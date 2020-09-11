Гвардиола обгонит Клоппа, Моуриньо — шестой. Прогноз на сезон АПЛ-2020/21

Прогнозируем финальную турнирную таблицу накануне старта АПЛ!
20 место. «Вест Бромвич»
В прошлом сезоне «Шеффилд Юнайтед» доказал, что команде с номинально самым скромным составом необязательно быть худшей по результатам, но это скорее исключение из правил АПЛ. Организованный и дисциплинированный «Вест Бром» Славена Билича выглядит критически неукомплектованным.
19 место. «Фулхэм»
Западные лондонцы вернулись в Премьер-Лигу после годичного отсутствия, победив в финале плей-офф «Брентфорд», что для многих стало сюрпризом. У команды Скотта Паркера будут проблемы в защите, где одинокой скалой возвышается Майкл Гектор. У «Фулхэма» в атаке есть Александар Митрович, летом взяли в аренду Альфонсо Ареоля и Марио Лемина, сделали еще несколько интересных покупок. Но перед прошлым вылетом «дачники» закупили игроков почти на 120 миллионов евро. Не помогло.
18 место. «Астон Вилла»
Подопечные Динам Смита выжили в концовке прошлого сезона во многом благодаря героическим действиям Джека Грилиша, однако новый поход может обернуться для «вилланов» разочарованием, несмотря на занятные трансферы Олли Уоткинса и Мэтти Кэша. Год назад «Астон Вилла» потратила 160 миллионов евро, чтобы бороться за выживание.
17 место. «Ньюкасл»
Стив Брюс выполнил и даже перевыполнил план, забросив «Ньюкасл» в середину таблицы, однако новый сезон будет труднее. Сорвалась попытка купить клуб Майка Эшли, «сороки» не обрели щедрых хозяев из Саудовской Аравии и продолжат свое существование под игом ненавистного владельца. Спасибо, если не вылетят в Чемпионшип.
16 место. «Кристал Пэлас»
Ведомый опытной рукой Роя Ходжсона «Кристал Пэлас» не должен выпасть из АПЛ, но и о славе мечтать не приходится, особенно, если Вилфрид Заха реализует свою мечту и перейдет в команду, выступающую в еврокубках. Ивуариец слишком хорош для «орлов». Зато если Заха останется, то вместе с новичками Эзе и Батшуайи может создать нечто если не волшебное, то гораздо более впечатляющее, чем 16-е место.
15 место. «Вест Хэм»
Загадочная команда. С одной стороны, это клуб с развитой инфраструктурой, страстными фанатами и хорошим финансированием, но «молотобойцы» категорически не умеют реализовывать свой потенциал. Да и Дэвид Мойес у руля — гарантия надежности и скуки. У «Вест Хэма» есть все причины снова остаться недосказанным и непонятым.
14 место. «Брайтон»
В прошлом сезоне Грэм Поттер сдал жестокий экзамен, оставив «Брайтон» в АПЛ в своем первом полном сезоне, однако работа над «чайками» только началась, ведь тренер хочет строить мини-филиал «Манчестер Сити» с владением мячом и прессингом. У команды есть приобретения (Троссар, Мопе, Лаллана) и потери (Аарон Муй). Это будет еще один полный приключений сезон.
13 место. «Бернли»
Шон Дайч распространяет вокруг себя такую уверенность, что кажется, будто с ним «Бернли» останется в АПЛ до скончания веков. «Кларетовые» мало кому доставляют эстетическое наслаждение своей игрок, но они целеустремленные, эффективные и злые.
12 место. «Лидс Юнайтед»
Возможно, самая интригующая команда в предстоящем сезоне. «Лидс» вернулся в элиту после 16-летнего перерыва, да еще и под руководством лицензированного «Сумасшедшего» Марсело Бьелсы. Это очень яркая, сложная и тактически гибка команда, козыряющая своей молодостью и склонностью к авантюрам. «Павлины» уже подписали форварда Родриго из «Валенсии» за 30 млн евро, Элдера Кошту из «Вулверхэмптона», а еще рассчитывают найти классного центрального хавбека.
11 место. «Шеффилд Юнайтед»
Неожиданный и приятный сюрприз в прошлом сезоне преподнесли «клинки», и хочется верить, что они проведут еще одну достойную кампанию. Крис Уайлдер быстро нашел замену вернувшемуся в МЮ Дину Хендерсону в лице Аарона Рамсдейла из вылетевшего «Борнмута», осталось усилить правый фланг обороны — и в бой!
10 место. «Эвертон»
Кажется, что «ириски» способны и на большее, но «Эвертон» перед стартом сезоне всегда кажется лучше, чем на финише. Карло Анчелотти добавил в ансамбль Хамеса Родригеса, хочет подписать Заха и рассчитывает подняться выше серости середины таблицы. Не терпится узнать, что получится у трехкратного победителя Лиги чемпионов.
9 место. «Лестер»
Пятое место в прошлом сезоне разочаровало, так как «Лестер» вывалился из топ-4 в концовке сезон, однако дополнительная нагрузка в виде Лиге Европы обязательно скажется на «лисах», как и потеря Бена Чилуэлла, перебравшегося в «Челси». Кажется, «Лестер» обречен на сползание в уютную серединку.
8 место. «Саутгемптон»
После 0:9 от «Лестера» в прошлом сезоне «Саутгемптон» переродился. Тогда «святые» пропустили удар в хрустальную челюсть, но Ральф Хазенхюттль продолжал упорно трудиться и построил сбалансированный и трудолюбивый коллектив, способный забраться в верхнюю половину турнирной таблицы.
7 место. «Вулверхэмптон»
«Седьмая сила» АПЛ — «волки» уже два раза подряд финишировали на этой строчке, а теперь сделают три-пит. Почему бы и нет? У Нуну Эшпириту Санту боевая и талантливая команда, говорящая на португальском языке. Потеря Мэтта Дохерти стала ударом, зато Рауль Хименес, Адама Траоре и Рубен Невеш на месте, хотя к ним есть серьезный интерес извне. А на днях «Вулверхэмптон» подписал Фабиу Силву — 18-летнего таланта из «Порту», который обошелся в 40 млн евро.
6 место. «Тоттенхэм»
Привет, Жозе! «Тоттенхэм» этим летом усилился толковыми, хотя и не звездными Дохерти и Хейбьергом, зато потерял Вертонгена. Моуриньо не уронит «шпор», но не вижу, за счет чего «Тоттенхэм» может превзойти прошлогоднюю большую четверку и даже соседей по Северному Лондону.
5 место. «Арсенал»
«Арсенал» бы не прочь забраться на некогда любимое четвертое место, но не в этот раз. Микель Артета выиграл трофеи и убедил Обамеянга остаться, так что у «канониров» все довольно-таки неплохо, учитывая трансферы и позитивный фон. А до топ-4, как и всегда, не хватит последовательности и терпения.
4 место. «Челси»
У «Челси» состав, который должен претендовать на чемпионство. Но вряд ли сразу, ведь требуется время, чтобы сыграть. Но команда с Хаверцем, Зийешем, Вернером, Чилуэллом и Тиаго Силвой должна спокойно финишировать в первой четверке — это будет фундамент для следующих штурмов первого места. Лэмпард под огромным давлением, но большие менеджеры не растут в зоне комфорта.
3 место. «Манчестер Юнайтед»
Оле-Гуннар Сульшер пережил непростой период в МЮ и закончил прошлый сезон на мажорной ноте. По крайней мере, в чемпионате, о кубковых турнирах того же не скажешь. Норвежец твердо верит в молодость и преданность, а после приобретения Донни ван де Бека в его распоряжении лучшая полузащита «дьяволов» за десять с лишним лет.
2 место. «Ливерпуль»
«Ливерпуль» выиграл чемпионат, и это был изматывающий сезон. Не думаю, что «красные» смогут зайти на второй круг, тем более в это трансферное окно они выглядят экономнее и скромнее своих конкурентов: Тиаго Алькантару из «Баварии» пока не удается уговорить, Вернер ушел в «Челси». Отсутствие качественной подпитки может сыграть злую шутку с «красными», чей главный конкурент не дремлет.
1 место. «Манчестер Сити»
Возвращаем «Ман Сити» на первое место в таблице. Пепу Гвардиоле было больно терпеть неудачи в прошлом сезоне, и он готовится взять реванш у «Ливерпуля» с Натаном Аке и Ферраном Торресом. Лионель Месси не приехал, так что не приходится представлять, какими стали бы «горожане» с обладателем шести «Золотых мячей» в составе. Зато у них все еще есть Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро, Габи Жезус и страсть к титулам.
Ливерпуль спокойно может защитить титул АПЛ. у них сыгранный состав, а стабильность залог успеха,
а МС в прошлом сезоне сыпался в играх с аутсайдерами, как Гвардиолу не уволили не понятно, он провалился, видно там действительно верили, что Месси перейдет к ним.
Чтобы МЮ попал в четверку сильнейших надо уже с 1 тура ставить пенки в ворота соперников.
Челси лэмпарда и арсенал ареты споконо смогут пробится в 4 сильнейших.
Моуриньо остается только верить!!!
Ливерпуль спокойно может защитить титул АПЛ. у них сыгранный состав, а стабильность залог успеха,
а МС в прошлом сезоне сыпался в играх с аутсайдерами, как Гвардиолу не уволили не понятно, он провалился, видно там действительно верили, что Месси перейдет к ним.
Чтобы МЮ попал в четверку сильнейших надо уже с 1 тура ставить пенки в ворота соперников.
Челси лэмпарда и арсенал ареты споконо смогут пробится в 4 сильнейших.
Моуриньо остается только верить!!!
За последние место в лч поборются Тоттен и Арсенал. и Ман Ютд.
Лестер и Волки не смотря на потери игроков будут рядом с еврокубками, возможно даже попадут в ле.
Кто вылетит вообще сложно сказать, потому что 90% экспертов, перед прошлым сезоном говорили, что Астон Вилла и Шефф Ютд главные претенденты на вылет, но обе команды сохранили прописку в ПЛ.
За последние место в лч поборются Тоттен и Арсенал. и Ман Ютд.
Лестер и Волки не смотря на потери игроков будут рядом с еврокубками, возможно даже попадут в ле.
Кто вылетит вообще сложно сказать, потому что 90% экспертов, перед прошлым сезоном говорили, что Астон Вилла и Шефф Ютд главные претенденты на вылет, но обе команды сохранили прописку в ПЛ.
Ливерпуль не закупился, это правда. И это может быть минусом, как считает автор, но может быть и большим плюсом из-за сыгранности состава. Если не просядут психологически, не насытятся победами - будут первые.
Челси по именам, возможностям и игре - первый претендент среди остальных на победу и если новый состав быстро сыграется, то Сити не удержится на втором месте.
МЮ почти тоже, что и с Челси, но чуть похуже - там и игра менее яркая, и тренер более сомнительный, но в четвёрку попасть вполне по силам.
Арсенал - единственная команда, которая сможет побороться за топ-4 с перечисленными. Если Артета вселит в игроков уверенность, а недавние победы над Ливерпулем, Сити и Челси придадут вдохновение, то поборются и с МЮ, а может даже с Сити, несмотря на уступающий по классу состав игроков.
Остальные клубы не потянут, хотя Тоттенхэм может пропустить вперёд и Лестер и Эвертон, а Лидс вряд ли будет так высоко.
Ливерпуль не закупился, это правда. И это может быть минусом, как считает автор, но может быть и большим плюсом из-за сыгранности состава. Если не просядут психологически, не насытятся победами - будут первые.
Челси по именам, возможностям и игре - первый претендент среди остальных на победу и если новый состав быстро сыграется, то Сити не удержится на втором месте.
МЮ почти тоже, что и с Челси, но чуть похуже - там и игра менее яркая, и тренер более сомнительный, но в четвёрку попасть вполне по силам.
Арсенал - единственная команда, которая сможет побороться за топ-4 с перечисленными. Если Артета вселит в игроков уверенность, а недавние победы над Ливерпулем, Сити и Челси придадут вдохновение, то поборются и с МЮ, а может даже с Сити, несмотря на уступающий по классу состав игроков.
Остальные клубы не потянут, хотя Тоттенхэм может пропустить вперёд и Лестер и Эвертон, а Лидс вряд ли будет так высоко.
Так что МС чемпион!
Так что МС чемпион!