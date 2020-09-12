Кудряшов, Бабел и Туран. Старые знакомые в новом сезоне турецкой Суперлиги

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вчера, 08:00

«Соккер.ру» рассказывает о стартовавшем чемпионате Турции.

В пятницу матчем «Ризеспор» — «Фенербахче» (1:2) стартовало первенство Турции в Суперлиге. Турнир обещает быть необычным в силу нескольких причин. Хотя бы потому, что чемпионат будет длинным. Едва ли не самым длинным в Европе. Точнее в УЕФА , так как большинство турецких клубов базируется в Азии.

Изменения в формате

Уже после завершения последнего розыгрыша было решено, что никто не вылетает. Ни «Йени Малатияспор», ни столичный «Анкарагюджю», ни «Кайсериспор». Коронавирус. Но в отличие от голландцев, закрывших двери для новичков, турки запустили в Суперлигу всех, кто того заслуживал. А именно «Хатайспор» из некогда спорной территории, вернувшийся в элиту «Эрзурумспор» и стамбульский «Фатих Карагюмрюк», отсутствовавший в элите на протяжении 36 лет. Итого получилось двадцать одна команда и сорок туров. Но весной компанию сильнейших покинут сразу четыре команды. Жёстко? Да. Но за удовольствие играть в высшем обществе надо платить.

Если честно, турки поступили правильно, учитывая особенности прошлого сезона. И никто не верещал, что расширение зло, что в стране нет достаточного количества команд, что календарь не резиновый, что впереди чемпионат Европы. Одним дали шанс исправиться, другим — возможность доказать свою состоятельность. А потом — не обессудьте. Расширение лиги — разовая акция.

Ещё один клуб из Стамбула

Ещё одна особенность нового чемпионата — большое представительство Стамбула. Сразу шесть клубов — три гиганта «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче», чемпион страны «Башакшехир», «Касымпаша», принимающая гостей на стадионе имени Реджепа Тайипа Эрдогана, и «Фатих Карагюмрюк». Как бы это ни показалось странным, даже смешным, но дебютант Суперлиги будет принимать соперников на самой большой из заявленных арен. А именно на «Олимпийском стадионе Ататюрк» Конечно, 76-тысячная чаша будет зиять пустотой, такого количества болельщиков у «чёрно-красных», наверное, не было за всю историю. Но в наше коронавирусное время посещаемость — не самое актуальное.

Поговорим о ФК «Фатих Карагюмрюк» поподробнее. Руководит командой уроженец Болгарии, этнический турок 37-летний Шенол Джан. Говорят, что очень способный тренер. В прошлом сезоне за «Фатих» играли только два известных за пределами Турции футболиста — бывший полузащитник «Галатасарая» Барыш Узбек и швейцарский нападающий Инносент Эмегара. Уроженец Нигерии успел поиграть за сборную своей новой родины. Но летом в стамбульский район Фатих прибыли несколько известных футболистов — итальянский вратарь Эмилиано Вивиано, отыгравший более десяти лет в Англии американский защитник Эрик Личай и бывший нападающий сборной Турции и ПСЖ Мевлют Эрдинч, который родился и вырос во Франции. Ещё один рекрут — грузинский полузащитник Вахтанг Арвеладзе, представитель знатной футбольной фамилии. Помните трёх братьев — Шоту, Реваза и Арчила? Вахтанг родился 22 года назад в Германии, но играет за сборную родины предков.

Трансферы фаворитов

Главная же интрига стартующего чемпионата — как поведёт себя чемпион «Башакшехир». Насколько серьёзны претензии «апельсиновых»? Станут ли они грозной силой или одного раза достаточно. «Бурсаспор» тоже был чемпионом не так давно, и где он сейчас. В списке участников стартующего чемпионата «крокодилы» не значатся. Не произойдёт ли нечто подобное со стамбульским новоделом. Тем более что состав у «Башакшехира» возрастной. Надолго ли его хватит. Состав «апельсиновых» слегка обновился. В этом сезоне мы не увидим ни Робиньо, ни Элджеро Элиа. Приехали сразу два игрока Лиги 1 — защитник «Лиона» Рафаэл и атакующий полузащитник «Монако» Насер Шадли. Но трансферная кампания пока не закрыта, поэтому могут появиться, выражаясь компьютерным языком, обновления.

«Трабзонспор», отлучённый от еврокубков вице-чемпион и обладатель Кубка, сменил тренера. Хусейн Чимшир покинул команду и открыт для предложений. «Черноморским штормом» теперь рулит бывший полузащитник «Челси» Эдди Ньютон. Однофамилец знаменитого физика никогда не имел самостоятельной практики. В «Челси» он помогал Гусу Хиддинку. В феврале нынешнего года Ньютон стал помощником Хусейна Чимшира. Пригласили ради обеспечения лучшего взаимодействия с двумя самыми известными игроками черноморцев — Джоном Оби Микелом и Дэниэлом Старриджем, в прошлом также футболистами «Челси». Но по странному совпадению вскоре нигериец и англичанин покинули берега Чёрного моря. А Ньютон остался, даже дослужился до главного. Если честно, то это назначение вызывает скепсис. Но сезон рассудит.

Три стамбульских гранда — «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» неудачно выступили в прошлом сезоне. «Бешикташ» под конец несколько поправил дела, занял третье место, а благодаря дисквалификации «Трабзонспора» получил пропуск в Лигу чемпионов. «Чёрные орлы» летом укрепили оборону — вытащили двух защитников «Аланьяпора» — Велинтона и Фабриса Н’Сакала, а также приобщили их коллегу Франсиско Монтеро, принадлежащего мадридскому «Атлетико». В полузащите появился ганец Бернард Менса из «Кайсериспора». Которым по слухам интересовались «Спартак» с «Локомотивом». Зато пока не нашли замену вратарю Лорису Кариусу. Помимо него в распоряжении Сергена Ялчына есть два молодых турка — Эрсин Дестаноглу и Утку Ювакуран. Возможно, вакансия будет заполнена. Среди соискателей и наш Станислав Крицюк.

Фатих Терим остался главным тренером «Галатасарая». Летом «Джим-Бом» вернул из аренд Райана Бабела («Аякс»), Мбайе Дианне («Брюгге»), Эмре Ташдемира («Кайсериспор»). Снова в команде любимый футболист президента Турции Арда Туран. Добавились молодые полузащитники Эмре Кылынч («Сивасспор»), Огюльджан Джаглаян («Ризеспор»). Из «Олимпиакоса» приехал защитник норвежской сборной Омар Эльюнусси. Пока вратарь, он же капитан, Фернандо Муслера восстанавливается после перелома ноги, за пост номер один будет отвечать опытный Фатих Ёзтюрк из «Касымпаши», который во всех справочниках значится как француз. Фактически собралась новая команда. Точнее, этому сообществу ещё предстоит стать командой. Но Фатих Терим проделывал это не раз и не два.

В «Фенербахче» новый тренер. И это не Сергей Ребров, возвращение которого на «Шюкрю Сараджоглу» было анонсировано. «Канарейки» нашли отечественного специалиста, бывшего защитника «Фенера» Эрола Булута, более чем успешно работавшего с «Аланьяспором». Команду пополнил примерно с десяток футболистов. Среди них бывший защитник «Рубина» Маурисио Лемос, бывший армеец Эркин Джанер, а также парочка футболистов «Трабзонспора» — Рубен Соса и Филип Новак. И ещё несколько человек. Кто из аренды демобилизовался, у кого контракт закончился. Потерь тоже много. Среди них выделяется Эмре Белёзоглу, завершивший карьеру в 39 лет. Коронавирус не дал осуществиться мечте ветерана сыграть на чемпионате Европы. Эролу Булуту предстоит куда больше работы, чем его старшему коллеге Фатиху Териму. Ждать чего-то выдающегося от «Фенера» не стоит. Но прогресс должен быть достигнут. Иначе зачем было выдёргивать тренера из курортной Алании.

И напоследок о наших легионерах. Фёдор Кудряшов готов выходить на поле в составе «Антальяспора», но пока неизвестно, станет ли его одноклубником Илья Кутепов. Вообще, с российскими легионерами происходят какие-то странные истории. Согласно новостям, Станислав Крицюк уже должен тренироваться в «Бешикташе», Роман Нойштедтер — в «Башакшехире», Фёдор Смолов — в «Фенербахче» вместе с Артёмом Дзюбой, а Далер Кузяев — в «Галатасарае». Но посмотрите на составы клубов турецкой Суперлиги и поищите там упомянутые имена.