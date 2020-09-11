«Реал» мечтает защитить титул, а «Барса» и Месси готовят новые акты драмы. Кто выиграет Ла Лигу?

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вчера, 13:30

Испанская Примера способна затмить даже АПЛ .

Испанский футбол — лучший в Европе, поэтому побольше уважения к стартующей уже завтра Ла Лиге! Только представьте, с 2005 года, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а ЦСКА — Кубок УЕФА , не проходило ни года без побед испанцев. За последние 15 лет испанские команды 8 раз выигрывали Лигу чемпионов, 9 раз побеждали в Кубке УЕФА /Лиге Европы, главная сборная дважды выигрывала Евро и один раз чемпионат мира, а «Красные Фурии» U19 и U21 завершали триумфами турниры на своих уровнях. В общей сложности 40 трофеев за полтора десятилетия. Никто и рядом не стоял. Старт Ла Лиги — важнейшее событие, делимся мыслями и ожиданиями накануне!

«Реал» сумеет защитить свой чемпионский титул?

Действующий чемпион «Реал» считается главным фаворитом предстоящего сезона, но защита титула — потерянный навык для «сливочных». Дюжина лет миновала с тех пор, когда «Королевский клуб» выиграл два розыгрыша Ла Лиги подряд (2006/2007 и 2007/08). В последующие сезоны удалось добыть всего лишь три титула, но все они были одиночными. Прекрасный вызов для Зидана и его команды!

В пользу действующих чемпионов должно сыграть текущее состояние «Барселоны», но, в первую очередь, приближение собственных молодых футболистов к расцвету: Феде Вальверде, Винисиус, Эдер, Эдегор, Родриго, Менди, Асенсио — все они молоды, голодны до побед и должны становиться сильнее от сезона к сезону. Да и ожидаемый хороший год Эдена Азара после плохого — это ведь тоже возможность прибавить.

В то же время, у «Реала» на ключевых позициях остаются ветераны, чей класс и опыт до недавнего времени перевешивали их возраст. Но если у Рамоса, Марсело, Модрича и уже 30-летнего Крооса есть молодые и амбициозные конкуренты, то позиция центрфорварда должна беспокоить Зидана. Карим Бензема был хорош в прошлом чемпионате, но французу в декабре исполнится 33 года, а конкуренция со стороны Луки Йовича получилась чисто номинальной.

Впрочем, несмотря ни на что, «на бумаге» у «Реала» больше всего шансов оказаться самым стабильным и уверенным на дистанции, сомнения касаются скорее пиковых мощностей «сливочных», но этот разговор заведем, когда на повестке дня будут поздние стадии Лиги чемпионов и встречи с сильнейшими клубами Старого Света. В Ла Лиге команде Зинедина Зидана может хватить опыта, сыгранности и энергии молодежи.

«Барселона» после драматичного лета выдаст сезон-трагедию или сезон-комедию?

Мы ничегошеньки не знаем о новой «Барселоне». Кто-то уйдет, кто-то придет, Куман внедрит новую схему, а Месси будет играть через «не хочу». В такой ситуации скорее ждешь крушение идолов, но удерживаемый практически силой Лео будет играть не ради Бартомеу, а ради болельщиков, не так ли? Было бы глупо в этом сомневаться.

Как бы это странно ни звучало, но «Барселона» — темная лошадка чемпионской гонки в Испании. Да, у нас скептический настрой относительно перспектив «блаугранас» при Рональде Кумане, но исключить каталонцев из числа соискателей титула мы не можем. За эту команду будут играть тер Штеген, Пике, Ленгле, Альба, Пьянич, Бускетс, де Йонг, Коутиньо, Гризманн, Дембеле, Месси и Фати. Вот несколько причин, чтобы быть конкурентоспособными.

Понятно, что все могут нивелировать конфликты внутри клуба, жесткое расставание с Суаресом и надвигающийся уход Лео Месси через 10 месяцев. Да, в Рональда Кумана нет веры: для меня станет сюрпризом, если вспыльчивый, упрямый и себялюбивый голландец сможет организовать «Барселону» и вдохновить ее на чемпионство. Но футбол видел разные метаморфозы. Каталонцев ждет нескучный сезон, можем быть, увидеть и трагедию, и комедию, и трагикомедию.

«Атлетико» не изменит своим принципам?

Зато «Атлетико» будет традиционно скучным. И это характеристика, за которой команда Симеоне гонится. Старение лидеров «Реала» и бурление в «Барселоне» — шанс для «Атлетико» замахнуться на первую строчку, как в 2014-м. Если только Диего справится с «матрасниками» без поддержки своего многолетнего помощника Хермана Бургоса. Моно был рядом с Чоло на протяжении 10 лет, не стоит недооценивать его вклад в успехи «Атлетико».

«Матрасники» сумеют вмешаться в чемпионский спор, если сохранят своих лидеров — Сауля, Партея, Коке и особенно Яна Облака, дождутся на поле лучшую версию Жоау Фелиша и смогут точечно усилиться в оставшиеся недели трансферного окна. Было бы весьма любопытно, проделай Диего Симеоне трюк с подписанием Луиса Суареса, который стал бы отсылкой к сезону 2013/14, когда освобожденный из «Барселоны» Давид Вилья помог «Атлетико» выковать золотые медали.

«Севилья» станет сильнее благодаря победе в Лиге Европы?

Прошлый сезон «Севилья» завершила в топ-4 Ла Лиги — поровну очков с «Атлетико», прямая путевка в Лигу чемпионов, а еще выиграла трофей, переиграв в решающих стадиях Лиги Европы «Рому», «Вулверхэмптон» и записных фаворитов — «Манчестер Юнайтед» и «Интер». В Андалусии даже несмело рассуждают о том, сможет ли стать команда Хулена Лопетеги новой «Валенсией» Рафы Бенитеса или «Депортиво» Хавьера Ируреты. Напомню, эти команды свергали извечных грандов с первой строчки и становились сильнейшими в Испании.

Эти разговоры не лишены основания, если помнить о качественном развитии команды, кризисе «Барселоны» и застое «Атлетико», а также учитывать усиление, над которым работает Мончи: выкуплены контракты Боно и Сусо, возвращен на «Рамон Санчес Писхуан» Иван Ракитич, подписан Оскар Родригес — 22-летний воспитанник «Реала», который классно раскрылся в «Леганесе». Сейчас Мончи работает над трансфером Серхио Регилона, который стал важным игроком «Севильи» в прошедшем сезоне, выступая на правах аренды из «Мадрида».

Заботясь об обороне, нужно помнить, что прибавить команда Лопетеги может благодаря улучшению игры в атаке, которая в прошлом сезоне забила только 54 гола — на 14 меньше, чем у «Реала», и на 32 меньше, чем у «Барселоны». Люк де Йонг классно проявил себя в больших матчах Лиги Европы, но для успеха в длинном сезоне Мончи должен подыскать нападающего, который будет стрелять не одиночными, а очередями. Само включение «Севильи» в число претендентов на титул — комплимент андалузцам. Ничуть не удивлюсь, увидев команду Лопетеги на второй строчке, а вот для первого места нужно чудо.