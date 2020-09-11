ГлавнаяБлогиМагический шар

Гвардиола обгонит Клоппа, Моуриньо — шестой. Прогноз на сезон АПЛ-2020/21

вчера, 21:30
00:00 / 00:00

Прогнозируем финальную турнирную таблицу накануне старта АПЛ!

20 место. «Вест Бромвич»

В прошлом сезоне «Шеффилд Юнайтед» доказал, что команде с номинально самым скромным составом необязательно быть худшей по результатам, но это скорее исключение из правил АПЛ. Организованный и дисциплинированный «Вест Бром» Славена Билича выглядит критически неукомплектованным.

19 место. «Фулхэм»

Западные лондонцы вернулись в Премьер-Лигу после годичного отсутствия, победив в финале плей-офф «Брентфорд», что для многих стало сюрпризом. У команды Скотта Паркера будут проблемы в защите, где одинокой скалой возвышается Майкл Гектор. У «Фулхэма» в атаке есть Александар Митрович, летом взяли в аренду Альфонсо Ареоля и Марио Лемина, сделали еще несколько интересных покупок. Но перед прошлым вылетом «дачники» закупили игроков почти на 120 миллионов евро. Не помогло.

18 место. «Астон Вилла»

Подопечные Динам Смита выжили в концовке прошлого сезона во многом благодаря героическим действиям Джека Грилиша, однако новый поход может обернуться для «вилланов» разочарованием, несмотря на занятные трансферы Олли Уоткинса и Мэтти Кэша. Год назад «Астон Вилла» потратила 160 миллионов евро, чтобы бороться за выживание.

17 место. «Ньюкасл»

Стив Брюс выполнил и даже перевыполнил план, забросив «Ньюкасл» в середину таблицы, однако новый сезон будет труднее. Сорвалась попытка купить клуб Майка Эшли, «сороки» не обрели щедрых хозяев из Саудовской Аравии и продолжат свое существование под игом ненавистного владельца. Спасибо, если не вылетят в Чемпионшип.

16 место. «Кристал Пэлас»

Ведомый опытной рукой Роя Ходжсона «Кристал Пэлас» не должен выпасть из АПЛ, но и о славе мечтать не приходится, особенно, если Вилфрид Заха реализует свою мечту и перейдет в команду, выступающую в еврокубках. Ивуариец слишком хорош для «орлов». Зато если Заха останется, то вместе с новичками Эзе и Батшуайи может создать нечто если не волшебное, то гораздо более впечатляющее, чем 16-е место.

15 место. «Вест Хэм»

Загадочная команда. С одной стороны, это клуб с развитой инфраструктурой, страстными фанатами и хорошим финансированием, но «молотобойцы» категорически не умеют реализовывать свой потенциал. Да и Дэвид Мойес у руля — гарантия надежности и скуки. У «Вест Хэма» есть все причины снова остаться недосказанным и непонятым.

14 место. «Брайтон»

В прошлом сезоне Грэм Поттер сдал жестокий экзамен, оставив «Брайтон» в АПЛ в своем первом полном сезоне, однако работа над «чайками» только началась, ведь тренер хочет строить мини-филиал «Манчестер Сити» с владением мячом и прессингом. У команды есть приобретения (Троссар, Мопе, Лаллана) и потери (Аарон Муй). Это будет еще один полный приключений сезон.

13 место. «Бернли»

Шон Дайч распространяет вокруг себя такую уверенность, что кажется, будто с ним «Бернли» останется в АПЛ до скончания веков. «Кларетовые» мало кому доставляют эстетическое наслаждение своей игрок, но они целеустремленные, эффективные и злые.

12 место. «Лидс Юнайтед»

Возможно, самая интригующая команда в предстоящем сезоне. «Лидс» вернулся в элиту после 16-летнего перерыва, да еще и под руководством лицензированного «Сумасшедшего» Марсело Бьелсы. Это очень яркая, сложная и тактически гибка команда, козыряющая своей молодостью и склонностью к авантюрам. «Павлины» уже подписали форварда Родриго из «Валенсии» за 30 млн евро, Элдера Кошту из «Вулверхэмптона», а еще рассчитывают найти классного центрального хавбека.

11 место. «Шеффилд Юнайтед»

Неожиданный и приятный сюрприз в прошлом сезоне преподнесли «клинки», и хочется верить, что они проведут еще одну достойную кампанию. Крис Уайлдер быстро нашел замену вернувшемуся в МЮ Дину Хендерсону в лице Аарона Рамсдейла из вылетевшего «Борнмута», осталось усилить правый фланг обороны — и в бой!

10 место. «Эвертон»

Кажется, что «ириски» способны и на большее, но «Эвертон» перед стартом сезоне всегда кажется лучше, чем на финише. Карло Анчелотти добавил в ансамбль Хамеса Родригеса, хочет подписать Заха и рассчитывает подняться выше серости середины таблицы. Не терпится узнать, что получится у трехкратного победителя Лиги чемпионов.

9 место. «Лестер»

Пятое место в прошлом сезоне разочаровало, так как «Лестер» вывалился из топ-4 в концовке сезон, однако дополнительная нагрузка в виде Лиге Европы обязательно скажется на «лисах», как и потеря Бена Чилуэлла, перебравшегося в «Челси». Кажется, «Лестер» обречен на сползание в уютную серединку.

8 место. «Саутгемптон»

После 0:9 от «Лестера» в прошлом сезоне «Саутгемптон» переродился. Тогда «святые» пропустили удар в хрустальную челюсть, но Ральф Хазенхюттль продолжал упорно трудиться и построил сбалансированный и трудолюбивый коллектив, способный забраться в верхнюю половину турнирной таблицы.

7 место. «Вулверхэмптон»

«Седьмая сила» АПЛ — «волки» уже два раза подряд финишировали на этой строчке, а теперь сделают три-пит. Почему бы и нет? У Нуну Эшпириту Санту боевая и талантливая команда, говорящая на португальском языке. Потеря Мэтта Дохерти стала ударом, зато Рауль Хименес, Адама Траоре и Рубен Невеш на месте, хотя к ним есть серьезный интерес извне. А на днях «Вулверхэмптон» подписал Фабиу Силву — 18-летнего таланта из «Порту», который обошелся в 40 млн евро.

6 место. «Тоттенхэм»

Привет, Жозе! «Тоттенхэм» этим летом усилился толковыми, хотя и не звездными Дохерти и Хейбьергом, зато потерял Вертонгена. Моуриньо не уронит «шпор», но не вижу, за счет чего «Тоттенхэм» может превзойти прошлогоднюю большую четверку и даже соседей по Северному Лондону.

5 место. «Арсенал»

«Арсенал» бы не прочь забраться на некогда любимое четвертое место, но не в этот раз. Микель Артета выиграл трофеи и убедил Обамеянга остаться, так что у «канониров» все довольно-таки неплохо, учитывая трансферы и позитивный фон. А до топ-4, как и всегда, не хватит последовательности и терпения.

4 место. «Челси»

У «Челси» состав, который должен претендовать на чемпионство. Но вряд ли сразу, ведь требуется время, чтобы сыграть. Но команда с Хаверцем, Зийешем, Вернером, Чилуэллом и Тиаго Силвой должна спокойно финишировать в первой четверке — это будет фундамент для следующих штурмов первого места. Лэмпард под огромным давлением, но большие менеджеры не растут в зоне комфорта.

3 место. «Манчестер Юнайтед»

Оле-Гуннар Сульшер пережил непростой период в МЮ и закончил прошлый сезон на мажорной ноте. По крайней мере, в чемпионате, о кубковых турнирах того же не скажешь. Норвежец твердо верит в молодость и преданность, а после приобретения Донни ван де Бека в его распоряжении лучшая полузащита «дьяволов» за десять с лишним лет.

2 место. «Ливерпуль»

«Ливерпуль» выиграл чемпионат, и это был изматывающий сезон. Не думаю, что «красные» смогут зайти на второй круг, тем более в это трансферное окно они выглядят экономнее и скромнее своих конкурентов: Тиаго Алькантару из «Баварии» пока не удается уговорить, Вернер ушел в «Челси». Отсутствие качественной подпитки может сыграть злую шутку с «красными», чей главный конкурент не дремлет.

1 место. «Манчестер Сити»

Возвращаем «Ман Сити» на первое место в таблице. Пепу Гвардиоле было больно терпеть неудачи в прошлом сезоне, и он готовится взять реванш у «Ливерпуля» с Натаном Аке и Ферраном Торресом. Лионель Месси не приехал, так что не приходится представлять, какими стали бы «горожане» с обладателем шести «Золотых мячей» в составе. Зато у них все еще есть Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро, Габи Жезус и страсть к титулам.

Тренер «Ротора» — о коронавирусе в клубе: «Обоймы нам хватит»
Сегодня, 18:59 Комментарии1
Главредактор CSKA TV — об анонсе «Спартака»: «Тема с вуду – такое себе»
Сегодня, 18:18 Комментарии9
Бабаев: «Вклад ВЭБ.РФ в новую стратегию ЦСКА невозможно переоценить»
Сегодня, 17:54 Комментарии4
Малком: «Пора возвращаться в игру, чтобы вернуть себе первое место»
Сегодня, 16:34 Комментарии6
Воронин — о возможном уходе Кокорина в «Рому»: «Раньше такого не видел»
Сегодня, 16:27 Комментарии4
«Тамбов» — о долгах: «Через две-три недели всё будет выплачено»
Сегодня, 16:06 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VERSTECK
VERSTECK
сегодня в 10:24
Челси либо возьмёт чемпионство, либо будет вторым
DXTK
DXTK
сегодня в 08:41
я же думаю так будет :1 Ливерпуль, 2 МС, 3 Челси, 4 Арсенал, 5 МЮ 6 Ттх..........

Ливерпуль спокойно может защитить титул АПЛ. у них сыгранный состав, а стабильность залог успеха,

а МС в прошлом сезоне сыпался в играх с аутсайдерами, как Гвардиолу не уволили не понятно, он провалился, видно там действительно верили, что Месси перейдет к ним.

Чтобы МЮ попал в четверку сильнейших надо уже с 1 тура ставить пенки в ворота соперников.

Челси лэмпарда и арсенал ареты споконо смогут пробится в 4 сильнейших.

Моуриньо остается только верить!!!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:59
Согласен с топ-4, останется также как и на финише прошлого сезона, но не думаю что Астон Вилла вылетит, как и Ньюкасл
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:41
1-2 Ливерпуль и МС, возможно, Челси вмешается, хотя согласен этот сезон будет для сыгранности состава, но думаю Синие будут 3.
За последние место в лч поборются Тоттен и Арсенал. и Ман Ютд.
Лестер и Волки не смотря на потери игроков будут рядом с еврокубками, возможно даже попадут в ле.
Кто вылетит вообще сложно сказать, потому что 90% экспертов, перед прошлым сезоном говорили, что Астон Вилла и Шефф Ютд главные претенденты на вылет, но обе команды сохранили прописку в ПЛ.
Folha Seca
Folha Seca
сегодня в 00:14
Не знаю, посмотрел сериалы с Сити и Тоттенхэмом(не до конца).... Если у Моуриньо вылетят ключевые не на долго то думаю он и за Чемпионство поборется.... По сравнению с МЮ у ТОТ дикие профессионалы
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:10
Сезон будет очень плотным и тяжелым для всех игроков, думаю травм будет очень много((( никаких 100 очков ждать не стоит ни о кого
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:01
1 место. Ливерпуль.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 23:55, ред.
Годами доказано, что у Гвардиолы нет плана Б, если игра получается, то его команда летит на крыльях, а если нет, то её обыгрывает даже заведомый аутсайдер вроде Лиона. На мой взгляд, Гвардиола и МС - уже спетая песня. У испанца не горят глаза больше, он ничего не принесёт нового в игру клуба, а к старой игре все приноровились - максимум вторые.
Ливерпуль не закупился, это правда. И это может быть минусом, как считает автор, но может быть и большим плюсом из-за сыгранности состава. Если не просядут психологически, не насытятся победами - будут первые.
Челси по именам, возможностям и игре - первый претендент среди остальных на победу и если новый состав быстро сыграется, то Сити не удержится на втором месте.
МЮ почти тоже, что и с Челси, но чуть похуже - там и игра менее яркая, и тренер более сомнительный, но в четвёрку попасть вполне по силам.
Арсенал - единственная команда, которая сможет побороться за топ-4 с перечисленными. Если Артета вселит в игроков уверенность, а недавние победы над Ливерпулем, Сити и Челси придадут вдохновение, то поборются и с МЮ, а может даже с Сити, несмотря на уступающий по классу состав игроков.
Остальные клубы не потянут, хотя Тоттенхэм может пропустить вперёд и Лестер и Эвертон, а Лидс вряд ли будет так высоко.
League1
League1
вчера в 23:23
Мисисс Диола продолжит падение. Либо с трудом удержится на втором, либо скатится на третье.
BDA81
BDA81
вчера в 22:55
С Моейсом на 15 место?! Дай бог чтоб не вылетить, думаю в лучшем случае 16 место. А так тянем на 17. Главное не вылетить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:50
Моуриньо и до конца сезона может не доработать) только после боксинг дэй Картина будет более или менее ясной.
Migelito
Migelito
вчера в 22:48
Сплошные "очепятки" в тексте...Ну что же вы так)
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 22:43
Арсенал будет в четверке
Agamaga
Agamaga
вчера в 22:38
Гвардиола два года подряд без титула не сидел.
Так что МС чемпион!
vastudio
vastudio
вчера в 22:15
Да не будет МС чемпионом, что-за бред))) МЮ-третий?))) Не смешите)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 22:07, ред.
Был бы у Челси толковый тренер могли бы побороться за чемпионство,Да и в этом сезоне только два клуба будут бороться за чемпионство,Ливерпуль и Мс горожане хорошо усилились думаю именно они возьмут Апл,если Ливерпуль не купит Алькантару и Сарра.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 21:34
Вряд-ли этот прогноз сбудется.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100