Клубы Тедеско, Моуриньо и Головина. Неудачники прошлого сезона, жаждущие реванша

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вчера, 10:00

Известные клубы недовольны итогами своих чемпионатов. «Соккер.ру» вспоминает их футбольные задачи.

«Тоттенхэм»

Пожалуй, главные неудачники прошлого сезона в топ-5. У «Лиона» после провала в Лиге 1 был полуфинал Лиги чемпионов, а что было у «шпор», кроме серии разочарований? Причем понятно, что это Моуриньо опустился на уровень клуба без трофеев, а не «Тоттенхэм» поднялся до уровня приглашения чемпионской версии Жозе. «Шпоры» остаются командой, где хватает классных игроков – чемпион мира в воротах водится, но одновременно это клуб, что после финала ЛЧ вместо борьбы за первую тройку в АПЛ воевал в номинации «Провал сезона». Хотя состав с Кейном, Соном и Льорисом опасен для конкурентов. Но пока их недооценивают – в большинстве прогнозов в районе шестой строчки.

«Спартак»

Здесь сложно найти другой клуб со вторым бюджетом в своей лиге (пусть не смущают разовые высокие доходы «Локомотива» — это ЛЧ , зачастую «Спартаку» тратит заметно больше, чем соседи). Моуриньо, Артета, Симеоне или Фонсека могут указать на конкурентов – они еще богаче и мощнее. А вот «Спартак» по всему должен воевать за второе место как минимум. Реабилитация уже началась, но учтите календарь – сейчас пойдут матчи против ЦСКА , «Рубина» и «Зенита». Вот тогда и проверим лидера РПЛ . Но Тедеско явно проводит работу над ошибками, «Спартак», как и все в этой компании, мечтает о реванше за прошлый сезон.

«Арсенал»

Забыли дорогу в Лигу чемпионов и вылетели от «Олимпиакоса» из Лиги Европы. «Канониры» умеют играть в английских кубках – снова взяли самый старый действующий трофей, а позже обыграли «Ливерпуль» в Суперкубке Англии. Но победы напоминают, почему могут вернуться – Артета оказался крепким молодым тренером, но это не являются гарантией. При Венгере тоже брали кубки время от времени, вот только это не означает переход на уровень равного соперничества с клубами класса «Баварии». И о чемпионстве в АПЛ речь давным-давно не идет. Но у «Арсенала» есть деньги, неплохой состав и умный тренер. Повоюют?

«Атлетико»

В Испании главный провал поджидал «Барселону», но не буквальный с четвертым местом и не в Ла Лиге. А вот «Атлетико» не смог пройти далеко в Лиге чемпионов, не выиграл второй еврокубок, как «Севилья», еще и подпустил соперника к себе в Примере. Для Диего Симеоне, особенно с учетом немаленьких расходов «Атлетико» на новичков, прошлый сезон стал разочарованием. Не таким сильным, как для многих в списке, но справиться без Година и Гризманна сразу не сумели. Зато теперь ждут реванша на всех фронтах, поскольку у Диего сильная команда, а главное – тренер ее понимает.

«Рома»

Пришел неплохой тренер, который не сразу вник во все детали, навалились конкуренты – у «Лацио» был такой рывок, что грех им не уступить. Да и «Интер» не стал слабее, хотя к Конте вагон и маленькая тележка понятных вопросов. А параллельно у «Ромы» были проблемы, поскольку из-за пандемии затянулась сделка с продажей клуба. Хитрый американский миллиардер Дэн Фридкин затянул сделку, которая обошлась ему в 591 млн евро. Но после верификации продажи «волков» в новые руки в начале августа могут вздохнуть. Теперь хотя бы понятно, куда будут двигаться и зачем. Путь наверх будет непростым, начиная с того, что Фридкин может сменить тренера, но амбиции у бывших полуфиналистов ЛЧ точно есть.

«Валенсия»

Если судить по тому, что Питер Лим творит с «Валенсией», то впору быть диктатором в небольшой стране и за законные требования избивать мирных протестующих. Фанатов «Лос Чес» миллиардер бить не может, но хамить им его родственники уже пробовали. Если бы Лим хотя бы немножко разбирался в футболе – настолько, чтобы делегировать полномочия сильным специалистам, а не был ревнивым магнатом с комплексами, который разозлился из-за популярности бывшего тренера и слил его, то «Валенсия» могла воевать за первую четверку. А так команда Черышева в вечном кризисе. Жаль, клуб ведь с именем – и чемпионами были, и Лигу Европы выигрывали, и в финалах ЛЧ с Эктором Купером воевали.

«Наполи»

Лет пятнадцать назад никто и не думал включать «Наполи» в такой список, но сейчас это серьезный клуб с крутым составом. Поэтому провал Анчелотти стал сюрпризом – не привык Карло к увольнениям в середине сезона. Зато Гаттузо удержался – еще одна неожиданность. «Наполи» часто боролся за второе место с намеками на первое по ходу сезона, а теперь стал седьмым, финишировали ниже, чем «Милан». После очередных летних перестановок вряд ли станут сильнее, поэтому нельзя удивляться, если «Наполи» не сможет сыграть намного успешнее и в этом сезоне. Но что они в списке тех, от кого ждут реванша – факт. И ждут, что Де Лаурентис поборет коронавирус, без него будет другой «Наполи».

«Лион»

Полуфиналисты Лиги чемпионов у себя в чемпионате стали седьмыми, хотя в Лигу чемпионов попал «Ренн» — далеко не самый богатый и знаменитый клуб Франции. «Олимпик» из Лиона успешно выступил в еврокубках, но может потерять Депая, если безумные в трансферных делах Куман и Бартомеу завербуют его для «Барселоны». А параллельно Руди Гарсия способен вернуться в первую тройку. «Лион» давным-давно не был на седьмом месте, для них и четвертое считалось полным провалом. Понятно, что у этого клуба есть шанс подняться намного выше. Но им удобнее останавливать великанов, чем давить карликов. Может, в этом вся проблема в Лиге 1?

«Милан»

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о том, куда многочисленные владельцы, что с калейдоскопической скоростью сменяют друг друга, завели великих «россонери». Порядка нет, стратегия отсутствует, Мальдини поставили крайним. Пиоли при активной помощи Ибрагимовича поправил результаты – «Милан» завершил сезон не на 11-м месте, где был в середине сезона, а на шестом. Но ощущения, что руководство готово вернуть «россонери» на вершину, по-прежнему нет. Пока ни один хитрый миллиардер не выкупил «Милан» с целью вернуть в финалы ЛЧ – будут жить надеждой на рывок, но вряд ли получится.

«Монако»