сам Солнцеликий.
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 11:53
Ты давай это, не раскачивай галеру...
Бюджетников наших футбольных не обижай)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:46
Все лучшие зарубежные игроки ведущих клубов РПЛ спят и видят себя в Европе. Наш чемпионат для них - переходный в более престижные европейские. Никакие деньги не удержат их у нас. И пусть Крыховяк, Влашич, зенитовские аргентинцы и иже с ними на чём угодно клянутся, что с детства мечтали играть в лучшем чемпионате Старого Света - российском - не верьте им, это всего лишь политес, дань уважения руководству клуба, в который переходят, и его болельщикам. И я их прекрасно понимаю - плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
valt134
valt134
вчера в 11:38
Понятно. Так что российским пенсионерам рано расслабляться. Надо ещё потуже пояса затянуть. Лишь бы замечательному парню Барриосу было у нас хорошо.
sv_1969
sv_1969 ответ Svartalfheim (раскрыть)
вчера в 11:33
Крыховяк ни разу не хуже)
kts
kts
вчера в 11:31
    Svartalfheim
    Svartalfheim
    вчера в 11:31
    Очень ценный игрок, таких в чемпионате нет.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:30
    Не отпустят его!
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