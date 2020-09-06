Черчесова немного обманули. Венгрия — сложнейший соперник России в Лиге Наций

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вчера, 09:46

Турки и сербы играют в футбол хуже. «Соккер.ру» готовит сборную к непростому испытанию.

5 фактов о сборной Венгрии

- Станислава Саламовича ввели в заблуждение на пресс-конференции. У Венгрии нет «много талантливых и молодых», чтобы Россия завидовала. Там средний возраст основы составляет 26.4 года. Когда Головин, Баринов и Миранчук в порядке, то у России значение примерно такое же. Если искать у венгров 19-летнего таланта, то такой человек всего один, остальные лидеры – 26-32-летние футболисты;

- круче всех против Турции в победной игре – Венгрия выиграла на выезде 1:0, сыграл Доминик Собослои. Это еще выпускник империи «Ред Булл». Как раз ему всего 19 лет, но он уже играл рядом с Холландом в Зальцбурге, был полезен. Результативный плеймейкер, именно Доминик стал автором победного гола Венгрии, отличился магическим дальним ударом со штрафного;

- пусть вас не смущает счет победного для Венгрии матча против турецких футболистов, по игре там могло быть 3:1, как у поединка России и Сербии. Венгры создали четырнадцать подходов с ударами, отдали Турции мяч, но владели инициативой. Дважды попали в каркас ворот, 4 раза выручил турецкий голкипер. Венгрия была заметно лучше, чем команда Гюнеша;

- важно учесть, что Венгрия в Лиге Наций готовится к решающим для себя матчам этого года. Поскольку в отборе к Евро-2020 они заняли четвертое место в группе с Хорватией и Уэльсом, то в финальную часть могут попасть только через Лигу Наций. Там у них 8 октября полуфинал с Болгарией, и если пройдут дальше – финал с победителем матча Исландии и Румынии уже 12 ноября. Путь тяжелый, но венгры именно сейчас готовятся – учатся не проигрывать;

- итальянец Марко Росси тренирует сборную Венгрии с 2018 года, и ставит им довольно агрессивный вертикальный футбол. С турками сыграли «4-3-1-2», но четверка хавбеков превращалась в ромб, поскольку крайние центральные активно смещались на фланги. У Гулачи в защите есть Орбан, два игрока «Лейпцига», очень неплохо смотрелся Холендер из «Лугано», Роланд Саллай из «Фрайбурга» — тоже интересный игрок группы атаки. Состав не именитый от слова совсем, но они лучше, чем хотелось бы.

Ориентировочный состав сборной Венгрии (4-3-1-2): Гулачи – Фиола, Орбан, Ланг, А. Салаи – Сигер, Надь, Холендер – Собослои – А. Салаи, Саллай.

5 фактов о сборной России

- в Лиге Наций нужны только победы, и дело не только в задаче подняться в высший дивизион. Команде Черчесова повезло на жеребьевке Евро-2020 – получили Финляндию и Данию, ведь хозяева турнира, как и сборная Эриксена. Но о таблице коэффициентов надо думать, Россия лишь 38-я в рейтинге ФИФА , ниже Турции и Сербии – надо это исправить в ближайший год;

- поскольку две трети заявки сборной Венгрии – легионеры, которые не играют на родине, а у сборной России без Алексея Миранчука, Черышева и Головина остается только Кудряшов, играющий в Турции, то далеко не все венгры имеют игровую практику, тогда как игроки из РПЛ провели ударный август. Функциональной разницей надо пользоваться;

- Венгрия попробует применить агрессивный высокий прессинг, поскольку у них довольно молодая группа атаки, Холендер, Собослои и Саллай попытаются подчеркнуть, что резче, чем Семенов и Джикия. Но надо пользоваться опытом защитников, скоростью Фернандеса и Караваева. Да и без мяча, вторым номером России играть удобно, и сербов ведь обыграли, действуя первым номером всего 38 % игрового времени. Да и на возраст Дзюбы, Жиркова и Ионова накладывается молодость Бакаева, Антона Миранчука или того же Соболева, что может получить шанс сегодня;

- у сборной России, как и у соперника, довольно много вылетевших из игры футболистов. Но у Баринова, Алексея Миранчука, Головина и Черышева, в отличие от Луценко, что просто заслужил вызов, если бы не травма, были изначально высокие шансы сыграть в основе. Не исключено, что Черчесов сейчас потерял треть основы на Евро-2020. Но теперь надо доверять Жиркову, Ионову, Бакаеву и Оздоеву. Зато Дзюба перезагрузился и в футболке сборной сыграл намного активнее, чем в майке «Зенита»;

- сегодня важно продолжить ту же линию, что против Сербии. Черчесов сумел мотивировать команду, важность Лиги Наций не обсуждается. И стартовый состав неплохой, особенно после того, как нашли нового правильного левого бека – Караваева, и подменили возрастного Гильерме, что ошибался в составе «Локомотива», на опытного Шунина. И в основе есть люди, которым можно доверять, и на замену такие выйдут. Конечно, Нойштедтер не будет лучшим выбором в защите, учитывая отсутствие игровой практики – без клуба, но и Зобнину, и Бакаеву, и Караваеву, и Антону Миранчуку есть что доказывать, а Фернандес, Ионов и Дзюба не первый день в сборной.

Ориентировочный состав сборной России (4-2-3-1): Шунин – Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев – Зобнин, Оздоев – Ионов, Бакаев, Жирков – Дзюба.

Как завершится матч Венгрии и России?

На матч сборной оставляем право сделать прогноз читателям. Учтите, что Венгрия оставила очень хорошее впечатление в матче против Турции, хотя параллельно видно, что в защите могут начудить с большой легкостью. У Росси веселая команда, но вряд ли лучше, чем у России. При правильном отношении даже на выезде нужно сыграть на победу против симпатичных венгров, что лишь ищут путь к стабильным победам.

Ключевая разница между сегодняшними соперниками как раз в понимании себя. Было видно, что как только венгры уставали биться об турецкую стену – сразу появлялись свободные зоны на их половине поля. И по таймам разделение было. Венгрии, поскольку многие игроки лишены стабильной игровой практики и привычных летних сборов между сезонами, тяжело держать один темп. Команду Черчесова может подкосить усталость, да и травм реально многовато – и вылетели те, кто обычно или ведет, или меняет игру, вроде Головина и Алексея Миранчука.

Зато соперник точно не выше классом. В группе наследниц четырех бывших империй – Российской, Османской, Австро-Венгерской и Королевства Югославии, команда Черчесова объективно самая опытная и успешная. Сборная выиграла 10 из последних 11 матчей. Уступили только первой команде в рейтинге ФИФА – Бельгии, но 52-я в списке Венгрия объективно слабее. Но к ним надо относиться с уважением, Турция плохо подготовилась к сопернику и перестановкам Марко Росси, за что поплатилась.

Черчесову надо держать усы по ветру – соперник симпатичный, самый интересный из всех оппонентов по группе.