"Влашич точно уйдёт из ЦСКА. Остаётся узнать, когда и куда."

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вчера, 21:30

Выступления Николы в хорватской прессе и возобновление интереса «армейцев» к Карраскалю намекают на скорый трансфер.

Никола Влашич сейчас находится в расположении сборной Хорватии, которой в ближайшие дни предстоит сыграть в Лиге наций против Португалии (в субботу) и Франции (во вторник). Накануне статусных встреч с чемпионами Европы и мира полузащитник ЦСКА — самая обсуждаемая персона в составе «шашечных». Во-первых, на Влашича возлагают большие надежды в ближайших матчах, ему прочат попадание в стартовый состав и много игровых минут. Причина в том, что Никола, в отличие от большинства своих партнеров, успел набрать форму к сентябрьским матчам Лиги наций.

Кроме того, сборной Хорватии в ближайших встречах не помогут Лука Модрич и Иван Ракитич. Хорватские СМИ подчеркивают, что Влашич отлично играет за свой клуб, уже забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в четырех матчах за ЦСКА , и надеются, что за сборную Николе удастся выступить не менее эффективно. Во-вторых, обсуждается возможный переезд Влашича в топ-чемпионат, пишут о больших клубах, которые обивают пороги «армейцев» в надежде заполучить полузащитника. В хорватской прессе восхищаются фанатичным профессионализмом Николы, раскрывая секрет его изумительной формы в летних матчах.

Мы тоже не раз обращали внимание на то, как хорош Влашич на протяжении двух последних месяцев: в 10 последних матчах у хорвата 8 забитых мячей и 3 «ассиста», Никола — «в огне». Как выясняется, во время паузы из-за пандемии полузащитник ЦСКА отправился в родной Сплит, где на протяжении двух месяцев проводил индивидуальные занятия со своим отцом по специально разработанной программе. Йошко Влашич — в прошлом успешный легкоатлет, десятиборец, по окончании карьеры стал тренером. Он готовил к стартам свою дочь Бланку (чемпионка мира и Европы по прыжкам в длину), а теперь взялся и за сына-футболиста.

Никола признался в интервью, что именно занятия с отцом помогли добиться ощутимого прогресса, благодаря этой подготовке сейчас он чувствует себя великолепно. Конечно же, в разговоре с соотечественниками зашла речь и о возможных поворотах в карьере Влашича, о которых так много говорят в последнее время. Со всей корректностью и уважением к ЦСКА хорват четко расставил приоритеты. Вот его реплика дословно:

Всегда есть истории [о возможных трансферах], что-то в них правда, что-то нет. Иногда я удивляюсь, когда читаю что-то о себе. Трансфер — это всегда вариант, признаюсь, я ожидаю его в ближайшем будущем. Конечно, я хочу прогрессировать, но на данный момент у меня контракт с ЦСКА . Он, и только он у меня на уме.

В своем интервью Никола Влашич также поздравил с победой в Лиге чемпионов Ивана Перишича, который стал очередным хорватом, выигравшим престижный турнир. Вот уже восемь лет в составе команды-победительницы Лиги чемпионов обязательно присутствует хотя бы один хорватский футболист. Влашич признался, что победа в ЛЧ — его мечта, а еще не смог выбрать кого-то одного, когда его попросили сравнить Месси и Роналду:

Не стану выделять одного из них, ведь они оба делают нечто нереальное. Огромное уважение к ним обоим.

Если на Влашича есть серьезный претендент уже сейчас, то действует он в полной тишине, но существует косвенное подтверждение, что трансфер Влашича близко. Дело в том, что ЦСКА снова активизировался в переговорах с «Ривер Плейтом» по Хорхе Карраскалю. Колумбийский полузащитник рассматривается в качестве замены Николе. В конце августа сообщалось, что «армейцы» утратили интерес к Хорхе, даже агент футболиста подтвердил, что сделки не будет, потому что ЦСКА подписал Эджуке. Все так, да не так.

Чидера Эджуке — фланговый игрок, и Виктор Ганчаренко собирается использовать нигерийца преимущественно на позиции левого вингера, что же касается Карраскаля, то его основная позиция — центральный атакующий полузащитник. Пока в составе есть Влашич, легионер на эту позицию ЦСКА не нужен, а новая вспышка интереса к 22-летнему колумбийцу может означать лишь одно: Никола сидит на чемоданах. И судя по всему, у «армейцев» на руках выгодное предложение по Влашичу со «сроком действия», ведь ЦСКА спешит с подписанием замены и поднимает предложение по Карраскалю.

Предыдущий раунд торгов между ЦСКА и «Ривер Плейтом» завершился на отметке 8 миллионов евро, и это не привело к трансферу. Журналист Максимилиано Грилло из TNT Sports, который считается в Аргентине главным специалистом по «Риверу», сообщает о новом более щедром предложении из Москвы, при этом в Буэнос-Айресе догадываются, что Карраскаль нужен ЦСКА вместо Влашича, поэтому хотят откусить от «армейского» куша за Николу как можно более жирный кусок.