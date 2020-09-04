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Влашич точно уйдёт из ЦСКА. Остаётся узнать, когда и куда

вчера, 21:30
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Выступления Николы в хорватской прессе и возобновление интереса «армейцев» к Карраскалю намекают на скорый трансфер.

Никола Влашич сейчас находится в расположении сборной Хорватии, которой в ближайшие дни предстоит сыграть в Лиге наций против Португалии (в субботу) и Франции (во вторник). Накануне статусных встреч с чемпионами Европы и мира полузащитник ЦСКА — самая обсуждаемая персона в составе «шашечных». Во-первых, на Влашича возлагают большие надежды в ближайших матчах, ему прочат попадание в стартовый состав и много игровых минут. Причина в том, что Никола, в отличие от большинства своих партнеров, успел набрать форму к сентябрьским матчам Лиги наций.

Кроме того, сборной Хорватии в ближайших встречах не помогут Лука Модрич и Иван Ракитич. Хорватские СМИ подчеркивают, что Влашич отлично играет за свой клуб, уже забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в четырех матчах за ЦСКА, и надеются, что за сборную Николе удастся выступить не менее эффективно. Во-вторых, обсуждается возможный переезд Влашича в топ-чемпионат, пишут о больших клубах, которые обивают пороги «армейцев» в надежде заполучить полузащитника. В хорватской прессе восхищаются фанатичным профессионализмом Николы, раскрывая секрет его изумительной формы в летних матчах.

Мы тоже не раз обращали внимание на то, как хорош Влашич на протяжении двух последних месяцев: в 10 последних матчах у хорвата 8 забитых мячей и 3 «ассиста», Никола — «в огне». Как выясняется, во время паузы из-за пандемии полузащитник ЦСКА отправился в родной Сплит, где на протяжении двух месяцев проводил индивидуальные занятия со своим отцом по специально разработанной программе. Йошко Влашич — в прошлом успешный легкоатлет, десятиборец, по окончании карьеры стал тренером. Он готовил к стартам свою дочь Бланку (чемпионка мира и Европы по прыжкам в длину), а теперь взялся и за сына-футболиста.

Никола признался в интервью, что именно занятия с отцом помогли добиться ощутимого прогресса, благодаря этой подготовке сейчас он чувствует себя великолепно. Конечно же, в разговоре с соотечественниками зашла речь и о возможных поворотах в карьере Влашича, о которых так много говорят в последнее время. Со всей корректностью и уважением к ЦСКА хорват четко расставил приоритеты. Вот его реплика дословно:

Всегда есть истории [о возможных трансферах], что-то в них правда, что-то нет. Иногда я удивляюсь, когда читаю что-то о себе. Трансфер — это всегда вариант, признаюсь, я ожидаю его в ближайшем будущем. Конечно, я хочу прогрессировать, но на данный момент у меня контракт с ЦСКА. Он, и только он у меня на уме.

В своем интервью Никола Влашич также поздравил с победой в Лиге чемпионов Ивана Перишича, который стал очередным хорватом, выигравшим престижный турнир. Вот уже восемь лет в составе команды-победительницы Лиги чемпионов обязательно присутствует хотя бы один хорватский футболист. Влашич признался, что победа в ЛЧ — его мечта, а еще не смог выбрать кого-то одного, когда его попросили сравнить Месси и Роналду:

Не стану выделять одного из них, ведь они оба делают нечто нереальное. Огромное уважение к ним обоим.

Если на Влашича есть серьезный претендент уже сейчас, то действует он в полной тишине, но существует косвенное подтверждение, что трансфер Влашича близко. Дело в том, что ЦСКА снова активизировался в переговорах с «Ривер Плейтом» по Хорхе Карраскалю. Колумбийский полузащитник рассматривается в качестве замены Николе. В конце августа сообщалось, что «армейцы» утратили интерес к Хорхе, даже агент футболиста подтвердил, что сделки не будет, потому что ЦСКА подписал Эджуке. Все так, да не так.

Чидера Эджуке — фланговый игрок, и Виктор Ганчаренко собирается использовать нигерийца преимущественно на позиции левого вингера, что же касается Карраскаля, то его основная позиция — центральный атакующий полузащитник. Пока в составе есть Влашич, легионер на эту позицию ЦСКА не нужен, а новая вспышка интереса к 22-летнему колумбийцу может означать лишь одно: Никола сидит на чемоданах. И судя по всему, у «армейцев» на руках выгодное предложение по Влашичу со «сроком действия», ведь ЦСКА спешит с подписанием замены и поднимает предложение по Карраскалю.

Предыдущий раунд торгов между ЦСКА и «Ривер Плейтом» завершился на отметке 8 миллионов евро, и это не привело к трансферу. Журналист Максимилиано Грилло из TNT Sports, который считается в Аргентине главным специалистом по «Риверу», сообщает о новом более щедром предложении из Москвы, при этом в Буэнос-Айресе догадываются, что Карраскаль нужен ЦСКА вместо Влашича, поэтому хотят откусить от «армейского» куша за Николу как можно более жирный кусок.

Давайте будем называть вещи своими именами: Никола Влашич слишком хорош для ЦСКА и российского чемпионата, а раз у парня в наличии незамутненные амбиции, то ему прямая дорога в большой клуб. Может быть, даже в «Барселону», об интересе каталонцев к Николе писали в хорватской прессе. На правах прогноза предположу, что ясность относительно будущего Влашича наступит до конца международной паузы, ведь клубы из топ-чемпионатов стремятся укомплектовать свои составы к старту внутренних турниров, которые уже на носу.

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Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 09:41
Главное чтобы Витя остался
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:23
Почему в Эвертоне тогда не заиграл?
По-моему, для Влашича прекрасный вариант - Арсенал... лондонский, разумеется)
Yurza
Yurza
сегодня в 09:19
    zobnin777sp
    zobnin777sp
    сегодня в 08:19
    Ну наконец то уходит этот му.......
    Мяучело
    Мяучело
    сегодня в 07:45
    в зенит конечно!))))
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 07:22
    Думаю Лондонский Арсенал.)
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    сегодня в 06:41
    Если бы надо было бы ушел бы,а так это все слова как и с дзюбой и чаловым)) РОМАШКА!!!!
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 05:25
    В Барселону.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 05:11
    Отдавать Влашича до дерби преступление.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:00
    Пока это только предположение. То что уйдет - это точно, но вот когда - это вопрос??? Гинер себе не враг, так что ничего еще пока неясно. На носу ЛЕ , плюс чемпионат в разгаре. Новички конечно пришли, а может и еще придут, но ведь им нужно время , чтобы сыграться. Не каждый может сразу вписаться в состав. Кому то месяца хватает, а кому то и полгода мало. А игры идут почти без перерыва и ротация будет просто необходима. В голову Гинеру и Ганчаренко не заглянешь, чего они там нарешали никому неизвестно.
    Ждем развития событий.
    Всем здоровья.
    Red blu
    Red blu ответ Твой Арсен (раскрыть)
    вчера в 23:48
    Что бы там не советовал Олич пока цена за Влашича не устроит руководство ЦСКА никто его никуда не отпустит.
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 23:13
    Да, Влашич перерос наш чемпионат, это и ежу понятно. Вряд-ли ЦСКА сможет его удержать, предложить то ему толком в плане профессионального роста и удовлетворения футбольных амбиций армейцам сейчас нечего: команда слабо выступает и на международной арене и на внутренней. Контракт у него наверняка неплохой с ЦСКА, но не в деньгах счастье, как уже показал Миранчук. Да и ему наверняка хрен с маслом не предложат. Какой-нибудь Лондонский Арсенал его запросто прибрал бы. В сборной Хорватии еще Олич ассистент тренера. Помню как он в Гамбург от нас сваливал, а оттуда в Баварию перешел. Насоветует ему так же сделать и пиши пропало.
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 23:12, ред.
    "Влашич точно уйдёт из ЦСКА. Остаётся узнать, когда и куда."

    - Это напоминает мне одно известное выражение: ВСЕ МЫ ТОЧНО УМРЁМ, НО ВОТ ТОЛЬКО ГДЕ? И КОГДА?
    вованыч 80
    вованыч 80
    вчера в 23:11
    72ь,путин тоже уйдёт.осталось узнать только когда
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 23:01
    а её нет и не факт что будет...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 22:59
    Я надеюсь, что этот сезон Влашич доиграет в ЦСКА...
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
    вчера в 22:59
    Одни Кубки да суперкубки а чемпионств то 6!!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 22:53
    Жаль конечно если уйдёт, а если и уйдёт, то в хороший клуб, удачи ему.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
    вчера в 22:43
    да только мы становимся Спартаком
    Титулы уходят в прошлое, настоящих сейчас нет, а мы радуемся старым...
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    вчера в 22:33
    Пока некоторые гадают когда и куда уйдет Влашич в будущем, армейским болельщикам
    можно порадоваться настоящему.
    ЦСКА — единственный клуб из России в топ-30 по количеству титулов в XXI веке

    На основании данных интернет-портала Transfermarkt был составлен рейтинг из 30 лучших клубов мира по количеству выигранных титулов в XXI веке. ЦСКА стал единственным российским клубом, попавшим в рейтинг.

    С 2000 года «армейцы» выиграли 21 трофей, среди которых оказался и Кубок УЕФА (сезон-2004/2005). Московский клуб занял 27-е место в рейтинге.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
    вчера в 22:16
    Баха сегодня Литве забил!
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 22:08
    ну Влашич правда слишком хорош для рпл, и хоть он нам и очень нужен, но он созрел для прогресса в топ командах
    STVA 1
    STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 21:58, ред.
    Костя Кучаев на подходе у вас)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:51
    Не хотелось бы,нужно покупать равноценную замену!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:49
    По его уровню можно рассматривать лишь варианты топ (Барселона, Реал, Ливер, Мансити, Бавария), даже ПСЖ не то. Он очень молод, прекрасно подготовлен ментально к высокому уровню, отлично готов физически. Мнгогое будет зависеть от ближайших матчей сю.Хорватии и разумеется от....... Гинера. Но то, что он уйдет , причем в это окно, я не сомневаюсь. Таков и расчет был в его подготовке к сезону, чтобы выдать сразу блеск
    particular
    particular
    вчера в 21:45
    Лучшее приобретений последних лет в стане армейцев, уход которого будет самым нежелательным...
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 21:38
    Не нужно быть пророком, чтобы понять, что Влашич уйдет. Наверняка не в этом году. А вот такая пресса только поднимает цену на Николу и надеюсь с его продажи мы сможем отбить почти все трансферы этого лета.
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 21:36
    Удачи Влашичу
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:34
    Он перерос наш чемп
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 21:34
    Баха потащит
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