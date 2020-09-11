Возвращение Роббена, перестройка в «Аяксе» и неожиданный фаворит. В Голландии стартует новый сезон

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вчера, 12:30

«Соккер.ру» рассказывает о стартующем чемпионате Нидерландов.

В субботу матчем «Херенвен» — «Виллем II» начинается новый сезон в Эредивизие — интересном, результативном и зачастую непредсказуемом турнире.

Предыдущий розыгрыш был прерван пандемией коронавируса на самом интересном месте. У «Аякса» и «Алкмара» было одинаковое количество очков. Причём АЗ выиграл обе встречи. Но разница мячей была лучше у амстердамцев, которых и провозгласили чемпионами. Естественно, в Алкмаре сочли подобное решение несправедливым. Но приговор был окончательным и обжалованию не подлежал.

Не только у «Алкмара» были причины обижаться. Был прерван отчаянный спор за третье место между «Фейеноордом» и ПСВ . «Утрехт» отсекли от Лиги Европы, хотя у команды Джона ван ден Брома был шанс опередить «Виллем». Да и «Витесс» мог присоединиться к этому спору. Преемник Леонида Слуцкого Эдвард Стуринг персонально пострадал от досрочного завершения. Не успел проявить себя и летом покинул свой пост. Теперь с «орлами» будет работать 52-летний Томас Леч. Рослый бритоголовый немец до недавних пор тренировал венскую «Аустрию». Это не единственная перемена в тренерском корпусе Эредивизие.

Очень недовольны решением о досрочном завершении чемпионата остались лидеры Ээрсте — первого дивизиона. «Камбуур» и «Де Графсхап» рассчитывали на повышение в классе. Но королевская федерация футбола решила законсервировать обе профессиональных лиги. Шедшие на вылет «Ваалвейк» и «Ден Хааг» остались в элите, а «Камбуур» и «Де Графсхап» — с носом. Напрасно они рассчитывали, что голландцы последуют примеру соседей-бельгийцев и расширят высший дивизион. Не стали расширять. Некуда. В Жюпилер-лиге было 16 команд, стало 18. Для Нидерландов увеличение Эредивизие до 20 клубов стало бы перебором. «Камбуур» и «Де Графсхап» обратились в суд, требуя устранить несправедливость. Болельщики устроили сбор средств на адвокатов. Но иск был отклонён, а все старания клубов по всплытию оказались бесполезными. Теперь придётся начать восхождение с нуля. А где-то в это время хихикают в Гааге и Ваалвейке.

«Ваалвейк» выглядел безнадёжным почти на всём протяжении недоигранного сезона. «Аисты» из Гааги пытались спастись. Для этого даже пригласили опытного английского тренера Алана Пардью, у которого мало что получалось. И тут такой подарок от федерации, который все же не спас англичанина от увольнения. К новому сезону «Ден Хааг» готовился под руководством серба Александара Ранковича, который в своё время оттрубил шесть лет в обороне «аистов».

Несколько неожиданной стала отставка тренера «Твенте» Гонсало Гарсии. В прошлом сезоне у испано-уругвайского специалиста получалось неплохо, особенно на старте. Были сбои. Но в целом «Твенте», усилившийся несколькими испанскими футболистами, выглядел весьма интересно. Однако клуб не стал продлевать контракт с Гарсией, который вернулся в Испанию, да не один, а почти со всей испанской бригадой — Айтором Канталапьедрой, Хавьером Эспиносой, Ориолем Бускетсом. Остался только защитник Хулио Плегесуэло, который будет работать с новым тренером — опытным голландцем Роном Янсом. Нет в составе «Твенте» Ноа Ланга. Срок аренды молодого полузащитника истёк, и он вернулся в родной «Аякс».

Ещё одна перемена на тренерском мостике была анонсирована ещё до пандемии. Эрнест Фабер должен был доработать в качестве исполняющего обязанности наставника ПСВ , после чего передать дела германскому специалисту Рогеру Шмидту. Так оно и произошло. Фабер вернулся к работе с молодёжной командой, а Шмидт уже освоился в Эйндховене. Немец привлёк в свой штаб бывшего защитника брабантцев Андре Ойера и Раймонда ван дер Гоува. Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» до недавних пор тренировал вратарей в родном «Витессе». Шмидт же привёз из Бундеслиги двух футболистов. Вратаря Ивонна Мвого, которому надоело зевать на лавочке в «РБ Лейпциг», и левого защитника «Аугсбурга» Филиппа Макса, который славится своими активными и полезными действиями в атаке.

«Фейеноорд», который осенью оказался в крепких руках Дика Адвоката, не понёс летом каких-либо существенных потерь. Окончание аренд Рика Карсдорпа, Огюзана Озьякупа и Эдгара Йэ вряд ли отразится на потенциале роттердамцев. Равно как и возвращение из аренд Крисенсио Саммервилла и Воутера Бургера сложно отнести к усилению. Другое дело приглашение лидера «Витесса» Брайана Линссена. Верный гвардеец Слуцкого и один из лучших бомбардиров «орлов» вдруг неожиданно покинул Арнем и уже получил в Роттердаме комплект бело-красной формы.

«Аякс» выгодно продал в Англию двух ведущих полузащитников Хакима Зиеша (в «Челси») и Донни ван де Бека (в «Манчестер Юнайтед») — по сорок миллионов за переход. Теперь их надо заменить. Возможно, для этого возвращён из «Твенте» Ноа Ланг. На подходе ещё несколько молодых и способных полузащитников. Укреплена линия атаки — 20-летний бразилец Антони и его ровесник ганец Мохаммед Кудус. Есть ощущение, что в процессе перестройки чемпион возьмёт некий разбег и отойдёт в сторонку. И фаворитом видится «Алкмар», которому не позволили стать чемпионом разные объективные и субъективные факторы.

АЗ сохранил весь прошлогодний состав за исключением Томаса Увежана, перебравшегося в «Удинезе». На месте Теун Купмейнерс, Кельвин Стенгс, Усамма Идрисси и, главное, Майрон Боаду. Марко Бизо по-прежнему на страже ворот. И если «Алкмар» вёл равную борьбу с прошлогодним «Аяксом», то в новом сезоне он способен превзойти и выиграть свой третий чемпионский титул. Четвёртым китом голландского футбола «Алкмар», конечно, не станет, но статус дельфина подтвердит.

И ещё два момента. Один из сильнейших вратарей Эредивизие Варнер Хаан в настоящее время без работы. Его контракт с «Херенвеном» истёк, и 28-летний Хаан пока не нашёл себе нового пристанища. Говорят, его видели в офисе «Аякса». Если это так, то можно предположить, что Варнер в скором времени присоединится к чемпионам. Зачем он им нужен? Сейчас особой необходимости в услугах Хаана у амстердамцев нет. Но если Андре Онана покинет «Аякс», тут-то и пригодится другой темнокожий голкипер. Тем более что Бруну Варелы больше нет в составе столичного клуба.

Арьен Роббен после 16-летнего перерыва снова выйдет на поле в матче голландского чемпионата. Причём в составе родного «Гронингена». Арьен вернулся не в роли свадебного генерала, а в качестве вполне боевого капитана. Недаром он получил повязку. Будет очень интересно посмотреть на прославленного футболиста, а ещё больше на то, как изменится игра его команды. Второго анонсированного возвращения не будет. Уэсли Снейдер потренировался немножко с «Утрехтом», но не более того. Зато появился в «Утрехте» чемпион Турции Элджеро Элиа, чей контракт с «Башакшехиром» закончился.