10 месяцев без матчей сборной. Россия стартует в Лиге Наций

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вчера, 14:01

Уже сегодня старт в Лиге Наций! «Соккер.ру» делится ожиданиями от долгожданного матча сборной России.

Когда в последний раз видели сборную России в деле?

Поздней осенью прошлого года сборная России на финише отборочного турнира Евро-2020 крупно проиграла Бельгии в Санкт-Петербурге (1:4), а через несколько дней уверенно переиграла Сан-Марино в гостях (5:0). После этого команда Станислава Черчесова не собиралась на протяжении девяти с половиной месяцев, но сейчас лучшие футболисты страны снова вместе и готовятся к старту в Лиге Наций, который намечен на сегодня.

Что произошло (вернее — не произошло) в международном футболе за время вынужденной паузы?

Пандемия коронавируса поставила на паузу национальные чемпионаты на срок от двух до трех месяцев, но международный футбол пострадал еще сильнее. О футболе сборных пришлось забыть почти на 10 месяцев, а крупные турниры, запланированные на 2020 год, были перенесены на 2021-й. Сборная России планировала собраться еще в марте на контрольные матчи со Швецией и Молдовой, непосредственно перед стартом Евро-2020 были запланированы встречи с Сербией и Польшей. Естественно, ничего этого не было, как и самого Евро-2020.

Как сборная России выступила в Лиге Наций 2018/19?

Сейчас стартует второй розыгрыш Лиги Наций — официального турнира УЕФА , который призван почти полностью избавить европейские сборные от товарищеских встреч. Два года назад наша команда стартовала в одной из групп Лиги B, соперниками были сборные Турции и Швеции. У сборной России были хорошие шансы занять первое место в своей группе и подняться в элитный дивизион, однако концовка турнира оказалась смазанной.

После двух побед над Турцией и ничьей со шведами в стартовых трех турах мы проиграли «Тре Крунур» в заключительном матче и остались на второй строчке, уступив скандинавам лидерство по личным встречам. Таким образом, Швеция отправилась в элитный дивизион, Турция провалилась в Лигу C (но сумела избежать реального вылета из-за смены формата), а команда Станислава Черчесова вновь возьмет старт во втором по силе дивизионе Лиге Наций.

Какие задачи у сборной России на новый розыгрыш Лиги Наций?

Здесь все просто: финишировать на первой строчке в своей группе, чтобы перейти в Лигу A и в следующем розыгрыше Лиги Наций играть против сильнейших соперников. Это такая задача-должок, которую планировали выполнить еще два года назад, но тогда упустили верный шанс повыситься в классе, хотя в заключительном матче против Швеции нас устраивала ничья.

Кто наши соперники?

Стоит заметить, что формат Лиги Наций претерпел изменения. В отличие от дебютного розыгрыша, теперь в группах не по три команды, а по четыре. Бороться со сборной России за первенство во второй группе Лиги B будут сборные Сербии, Венгрии и Турции.

- Россия и Турция получили путевки на Евро-2020 по итогам отборочного турнира, Сербия и Венгрия имеют шанс пробиться в число участников перенесенного на следующий год чемпионата по итогам стыковых матчей.

- У сборной России за последние пять лет есть матчи против каждой из этих команд.

- Турция — самый частый соперник сборной России за четыре года работы Станислава Черчесова у руля национальной команды. Против турок играли четырежды: дважды сыграли вничью в товарищеских встречах (0:0 и 1:1), а потом дважды переиграли их в прошлом розыгрыше Лиги Наций (2:1 и 2:0).

- Россия выступала в Лиге B в прошлом розыгрыше и сохранила прописку в дивизионе; Сербия выиграла свою группу в Лиге C и пошла на повышение в классе; вылет Турции в Лигу C был нивелирован сменой формата турнира, чему обязана подъемом на этот уровень и Венгрия.

С кем играем сегодня?

Наш ближайший соперник — сборная Сербии, против которой мы привыкли играть в товарищеских встречах. За 25 лет у России 11 матчей против Югославии/Сербии, но 9 из них не носили соревновательного характера. Составляющие исключения матчи пришлись на отборочный турнир ЧМ -2002, тогда сборная России выиграла в Белграде со счетом 1:0 (гол забил Бесчастных) и сыграла вничью 1:1 в «Лужниках» (Ковтун — Миятович).

Сборная Сербии принимала участие в ЧМ -2018, но не сумела выйти из группы, заняв третье место после Бразилии и Швейцарии. Чтобы пробиться на Евро-2020, сербам предстоит переиграть в полуфинале стыковой пульки Норвегию, а затем в решающей схватке победителя пары Шотландия — Израиль.

Сербская футбольная дружина последних лет — это всегда масса талантливых футболистов, которых не удается объединить общей целью. Сейчас эту задачу пытается решить Любиша Тумбакович, который до сборной Сербии три года отработал в сборной Черногории, откуда был уволен за отказ выйти на матч против Косова в отборе Евро-2020.

Тумбаковичу вчера исполнилось 68 лет (любопытно, что родились в один день со Станиславом Черчесовым с разницей в 11 лет), на родине его знают в первую очередь по успехам с «Партизаном» в 90-е и начале «нулевых», когда Любиша шесть раз выигрывал чемпионат с «черно-белыми». Вне всяких сомнений, сегодняшняя сборная Сербии — самая звездная команда в карьере Тумбаковича.

Тренер пытается найти правильный баланс и максимально эффективно использовать сильных игроков: в защите у сербов могут сыграть Миленкович, Максимович и Коларов, в средней линии — Милинкович-Савич, Матич, Гудель и Тадич, в атаке — Митрович и Йович. Нашлось место в составе сборной Сербии и представителю РПЛ : Джордже Деспотович из «Рубина» вызван на сентябрьские матчи в Лиге Наций.

Какой состав выставит Станислав Черчесов?

Казалось бы, после такого длительного периода без сборов национальной команды делать прогнозы относительно тактики и состава неразумно, но нам помогает упрямство Станислава Саламовича, ведь давно выбрал людей, в которых он верит. Скорее всего, будет схема 4-2-3-1, Гильерме в воротах и привычное сочетание в обороне, разве что есть вопросы по позиции левого защитника — Кудряшов или Жирков. При этом можем увидеть обоих с первых минут: Федор сыграет в обороне, а Юрий выдвинется в полузащиту.

Роман Зобнин получит возможность сыграть на привычной позиции в центре поля, в отличие от последних матчей за «Спартак», которые проводит в роли правого латераля. Его напарником, вероятно, станет Магомед Оздоев. Травма Головина — это шанс увидеть в стартовом составе Зелимхана Бакаева или Антона Миранчука (а то и обоих вместе!), и даже не удивимся, если справа сыграет Алексей Ионов. Наверняка выйдет с первых минут и Дзюба, в какой бы форме он ни был.

Ориентировочный состав сборной России (4-2-3-1): Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков — Зобнин, Оздоев — Ант. Миранчук, Бакаев, Ионов — Дзюба.