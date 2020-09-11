Гвардиола обгонит Клоппа, Моуриньо — шестой. Прогноз на сезон АПЛ-2020/21

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вчера, 21:30

Прогнозируем финальную турнирную таблицу накануне старта АПЛ !

20 место. «Вест Бромвич»

В прошлом сезоне «Шеффилд Юнайтед» доказал, что команде с номинально самым скромным составом необязательно быть худшей по результатам, но это скорее исключение из правил АПЛ . Организованный и дисциплинированный «Вест Бром» Славена Билича выглядит критически неукомплектованным.

19 место. «Фулхэм»

Западные лондонцы вернулись в Премьер-Лигу после годичного отсутствия, победив в финале плей-офф «Брентфорд», что для многих стало сюрпризом. У команды Скотта Паркера будут проблемы в защите, где одинокой скалой возвышается Майкл Гектор. У «Фулхэма» в атаке есть Александар Митрович, летом взяли в аренду Альфонсо Ареоля и Марио Лемина, сделали еще несколько интересных покупок. Но перед прошлым вылетом «дачники» закупили игроков почти на 120 миллионов евро. Не помогло.

18 место. «Астон Вилла»

Подопечные Динам Смита выжили в концовке прошлого сезона во многом благодаря героическим действиям Джека Грилиша, однако новый поход может обернуться для «вилланов» разочарованием, несмотря на занятные трансферы Олли Уоткинса и Мэтти Кэша. Год назад «Астон Вилла» потратила 160 миллионов евро, чтобы бороться за выживание.

17 место. «Ньюкасл»

Стив Брюс выполнил и даже перевыполнил план, забросив «Ньюкасл» в середину таблицы, однако новый сезон будет труднее. Сорвалась попытка купить клуб Майка Эшли, «сороки» не обрели щедрых хозяев из Саудовской Аравии и продолжат свое существование под игом ненавистного владельца. Спасибо, если не вылетят в Чемпионшип.

16 место. «Кристал Пэлас»

Ведомый опытной рукой Роя Ходжсона «Кристал Пэлас» не должен выпасть из АПЛ , но и о славе мечтать не приходится, особенно, если Вилфрид Заха реализует свою мечту и перейдет в команду, выступающую в еврокубках. Ивуариец слишком хорош для «орлов». Зато если Заха останется, то вместе с новичками Эзе и Батшуайи может создать нечто если не волшебное, то гораздо более впечатляющее, чем 16-е место.

15 место. «Вест Хэм»

Загадочная команда. С одной стороны, это клуб с развитой инфраструктурой, страстными фанатами и хорошим финансированием, но «молотобойцы» категорически не умеют реализовывать свой потенциал. Да и Дэвид Мойес у руля — гарантия надежности и скуки. У «Вест Хэма» есть все причины снова остаться недосказанным и непонятым.

14 место. «Брайтон»

В прошлом сезоне Грэм Поттер сдал жестокий экзамен, оставив «Брайтон» в АПЛ в своем первом полном сезоне, однако работа над «чайками» только началась, ведь тренер хочет строить мини-филиал «Манчестер Сити» с владением мячом и прессингом. У команды есть приобретения (Троссар, Мопе, Лаллана) и потери (Аарон Муй). Это будет еще один полный приключений сезон.

13 место. «Бернли»

Шон Дайч распространяет вокруг себя такую уверенность, что кажется, будто с ним «Бернли» останется в АПЛ до скончания веков. «Кларетовые» мало кому доставляют эстетическое наслаждение своей игрок, но они целеустремленные, эффективные и злые.

12 место. «Лидс Юнайтед»

Возможно, самая интригующая команда в предстоящем сезоне. «Лидс» вернулся в элиту после 16-летнего перерыва, да еще и под руководством лицензированного «Сумасшедшего» Марсело Бьелсы. Это очень яркая, сложная и тактически гибка команда, козыряющая своей молодостью и склонностью к авантюрам. «Павлины» уже подписали форварда Родриго из «Валенсии» за 30 млн евро, Элдера Кошту из «Вулверхэмптона», а еще рассчитывают найти классного центрального хавбека.

11 место. «Шеффилд Юнайтед»

Неожиданный и приятный сюрприз в прошлом сезоне преподнесли «клинки», и хочется верить, что они проведут еще одну достойную кампанию. Крис Уайлдер быстро нашел замену вернувшемуся в МЮ Дину Хендерсону в лице Аарона Рамсдейла из вылетевшего «Борнмута», осталось усилить правый фланг обороны — и в бой!

10 место. «Эвертон»

Кажется, что «ириски» способны и на большее, но «Эвертон» перед стартом сезоне всегда кажется лучше, чем на финише. Карло Анчелотти добавил в ансамбль Хамеса Родригеса, хочет подписать Заха и рассчитывает подняться выше серости середины таблицы. Не терпится узнать, что получится у трехкратного победителя Лиги чемпионов.

9 место. «Лестер»

Пятое место в прошлом сезоне разочаровало, так как «Лестер» вывалился из топ-4 в концовке сезон, однако дополнительная нагрузка в виде Лиге Европы обязательно скажется на «лисах», как и потеря Бена Чилуэлла, перебравшегося в «Челси». Кажется, «Лестер» обречен на сползание в уютную серединку.

8 место. «Саутгемптон»

После 0:9 от «Лестера» в прошлом сезоне «Саутгемптон» переродился. Тогда «святые» пропустили удар в хрустальную челюсть, но Ральф Хазенхюттль продолжал упорно трудиться и построил сбалансированный и трудолюбивый коллектив, способный забраться в верхнюю половину турнирной таблицы.

7 место. «Вулверхэмптон»

«Седьмая сила» АПЛ — «волки» уже два раза подряд финишировали на этой строчке, а теперь сделают три-пит. Почему бы и нет? У Нуну Эшпириту Санту боевая и талантливая команда, говорящая на португальском языке. Потеря Мэтта Дохерти стала ударом, зато Рауль Хименес, Адама Траоре и Рубен Невеш на месте, хотя к ним есть серьезный интерес извне. А на днях «Вулверхэмптон» подписал Фабиу Силву — 18-летнего таланта из «Порту», который обошелся в 40 млн евро.

6 место. «Тоттенхэм»

Привет, Жозе! «Тоттенхэм» этим летом усилился толковыми, хотя и не звездными Дохерти и Хейбьергом, зато потерял Вертонгена. Моуриньо не уронит «шпор», но не вижу, за счет чего «Тоттенхэм» может превзойти прошлогоднюю большую четверку и даже соседей по Северному Лондону.

5 место. «Арсенал»

«Арсенал» бы не прочь забраться на некогда любимое четвертое место, но не в этот раз. Микель Артета выиграл трофеи и убедил Обамеянга остаться, так что у «канониров» все довольно-таки неплохо, учитывая трансферы и позитивный фон. А до топ-4, как и всегда, не хватит последовательности и терпения.

4 место. «Челси»

У «Челси» состав, который должен претендовать на чемпионство. Но вряд ли сразу, ведь требуется время, чтобы сыграть. Но команда с Хаверцем, Зийешем, Вернером, Чилуэллом и Тиаго Силвой должна спокойно финишировать в первой четверке — это будет фундамент для следующих штурмов первого места. Лэмпард под огромным давлением, но большие менеджеры не растут в зоне комфорта.

3 место. «Манчестер Юнайтед»

Оле-Гуннар Сульшер пережил непростой период в МЮ и закончил прошлый сезон на мажорной ноте. По крайней мере, в чемпионате, о кубковых турнирах того же не скажешь. Норвежец твердо верит в молодость и преданность, а после приобретения Донни ван де Бека в его распоряжении лучшая полузащита «дьяволов» за десять с лишним лет.

2 место. «Ливерпуль»

«Ливерпуль» выиграл чемпионат, и это был изматывающий сезон. Не думаю, что «красные» смогут зайти на второй круг, тем более в это трансферное окно они выглядят экономнее и скромнее своих конкурентов: Тиаго Алькантару из «Баварии» пока не удается уговорить, Вернер ушел в «Челси». Отсутствие качественной подпитки может сыграть злую шутку с «красными», чей главный конкурент не дремлет.

1 место. «Манчестер Сити»

Возвращаем «Ман Сити» на первое место в таблице. Пепу Гвардиоле было больно терпеть неудачи в прошлом сезоне, и он готовится взять реванш у «Ливерпуля» с Натаном Аке и Ферраном Торресом. Лионель Месси не приехал, так что не приходится представлять, какими стали бы «горожане» с обладателем шести «Золотых мячей» в составе. Зато у них все еще есть Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро, Габи Жезус и страсть к титулам.