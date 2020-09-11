Гарет, пожалуйста, уйди. «Реал» ищет правого вингера, который будет играть

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вчера, 19:00

Только сначала нужно отклеить Бэйла от скамейки.

Гарет Бэйл прилип к скамейке мадридского «Реала», валлийца не выманишь калачом, он очень старательно досиживает свой последний в карьере большой контракт. Предложений по некогда самому дорогому футболисту на планете у «Мадрида» нет, отчаявшийся клуб готов выплатить половину оставшейся по контракту суммы, чтобы разорвать контракт с Бэйлом, который занимает место в команде и в зарплатной ведомости, но приносит «Реалу» только убытки.

Зидан был бы счастлив избавиться от бесполезного Гарета и получить в свое распоряжение сильного правого вингера, ведь из-за ситуации с Бэйлом эта позиция осталась осиротевшей: валлиец не играет, Лукас Васкес не тянет на роль первого номера, его вообще рассматривают в качестве дублера Дани Карвахаля. В прошедшем сезоне справа в атаке играли также Асенсио, Иско, Родриго, Вальверде и Хамес Родригес, укативший к любимому тренеру в «Эвертон».

Если за год на какой-то позиции сыграли семь футболистов, это говорит, что тренерский штаб постоянно латал знакомую дыру. При всем творческом подходе Зидана к формированию линии атаки предположу, что бесконечная ротация на флангах не от хорошей жизни, а из-за отсутствия внятных лидеров на этих позициях. Ведь Бензема у Зизу играет постоянно, как и Роналду раньше. Слева подвел Азар, который планировался в качестве первого номера, ситуация справа еще сложнее. Но если удастся сбагрить Бэйла, Зидан точно не откажется от классного правого вингера, слухи о Марезе появились неспроста. С него и начнем.

Рияд Марез («Манчестер Сити»; Алжир)

Как и Зидан, Марез — алжирец, родившийся во Франции. В отличие от Зидана, выступает за сборную своей исторической родины. Рияд и Зинедин быстро и легко найдут общий язык, причем во всех смыслах, да и «Реал» при огромном желании заберет Мареза у «Манчестер Сити». Тут скорее нужно рассуждать с других позиций: а достаточно ли хорош алжирец для «Королевского клуба»?

Флорентино Перес вряд ли поймет Зидана, особенно после приобретения Эдена Азара, ведь негоже «Реалу» делать основным правым вингером 29-летнего игрока ротации из «Манчестер Сити». Несолидно как-то. А если Марез не тянет на роль игрока стартового состава, то в чем вообще смысл? Взамен Гвардиола еще может потребовать Иско, о котором давно мечтает, и размен получится явно не в пользу «Реала».

Федерико Кьеза («Фиорентина»; Италия)

Кьезой «Реал» интересовался еще в прошлом году. Главное достояние Федерико — юность, итальянцу всего лишь 22 года, что вписывается в современную трансферную концепцию «сливочных». Но и здесь вопрос тот же: достаточно ли хорош? Да и самому Кьезе логичнее перейти в «Милан» и продолжить развитие на родине, нежели бросаться в омут мадридских страстей. Федерико не похож на того, кто здесь и сейчас заткнет всех конкурентов за пояс, скорее это еще один игрок в ротацию.

Лукас Окампос («Севилья»; Аргентина)

Лукасу не потребуется время на адаптацию: он говорит на испанском, а предыдущий сезон провел в «Севилье», с которой выиграл Лигу Европы. Об интересе «Королевского клуба» к Окампосу говорили прошедшим летом, «Севилья» собиралась требовать за аргентинца 65 млн евро, но у «Реала» есть рычаг воздействия на андалузцев. Мончи хочет подписать на постоянной основе Серхио Регилона, который провел сезон 2019/20 на правах аренды в «Севилье», так что у «сливочных» есть шанс отдать воспитанника с доплатой и забрать Лукаса. Впрочем, есть варианты поинтереснее.

Серж Гнабри («Бавария»; Германия)

Между «Баварией» и «Реалом» периодически случаются любопытные переходы. Тони Кроос, например, перебрался в Мадрид через год после победы в Лиге чемпионов с мюнхенцами и ни разу не пожалел о своем решении. Может рассказать об этом своему партнеру по сборной Германии, который выдал яркий сезон в составе «Баварии». Здесь все зависит от желания футболиста: захочет попробовать себя в новом чемпионате — пойдет в «Реал». Но вряд ли удастся убедить Гнабри этим летом, слишком сильна эйфория после завоевания «требла».

Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

«Реал» контактировал с представителями Салаха в 2018-м и 2019-м, но сейчас у «сливочных» наилучшие шансы убедить египтянина. Во-первых, для Мохамеда есть место в команде Зидана, рисуются конкретные перспективы для вингера, чей любимый правый фланг свободен от непобедимых конкурентов. Во-вторых, Салах все выиграл с «Ливерпулем» и может согласиться на новый вызов, чтобы расширить список завоеванных трофеев и покоренных вершин.

Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»; Англия)

Мы как-то уже смирились с тем, что выросший в топчика в Германии Санчо обязательно продолжит карьеру в АПЛ , но давайте не сбрасывать со счетов «Реал», у которого найдутся козыри в борьбе с условным «Манчестер Юнайтед». Фактически Джейдон — самый лакомый футболист на позиции правого вингера, и если «Реал» по-прежнему хочет приглашать лучших игроков, то должен биться за Санчо, а не размениваться на хороших парней попроще.

Англичанину 20 лет, и он уже успел сыграть два фантастических сезона. Хорошие отношения с «Боруссией» должны поспособствовать переговорам по Санчо: Перес прозорливо прикармливает «шмелей» арендами талантливых футболистов: Хакими в составе «Дортмунда» сменил бразилец Рейньер. Все бы ничего, но британцы в «Реале» — тема для отдельного разговора, и один пример прямо сейчас перед глазами…