Ван Дейк против Иммобиле. Неудачники отбора ЧМ-2018 встретятся в Лиге Наций

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вчера, 19:00

Голландия против Италии — афиша, мимо которой невозможно пройти.

О Голландии

Голландская история — о потере. Из-за решения Рональда Кумана перейти на работу в «Барселону» накануне старта Лиги Наций «оранжевые» остались обезглавленными в сентябрьских матчах. Так как искать нового тренера было некогда, бразды правления временно принял на себя бывший помощник Кумана Дуайт Лодевегес, чье имя не слишком известно в России. Этому специалисту 62 года, он появился на свет в Канаде, а в 70-е и 80-е годы прошлого века играл за «Гоу Эхед Иглз», где позже стартовала его тренерская карьера.

За тридцать лет на тренерской работе Лодевегес в основном был ассистентом, хотя была пятилетка, когда он пытался строить самостоятельную карьеру, возглавлял ПСВ , «Эдмонтон» (не хоккейный), «Камбуур» и «Херенвен». Успехов Дуайт не добился и вернулся к роли ассистента, в которой проработал и два последних года в сборной Нидерландов при Кумане. Теперь из-за бегства Рональда, который не впервые так поступает со своими командами, Лодевегесу пришлось стать главным, и первый матч под его руководством завершился победой 1:0 над сборной Польши.

Об Италии

«Скуадра Адзурра» не сумел начать свой путь в новом розыгрыше Лиги Наций с победы, пришлось довольствоваться ничьей с Боснией и Герцеговиной — 1:1, который подарил настоящий гэг. Наш хороший знакомый Роберто Манчини собирался выпустить с первых минут Джорджо Кьеллини, а когда стартовала игра, увидел на поле Франческо Ачерби. Никто не расскажет о произошедшем лучше бывшего наставника «Зенита». Роберто определенно скрывает в себе комический талант:

Это была моя вина. Мне показали состав, но я был без очков и сказал, что всё в порядке. Я не заметил, что вместо Кьеллини там был Ачерби. Как бы то ни было, изначально мы планировали, что Ачерби сыграет в одном матче, а Кьеллини — в другом. Я спросил Джорджо, хочет ли он сыграть сегодня или в понедельник с Нидерландами. Он сказал, что сегодня, но теперь нам придётся сделать наоборот. Мы все-таки не вратаря вместо защитника поставили, разница не слишком большая, но да, это была ошибка.

Что их объединяет?

До недавнего времени Голландию и Италию в некотором смысле объединяли персоны главных тренеров: у Манчини и Кумана спорная репутация в мире футбола, но они сумели встряхнуть национальные сборные своих стран после неудач в отборочном цикле ЧМ -2018. А еще Роберто и Рональд играли друг против друга в финале Кубка чемпионов-1992: голландец тогда забил победный мяч в составе «Барселоны», а выступавший за «Сампдорию» итальянец ощутил горечь поражения.

Сейчас Нидерланды и Италия пребывают в статусе топ-сборных, чей пошатнувшийся статус необходимо восстанавливать. «Оранье» после бронзового чемпионата мира в Бразилии под руководством Луи ван Гала затеяли смену поколений и пропустили два крупных турнира подряд — Евро-2016 и ЧМ -2018. Итальянцы тоже отказались от приключений в России, проиграв шведам в стыках. После этого позора Вентуру у руля «Скуадра Адзурры» сменил Манчини. Под его руководством Италия выиграла 10 из 10 матчей в отборочной группе Евро-2020.

А как раньше играли друг с другом?

В этом году футбольное противостояние Нидерландов и Италии отметило свое столетие: первый матч провели 13 мая 1920-го, сыграли 1:1. А вообще итальянцы — очень неудобные соперники для голландцев, в 21 матче у «оранжевых» только 3 победы при 9 поражениях. Правда, все три свои победы сборная Нидерландов одержала в официальных встречах: на ЧМ -1978, Евро-2008 и в отборе Евро-1976.

Памятную встречу эти сборные сыграли в полуфинале домашнего для голландцев Евро-2000: хозяева турнира имели подавляющее преимущество над командой Дино Дзоффа, оставшейся в меньшинстве еще в первом тайме, Франк де Бур и Патрик Клюйверт не забили пенальти по ходу встречи, итальянцы дотянули до послематчевой серии и победили, оставив симпатичную команду Райкарда ни с чем.

Восемь лет спустя «оранжевые» разгромили «Скуадру Адзурру» на другом чемпионате Европы со счетом 3:0, и этот реванш голландцев — последняя официальная встреча титулованных сборных на сегодняшний день, хотя после этого успели сыграть еще пять товарищеских встреч (две победы Италии, три ничьи). В последний раз сходились на поле незадолго до старта ЧМ -2018, на который синхронно не попали. Встреча в Турине завершилась со счетом 1:1 (Дзадза — Аке).

Кто сыграет сегодня?

Надеюсь, на этот раз Роберто Манчини не забудет надеть очки и возьмет на себя труд перепроверить состав. Учитывая ошибку в матче с Боснией и Герцеговиной вкупе с последующим признанием тренера, точно знаем, что с первых минут сыграет Кьеллини. Наверняка сыграет с первых минут обладатель «Золотой бутсы» Чиро Иммобиле, хотелось бы увидеть в старте и Николо Дзаньоло.

Ориентировочный состав Италии (4-3-3): Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Бираги — Сенси, Пеллегрини, Барелла — Дзаньоло, Инсинье, Иммобиле.

Победный состав не меняют? Только не тогда, когда через два дня на третий снова игра. Думаю, Лодевегес проведет разумную ротацию, скорее всего, будут изменения в атаке: против Польши играла тройка Промес-Депай-Бергвейн, но ждут своего шанса победитель Лиги Европы в составе «Севильи» Люк Де Йонг, новичок МЮ Донни ван де Бек и опытный Райан Бабел. Главные кадровые потери голландцев в сентябрьских матчах касаются линии обороны: рядом с ван Дейком не могут сыграть де Врей и де Лигт, напарником Вирджила станет новичок «Брайтона» Йоэл Вельтман.

Ориентировочный состав Голландии (4-3-3): Силлессен — Думфрис, Вельтман, ван Дейк, Тете (Аке) — де Рон, ван де Бек, Вейналдум — Депай, Бервейн (Промес), Де Йонг.